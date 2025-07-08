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Homens de uma certa idade.

Eu.

Homens de uma certa idade.

José.

Come on.

O Borges, o Horácio e o Raminhos estão.

Check, por favor.

Na Rádio Observador, porque já são homens de uma certa idade.

Pois é.

Hoje é dia de "Elas Exigem Saber". Bom dia.

Exigem.

E é dia também de dizer que o Borges foi picado por melgas a noite toda.

Pois fui. Só as melgas é que me querem.

Estás inchado, não é?

Estou bastante inchado.

Estás todo inchado. Estás armado em campeão.

Então, o que será que elas exigem saber esta semana?

Vamos a isso.

Quem, as melgas? Ai, estas são.

As melgas.

As melgas das vossas ouvintes. Vamos lá.

São nada melgas, são tão queridas.

São tão queridas. Vamos lá. Por que muitos homens acham que ser emocionalmente vulneráveis os tornam menos masculinos? Vocês acham?

Eu acho que não.

Eu acho que não.

Eu acho que não também.

Aliás, eu tenho mesmo que achar que não, porque eu sou um chorão. Eu choro com tudo.

Tu até choraste no Rambo, não foi?

Não, isso sou eu.

Eu não chorei no Rambo porque só vi o primeiro. E é difícil emocionar-se com o Rambo, com uma personagem que diz 37 palavras em todo o filme.

Sim.

Mas são palavras fortes.

São que tocam. Tipo Federer ou Nadal.

Não, um cara qualquer. A última partida de Goran Ivanisevic. E eu

E tu choras.

Já a abraçar o treinador. Nunca mais vou ver o Ivanisevic.

Nós somos grandes lamechas.

Vocês não, por que os outros homens, aqueles que se sentem vulneráveis?

Porque há esta contracorrente agora, esta coisa ridícula dos Andrew Tates e destes influencers bestas online, que estão a levar os miúdos teens a começar a pensar dessa maneira outra vez. E é triste que assim seja, porque chorar é bom, é sempre bom, acho eu.

Não é só questão de chorar.

Não é do chorar.

Não é só questão de chorar. Eu falo muito dessas questões. Eu abordo muito essas questões e recebo muitas mensagens também de homens que fazem essas partilhas, mas que também em algum momento sentiram essa dificuldade, até muitas vezes pelos seus pares.

Os pais não choravam.

Os pais não choravam, os irmãos não choravam, os amigos não choram.

E há aquela coisa de: "Tens que ser forte, filho, tens que aguentar."

Só que vamos pensar numa coisa. Essa ideia do ser forte ou ser fraco. Para mim, não é muito mais forte, mas eu vejo valor numa pessoa que diz assim: "Eu quero saber o que eu tenho. Eu quero resolver as minhas questões. Eu quero perceber o que é isto que eu sinto." Isso pra mim não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Tu quereres resolver as tuas coisas é um sinal de coragem. E procurar ajuda, isso é a mesma coisa. Então, meu, tu não procuras ajuda pra nada. O teu carro avaria, arranja tu. Partiste o braço, mete tu no sítio. Comprar casa, não compres, entra na casa de alguém. Isso por acaso acontece.

Isto é aquela ideia dos homens não choram, não é?

Sim, mas eu acho que concordo com os meus colegas.

Com teus pares?

Não digo amigos, porque pra isso era preciso muito mais. Mas concordo com eles.

Ela até foi até à casa dele.

Foste, por acaso. Levaste os teus dois miúdos, foi muito divertido, tirando o facto de eles terem incendiado a casa. Mas claro que os bombeiros de Sesimbra são muito eficientes.

São muito rápidos.

São muito rápidos, aquilo ficou só por ali. Eu acho que a sensibilidade hoje em dia é um ponto forte do homem, é de fato mostrar essa sensibilidade, essa capacidade de se emocionar e também não acho razão que seja fraqueza. Mas uma coisa que eu noto também é que a masculinidade também tem que ser de alguma maneira preservada e acho que está se a perder um bocadinho. Há dias falei com a minha produtora e ela disse-me, o filho dela tem 24, 25 anos, e ela disse: "Olha, no outro dia eu estava em casa com o meu miúdo, eram 10 rapazes e três raparigas, e de fato não senti a masculinidade naquele ambiente." Ou seja, a fragilidade. Isto é uma energia. A masculinidade é uma energia que tu sentes, é uma coisa que não se consegue explicar. Mas eu percebo o que ela quis dizer. Ou seja, tu podes ser masculino e ser sensível. Mas hoje em dia não há muito esse equilíbrio, não existe muito na malta.

É oito ou 80.

Sim, a malta hoje em dia, não sei se é pelos tempos que correm, é extremamente suscetível e de repente perdes esse equilíbrio entre a masculinidade e de fato de seres frágil no bom sentido, de te emocionar, de falares de coisas que mexem contigo.

Fala de sentimentos, não é?

Sim, falar de sentimentos. Fala-se muito pouco.

Olha, quando eu comecei há uns anos a partilhar as minhas questões relacionadas com ansiedade e com a perturbação obsessiva compulsiva, houve pessoas, homens, com quem eu me cruzava todos os dias, ou pessoas que trabalham num café ou numa loja ou que vivem perto de mim. Aconteceu várias vezes virem falar comigo em voz baixa dizer: "É, pá, obrigado. Eu também passo pelo mesmo."

Pensei que era o contrário.

Também pensei, pelo menos pensei que tinha um efeito.

Não, mas vem nesse sentido, mas percebes que há alguma coisa que está ali presa.

Eu achava que era: "Oh, miúdos, bebeste bagaço de penálti."

Mas isto também acontece quando eu faço partilhas no Instagram sobre estes temas. Há sempre um comentário de um tipo a dizer assim: "Rapaz, anda mas é fumar um canhão, pá. Deixa dessas coisas, pá. Anda mas é beber um copo, pá."

É o que mais chora.

Aquela música dos Delfins: "Há sempre um otário."

Um otário selvagem.

Vamos à segunda questão, então, do dia.

Vamos à segunda.

Ui.

Portanto, fragilidade sim, na dose certa. Masculinidade também, por favor.

Tudo equilibrado.

Isso.

Porque é que quando um homem é pai, ajuda imenso, entre aspas, e quando uma mulher é mãe, é o mínimo?

Concordo com a mensagem.

Quando o homem é pai, está a fazer imenso. A mãe é sempre o mínimo. É a função dela, é a tarefa dela.

Estamos todos de acordo com o que esta ouvinte claramente pretende transmitir com a pergunta.

E é difícil contrariar isto.

É muito difícil. Realmente, a mãe parece que está só a fazer a sua obrigação. E o pai, e eu já senti isto várias vezes, se vou com os meus filhos para o parque ou se vou com eles para um daqueles sítios de insufláveis só para brincar, há sempre alguém.

Ou se vai destruir a casa do Horácio.

Há sempre alguém. E curiosamente-

Tipo grande herói, não é?

...costumam ser mulheres que acham aquilo super querido, acham que é uma coisa especial. E realmente não devia ser assim.

E olham para os homens com outros olhos, "que lindo, leva os filhos ao parque."

Ou quando eu digo assim: "É muito complicado com os dois, rapazes ainda por cima."

Sim, é pior para a mãe, que ainda por cima dá de mamar a um deles.

A Catarina foi para o Vietname. E quando esteve no Vietname, só para não dar de mamar. E quantas vezes eu ouvi isso, do gênero: "Então, Catarina, ficaste sozinha com os miúdos? E as miúdas? Estão com a avó?" E eu: "Por que estão com a avó? Vou passar. Vou estar aqui, caralho." Nós também sabemos o perigo que tu és.

Estão com a avó por quê? "Não, estão comigo." Então, mas quem é que faz o jantar? E eu: "Mando vir." Como é óbvio. Não, por acaso faço.

Mas às vezes merece uma resposta: "Mando vir as crianças."

Estou sozinha?

Estou sozinha.

Noutra casa.

Se o Uber me quiser ajudar, eu não consigo mais fazer isto.

Mas eu mandei vir, por exemplo.

Ontem trouxeste um tupperware da casa do Marco Horácio.

Eu tive, por exemplo, houve dias muito complicados.

Mas tive vontade. Um dos melhores hambúrgueres que já comi.

Deu-te vergonha.

Muito obrigado.

Houve dias muito complicados, em que eu tive que fazer muita coisa ao mesmo tempo e mando vir comida, isso como é óbvio.

Claro, a gente também tem que se poupar.

Marco Horácio.

Mas assim, há muito esse peso.

O que eu acho é que, aliás, no meu último livro, agora que me tornei escritor, "O Pai Horácio", eu falo um pouco disso. Eu acho que a partir do momento em que o nosso filho nasce e vem ao mundo, nós temos que equilibrar a balança da parentalidade. E eu fico orgulhoso e é perfeitamente normal para mim, hoje em dia a minha filha vai fazer três anos, fica sozinha comigo em casa e a mãe vai ter as aulas de piano, vai fazer o balé, vai fazer as coisas que ela gosta e ela não fica a chorar porque a mãe não está em casa, fica comigo. E isto é uma coisa que tem que ser cada vez mais normal, que é os miúdos tanto ficam com os pais, como ficam com a mãe, porque tem que haver aqui um equilíbrio. E aí, acho que é parte do homem, a partir do momento em que a criança nasce, temos de nos chegar à frente.

Era isso que eu ia perguntar, é preciso também iniciativa e querer fazer.

Claro, e querer fazer, não só para aliviar a mãe, mas também para nós criarmos uma ligação forte com os nossos filhos para o futuro. E eu sempre tive isso com os meus dois filhos, ou seja, eu sou muito cuidador, gosto imenso de cuidar dos meus filhos, mas tenho essa noção de que: "Ok, agora tens que arregaçar as mangas, porque a ligação que ela criou com a mãe, nove meses, é tão profunda, é tão forte, que nós temos, de facto, quando eles nascem, nos dar esse passo em frente. E não, deixa estar, eu dou-lhe comida, eu dou-lhe banho, eu é que trato disto, eu é que o levo à escola, eu é que vou buscar." Para quê? Para depois não haver este desapego que, de repente, quando fica sozinha. Por isso é que as pessoas às vezes pensam isso: "Tens ficado sozinha com as tuas filhas em casa, como é que é possível?" É possível, claro. É possível que como a mãe fica, o pai também tem que ficar, tem que ser normal.

E as crianças são as mesmas quando estão só com o pai.

Mas há aqui uma coisa, que é: eu acho que também muitas mulheres, não é promover de forma consciente, mas eu acho que também promovem essa ideia de cuidado, porque há uma ligação natural maior de uma mãe a uma criança e muitas vezes sentem-se responsáveis por fazer a maior parte das coisas.

E a mãe tem que confiar também no pai.

E a mãe tem que confiar no pai também. Muitas vezes uma mãe, acho eu, de forma inconsciente, pode ter essa coisa de: "Deixa que eu faço isto, deixa que eu vou não sei quê." Eu, por exemplo, muitas vezes sentia-me impotente.

Querias ajudar e não podias.

Sim, havia muitas coisas que eu próprio, lá está, dar de mamar, há certas coisas que tu não podes fazer, podes dar o biberão.

Ainda me sinto, confesso.

Sim, eu também me sinto.

Mas queria só partilhar com o Horácio, é mesmo paizão. Ontem com os meus miúdos em casa dele, o Tomé, o meu mais velho, quatro anos e meio, adorou o Marco. Dançaram e ele ia dizer segredos ao Marco e pedir músicas. E depois não se queriam ir embora. E nós já saímos muito tarde para os miúdos. Chegámos a nossa casa de noite. E então eu tinha que lhes dar banho e ele: "Mas Tomé, temos que ir para tomar banho." E ele no carro a protestar: "Mas o banho eu podia tomar na casa do Marco." E eu: "Não, mas o Marco e a Sara têm a Nunu, ela também tem que tomar banho." E ele: "Mas ela não precisa, ela cheira bem."

Tão bom isso.

Sim, muito fixe.

A próxima pergunta pode ser a sua, quem está a ouvir, ouvinte@oobservador.pt, ou então envie a sua mensagem de áudio por WhatsApp 910 002 41 85. Até lá, já sabe que é sexta, há novo episódio de "Homens de Uma Certa Idade". Quanto a nós, até para a semana.

Até para a semana.

Muita lamecha isto hoje.

Pois foi.

Muita lamecha.

É o sol.

Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador, porque já são homens de uma certa idade.