Formula 1. “Vamos ter realeza e Hollywood em Portimão” garante Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve

O administrador do autódromo do Algarve garante que há lugar para todos os adeptos e explica os desafios de receber um GP de Fórmula 1. Ainda os favoritos à vitória e o Grande Prémio do Estoril em 84