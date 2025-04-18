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Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.

Se está com fornicóxis ou sente que as pernas não param de tremer, sente que a impaciência está a tomar conta do momento, se as pequenas coisas o tiram do sério e só lhe apetece enviar toda a gente para aquele sítio acabado em "alho", ou gritar com todo o ar dos seus pulmões, você está profundamente irritado.

Isso é a minha vida.

Hoje, isto é o teu programa. Aliás, eu e o Raminhos temos pouca coisa para dizer. Eu sou o Marco Horácio, tenho 51 anos e sou rebocador de icebergs. Comigo tenho...

António Raminhos, 44 anos, faxineiro de elevadores.

Que lindo!

Luís Filipe Borges, 47 anos, irritador profissional.

E hoje o tema é coisinhas que te irritam ou que vos irritam. Só uma coisa: vocês sabiam que cada vez que vocês se irritam assim a sério, vocês perdem quatro calorias por minuto? Portanto, o Borges devia estar anorético.

Era isso que eu estava a pensar.

Devia estar anorético.

O Borges devia ser um dos irmãos Getty nesta altura.

Devia ter um eight pack, não é um six pack.

Não, nós vamos começar isto da melhor maneira, porque o Borges entrou aqui no estúdio e está visivelmente muito irritado.

Não, e o Borges disse que tinha 23?

É preciso dizer que são 08h00 e pico da manhã, mas eu ontem a preparar isto, tirei cinco minutinhos para escrever coisas que me irritam e nesses cinco minutos escrevi 21.

Eish!

Portanto, posso já começar com pessoas que dizem: "Na minha opinião pessoal".

Olha, OK. Mas vamos fazer assim: eu e o Raminhos vamos embora. Deixa-nos isto a gravar.

A gente vai beber um café.

E tu ficas aqui sozinho e vais desabafando aqui com os telespectadores. Então diz, o quê? Pessoas que dizem...

"Na minha opinião pessoal".

OK.

E é todo o tipo de pessoas. Tu vês isto das classes mais humildes, populares, até comentadores de televisão, políticos. "Na minha opinião pessoal". Se é na tua opinião...

Já não é pessoal.

Já é pessoal!

Continua, Borges. Vai, continua.

Mais?

Sim. Tu tens de te libertar.

"Penso de que".

"Penso de que".

Tu não pensas de que. Tu pensas que ou não pensas. É possível que não penses. Outra coisa: botões para chamar o verde nos semáforos.

O quê? Alguma vez um desses botões funcionou?

Não, esses funcionam, Borges.

O quê? Na Ericeira?

Não. Esses botões funcionam. Não funcionam os que eu hoje ouvi dizer que são apenas uma maneira de tranquilizar as pessoas e que realmente não funcionam, são aqueles botões dos elevadores para abrir e fechar as portas.

Olha, mas esses dos semáforos funcionam e quando funcionam, tu metes o dedo e ouves:

Comigo nunca funcionaram.

O Borges é provavelmente a pessoa que eu conheço que mais facilmente se irrita com qualquer coisa. Mas há aqui um pormenor que as pessoas podem desconhecer. Algumas das coisas com as quais o Luís Filipe Borges se irrita, ele próprio é o provocador dessas situações.

Como por exemplo?

Como por exemplo, ter um telemóvel que não substitui há 20 anos, apesar de ter um novo dentro da caixa. E depois, quando o telemóvel acontece qualquer coisa que não funciona, o que ele faz? Ele agarra no telemóvel e começa a bater assim. A bater e a abanar o telemóvel. Por quê? Porque isso chocalha as coisas lá dentro.

Claro, como se fosse um cockpit.

As informações, estás a ver?

Mas sabes, eu tenho a certeza que isso funciona.

É como o computador. Tu vês o desktop do Borges e é impossível tu encontrares. Parece o "Onde está o Wally?", dos documentos. É o "Onde está o Wally?" dos documentos.

A falar no computador dele, a minha filha tem um computador do Panda mais atual do que o dele.

O mais triste é que eu, por acaso, tenho um computador bem bom até, só que até fita-cola já tem nos cantos, porque eu ando com ele para todo lado, está aqui comigo na minha mochila, portanto vai batendo. Pronto, e depois as coisas não funcionam e o Borges fica irritado por as coisas não funcionarem, apesar de haver uma forte probabilidade de ele ter alguma coisa a ver com isso.

E em relação ao telemóvel, eu tenho a certeza, se o telefone fixo conseguisse ter wi-fi, ele andava ainda com o telefone fixo de um lado para o outro, porque ele adorava rodar aquela bolacha.

Sabes o que nós temos que fazer? Temos que comprar ao Borges aqueles telemóveis dos velhos, só com os números grandes.

E que não tem mais nada, é só telefone.

E se puderem um Magalhães também.

E um Magalhães.

Mas há que dizer, ele é um cidadão muito preocupado, eu tenho essa experiência, sobretudo no trânsito. Ele preocupa-se muito com os outros condutores.

É verdade, sim. Há bocado eu e o Horácio estávamos a falar disso. Olha, estás a ver? Lá está o Borges.

Está em modo voo, juro, está em modo voo.

Mas isso, olha, isso é que me irrita. Por estar em modo voo, não quer dizer que as notificações não façam barulho!

Mas quais notificações?

Caraças, isso é uma notificação de uma aplicação qualquer. Tu tens para aí, pá.

Fogo.

Pois é.

Depois de tantos anos descobriu que isto, afinal, o modo voo não resolve tudo.

Mas o Horácio estava a dizer, e é verdade, nós estávamos ali a ver, tu és uma pessoa muito preocupada com as outras pessoas no trânsito.

É verdade.

Porque principalmente...

Eu não recebo essas indicações geográficas.

Exato. Ali!E preocupada com a visão: "Estás a olhar para onde?"

Eu sei se a pessoa está a ver bem ou não. E depois dá sempre prioridade: "Passa por cima, oh palhaço!" Dá sempre prioridade aos outros. É verdade.

Também me irrita bastante o pessoal que não faz piscas. Eu sei que é um curso de três anos em Inglaterra.

Eu desconfio que aí, e eu partilho do mesmo, irrita-me bastante no trânsito duas coisas. Essa, mas eu acho que há modelos que não têm pisca, são mais baratos. Há carros que não trazem.

Sim, são €750 mais baratos.

Ou é pessoal que te quer manter no suspense, tipo: "Para onde será que ele vai?"

Não quer que tu saibas por onde é que ele vai.

Vou aproveitar esta pequena pausa para dizer que este podcast magnífico tem também o patrocínio da fantástica Vibrolândia.

Isso não me irrita nada.

Que continua a apoiar os homens de uma certa idade.

Aliás, comprei um produto deles que me relaxa imenso quando estou irritado.

É, isso é um gelzinho. Não é para beber isso, não é para pôr no uísque, é para massajares.

Bebe com gel e limão.

A Vibrolândia. Portanto, não sejam pudicos, sejam curiosos. Vão ver a página da Vibrolândia online.

Sim. Nem que seja pela curiosidade.

Sim, espreitar e apimentar a vossa relação e a vossa vida. Bom, Borges, tinhas 21 coisas que te irritam.

Só falei três. Estamos a falar do trânsito, tens mais alguma do trânsito?

Vê lá.

Eu tenho uma do trânsito.

Tens uma do trânsito?

Tenho.

Eu adoro Viseu, mas acho que Viseu podia-

Cuidado, temos muita gente de Viseu a ouvir.

Adoro Viseu, cidade belíssima, histórica, fantástica, mas talvez-

Está a tomar um comprimido já.

Já me estou a enervar.

Considerem só isto: das 108 rotundas, talvez tenham 87 a mais. Considerem isto.

Pensem só, é isso?

Pensem só nisso.

108 rotundas? Vou ter que tomar um comprimido. O nosso técnico está a pedir um para ele também.

Posso fazer um à parte? Eu fui fazer xixi há bocadinho, porque tenho 47 anos e é uma coisa que me acontece de hora a hora.

Só o Borges é que fala.

Nós estamos no observador. Fui à casa de banho e tu percebes que estás num sítio fino quando o perfume da casa de banho cheira melhor que o teu.

Mas por acaso cheira muito bem.

E tu aproveitaste e puseste um bocadinho.

Não, até dá gosto ir à casa de banho e respirar fundo.

É daqueles perfumes dos sticks? Tem os pauzinhos?

Acho que sim.

É capaz.

Um ambientador.

É, eu vou começar a usar esse perfume, gostei dos teus sapatos.

É isso. Tiras um pauzinho e metes assim no pescoço.

Sim. Manjericão e canela, maçã e canela. Mas diz lá tu, oh Raminhos.

No trânsito, o que me irrita é aquela malta. Eu tenho a teoria que qualquer português vai do oito ao 80 no trânsito, da pessoa mais amável para a maior besta, só por causa de uma situação, que é quando tu estás no trânsito e alguém quer passar, e tu dás a prioridade ou diz: "Não, passe". E a pessoa passa e não te agradece. E quando não te agradece, é o suficiente tu estares a ser simpático, basta ele não agradecer para tu começares: "Filho da puta, para a próxima vais ver o que é que te acontece. Obrigadinha. É, obrigadinho". Isso irrita-me como o caraças.

Concordo contigo.

E depois eu levanto logo a mão. Assim: "Obrigada", digo eu, "Obrigado" pela pessoa. "Obrigadinho". "Nada, está tudo".

"Eu estou aqui é para te servir", é o que eu digo. "Eu estou aqui é para te servir".

Isso no trânsito é o que me irrita mais.

A falta de educação.

Concordo. E prima direita dessa irritação é gente que não cumprimenta, em geral. Tira-me do sério.

Sim.

Eu só vivi num condomínio uma vez na vida, em Telheiras.

Ah, sim?

E vivia muita gente, aquilo era um prédio.

O prédio era grande.

E tu, és uma pessoa normal, com o mínimo de educação. Eu durante 15 dias nos elevadores: "Bom dia, boa tarde". A certa altura, desisti, porque já me sentia ridículo. Estou convencido que aquela malta estava toda na cabeça deles, uma espécie de-

A viver sozinhos.

A viver sozinhos. "Não, eu não estou a ver ninguém, sou eu é que vivo aqui. A piscina do condomínio é só minha, o jardim do condomínio é só meu". Cumprimentem as outras pessoas! Custa assim tanto?

Sejam simpáticos. Ainda agora nós trouxemos duas caixas de pastéis de nata para dar à equipa, e o Raminhos vinha contar uma coisa muito engraçada. Hoje em dia as pessoas até têm medo de ser simpáticas e delicadas. Por quê, Raminhos? Conta lá.

Eu vinha a dizer, nós trouxemos duas caixas de pastéis de natas e a equipa que está aqui tem muitas raparigas jovens e eu estava a dizer: "Ora, nós não podemos oferecer as caixas de pastéis de nata, porque nos tempos que correm vamos ser acusados de assédio por estar a oferecer pastéis de nata" e depois vamos parar no Twitter, as miúdas assim: "Oh my God, cringe, aqueles velhos ofereceram-nos pastéis de nata, nata comer, querem-nos comer".

Queria só dizer que estou a ouvir isto pela primeira vez. Não vi pastel de nata nenhum.

Pois não, porque não são para ti, são para as senhoras.

Tu estás a comer as tuas bolachinhas que têm canábis aí dentro, têm erva, para ver se acalmas.

Apertos de mão que parecem pênis flácidos.

Eu nunca apertei um pênis flácido.

Nem o teu?

Não, eu só mexo para baixo.

Isso é priapismo. Tens de falar com o urologista.

Tipo mãozinha morta.

Aquela mãozinha morta irrita-me. Nunca houve uma pessoa a quem eu apertasse a mão e tivesse a mão nessas condições, que não fosse ela própria, depois, de caráter fraca.

Uma pila mole.

Uma pila mole.

Pode-se dizer pila?

Pila, sim, acho que se pode dizer.

Olha, por falar nisso, já está a decorrer até junho a entrega do IRS e tenho aqui o Pedro Neves, com o voice dele, que diz uma coisa que a mim também me irrita e acho que a vocês também. Vamos ouvir aqui então o Pedro Neves, nosso amigo humorista, sobre este tema: coisas ou coisinhas que te irritam.

Ora então, duas coisas que me irritam profundamente. Meu amigo, a primeira coisa é quando eu estou a desenvolver um raciocínio ou a falar alguma coisa que é importante pra mim e sou interrompido a meio do meu raciocínio. O meu cérebro não tem a capacidade de se preparar para ser interrompido. Eu fico pior quando eu estou a explicar uma coisa e a malta interrompe aquilo que eu estou a dizer. Às vezes dizem: "Mas é só conversa". Caguei. Eu tenho que fazer o raciocínezinho, depois falamos o que tivermos a falar. Quando me interrompem, fico possesso, pior que uma gaita num domingo à noite. A segunda coisa tem a ver com o Estado, que é uma entidade que cobra a pronto e que paga a nunca. Isso deixa-me aqui na lógica do utilizador pagador, do consumidor e do fornecedor simultaneamente do Estado, louco do cérebro que é. Eu pago a pronto ou levo com juros leoninos e recebo, quando se trata disso, a nunca. Portanto, tenho aqui duas coisas que me deixam possesso, ligeiramente. Um abraço muito grande, meu querido.

É verdade isso.

Concordo. Só dizer, eu já fui acusado várias vezes daquilo que ele se queixa na primeira parte do seu desabafo. Aliás, eu estive quase a interromper o áudio. Tem que ter cuidado. Há um pormenor que se calhar muitas pessoas não sabem, porque têm empregos que recebem de forma regular, com ordenado, mas a maior parte de nós fazemos trabalhos e sabe a coisa que me irrita? É quando diz que é pago a 60 dias.

Ou a 90 dias.

Ou a 90 dias, porque eu como todos os dias. Eu não como a 60 dias.

E pior.

Ou a 90 dias.

Enquanto passam os 60 e os 90 e a gente tem que estar-

A chatear.

Olha, isso é-

Pedires o teu dinheiro.

Nem estava na minha lista.

Só acrescenta aí.

Ainda ontem tive que mandar mensagem a uma pessoa: "Olha, pra organizar as minhas contas, como é que é? Não pagaram." "Deixa eu ver. Vou falar com o departamento financeiro. Pois ainda não, desculpa lá". Meu!

Muitas vezes quando pagam a 60 dias, eu penso: isto é feito através de agências, não diretamente através do cliente. Aquelas pessoas que estão na agência recebem o ordenado mensal.

Claro, exato.

Não recebem a 60 dias. Portanto, isto é já estar a correr atrás do prejuízo, porque nós recebemos a 60 dias pra eles poderem receber logo, provavelmente pra poderem pagar os ordenados aos seus empregados, e depois quando vem outra empresa que recebe a 60 dias, já chegou o nosso dia e andam sempre a correr atrás do prejuízo.

Eu já resolvi isso há muitos anos.

Não deixaste trabalhar.

Não, não deixei de trabalhar. Vontade às vezes não me falta. O que eu digo é, mesmo quando é publicidade ou assim, recebo 50% no dia que estou a gravar e 50% depois do dia de acabar. Quem quiser, quer, quem não quer, não quer. Não estou pra isso. Se eu trabalhei, se eu acabei de trabalhar, tenho que receber, não é esperar 90 dias pra terem o dinheiro não sei aonde e fazerem com o meu dinheiro não sei o quê, porque lhes apetece.

Mas isso acontece praticamente em todos os trabalhos.

Sim, acontece.

Praticamente em todos os trabalhos.

O Boro estamos quase pra intervalo. Mais uma coisinha, eu depois vou falar na segunda parte.

Mais rápida.

A maior coisa que me irrita.

Só uma coisinha rápida, eu até me vou afastar do microfone.

Então vá.

Porque vai gritar.

Vai gritar, cuidado.

Pessoal, que tem perfis conjuntos no Facebook! Sandro e Nanda! Sandro e Nanda!

Como é que é isso?

Uma página só?

Como é que é isso?

Sandro e Nanda?

Sandro e Nanda, o que é isso? Sandrine e Fernanda, é isso? É o quê? Explica, mas não sei essa realidade. O que é que se passa?

Casais.

Casais.

Casais que têm uma página só.

Perfil conjunto. Porque só têm uma personalidade.

O Sandro e a Fernanda. Sandro e Nanda.

Sabes que isso é considerado amor verdadeiro. Porque tinham tudo. Sandro e Nando. É isso? Sandro e Nando.

Há outro pormenor, que é no Instagram, que é: vocês vão aos perfis, tem a pessoa, mas depois naquelas indicações do perfil de profissão, muitas vezes tem um anelzinho, depois o @ da pessoa com quem estão casados ou com quem vão casar.

Claro, é pra pessoa: "Olha, eu sou comprometido".

Ou seja, eu sou comprometido, podes me enviar mensagens privadas só, não me escrevas nada aqui.

Tenho amigas e conhecidas que recebem mensagens ordinaríssimas e depois a foto de perfil é o Sandro e Nanda.

Boa, está na hora de fazer-

O Sandro e Nanda, só ele é que mexe no perfil.

Sandro e Nanda, com esta junção perfeita de nomes, vamos fazer nosso primeiro intervalo. Estamos a falar de coisas que nos irritam. E este podcast tem o feliz patrocínio da Vibrolândia. Até já. Bom, estamos de volta. Entretanto, o Boro foi respirar lá fora.

E escrever mais 52 razões que o irritam, situações que irritam.

E agora se vocês me permitem, vou falar a principal coisa que me irrita.

Diga, doutor Horácio.

Que me irrita: sou eu.

Se é assim, também me irritas. É verdade.

O meu perfecionismo, a minha mania da arrumação, ter tudo limpo, irrita-me bastante.

Qual é o seu maior defeito? Sou muito perfeccionista.

Sim. E sou muito organizado, muito arrumado Isto cria uma ansiedade.

Só tu é que podes resolver isso.

Eu sei, Raminhos.

Tens de ser mais como eu.

Já estou a tomar medicação para isso, mas irrita-me profundamente isso. Eu sei que há um lado positivo nisto, mas depois isto também provoca mudanças de humor, porque eu às vezes quero que as pessoas à minha volta sejam mais parecidas comigo, o que é errado. Quanto mais as pessoas não forem parecidas comigo, mais eu consigo me libertar disto e também relaxar um pouco e ver que as coisas podem ser feitas de outra maneira e noutros ritmos, não tem que ser o meu.

Às vezes não é questão de irritar, não me irrita porque já te conheço e não há stress nenhum e porque eu também tenho as minhas questões. Todos nós temos, como é óbvio. No grupo do WhatsApp, o Horácio é quem está sempre assim: "Ó malta, e se a gente fizesse já isto? E se podemos não sei o quê? Se calhar é melhor fazermos não sei o quê". E eu percebo que o Horácio está sempre a pensar em alguma coisa e não só necessariamente ideias criativas, mas em organização, em prazos.

Chega de falar de mim, que já estou a ficar irritado. Raminhos, o que é que te irrita mais? Fala estúpido ainda.

Pessoas no multibanco que estão à nossa frente.

A fazer 10 pagamentos.

E parece que nunca viram a porra de uma máquina na vida.

Mais uma vez, estou contigo. Ainda ontem me aconteceu.

E depois, por que é que a pessoa que está à nossa frente no multibanco é sempre aquela que tem mais contas para pagar?

Aparentemente, está a assestar com o fisco os últimos 10 anos. É impressionante.

E tem uma data de envelopes e depois olha e vai pôr o código, mas primeiro olha, vê se ninguém está a olhar. E depois vai pôr o código: "Quatro, dois, sete, qual é o outro?" "Demorou demasiado tempo, o seu cartão vai ser retirado." Ou que vão ao multibanco com os cartões todos e a pessoa tira o cartão e um gajo pensa: "Fixe, sou eu", e assim vai ela e mete outro cartão.

Eu acho que devia haver um sistema que a pessoa tinha dois minutos e meio para fazer seja o que for e depois levava um choque elétrico.

Abrir um alçapão e a pessoa caía. No outro dia, coitado, estava no multibanco, um senhor à minha frente, muito velhote. E o senhor olhava assim, tipo Mr. Magoo, para quem não se lembra, o Mr. Magoo era uma personagem de banda desenhada que era cegueta. E o senhor com os olhos muito cerrados, a olhar para a máquina. Eu estou à espera e de repente eu começo a reparar que o homem está a tentar meter o cartão ao contrário. Eu assim: "Isto vai demorar tanto". Eu virei-me para o senhor: "Olhe, está a meter o cartão ao contrário". E ele: "Obrigado". E não conseguia meter. E assim: "Quer que eu o ajude?" Mas depois o senhor, obviamente, deve ter pensado naquela coisa de: "Não pode ver o meu código". O homem não metia o cartão, não metia o código, não metia nada, porque ele dizia: "Não, deixa estar". E eu também, para não estar a insistir com o senhor, eu disse: "Então está bem, pronto. Até para a semana."

É muito difícil ser amável hoje em dia, que as pessoas desconfiam. As pessoas estão tão desconfiadas com tanto medo.

O velhote, acho que nós vamos chegar a quando tu chegas a velho, és desconfiado por natureza.

Eu vou andar só com dinheiro no bolso, dinheiro vivo, se sair ao multibanco.

A falar nisto, devo €16 ao Raminhos.

Eu já paguei os 16 euros.

Já podes pagar por MB Way.

Eu já paguei esta manhã. Isto também irrita o Raminhos, quando os amigos não pagam.

Não, eu nunca vos pedi dinheiro.

Ainda. Também quando pedires vai ser uma quantia. Olha, coisas que me irritam rapidamente: não ter moedas para o paquímetro.

Não, isso é só aplicações. Tens de começar a usar aplicações. Paquímetro é fácil.

Importa-se com o que eu estou a falar agora?

Lá está, eu ia mandar o dinheiro para o Raminhos enquanto isto é modo voo.

Pronto. Quando acaba a broa de milho no Mercadona, fico irritado. Pessoas a apitar irritam-me. Pessoas muito faladoras irritam-me tanto.

Posso dizer uma coisa?

Podes.

Mais do que as pessoas faladoras, aquelas pessoas que estão sempre super contentes com tudo. "Olá, então, está tudo bem? Estás tão engraçado, há tanto tempo que não te via".

Até num funeral.

Que estão sempre super alegres. No outro dia, para onde é que eu ia? Eu fui apanhar um avião. Para onde é que eu ia?

Madeira?

Não sei, mas ia. Quando fomos atuar aos Açores, agora. Eu fui no voo de madrugada, às 05h00. Eu estou no aeroporto, tinha dormido duas horas ou três e já há gente em altas, super animadas porque estavam de férias às 05h00. E as pessoas falam todas assim, super alegres.

Percebo que é alegria a mais.

Fizeste-me lembrar férias, turistas. Lembrei-me disto: eu durante três anos colaborei com a Bola TV, quando o jornal A Bola, hoje, sinceramente, desde que os suíços compraram, não faço ideia se ainda lá estão, mas A Bola era o jornal que restava na Travessa da Queimada, no Bairro Alto, onde em tempos havia muita imprensa e o canal fazia parte do edifício do jornal. Eu, uma vez por semana, tinha que ir a esta zona, Bairro Alto, Chiado, profundamente turística, e eu não sei como é que eu não passei uns 74 dinamarqueses a ferro

Estou a bater na mesa.

Estás. Mas é normal, estás irritado.

Os turistas são muito bem-vindos, mas a via pública é para andar! Os gajos parados em cima dos carris do elétrico a olhar para as igrejas, eu preciso passar de carro.

São os que pagam o ordenado, meu amigo.

Ordenado qual? Mas vocês estão a perceber? Os turistas em Lisboa são os novos pombos. Porque se tu reparares, eles andam exactamente como tu dizes, no meio da estrada, de olhar vago para todo lado.

Sim.

E depois-

Exato, e vai um mau que te caga na cabeça.

Eu acho que nós devíamos começar a dar milhos aos turistas para eles não se reproduzirem.

Sim, exato.

Estás a ver? É terrível.

Sim. Olha, outra coisa que me irrita como pai, e peço desculpa à minha filha pequenina, Maria Eleonora, é quando chega o verão. A quantidade de tralha que um gajo tem que levar para a praia quando tem um bebé, desde o guarda-sol, a arca frigorífica, os brinquedos, é tudo. Um gajo vai carregar, e parece que vou vender coisas para a praia.

Pode ser.

Irrita-me tanto.

Se bem, mas isso é uma opção. O a gente pode não levar.

Então por quê? Levar nada, nem protetor, nem nada.

Nem a criança.

Pois, e lá está, a solução é essa.

Pode não apanhar sol.

Exatamente, pode não apanhar sol, até porque o sol está muito forte agora.

Mas se tu reparares, nós, a nossa geração, só conhecemos o protetor solar aí a partir de 2000.

Sim, a gente ia para a praia, descascávamos até e era perfeitamente normal. Os nossos pais não nos untavam.

Alguma vez, quanto muito com óleo Fula. Untavam com óleo Fula.

Sim, para queimar.

Para queimar, porque não havia isso.

Olha, querem ouvir mais um áudio?

Claro.

De um amigo nosso também humorista, o Henri Ferreira, que fala aqui de coisas muito pertinentes.

Coisas que me irritam: aquelas embalagens que dizem "abertura fácil", mas depois parece que foram seladas por um viking furioso. Tens que ter uma faca de combate, força sobre-humana e um curso intensivo de artes marciais para as abrir. Pessoas que mandam mensagens de áudio com mais de um minuto.

Olha, Ana Soares.

Malta, vamos lá ver. Mensagens de áudio com mais de um minuto não são mensagens, é oficialmente um podcast. Ok, bora lá reduzir isso. E quando estás no trânsito e estás no semáforo, ele está vermelho, passa para verde, mas a luz vermelha parece que ainda nem apagou totalmente e a malta já está a buzinar. Eu não sei, mas parece que eles têm a buzina ligada ao semáforo por wireless. E outra coisa que irrita muito são as caixas automáticas do supermercado. Sabes aqueles dias que não te apetece interagir com ninguém e vais para a caixa automática, passas o primeiro produto e o que aparece no ecrã?

"Chama o assistente".

"Por favor, aguarde por um assistente".

Exatamente.

É muito irritante.

É muito irritante, de facto, e é muito pertinente.

Eu gosto dos áudios longos, mas percebo tudo o resto.

É, não. Áudios longos. Ana Soares-

Eu também odeio áudios longos

...que é a nossa amiga e agente de Marco Horácio, eu estou-lhe sempre a dizer: "Olha, aí vem um podcast". E são dois, três minutos. Para certas pessoas devia haver velocidade para três ou quatro.

Sim.

E assim tu ouvias de forma natural.

Ok, eu percebo isso, mas mesmo assim eu prefiro um áudio longo, desde que a pessoa me explique o que quer, do que aquela malta que escreve mensagem assim: "Olá, tudo bem? Estás bom? Olha, posso te perguntar uma coisa?" Cada uma destas merdas.

É uma mensagem.

Pim, pim, pim. Diz de uma vez o que tu queres!

É um jackpot. No fundo é um jackpot que ele está a pingar. Está pingando o Borges. Olha, tu tinhas ido às 21, só falaste para aí de 18h ou 17h.

Sim.

O que tens aí mais, André?

19h ou 20h tenho aqui também.

Sabes que eu estou bem com a vida.

Pessoas que chegam ao poder.

Ok.

E deixam de responder.

Respondem o quê?

Ao poder, poder em "ital" e tal. Por exemplo, isto já me aconteceu no passado: uma pessoa que trabalhava no mesmo sítio, cruzas-te nos corredores, a relação é simpática. De repente, essa pessoa passa a diretor daquele sítio, literalmente de um dia para o outro, é um gajo, já não cumprimenta, já não responde.

Isso está no contrato.

Está no contrato que eles assinam, é isso.

Tem que começar a ser arrogante.

Sim. E acho que é uma coisa muito portuguesa também, essa sobranceria muito portuguesa de "estou demasiado ocupado". É uma coisa que me irrita imenso. Podem mandar-me para onde quiserem, mas mandem-me.

Sim.

Não me deixem em standby.

É, mas falem comigo.

É isso mesmo.

Eu na terceira parte, ainda falta um bocadinho, mas na terceira parte, não estou aqui só para prejudicar as pessoas, falar de coisas que irritam, vou dar soluções.

Eu queria só dizer que sou bastante feliz, apesar de tudo.

Sim, nota-se.

Eu acarinho as minhas irritações.

Sim. E falas com grande amor delas. Nós sentimos aqui na terceira e última parte online. Vou dar algumas soluções para combatermos essas irritações.

Mas estás-te a despedir já?

Não me estou a despedir já, é um teaser. Aliás, o teaser é que vamos ter um cupom de desconto de 10% na última parte da Vibrolândia. São 10% de desconto em todos os artigos e o código é só colocarem observador e têm automaticamente 10% de desconto em qualquer produto.

Outra coisa. Não, foste tu a falar.

Na Vibrolândia. Vais deixar para o fim é isso?

Não. O que eu ia dizer...

Pois ele está. O Borges está meio irritado, ele está-se a irritar.

Estava a rir. O que eu ia dizer, uma coisa que me irrita profundamente em casa é-

Fala, Reis.

Não sabem.

Cusca conosco.

Como é que eu hei de explicar isto? É eu explicar cinco vezes, ou seis, ou 20, a mesma coisa e não sabem fazer. E continuam a não saber fazer. Coisas como, por exemplo, a minha televisão tem dois comandos. Por quê? Porque é um comando da televisão.

E outro da Box, é isso.

E outro da Box.

Ok, muito bem.

E eu explico: este comando liga a televisão, carregas aqui para meter na Box.

E o outro é só para os canais.

E o outro é só para os canais.

Simples.

Três passos.

Sim.

"Ó pai, como é que se liga a Box?" E eu: "Ó minha rica filha, sol dos meus olhos"

Luz do meu coração.

Luz do meu coração. Como o pai já te explicou, nos últimos três anos da tua vida, tu tens dois comandos. Este comando liga a televisão. E o outro muda os canais!

Identifico-me com tantas coisas.

É impressionante. E isto é mãe, filhas, toda a gente naquela casa.

Os cães também.

E depois há aquela discussão. Não é bem discussão, mas nós já falámos disto em casa, que a Catarina, por exemplo, diz-me que eu não sei pôr a máquina da roupa a lavar. Porque geralmente é ela que mete a máquina da roupa, portanto é normal que eu não saiba, mas diz isso do gênero: "É normal que tu não saibas, sou eu que meto a roupa mais vezes a lavar".

Já manda a boquinha.

Manda a boquinha, mas depois há uma data de coisas. Se não houver internet naquela casa eu é que tenho que ir resolver. Se não souberem ligar a porcaria da televisão, eu é que tenho que ir lá. Se não houver uma data de situações. Portanto, aquilo que eu digo é assim: há coisas para as quais nós somos naturalmente mais hábeis e não há problema nenhum em relação a isso. Não é preciso estar a mandar bocas.

O homem simplifica, chama-se máquina de lavar roupa. O que é que eu faço? Eu pego na roupa toda, caça a coisa escura, seca, clara, meto lá dentro. Meto o produto e nem carrego em mais nada, digo assim: "Lava". Lava. Agora lavas.

Aquele pessoal, não sei se já vos aconteceu. Nas redes sociais, o Ramins faz textos longos. Tu escreves textos longos.

Não tenho paciência para ler.

Continua. Mas espero que não sejas uma das pessoas que já me disse, e eu ouvi isto várias vezes: "Estava a gostar imenso do teu texto, mas era muito longo". Que é tipo dizeres assim a uma miúda: "Eu estava a adorar a pinar. Mas era demasiado prazer. Não consigo ter prazer durante tanto tempo. Então parei".

Parei e vou-me embora.

Se faz algum sentido: "Estava a gostar imenso de ler, mas é muito longo".

Uma coisa que eu não gosto é de ler aqueles textos longos. Eu leio, agora paro de ler quando diz: "Continua nos comentários".

Também detesto esse clickbait.

Não.

Há aquele limite, vamos aprender a escrever naquele limite.

Agora vou-vos dizer, as pessoas estão a dar tudo naquele texto, estão a expor os seus sentimentos, as suas emoções.

Sim, toda a gente tem uma luta.

Estão a partilhar a sua luta interior e vocês ao não lerem tudo até ao fim, vocês estão não só a desiludir essa pessoa, mas como toda a humanidade.

Estás a ativar a minha parte obsessiva, agora vou ter que passar a ler os textos todos, de toda a gente.

Hoje vou pôr um com quatro páginas, só para ver se tu consegues ler isso. Coisas que me irritam: as pessoas quando complicam coisas simples. Nós, homens, deve ser dos poucos dons que nós temos, somos muito objetivos e simplificar tudo. E é aquela coisa, quando tu tens um problema qualquer para resolver, tem que se resolver e pronto. Não é estar a deambular à volta dele e a criar explicações e tudo. Não, é preciso fazer. A máquina de lavar está avariada? "Deixa ver se é do botão, deixa ver se é dasqueto, não, o filtro não está". Não, liga-se ao canalizador. Por isso é o canalizador, liga-se. O homem chega aqui, olha para a máquina, vê, faz o trabalho dele.

E diz assim: "Isto era só limpar o filtro".

Isto era só limpar o filtro. Era só pôr a máquina a ligar à tomada. Porque estar aqui com suposições e as pessoas chatearem-se porque: "Se calhar puseste a roupa escura com a clara a lavar, isso não dá, o produto que tu puseste, não devias ter posto amaciador neste lado". Não vale a pena, está avariado, tem que se arranjar. Eu sou canalizador? Não sou. Podia ser. Tenho perfil para isso. Tenho um rego atrás, tenho um reguinho peludo que dava perfeitamente para ser canalizador, mas não sou. Portanto, se há uma pessoa especializada, vai-se chamar essa pessoa. Também precisa de ganhar a vida e está resolvido o problema.

Sim.

Bom, com esta minha irritação vamos para o intervalo. Estamos no fim.

Despedimo-nos na rádio.

Despedimo-nos na rádio, este público fantástico, foi um gosto. Na terceira parte vou-vos dar algumas soluções para acalmar essas irritações e o Borges vai perder.

Vou-vos dizer o que eu penso de pivôs das notícias que dão sermões.

Epa!

As minhas irritações, eu não escrevi nada.

Tu és muito calmo, tu és muito diferente.

Não, irrito-me menos, mas eu não guardo as irritações, eu só as vivo.

Ok.

Olha que bela frase.

Vamos ficar com essa frase.

Eu não guardo as irritações, eu só as vivo.

Portanto, quem nos acompanha na rádio.

Vamos despedir-nos da rádio com mais um grito meu no canto do estúdio?

Eu acho que sim. Vai-te lá preparar.

Exato.

Hoje o tema é: coisas que te irritam, o tema era hoje. Vamos agora para online, para podcast. Muito obrigado pela sua companhia.

Muito obrigado por estarem connosco.

E o próximo momento é patrocinado por Luís Filipe Borges e a sua irritação.

Só uma coisa, só dizer às pessoas com as quais eu partilhei, por exemplo, o avião para os Açores e outras com as quais me cruzo nas horas da manhã, não me levem a mal se eu estiver de trombas, é porque eu não gosto mesmo de acordar às 05:00, 06:00, independentemente se a vossa vida for muito feliz. Ainda bem para vocês. Sejam felizes.

És um arrogante. No fundo és um arrogante, ó Ramins. Portanto, vamos então terminar com este belíssimo momento de raiva.

Pessoas que não têm filhos, mas consideram-se pais dos seus animais! Os animais não fazem birras.

E pronto, foi um gosto, até à próxima. Vamos ficar então no online. Estamos na terceiro última parte deste podcast, coisinhas que irritam os homens de uma certa idade. Temos o patrocínio fantástico da Vibrolândia. Não tenham pudor, vão espreitar o site, vão online ver, vão à loja. Eles têm lojas em Alberrac.

Tua câmara é aquela, Boris.

Não, é aquela.

Não, é esta.

Eu disse na semana passada. Aquela é do Marco Aurélio.

As duas, são as duas.

São as duas.

Ele está a dizer que são as duas.

Tu estás a ficar vesgo.

Eu ainda não olhei para nenhuma.

Tu estás tão irritado. Estava a falar da Vibrolândia.

Irrita-me estar há 15 dias a pensar numa rima com Vibrolândia e não conseguir.

Não consegues? Não é tão fácil.

Vibrolândia, faz lá.

Então espera.

Faz lá!

Se quer surpreender a sua amada, por favor, espante-a. Vá com ela.

À Vibrolândia.

Mas merece palmas.

Sim. Muito bom.

Safei-me. Boris, ainda tens muita coisa que te irrita?

Tenho. 16 ou 17.

16 ou 17. Já percebemos que o Rami está muito bem com a vida e só se irrita na altura.

Eu só me irrito na altura.

Depois passa, é isso.

Por isso é que eu estava a dizer, vou me lembrando das coisas.

Estou contente agora, já podia dizer palavrão.

Diz, Boris.

Uma coisa que me irrita muito: a pornografia da dor. Aqueles programas, sabemos bem.

A pornografia da dor? Agora, sim. Em que sites é que este gajo anda?

Sabemos bem de que programas eu me estou a referir, aqueles programas do: "E a sua mãezinha teve cancro, não foi? Pois isso custou muito, não custou? E quanto tempo é que demorou?" E a musiquinha, o pianinho de fundo e o ar compungido só conta minutos para o intervalo e qual é a tragédia que eu vou contar a seguir.

E o jogo de casa. Ainda tem que fazer o jogo de casa antes de ir para o intervalo.

Eu não percebo como é que tu consegues fazer isso e dormir com a consciência tranquila. Ou descascar cebolas fora do plano, ou seja qual for o truque para pôr toda a gente a chorar, parece que é uma obrigação dos programas. Pior do que isso, é uma coisa que se vê na imprensa online por causa do clickbait. Não se vê em todo lado. Não se vê no Observador, por exemplo, mas há certas publicações massivas onde tu podes votar na notícia. Votar na notícia com emojis. Gostou desta notícia? Gostou muito? Gostou só? É indiferente? Não gostou desta notícia.

2000 mortes na Malásia. Gostou desta notícia?

Exatamente, em qualquer notícia, até nas trágicas. É isso mesmo. Que porra de mundo é este?

Partilho a tua irritação.

Sabes quando eu vi isso a primeira vez? Quando aconteceu aquilo do Charlie Hebdo. Juro que sem querer, porque o meu hábito de manhã é beber um café e ver os jornais online. E obviamente ainda estou cheio de sono. E o Correio da Manhã, jornal online, na altura partilhou uma coisa que eu achava impensável, e hoje é o pão nosso de cada dia, que é, não sei se vocês recordam, uma das pessoas mortas pelos terroristas está fora do jornal. É um polícia de bicicleta. E eles passam pelo polícia.

Sim.

O Correio da Manhã acha bem, pelos vistos hoje em dia toda a gente acha, sem sequer um aviso de que as imagens podem ferir a sua suscetibilidade. Eu de repente dou por mim às 07h30 ou às 08h00, e estou a ver um tipo que já está deitado no chão, porque o vídeo começava com ele deitado no chão, com dois gajos a passar por ele. E percebe-se que a pessoa está a implorar e a basicamente executarem-no. E depois, eu podia votar na notícia, podia dizer com emojis o que eu achei desta notícia. E o que eu achei é que vocês são uns montes de merda que não merecem o oxigénio que desperdiçam neste planeta. Pronto, é isso que eu achei. Arranjem-me um emoji para isso.

Realmente estamos a chegar a uma fase em que estamos a chegar a um ponto.

O emoji é um cocó com falta de ar.

Exato, mas estamos a chegar a um ponto em que as pessoas também têm que pôr um pouquinho a mão na consciência. Todos nós. Perceber que mundo é que nós estamos a criar e para onde é que este caminho está.

Em relação ao que o Boris estava a dizer em relação aos programas de televisão, o que me irrita é os canais não quererem fazer diferente. Não querem fazer diferente, porque o fazer diferente implica, nem que seja momentaneamente, perder eventualmente audiência ou formar novos públicos, educar novos públicos. Como têm medo de perder isso e como não há uma concordância, imagina, porque se todos os canais dissessem agora de repente: "Olha, vamos deixar de fazer reality shows e vamos passar a fazer este tipo de programas". E se todos concordassem, tu começavas a educar o público de uma outra maneira. Mas não, como isto anda sempre tudo a correr atrás uns dos outros, nunca se muda, nunca se promove nada de novo. Mesmo que digam: "Vamos fazer diferente, um programa inovador e tu vais ver", é sempre a mesma merda. Totalmente de acordo.

Sempre a mesma merda. Estava me a lembrar, a propósito disso do choradinho. Uma vez eu fui ao programa da Júlia. Eu já partilhei isso aqui.

Já contaste.

Já.

Já contaste.

Mas quando eu fui ao programa da Júlia, eu disse isso, a história do pianinho. Eu não quero o pianinho.

Não metam a porcaria do pianinho.

A minha história é uma história só, como outra qualquer. Há melhores e há piores. Morreu a minha mãe, morreu o meu irmão, whatever, faz parte. E nada, esquece.

Eu acho que é assim, estamos a perceber, como é óbvio, nós com esta conversa, ninguém é perfeito, nós temos os nossos defeitos. Eu acho que a televisão esquece-se um bocadinho do papel que tem de acordar a consciência, de também trazer alguma esperança às pessoas, alguma alegria às pessoas. Não faz sentido tu teres um canal de televisão que nas notícias, tu tens uma hora e meia de notícias, durante 1 minuto e 28 é só desgraças e depois acabam com: "E hoje vamos acabar com uma notícia feliz".

Exato.

E hoje: a foca que aprendeu a somar.

Sim.

A foca que aprendeu a somar.

Como é que é possível? De repente, o momento feliz são 2% de um noticiário onde as pessoas vão buscar a informação necessária para o dia a dia e a esperança de quererem viver mais um dia. E tu tens a notícia de uma foca que sabe somar no final.

Muito bem dito.

O pior é que depois, passada uma semana, tens a notícia a abrir: a foca que aprendeu a somar foi morta numa tradição daquele país.

Um terrível ritual de subtração.

O ritual de subtração das focas, em que 7000 focas foram mortas. Aliás, vamos ver essas imagens das focas a serem mortas.

Já estou destruído.

E este banho de sangue.

Eu já fiz coisas em televisão que eu percebi que a mais-valia que ia chegar ao outro lado era muito pouca. Mas eu sou adepto, pelo menos que faça as pessoas sorrir ou rir, ou pôr as pessoas bem-dispostas. Isto é tão básico, e por que não se faz isto?

O Borges tinha uma piada de stand up, que era aquilo das notícias, dos telejornais abrirem com boas notícias. Não tinhas uma piada de ser assim: "Boa noite, este dia foi do caralho" .

Não, tem a ver com o dia. É sempre uma desgraça. Ainda por cima, na nossa geração, nós já sabemos que as coisas são o que são. Eu tenho 47 anos e eu não me lembro de alguma vez o telejornal ter começado com o Rodrigo Guedes de Santos a dizer: "Boa noite, Portugal está do caralho". Nunca aconteceu. E há esta procura crescente, como tu estavas a dizer, a percentagem das coisas negativas é cada vez maior. Eu deixei de ver notícias. Lá está, acompanho online, mas deixei de ver televisão no início da pandemia. Já chega. Não consigo, isto está a dar cabo da cabeça. E acho que coincidiu com a gravidez da Sara para o nosso primeiro filho e, só agora é que eu estou a pensar nisso, mas houve ali uma mistura. Eu não quero saber da merda em que o mundo aparentemente está quando vem aí um ser novo para habitar nele. E depois o mundo também não está tão mau como eles pintam.

Não. Aliás, vou te dar um exemplo.

A estatística, a criminalidade baixou, mas tu vês os CMs, e eu apanho sempre, porque aquilo dá imensos memes. E, portanto, é assim que eu lá chego. E parece que Portugal está a ferro e fogo. Não está!

Um amigo meu está em Bangkok e todos nós vimos as imagens do sismo, que foi grave, obviamente. Malásia foi infelizmente muito pior, mas Bangkok, estado de emergência, Bangkok e não sei o quê. Eu falei com esse meu amigo e eu perguntei-lhe como é que estavam as coisas lá e ele: "Está tudo supercalmo, supertranquilo, não aconteceu nada na zona onde eu estou e mesmo hoje fui ao centro da cidade, lojas abertas, pessoas a trabalhar, está tudo bem".

Sim, tirando os-

Obviamente, eu não estou a dizer que não foi uma desgraça

Os mortos e os feridos, foi uma desgraça, como é.

Uma desgraça, mas não é como quando há os incêndios. Não sei se foi na Madeira ou se foi noutro local. Não tenho já bem a certeza, mas eu sei que houve um sítio onde houve incêndios, em que nós tínhamos imagens dantescas e quem lá estava dizia: "Sim, é uma bosta, mas o fogo está lá, está controlado e nós estamos aqui, estamos tranquilos". Mas isso tem a ver com a própria natureza humana, nós estamos programados geneticamente, naturalmente, biologicamente, para o perigo. Portanto, o que é normal, se é normal, está fixe. O que te chama a atenção é o: "Cuidado, olha aí, olha o que isto pode acontecer. Olha eu não sei o quê. Já viram isto?" Isto é o que te chama a atenção, porque se está tudo bem, tu não tens razões para te preocupar, nem dar atenção.

Sim, e acho que é tão grave como, por exemplo, tu perceberes que os Estados Unidos está a negociar metais preciosos por vidas humanas. Ou seja, se me derem isto, sim, senhor, a gente acaba com a guerra. Se não me derem isto, a gente não acaba com a guerra. Chegar a este ponto, para mim é o máximo da falta de humanidade, de empatia pelo próximo, de respeito pelo próximo.

Mas já que falas nisso, e para voltar a conversa para as coisas que irritam, estrangeiros a falar. Falam muito alto.

É, sim.

Isso foi um bocadito snob .

Não foi snob.

Estrangeiros .

Estrangeiros a falar. Estrangeiros, tipo...

Italianos, talvez.

Não, americanos.

Todos!

Falam muito alto. Nos cafés, a gente está e eles estão assim: "Oh, my God! This coffee is great! I love it! Amazing! Honey! Come over here! Try this coffee!"

Eu vou te dizer por que isso acontece. Eles chegam a Portugal e tu tens na televisão, nos bilhetes, no aeroporto, em todo lado.

Cristina Ferreira, Júlia Pinheiro.

Não. É milhares de empresas a vender aparelhos auditivos. Eles partem do princípio-

Que é tudo surdo

...que é tudo surdo em Portugal.

Ou não é? É só impressão minha? Os estrangeiros falam muito alto.

Principalmente americanos.

Sim, quando eu digo estrangeiros

Estrangeiros a falar, os estrangeiros não deviam falar.

Uma das minhas one liners favoritas na história do cinema é num Austin Powers em que o Michael Caine faz de pai do Austin Powers e a certa altura ele entra em discussão com alguém e diz: "Não, sobre este assunto, isso é uma questão cultural e você está errado". E ele diz: "O quê? Só há duas coisas que eu odeio nesta vida: pessoas que são intolerantes para com outras culturas e holandeses." Não, eu acho que são sobretudo americanos. Italianos, não. Por acaso, não me cruzo. A última vez que me cruzei com italianos foi quando-

Foste a Itália

...não, foi no Porto. Quem é que jogou com o Porto?

Eu adoro a língua deles. O Bodoglinto.

Não. Italianos.

Bolonha? Será que foi Bolonha?

Foi agora a última equipa que jogou com o Porto nas competições da UEFA.

Roma.

Roma. O Dérbi da Roma. E estavam uns passados no aeroporto porque o avião havia um atraso. E então: " ". E os americanos: "Oh my God! Oh my God!"

Olha, devo-vos confessar-

"Call the police!"

Vocês já estão a começar a irritar com esses gritos.

Eu ainda tenho mais.

Calma.

Eu preciso de falar dos pivôs das notícias.

Está bem, mas fazemos assim: eu vou dizer três ou quatro soluções para a irritação. Vamos pôr o meu próximo áudio, que é do-

Não, ainda falta um áudio

Não, a gente tem tempo. A terceira parte, a gente não precisa de fazer 18 minutos.

Esqueçam, que temos mais coisas para fazer. Vocês dois façam uma coisa comigo, que é bom para acalmar a irritação, que é respiração curta. Curtas, não. Curtas pelo diafragma, assim .

Esse barulho está me a irritar.

Exato.

Esse barulho está me a irritar.

Fala lá comigo.

O que vocês estão a fazer?

Outra coisa: nunca negar que a pessoa está irritada. Ou seja, assumir isso, "estou irritado". Escrever sobre o problema. Tu já terias 82 livros, Boris, se tu escrevesses sobre isso. Ir ao ginásio, alancar com pesos também acalma.

Era o que eu mais gostava de fazer, por acaso.

Pronto, e se calhar acalmava.

Estava explicado.

Outra coisa: distraírem-se antes de tomar uma solução. Vocês estão irritados, têm que decidir qualquer coisa. Não decidam na altura. Aliás, é isso, e não escrevam e-mails, não enviem mensagens nem e-mails nessa altura. Respirem fundo, distraiam-se primeiro.

Por acaso, acho que aprendi essa lição.

E depois respondam.

Sair dessa zona de conflito, dar tempo e só depois responder.

E outra coisa muito importante é: quando uma pessoa está irritada, tem mais tendência para beber álcool e comer doces. Parem com isso. Comam um tofuzinho grelhado, façam uns legumes no forno.

Estás me a dizer que eu vou ter que acabar com o meu Jameson com Snickers?

Eu a ti não te digo nada, que eu tenho medo.

Jameson com Snickers.

Eu tenho medo.

Eu mexo o gelo com os Snickers.

Fumar um cigarrinho também acalma.

É os Snickers.

Se bem que o Boris não resulta.

Estamos com 52 minutos, ainda falta a música, ainda falta o áudio, meu Deus!

Então espera aí, vamos pôr o áudio, a seguir falas tu. Boris, hoje para ter mais tempo, tu tens que falar aquilo que te irrita. Vamos ouvir Marco Rodrigues, o maior fadista deste país.

Olá a todos, o meu nome é Marco Rodrigues, sou fadista, e estes três grandes malucos perguntaram algumas coisas que me possam irritar. Bem, eu lembrei-me de repente de duas coisas altamente aleatórias, ou seja, não tem nada a ver uma com a outra, mas são duas coisas que me irritam solenemente. A primeira é o facto de perceber que há uma possibilidade de nós socialmente até partilharmos algum tipo de civismo, algum tipo de cuidado, que seria no trânsito. A verdade é que cada vez mais me irrita a incapacidade de perceber que a única coisa que nós temos na mão é uma roda e nós não somos nada. A roda já foi inventada há muitos anos, portanto, parece que cada vez que alguém agarra naquela roda, passa a ter um poder inacreditável, que não precisa de ser bem-educado, não precisa de agradecer quando lhes dão prioridade. Isso irrita-me muito, porque eu sou daquele tipo de condutores que dá prioridade às pessoas. Não me interessa se chegas primeiro, se chegas depois, mas irrita-me muito quando dou prioridade às pessoas, quando permito que as pessoas entrem à minha frente, até porque estão ali numa situação um bocado complicada e eu sou daqueles que depois de quatro ou cinco que não deixaram passar, eu paro para a pessoa passar e depois a pessoa não diz obrigado. Fico um bocado chateado. Portanto, se calhar a falta de civismo no trânsito é uma das coisas que mais me tem irritado ultimamente. Outra coisa, que como disse logo no início, completamente aleatória, não tem nada a ver com aquilo que eu disse anteriormente, mas é uma coisa que me irrita muito, que é não ter uma toalha completamente seca e lavada quando saio do banho.

Sim.

Irrita muito não ter uma toalha seca e lavada. Aquela coisa de encostar a toalha e ela começar logo a sugar a água, em vez de esfregar a toalha e ela estar a espalhar a água no corpo. Ou então a toalha não estar com cheiro bom. Pronto, isso também é uma das coisas que me irrita.

Sim.

Pronto, deixo aqui um grande abraço para o meu querido amigo Marco Horácio, para o Borges e para o grande Raminhos. Muito obrigado e até já. Um grande abraço.

Grande Marco.

Então corta com o do menos toalha, que eu uso a mesma desde 98.

Mas nunca lavaste a tua toalha?

Claro que sim.

Não sei, agora ficamos.

De três em três meses lavo.

Boris, agora é tua vez. Desabafa para aí. Ele está doido. Pivôs.

Sim, mas eu acabo com gritos, porque merece. E a gente tem que acabar que isto está longo para caralho.

Boris, não está nada longo.

Está com 54 minutos.

Vocês não sabem.

Boris!

Este homem tem dito isto: a gente vai gravar mais um episódio.

Boris, tem calma. Boris, respira fundo.

Estás me a irritar. Olha, respira diafragma, faz assim, olha.

Eu não quero fazer isso.

Boris, vá lá.

Boris.

Por nós e pelos ouvintes.

O Boris está irritado de nós estarmos a fazer um programa sobre irritações.

Pois está.

Eu noto, eu já o conheço perfeitamente. Ele está irritado porque ele quer ir fumar um cigarro.

Também.

55 minutos disto!

55. Um programa. Para, estamos a fazer um podcast. Ainda falta uma música, Marco.

Ainda falta. Peço desculpa, a gente pode cortar a música. Ainda nem comeu os bolachinhas que eu lhe trouxe.

Comi, já comi.

Vai lá aos pivôs.

Vai lá gritar.

Mas tens que virar. Isso.

Isso, vá.

Irrita-me muito pivôs das notícias que fazem homilias. Tu és o pivô! Veste o fato e a gravata e lê a porra do teleponto. E revê antes de ler, porque senão dizes coisas como: "há um ano atrás". Se foi há um ano, já foi atrás! Dá o nó na gravata e lê o teleponto. Ninguém quer saber tua opinião. Não és o Gandhi, nem o Kennedy. Ninguém quer saber!

Só agora está a entrar em contacto connosco.

O Borges arrebentou-lhe o apêndice.

Se não quer chegar a este ponto de irritação, visite a Vibrolândia. Veja os produtos que a Vibrolândia tem para oferecer, para acalmar. O sexo também acalma muito.

É fácil. A partir do momento em que começa a ficar irritado, é só usar um dildo. Pronto.

Exatamente.

E mesmo que continue irritado, começa a ficar irritado noutro lugar.

Exato, irritado noutro lugar é bom. Há géis para acalmar. Há tudo na Vibrolândia.

É géis ou jeis?

Jeis. É géis ou jeis? Jeis.

Gel, jeis.

Usa os jeis. Jeis da Vibrolândia. Não, gel. Geles?

Se te faltar aquele em bom português, como disse. Mas não sei mesmo, gel, jeis.

Pronto, olha, jeis é engraçado, fica jeis.

Jeis.

Olha, mais coisas te irritam. Já acabaste?

Senhor do jeis. Tenho mais, mas está com uma hora isto. Mais uma hora, temos coisas para fazer.

Mais duas só, rápidas.

Malta que faz barulho no cinema e fusos.

Fusos? O que é isso?

Fusos na bola. Fuções.

Ok, a jogar à bola.

Mas fuções na bola como na vida. Passa a bola, passa a vez ao outro. Eu odeio fusos, em geral.

Eu acho que isto dava quatro horas.

Não estás sozinho nesta merda, nós também queremos.

Exatamente. São 11. Tens 11 amiguinhos ali, são 11 no total. Passa ao guarda-redes. Mais.

A menos que sejas o Messi, claro.

Mais.

Mais, Borges.

Mais, vai.

Já acabei.

Não, ainda tens mais. Tens 21.

Vou fumar.

Vais fumar? Não queres gritar mais um daí antes de ir fumar?

Não! Eu não quero gritar mais.

Só mais um, Borges. Até apagou as luzes e tudo. Bom, eu acho que se calhar vamos chamar o INEM ou o Raminhos. Acho que ele vai passar mal. Foi lá. O Borges acabou de abandonar o estúdio, deixou-nos aqui às escuras. E, portanto, vamos acabar com uma música.

Olha que romântico.

Romântico Raminhos. Queres-me dar a mão?

Estás muito longe.

Queres me dar a mão? Então, mas dá assim mentalmente. Vamos então acabar isto da melhor maneira. Não se irrite, leve a vida com calma e, acima de tudo, veja o lado bom da vida. Há sempre o lado bom e televisões em geral.

O lado bom é-

Comecem a dar esperança às pessoas.

Eu vou dizer-vos, o lado bom é onde não está o Borges.

Exatamente. Se se cruzarem com o Borges, afastem-se. E vamos ficar com Bob Marley com esta música relaxante. Foi um gosto estar com vocês. Até à próxima.

Para a semana.

Sim, para a semana, "Homens de Uma Certa Idade". Teve o apoio da Vibrolândia.

"Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade".