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Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.

Olá, sejam bem-vindos a mais um Homens de Uma Certa Idade. Hoje não tenho aquela introdução que vocês tanto gostam, porque pensei assim: "Não, hoje vou me armar em malandro, não estou cá para isso".

Esqueceste, não foi?

Por acaso esqueci. Adormeci hoje. Aliás, na minha vida toda-

Ele dormiu mesmo

...se calhar adormeci cinco vezes na minha vida e hoje foi uma delas.

Mas adormeceste quando? De não ouvir o despertador.

Ouvi o despertador, desliguei o despertador e aquela coisa que não é nada meu, vou ficar mais um pouquinho. Acordei tipo às 06h22 e tinha às 05h40, não sei como é que eu consegui acordar, mas às 06h28 já estava a sair de casa. Depois voltei para trás.

Disseste que eras mala.

Estava tudo novo. Tive que voltar para trás. Sejam bem-vindos ao Homens de Uma Certa Idade. Estamos perto de fechar esta primeira temporada. Fecha pra semana com chave de ouro, com o nosso querido Borges, estimado Borges. E hoje o tema é fantástico, que é: como é que era a tua vida antes do telemóvel, antes de surgir o telemóvel? Eu sou Marco Horácio, tenho 51 anos, sou instrutor de ioga para invisuais do signo Sagitário.

Tens muitos clientes?

Há muito invisuais Sagitário, as pessoas não têm noção.

Adoram ioga. Luiz Felipe Borges, 47 anos, limpa chaminés na Londres vitoriana. António Raminhos, eu ia dizer 44, mas não, já são 45.

Já começa a doer.

E sou nadador salvador, mas só da parte da areia. Eu estou no mar a ver as pessoas que estão na areia.

Ok, também é preciso, que as pessoas afogam-se muito na areia hoje em dia.

Não sei, é preciso avisar.

Exato.

"Não vá pra areia que está muito quente, bandeira vermelha".

Exatamente.

"Só cai o castelo". Exato.

Em relação a este tema, meus queridos, já tomaste o teu Brincolix?

Não, vou tomar agora.

Então, Raminhos, começa tu a falar de como é que era a tua vida antes do telemóvel, a gente vai tomar a nossa medicação.

A minha vida antes do telemóvel era igual à vossa. Nós somos do tempo em que há coisas que já não acontecem. Como, por exemplo, nós antigamente, quando éramos adolescentes. Eu tive o meu primeiro telemóvel em 1998. Aos 18 anos, ao entrar na faculdade. Mas até aos 18 anos, quando tu combinavas ir ao cinema com alguém, se à última hora, por alguma razão, tu não conseguias ir, não tinhas maneira de avisar a pessoa.

Sim.

Eu combinava com a Carla e de repente eu: "Olha, final não consegui ir" e pensava: "Pronto, lá vai a Carla sozinha, logo quando ela chegar vai perceber que eu não estou lá". E era assim, e ninguém se chateava. Umas horas depois, a Carla iria entrar em contato comigo.

Claro, pelo fixo.

Pelo fixo. "Vim de propósito, quatro horas de camioneta". E tu não estás no cinema. E eu: "Não posso, estava a acabar um jogo da Mega Drive e eu não podia desligar, porque também não havia saves". Não havia saves nas consolas. Então tinhas que jogar até acabar o jogo. Mas isto é uma das cenas que eu mais me lembro da minha vida antes do telemóvel, é exatamente esta cena que tu combinavas as coisas e ou aparecias e se não aparecias, não havia maneira de avisar.

Estavas queimado. Deixavas de ser amigo da pessoa.

Isso eu acho que não, porque tu aceitavas as regras do jogo, aí é que está. Eu acho que mais parece agora, tu deixas de ser amigo. Se alguém não atende, eu deixo de ligar a este gajo. Este gajo nunca me atende as chamadas.

Sim, há uma pressão do caraças. Até pra responder. Sobretudo porque a maioria das pessoas comunica no WhatsApp com aquela cena de marcação cerrada. Não escrevem tudo de uma vez. Dizem: "Olá, como é que estás? Tudo bem? Posso te fazer uma pergunta?" E se tu demoras mais de 10 minutos a responder, já és uma besta.

Sim, tenho muitas saudades.

Ficam logo à espera que tu respondas. E há uma opção qualquer no WhatsApp em que a pessoa pode perceber a que horas é que tu recebeste a mensagem e a que horas é que tu leste. Mas tu também podes bloquear isso, certo?

Sim. Estava a perguntar pra um amigo.

Exato.

Sim, mas o que me faz às vezes mais impressão nisso, no WhatsApp, é os telemóveis e essas aplicações vieram aumentar o nível de ansiedade.

Completamente.

Porque o que às vezes me faz mais impressão: eu escrevo qualquer coisa e estou à espera que a pessoa responda e aparece assim: "A escrever".

Sim.

Mas depois não aparece nada.

Exato.

E ela está a pensar bué nisto. E depois para. E eu não sei se aquilo, quando aparece "a escrever", se quer dizer que ela está a escrever pra uma pessoa qualquer ou se aquilo é só referente à minha conversa. Eu não sei mesmo, por acaso nunca perguntei isso a ninguém. Mas isso causa ou não causa ansiedade? Causa. Acho que teve aqui essa conversa.

Sim, mas acho que em relação a isso, e quando ela diz que está a escrever, tu esperas. E de repente aquilo para e nunca mais chega mensagem nenhuma. Tu pensas: "Ela apagou o que ela estava a escrever".

Sim.

"O que isso quer dizer?"

O que ela está a pensar?

Exatamente.

Ou então, por exemplo, quando escreve e tu ouves pu-pu-pum, mas demoras ali 10 segundos e quando voltas e só está a mensagem apagada.

Pois é.

Por que ela apagou? O que ela estava aqui que agora está apagado? E depois reescreve e aparece outra coisa e dá vontade de dizer: "O que tu reescreveste?"

Exato.

Eu mando sempre um memezinho que Deus leu o que você apagou. Claro. E tu, no nosso tempo, tu aceitavas as regras do jogo. Tu saías de casa, por exemplo, as minhas filhas mais velhas têm telemóvel, porque já vão pra escola e às vezes não têm aulas a meio do dia, não sei o quê. É alguma maneira de estar sempre em contacto. Mas eu, quando era puto, eu saía de casa só

Era isso.

Quando o meu pai tocava o búzio, lembram-se?

Exatamente, o búzio.

Quando o meu pai tocava o búzio.

Vejam o nosso episódio passado.

Ou então quando a minha mãe dizia: "Ao meio-dia tens que estar em casa" e eu: "Está bem". E ao meio-dia eu estava em casa. Agora, eu qualquer coisa ligo às minhas filhas. Depois uma não atende e eu: "Por que ela não atende? Por que não atendeu o telefone?" Depois volto a ligar. E depois quando atende eu: "Por que não atendeste?" "Porque tinha o telemóvel noutro sítio", ou "porque não tinha som". É só fonte de stress.

Pois é, é verdade. E depois, é como tu dizes, nós saíamos de casa de manhã para irmos pra escola, se o professor faltava ou saíssemos mais cedo, a gente tinha que se aguentar à bomboca e esperar das duas, uma: ou que os nossos pais nos viessem buscar, ou então a gente punha-se a pé pra casa. E fazíamos quilómetros e quilómetros para chegar a casa. Hoje em dia isso era um stress do caraças para as pessoas. De repente, sem telemóvel, como é que eu vou avisar que vou chegar mais cedo? E nós não, nós era aquela coisa: "Não tivemos aula, a última aula do dia. Vamos jogar à bola? Ou vou pra casa a pé". E lá íamos nós, tranquilos da vida. E agora um gajo entra logo em pânico.

Mas tu também já entras em pânico. Nós já entramos em pânico à mesma quando ficamos sem o telemóvel. A minha mulher diz que eu tenho muita dependência do telemóvel, mas eu acho que ela tem mais, porque eu consigo deixar o telemóvel num sítio e estar a fazer outra coisa qualquer e não ligo ao telemóvel. Agora, quando estou agarrado ao telemóvel, estou muitas vezes agarrado, mas também por causa do trabalho. Como eu trabalho muitas redes sociais, passo mais tempo agarrado. Mas tenho períodos em que deixo o telemóvel num canto e vou fazer outra coisa qualquer.

Eu acho que era giro, da mesma maneira que há o Dia Europeu sem Carros, devia haver também o Dia Mundial sem Telemóvel. E vou voltar a falar disto, também falámos no episódio anterior, na altura do apagão, em que estávamos completamente às escuras. Foi um dia muito tranquilo pra mim e eu acho que faz muita falta a estas gerações perceber que não podemos depender tanto do telemóvel. Se nos roubam o telemóvel, roubam-nos a vida. Porque hoje em dia tens lá tudo.

Para mim era um apagão por semana.

Era um apagão por semana. Mas de surpresa ou marcado, para as pessoas se prepararem?

Poderia ser marcado.

Casual apagão.

Exato, sexta-feira casual apagão.

Olha, vamos ouvir um primeiro voice sobre este tema, como era a vida antes do telemóvel. E o Borges já me vai chatear: "Quem é? O que ele faz?" Que é o Pedro Coimbra. Conheces o Pedro Coimbra?

Não.

Não é aquele que estás a pensar, não é da rádio, é outro Pedro Coimbra.

Marco Horácio, Raminhos, Borges. Sem telemóvel era das coisas mais fantásticas, pois nós éramos todos iguais. Éramos escuteiros mirins, éramos exploradores, éramos construtores de carrinhos de rolamentos do melhor que pode haver, com tábuas roubadas, claro, das obras, e com pregos todos ferrugentos e dobrados, mas que nós com várias cacetadas púnhamos aquilo a funcionar. Nós pra chamarmos os colegas, não havia mensagens no WhatsApp, havia uma pedrinha na janela. "Pimba, pimba, homem ô, despacha-te!" E depois, o mais fantástico, os assobios com os dedos ou sem os dedos. "Ô, anda embora, despacha-te!" Ou, pra nós aqui da Vieira, o olha, alguém da Vieira, alguém da praia. E depois era aquilo, era ver grupos e grupos de amigos a brincar, a saltar, a subir árvores, a esfarrapar um braço, a apanharmos passas, a levarmos pra casa. E o mais importante: as nossas mães não chamavam por nós. Não havia telemóveis. A gente aparecia só quando o sol se punha e dizia assim: "Ai, vou ter que ir pra casa rapidamente, senão levo uma malha. Forte abraço, amigos".

Que raio de assobio era esse?

Eu não sei o que ele faz, mas tenho muita inveja do assobio dele, dos dois.

Como é que é? Que raio de assobio é esse?

O assobio que nós usamos na praia em Vieira Leiria.

É pra dentro?

É pra dentro.

Mas por quê?

É este.

Isto? Isto é eu a assobiar. Isto é pra dentro, Borges, não é pra fora. Faz lá pra dentro. Tu tens lábios bons pra assobiar. Nunca sei. O Borges tem lábios carnudos.

Nós na praia, na Vieira.

Uma vez, uma mulher bissexual, com quem eu tive um pequeno caso, disse a coisa mais estranha que eu já ouvi após um primeiro beijo. Ela com os olhos ainda fechados, disse assim: "Hum, sinto que acabei de beijar a Angelina Jolie". Que é o elogio mais estranho que eu já recebi. But I'll take it.

Exatamente. Mas esse assobio, imagina, é como o Pedro diz, nós na Vieira, na praia, a gente reconhece uns aos outros. Tu percebes se está alguém da praia da Vieira em um sítio qualquer quando faz o . E este assobio ouve-se muito longe.

Ouve?

Ouve.

Eu vou experimentar quando te vir na rua, ao longe, eu vou começar.

Quando chegares a casa.

Exato, estou bem.

Em Mafra, ou na Ericeira, assobias e eu vou-te ouvir em Sesimbra.

O que é que faz o Pedro Coimbra de Vieira, Leiria? Trabalha no Porto.

Cacusco do caraças.

Atenção para com os nossos ouvidos.

Sabes, nós todos temos um amigo.

Vamos ouvir.

Nós todos temos um amigo que nós achamos assim: "Epá, este gajo vai ser um humorista, vai ser um ator do caraças".

Era o Pedro.

O Pedro Coimbra é PSP hoje em dia, e pra mim era aquele gajo que ia ser um dos maiores humoristas a nível nacional, que ele de fato ainda tem uma graça natural fantástica. É um ótimo pai, um ótimo amigo, tem um sentido de humor espetacular e pra mim era certo e sabido, como tínhamos um colega também que: "Este gajo vai ser grande jogador de basquete e vai ser profissional", e lá está, depois pelas vicissitudes da vida, seguiu outro caminho. E o Pedro Coimbra é um querido amigo meu, que eu lembrei-me de pedir esta opinião. E ele de fato tem razão, nós passamos a infância juntos e era isto, nós saíamos de casa.

A mensagem é tão boa que

Quase poesia escrita. Muito fixe mesmo.

Sim.

Essa questão que ele falou de nós para chamar os nossos WhatsApp era pedras na janela.

Sim.

O nosso WhatsApp era ping. Até os sons às vezes do WhatsApp pode ser aquele ping. Era pedras na janela. Ou então nós batíamos. Acho que a grande diferença é que tu para fazeres o que quer que seja, naquela altura, claro que havia telefones e eu falava ao telefone com amigos, mas geralmente só com a Catarina e uma outra rapariga antes da Catarina, é que nós usávamos o telefone para um flirt ou o que fosse. O resto era só para marcar merdas. Tu usavas o telefone para combinar coisas. E tu para resolver o que quer que fosse, tu tinhas que ir ter com as pessoas.

Sim.

Tu tinhas que tocar à porta das pessoas.

Tinhas que ser criativo, não é?

Tinhas que tocar à porta das pessoas e dizer: "Marco Horácio está? Posso entrar? É o Tozé. Marco Horácio pode vir brincar? É para vir brincar com o Marco Horácio".

Pode ser. Ele já acabou de levar a solha?

Opa! O meu irmão conta que a minha avó era terrível, não é? E quando o meu irmão era pequeno, diz que às vezes ia lá a amigos tocar à porta e dizer: "O Chico pode vir brincar?" E a minha avó virava-se para os putos, aos gritos, porque não havia intercomunicador. Ou se calhar já havia, não sei. Mas que se virava para os putos e dizia: "Chico? Mas o Chico é algum macaco? Não está cá Chico nenhum!" E o meu irmão em casa. E os putos ouviam aquilo e saíam de fininho. Ou seja, tu levavas com as frustrações em cima, eras confrontado com as coisas. Tu tinhas que lidar com as merdas quando elas aconteciam.

Tinhas que lidar com as pessoas olhos nos olhos, frente a frente.

Sim.

E não havia escapatória. E isso também fez com que nós fôssemos, se calhar, muito mais desenvolvidos socialmente hoje em dia, que os miúdos hoje em dia estão muito fechados. Eu tenho um puto com 19, que eles fecham-se ali na bolha deles. E às vezes aquilo que me faz confusão é que estão em grupo, estão todos juntos e estão todos agarrados ao seu telemóvel e não estão a conviver. Nós não tínhamos hipótese, nós quando estávamos todos juntos, tínhamos que brincar, tínhamos que fazer porcaria. Havia sempre um gajo que se despachava com algo.

Estávamos a falar. Mas vamos lá ver uma coisa. Por exemplo, às vezes a malta diz, mas isto eu vou deixar para a segunda parte, que é a questão da malta estar muito agarrada aos telemóveis e aos jogos. A malta que está sempre a jogar online e não sei o quê. Mas olhem que eu vou deixar isso para a segunda parte, porque se calhar não é bem assim.

E pronto, e com esta pergunta no ar, vamos interromper esta primeira parte, "Homens de uma certa idade". Hoje com Marco Horácio a liderar esta emissão fortíssima com o tema: como é que era a vida antes do telemóvel. Não perca esta segunda parte, "Homens de uma certa idade".

Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade.

E estamos de volta para a segunda parte do "Homens de uma certa idade". Muito obrigado por continuar ainda desse lado. O tema de hoje é-

Sabes lá se as pessoas continuam ou não.

Eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que as pessoas gostam da nossa companhia e que ficam daquele lado ouvindo. Também não têm mais nada para fazer, se calhar. E o tema é: como é que era a vida antes do telemóvel? Era possível conviver?

É a primeira vez que consigo responder numa só palavra.

Como é que era?

Melhor.

Melhor, não é?

Não sei. Era aquilo que eu estava a dizer, aquela questão que a malta diz: "Os jovens agora andam são agarrados aos telemóveis, andam são agarrados aos jogos". Meu, eu sempre gostei muito de consolas. Eu passava horas a fio, horas a jogar Game Boy, até ter cãibras nos dedos. Eu lembro nos meus polegares. Por quê? Era aquilo que eu estava a falar há bocado na primeira parte, a brincar, mas é verdade. Grande parte dos jogos não havia save. Quanto muito, havia jogos que tu tinhas o código para iniciar num determinado nível. Então um gajo bué avançado no jogo, tipo: "Não posso parar agora". Ou não desligava a consola e deixava-a lá horas a fio, ligada naquele parado, e às vezes a minha mãe ia limpar o quarto e desligava-me aquela bosta. Ou então tu fazias o jogo todo. E eu lembro, por exemplo, lembram-se das máquinas do Tetris?

Sim.

Era um vício, meu. Toda a malta na escola andava com aquilo, um a jogar e tudo à volta a ver o gajo a jogar e não sei o quê. Mas pronto, claro que o dia não era pautado por isto. Mas atenção, malta, eu também passava buéda tempo a jogar consolas e jogos.

Sim, a única coisa que eu acho, eu concordo um bocado com o Borges, não sei se é porque estamos a ficar velhos. Eu acho que a vida era muito melhor só num sentido. Eu acho que a nível de estresse, ou seja, nós éramos crianças muito mais felizes e menos ansiosas. Isto que o Pedro disse, que éramos exploradores, que éramos escoteiros mirins, ou seja, nós brincávamos com muito pouco, nós brincávamos com caixas de fósforos. Há duas semanas atrás fui fazer um espetáculo ao Chinês.

Caixas de fósforos?

Sim.

O que é que fazias com caixas de fósforos?

Fazia de conta que era um carro, e brincavas e não sei o quê. Ou seja, a imaginação e a criatividade dava para tudo.

O meu avô materno apanhava moscas com a mão, tirava as asas às moscas e metia dentro de uma caixa de fósforos.

Para?

Não sei. Não faço a mínima ideia.

Olha, dá mais uma bela promoção.

Ficava uma cena de ASMR. Ficava a mosca lá dentro.

Isso é assustador.

E a mosca lá com a cabeça dentro da caixa de fósforos.

Sabes qual é a vantagem, lá está outra vez, de não haver telemóveis nessa altura? Porque Se houvesse telemóveis, o mais certo era o avô dele pôr isto nas redes sociais e depois era morto por toda a gente, era cancelado por toda a gente. Vinha logo do PAN, como é que se chama?

Inês de Sousa Real.

A Inês de Sousa Real: "Como é que é possível? As moscas! As moscas que mantêm o nosso ecossistema. Isto é tortura animal!"

Exatamente.

"Larguem as moscas!" Como é que esta mosca pode cumprir o seu destino e pairar sobre a classe política portuguesa, como as moscas fazem, sem asas? Isso era uma vantagem. Tu não teres telemóveis também te permitia não conheceres tantos idiotas no mundo.

Sim. Aliás, nem tinhas noção que havia tantos idiotas no mundo.

Eu só vejo uma vantagem no telemóvel, como pessoa tímida que sou, que é escrever. A possibilidade de comunicares por escrito foi maravilhosa para mim, porque é muito mais fácil, sobretudo se queres seduzir. Podes pensar no que vais dizer, tens ali mais um tempinho, mandas a mensagem, ficas à espera da resposta. É engraçado.

Portanto, a nível do amor, achas que-

Os telemóveis vieram trazer uma boa bengala para as pessoas mais tímidas, mais introspectivas. Eu acho que o meu primeiro telefone também foi em 98, acho eu, terceiro ano de faculdade, segundo ou terceiro. E era um tijolo da Panasonic, era um telemóvel bué feio da Panasonic, que o meu pai me ofereceu. E a minha namorada da faculdade tinha um modelo diferente.

Um Vitamina.

Era um modelo diferente, mas era um Panasonic também. E isto é aqueles primórdios dos telemóveis em que havia bugs.

Continua a haver, mas nessa altura era pior.

Nós descobrimos que se carregasses cardinal e depois escrevesses o número de outra pessoa, desde que ela tivesse um Panasonic como tu, podias mandar áudios gigantescos. Nós tínhamos conversas de 20 minutos através desses áudios. Qual era a vantagem? Gratuitos. Nessa altura, pagavas bué. Era um bocado como o tempo do telefone fixo, em que estás a pagar períodos. Isto foi uma loucura quando a gente descobriu que podia fazer isso.

Provavelmente era um Vitamina. Não se lembram dos Vitaminas? Era da Telecel. Vinha assim mesmo num coisa que parecia uma vitamina, a caixa.

Sim, parecia um comprimido.

Um comprimido gigante. Mas o primeiro telemóvel que eu vi na vida foi de um colega meu do secundário, o Aníbal. Um grande abraço para o Aníbal, o meu colega em Chelas. O pai dele era empreiteiro ou engenheiro, já não me lembro. Mas aí em 96, 97, o Aníbal aparece na escola com o telemóvel do pai. E o que era o telemóvel do pai? Era uma mala pochete, uma mala tira colo, um tijolo.

Daquelas que se podia usar no carro e tudo.

Era um tijolo, parecia um telefone de guerra. Ou seja, a parte de baixo era quase a bateria toda, e depois tinha o telefone dito em cima.

Em direto de Moscovo, via satélite.

Quase. E o Aníbal dizia assim: "Vou ligar ao meu pai". E o que é que o Aníbal fazia? O Aníbal saía da escola, subia o monte, quase até à RTP, lá acima, batera um pauzinho de rede.

Montava a antena.

Montava a antena, ligava ao pai e dizia assim: "Pai, vem me buscar, pumba, 50 escudos".

Mas acredito que ele tivesse arranjado muitas namoradas, porque ter ali um telemóvel naquela altura.

Não, porque era assim: ele no carro ou levava o telemóvel ou levava a namorada, não cabiam todos.

Pois é, aquilo era muito grande. Olha, mas como eu estava a dizer há bocado, antes de vocês me interromperem mais uma vez, porque é assim, vocês aqui nunca me deixam falar e é por isso é que o telemóvel não faz falta. Estava a dizer que há duas semanas fui fazer um espetáculo em Rochina e vi uma coisa muito engraçada, que eu já não via há muito tempo. Vi dois miúdos no meio da estrada.

À porrada.

Não, isso vejo demasiadas vezes. A estrada estava cortada com uma garrafa de água de plástico toda amassada, a jogarem à bola, a fazerem passes. E era isto que nós fazíamos, eu lembro-me. Até dos pacotes de leite e tudo, das chocolatadas. A gente dobrava-os e púnhamos a roupa a fazer as balizas, os postes, e jogávamos à bola com isso. E éramos tão felizes. Eu acho que o telemóvel, de facto, dá muito jeito, mas acho que veio muito cortar a criatividade. Nós tínhamos que ser super criativos e arranjar forma de nos divertirmos. E tudo era possível. Ou seja, de um pacote de leite, de uma garrafa de água de plástico.

Eu acho que é outro tipo de criatividade. Porque, por exemplo, a minha filha de nove anos tem o telemóvel, como as irmãs, mas tem um telemóvel que está em casa para ver vídeos, para jogar com as irmãs. Mas a miúda com nove anos faz edição de vídeos no CapCut.

Uau!

Onde trabalha a criatividade dela, na realidade. Há um jogo, acho que é o Bloxburg, que é um jogo online onde tu constróis tipo Minecraft. Não sabes?

Perdi-me completamente.

Vê o filme o Minecraft, que ajuda a perceber um bocadinho. Mas o jogo Bloxburg, tu fazes construções com blocos. Aquilo é um mundo virtual onde os putos andam lá com os bonequinhos meio toscos, com muitas formas geométricas, os bonecos são paralelepípedos. Mas fazes construções. As minhas filhas fazem hotéis, parecem arquitetos. Fazem hotéis, vão ver vídeos de como é para fazer casas, fazem réplicas de McDonald's, fazem réplicas de estádios. Há outra maneira de trabalhar a criatividade. Eu acho que as coisas naturalmente evoluem.

Claro que tem que evoluir.

Agora, nós somos saudosos.

Sim, bastante.

Acho que passa por aí.

Estamos saudosos. E por falar em saudosos, temos aqui uma saudosa amiga nossa, que é a Fátima Lopes, que também deixou sua opinião.

A Fátima Lopes, a estilista? A apresentadora. Ou uma amiga de Viana do Castelo.

A apresentadora, a queridíssima Fátima Lopes, que responde a esta pergunta: como era a vida antes do telemóvel? E eu concordo muito com ela.

Olá, meus queridos. Ora bem, como é que era a minha vida antes do telemóvel? Uma paz, um sossego. Já pensei nisso muitas vezes e, na verdade, naquela altura, se fosse preciso alguém dar-nos um recado de urgência, alguma coisa que fosse mesmo muito importante para a nossa vida, chegava sempre lá. Portanto, nós éramos eficazes na mesma. A verdade é que tínhamos muito mais sossego, muito mais paz e muito mais vida. E metade do estresse não existia, metade da ansiedade não existia, porque é o telemóvel que nos traz esta urgência de tudo, urgência das pessoas, urgência de saber onde estão, não estão, o que estão a fazer, os atrasos, tudo, absolutamente tudo. E esta velocidade super acelerada em que nós agora vivemos é algo que efetivamente nos está a penalizar e muito. Portanto, antes de existir o telemóvel, era o sossego, a paz.

Excelente resumo do programa até aqui. Sim. Fátima Lopes, e antes de voltarmos ao tema, do que é feito os bífidos ativos?

Pois é, essa é a pergunta que fica no ar. Fátima, se nos puderes responder.

A sério, os bífidos ativos foram tão importantes durante uma época.

Foram. E salvaram muitas vidas.

Nunca mais se falou em bífidos ativos. Lá está, eu acho que foi como os telemóveis, foi uma necessidade que se criou.

Sim. E de repente-

Mas os telemóveis continuam e os bífidos ativos estão completamente ostracizados pela sociedade. Eu sempre gostei muito da Fátima, porque a minha barriga até há pouco tempo era como a dela, funcionava como um relógio. Ia perguntar se vocês acham que era possível viver sem telemóvel agora. Imaginem que por alguma razão tecnológica, o apagão era só dos telemóveis. Tipo, desapareceu o telemóvel.

Mas podemos ter fixo?

Eu não consigo. Sim, voltavas ao antigamente.

Claro que sim.

Os telemóveis deixavam de funcionar.

Eu acho que há muita malta mais nova, que nunca viveu este tempo sem telemóvel, que ia surtar. Havia muita malta a surtar.

E espera até eles descobrirem que podiam ter feito chamadas.

Mas eu acho que era possível. E isto que ela diz é verdade. Também depende de cada pessoa, a forma como utiliza o telemóvel, mas acho que não consegues. A dependência é tão grande hoje em dia, mas havia mais essa paz que ela fala. É verdade, as pessoas eram muito menos ansiosas, porque lá está, não tinhas este objeto que te distrai por tudo e por nada. É como tu dizes, tu és capaz de estar sem telemóvel, mas quando pegas nele, passas um bom bocado, porque tens informação, tens estímulo constante e um gajo perde um bocadinho a noção do tempo. Eu era perfeitamente capaz de viver sem telemóvel e daqui a uns anos, espero que não sejam muitos, mas eu sou um menino para desligar a minha rede social.

Eu só tenho redes sociais porque o meu trabalho, de alguma maneira, o exige.

E gosto muito das pessoas e sou muito grato às pessoas.

Incluído o OnlyFans.

Não tenho OnlyFans. Eu nem sei o que é o OnlyFans.

OnlyFans.

OnlyFans? O que é um OnlyFans? OnlyFans é o elefante em francês: "Oliphant". É o elefante em francês: "Oliphant"!

Eu via um OnlyFans do Rocinole Fadujo.

Sim, com fotos em roupa interior.

Imagina só, tu com os ocolinhos, a tua boina e meias de cano alto.

A dizer assim: "Então, como é que é a gajada? Já estão aí todos a pingar desse lado. O que vocês querem ver hoje? Querem ver o Rocinole com esta sunga aqui tigresa?"

Olha, por que tu não fazes isso? Agora a falar a sério.

Era.

Por que não faz um OnlyFans? Olha, vou lançar aqui esse reto. Malta que nos está a ver e ouvir. Consegui magoar-me. O que vocês acham desta ideia de criar um OnlyFans para o Rocinole Fadujo?

E ganha-se dinheiro com isso?

Ganha-se dinheiro, podes ganhar muito dinheiro com isto. O OnlyFans é uma plataforma onde só quem subscreve o teu perfil é que pode ver o que tu publicas. E sendo que o teu- Por isso é, obviamente. Quanto mais freak for, melhor.

Quanto mais o quê?

Freak. E eu estou a ver uma freakalhada do Rocinole Fadujo.

"Agora vou comer esta lata de atum, vou abrir aqui em direto esta lata de atum e vou comê-la, aqui só com grão-de-bico, mas só com este top vestido".

Sim. E a fazeres ASMR, vídeos de ASMR a comer o atum.

Isso é o quê? Isso é mais o Borges, é para o Borges.

O que quer dizer o ASMR? Nunca sei. Não sei. "Audio sensor". Mas podias, a malta ia gostar. Isso é a tal cena, lá está, as redes sociais, os telemóveis trouxeram-te as redes sociais, não é? E tu vês nas redes sociais, o meu algoritmo está todo marado, porque como gozo com muitos vídeos, leva-me às vezes para cenas altamente doentias. Doentias de um tipo a esfregar-se todo com maionese, de cima a baixo, só isto, e a fazer: "Mayonnaise!" Isto. Outro que manda com latas nos tomates.

Latas nos tomates, como assim?

Imagina, ele está de pernas abertas, tem um pêndulo em casa. É um gajo com dois totós, parece o António variações de cabelo comprido, com dois totós E vestido, ele está com vestido e depois ele faz assim: "Miau, miau" e lança uma lata nos tomates.

O meu algoritmo é 10% de cinema, 10% de bola, 10% de comédia, 70% de mamas.

Aparecem as cenas. Outra que era uma senhora, onde se via só a unha do pé do dedo grande, bastante comprida e torta, cheia de fungos e enfiada o dedo num copo de vinho e o vinho a escorrer pelo dedo pro copo.

E antigamente não havia nada disso, a gente não sabia dessas coisas bizarras.

Havia, só que estas pessoas faziam isto em casa. O cara estava em casa a fazer: "Miau, miau", mas sozinho.

A mandar com a lata nos tomates, era isso?

Provavelmente. Provavelmente estava a mandar uma lata nos tomates, mas estava sozinho.

Agora vamos ver uma coisa: a lata, o produto, ele tem patrocínio do produto.

Isso era bom se fosse de Irup.

Pois é.

O gajo a mandar com uma lata de Irup.

40 litros de tinta para exteriores.

Matt.

Pomba!

Robbie, a lata é uma grande tinta.

Miau, miau. Pam!

Sei calhar vamos ficar por aqui na rádio, hoje.

Vamos e continuamos a ordinarice no digital.

Exatamente, com esta imagem bonita de uma lata de Irup a bater.

Não procurem isso nas vossas redes, senão vão estar a lesar o vosso ouvido.

Já vai estar. A malta já foi procurar, com certeza. Foi um gosto estar com vocês aqui na rádio, no Observador. Vamos agora passar para podcast e vamos continuar a falar de latas.

Quero que mais ninguém jupe. Desse com uma lata de Irup.

Pronto, é isto. Então vá, até à próxima.

Um abraço.

Um abraço.

Homens de uma certa idade.

Estou a fazer vídeos na internet só a fazer isto.

Agora parecias uma... Como é que chama aqueles martelos pneumáticos a rebentar com uma porrada?

Vocês lembram-se, até havia alguém que tinha uma piada muito boa sobre isto e não era um comediante. Acho que foi algum cronista no Independente, porque os telemóveis quando surgem, começam a mala, passa pro tijolo e depois vão aperfeiçoando design. E há uma fase de evolução em que cada novo modelo que sai é mais pequeno que o anterior.

Sim.

E a certa altura, acho que é alguém no Independente que escreve: "Telemóveis, a única coisa pela qual os homens discutem pra ver quem é que tem o mais pequeno". Mas de repente-

Começas a inverter.

Começas a inverter.

Por causa do Zé Ecrãs. Quando os telemóveis começam a ganhar outro tipo de tecnologia, inverte-se a coisa. O meu primeiro telemóvel foi esse, foi tipo uma vitamina, que até levantava a antenazita e um gajo dizia: "Vou ligar" e .

O meu telemóvel favorito até hoje era o StarTAC Motorola, que tinha antena e que abria. Hello, Moto.

Dava grande estilo.

Dava grande estilo abrir aquilo.

Olha, outra coisa, hoje em dia, de fato, os miúdos estão muito agarrados aos telemóveis, porque também veem os pais e veem as pessoas à volta tudo agarrado a telemóvel. A minha filha vai fazer 3 anos agora em setembro e ela também já é uma, não digo fanática. Sim, mas gosta do telemóvel, de vez em quando gosta de mexer.

Não, e mexe naquilo como se calhar é intuitivo.

Melhor que o Borges.

Não te cabia dúvida.

Eu descobri a única forma de a manter longe do telemóvel e do tada, como ela chama, que é o tablet que ela tem, porque às vezes, há alturas, desculpem lá, pais, mas há alturas em que nós precisamos mesmo, quando estamos a conduzir ou qualquer coisa, dela entretida e damos o tada, como ela chama. A única forma de nós conseguirmos com que ela não goste tanto e que não ligue tanto a isso, é quando nós brincamos com ela. Nós brincamos muito com ela e ela é capaz de trocar o tada ou o telemóvel pelos pais, pela brincadeira. Portanto, eu acho que o segredo também passa muito por aí, é nós perdemos tempo com eles, é brincar, quanto mais maluco for, melhor, os putos adoram maluquices. É uma das formas também saudáveis de os arrancar um pouquinho desta tecnologia, mas ela mexe naquilo como nascem ensinados.

Havia uma magia quando nós éramos putos, que era mesmo o acesso, principalmente nos rapazes, digo eu, o acesso à pornografia era uma coisa mágica, era um tesouro.

Agora não.

Às vezes havia um gajo que dizia: "Comprei a Playboy" e a gente: "Playboy? Mas como é que é a Playboy? Podes emprestar-me ela?" "Depois, daqui a uns dias empresto". Ele emprestava-te a Playboy, tu vias a Playboy ou filmes VHS.

E tu já nem conseguias abrir as páginas da Playboy.

Sim, eu lembro da revista Gina, eu lembro de ir ver.

A Gina, eu não me lembro da Gina, não é do meu tempo.

Mas aquilo apareceu também, lá está, é um colega qualquer arranjou e depois éramos três debaixo de umas escadas lá na escola. Eu lembro-me, era tão ingênuo e o contato, lá está, com esse tipo de material era tão escasso que eu não percebia a arquitetura da coisa. Juro.

Não percebias o que é que se estava ali a passar.

Não percebia o que é que se estava a passar. Lembro perfeitamente de, numa determinada história, e eu estou a fazer aspas aéreas, era uma jovem e dois jovens, e eu não conseguia perceber o que é que estava a entrar onde e o que é que saía.

O primeiro filme porno que eu vi, eu devia ter seis ou sete anos, porque eu andava com a malta do bairro, que era malta mais velha. Lá está, quando nós andávamos em bairro, malta do bairro, todos juntos, nós andávamos em grupos, desde o mais velho, que tinha 14, até ao mais novo, que era eu, que tinha seis ou sete. E uma vez estamos na casa de um deles, do mais velho, e o gajo lembra-se de pôr um filme porno que tinha lá, devia ser dos pais. E eu lembro que era uma cena de uma orgia

Portanto, eu pai com sete anos. Uma cena de uma orgia e a única coisa que eu me lembro, porque eu lembro de ouvir os gajos a rir e a gozar comigo, eu a dizer assim: "Parece uma aranha". Porque tu estás a ver a confusão que ali havia, e eu dizia: "Parece uma aranha". Eu nem sequer tinha noção do que se estava ali a passar, mas era isso. Até mesmo nos computadores, quando nós começamos a ter computadores, imagens porno ou eróticas vinham numa disquete. "Toma, tenho aqui isto para tu veres". E tu tinhas a disquete e sabias que havia ali coisas que tu não podias mostrar, mas estavam ali dentro e tu tinhas que ir para casa e pôr em casa e ver que ninguém-

Era muito mais excitante.

Era, tu tinhas que lutar pelas coisas.

Exactamente.

Até para batê-las, tu tinhas que lutar por isso.

Isso é material que eu fazia na terceira idade.

Pois era, é verdade.

Os nossos pais têm Guiné 73 tatuado aqui. Eu tenho Samantha Fox 1991.

Exato.

Tínhamos que lutar pelas nossas vidas.

Sim, e mais uma vez, e agradeço a vocês dois, a conversa foi ter a pornografia, mais uma vez.

Incrível.

95% dos nossos podcasts, vocês levam sempre a conversa para a pornografia.

Isso é mentira.

Eu acho que vocês dois estão na profissão errada. Vocês deviam encher a barriga de miséria e ir os dois, não se perdia nada.

O quê?

Fazer filmes porno, para ver se vocês paravam de falar disso.

Chegámos a escrever.

Já sei disso, vocês já contaram essa história. Agora, vocês deviam era fazer para se cansarem, não só fisicamente.

Eu não vejo porno.

Não cansarem as pessoas que estão sempre a falar disso.

Eu não vejo porno há anos.

Oh, pá, oh, Raminhos, por amor de Deus.

Estou-te a dizer.

Oh, pá, oh, Raminhos.

Há anos.

Anos? Incrível.

Não vejo porno há anos.

Vocês acreditas nisso?

Tenho alguma dificuldade em acreditar.

Pois.

Não vejo porno há anos.

Como é que tu consegues provar isso? Temos que acreditar na tua palavra? Pois.

A última vez que eu vi foi porque precisava de tirar um bocado um som de "han, han" para um vídeo.

Oh, pá, por amor de Deus, oh Raminhos, eu vou por o último voice. Pá, para de enganar as pessoas.

Estou a falar a sério. Há anos que eu não vejo porno.

Há um bocado estavas a ver o quê? Era gatinhos a fazer "ah, ah, ah" aí no telemóvel, era isso.

Tu não estejas a inventar, depois as pessoas acham que isso é verdade. Estava há oito anos sem ver porno.

Sim. Não era um gatinho. Vai. Paulo Oliveira, da Bang. Conhecem a Bang, a produtora?

É meu vizinho.

Vamos ouvir o que é que o Paulo tem para dizer.

A vida antes do telemóvel. Antes do telemóvel, nas casas de banho havia livros e jornais, o que dava jeito. Hoje em dia também é possível, mas não aconselho. Antes do telemóvel sabíamos menos que estávamos perdidos, provavelmente porque andávamos sempre perdidos. Eu, pelo menos, falo por mim. Hoje em dia, sabemos mais que estamos perdidos e pensamos que as outras pessoas estão mais orientadas, o que também não é verdade. Antes do telemóvel, FOMO podia perfeitamente ser o nome de um cão ou de um gato. Antes do telemóvel, nós stressávamos muito, mas muito menos. Mas eu não voltava atrás, não trocava por nada.

Cá está, uma opinião também, tipo ok. Não trocava por nada.

Isso era verdade. As casas de banho tinham revistas. Revistas e os catálogos do Continente.

Sim. E da La Redoute.

La Redoute. Eu lembro de ter isso em casa, mas chegou uma altura que comecei a ter nojo de ver aquilo. Nojo porque estavam lá há muito tempo e muita gente ia à casa de banho. Éramos muitos. Mas se alguém mijou fora do penico, andou a mijar para as revistas.

É, depois aquilo.

Ele falou em FOMO, fear of missing out.

Isso é verdade.

Falavas aqui do contrário, do POMO, pride of missing out, que é uma coisa que eu sinto.

Sim, eu também sinto isso. Eu acho que tu só perdes aquilo que não vives ou que não é fundamental para a tua vida. Há muita coisa que um gajo não precisa.

O meu sobrinho fala-me de séries e de coisas, tipo: "Tio, já viste não sei o quê, não sei o quê?" Não sei do que ele está a falar.

Mas diz sempre que sim. Não digas isso ao rapaz, senão o rapaz depois fica traumatizado e diz: "Ah, sim". Muito fixe.

Lá está, quando nós não tínhamos telemóvel, toda a gente via a mesma coisa, porque também não havia. O que é que era no nosso tempo, pergunta para vocês, algo viral? Sem ser doença.

Deixa lá ver isso. O que é que era algo viral?

O que é que era uma coisa viral?

Coreografias, na discoteca. Imagina, quando tu ias dançar, havia sempre uma coreografia, porque tu vias os videoclipes e não sei o quê. A música era viral, as letras eram virais, as coreografias eram virais.

Eu lembro daquele hit pop da Wakefield.

"Saturday night. Breaking nights on the breaks. And the breaks. Swinging the night." Tu ouviste dizer que essa tipa era nazi? Não sei se é verdade ou não.

Oh, Raminhos, tu consegues quebrar uma conversa.

Isto é um bloqueador de conversa. Não sei. Calma, malta.

Se não era, passa a ser.

É um boato.

Esperem aí, a Wakefield.

Mas eu acho que não é.

Deixa ver se eu te direi.

Mas vou procurar.

Pois é, convém.

Vai ser viral nas pesquisas do Google.

Eu sei que ela ouve isto e vê lá se não levas um processo em cima, porque era bem feito.

Fala aí música.

Fala aí música.

Vou fechar isto.

É?

O Borges quer ir para casa. O Borges precisa de ir ver o telemóvel.

São 23 horas, quero ir ver o que tenho que fazer.

Portanto, podemos fazer aqui um resumo que a vida sem telemóvel era muito mais pacífica? Era menos ansiosa e menos estressante? O que é que vocês acham? Concordamos. Sim, ninguém trocava neste momento, mas a verdade era essa. Portanto, se calha nós arranjarmos neste mundo digital hoje em dia, do telemóvel, uma forma de acalmarmos a nossa ansiedade. Nada como medicação ou álcool. Borges.

Eu recomendo sempre que tome dois Jamesons com gelo em jejum.

Três vezes ao dia.

Ouviram o Jameson? Excelente oportunidade. Não podem. Podem sim, já está para as 23:00, 23:10, uma ótima hora para beber Jameson.

Olha, vamos acabar com uma banda espetacular, Depeche Mode, lembra-se?

Adoro, uma das minhas bandas da vida.

E uma música que eu adoro e tem muito a ver com este tema, que é "Enjoy the Silence".

Maravilhoso. Com uma boa parte do videoclipe filmada na Costa Vicentina.

Sabiam desta? Não, mas o Borges sabe tudo. É um sabão.

Só não sabe mexer em tecnologia. Sou um sabão.

O Borges é um sabão, sabe tudo.

É uma das minhas bandas favoritas.

Aí está. Isto é que era música. São agora, quase passam 15 minutos das 11 da noite, convosco, DJ.

Esta vai para a minha lista de irritações, que é a malta que fala por cima das músicas.

Ok, Borges, eu não estou a falar por cima, estou a falar do instrumental, em cima da música. Da letra é que é mau. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.