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Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.

Hoje é dia de "Elas Exigem Saber". Bem-vindos.

Olá.

Olá.

Buenos días.

Como é que isso vai?

Olá. Buenos días, cá estamos.

Olá. Está tudo bem?

Está tudo.

Sim? Então o que é que comeram ao pequeno-almoço hoje?

Nós quando vimos para aqui comemos sempre o mesmo.

Que é o croissant brioche?

Não. Um pãozinho com queijo, pouca manteiga.

Os meus amigos preferem o croissant brioche.

O Borges costuma comer o brioche.

Eu cheguei um bocadinho atrasado e tinha um Compal e um brioche à minha espera.

São hoje o Marco Horácio não trouxe bolachinhas, não trouxe nada?

Sim, mas o público tem se queixado.

Há muito açúcar?

Sim, houve-se muito mastigar do Borges durante o podcast e portanto acabámos com isso. Ele agora passa muita fome.

E patrocínio quietos, não é?

Os meus melhores tributos são .

Já tenho aqui a pergunta, a primeira: os homens fazem-se de infantis para não assumirem responsabilidades ou já nascem com o manual de instruções intitulado "Como ser um puto grande e safar-me sempre"?

"Boys will be boys, they only change toys." Eu acho que nós temos um complexo Peter Pan, todos.

E gostam de o manter?

E gostamos.

De alimentar essa ideia.

Isso não significa que não sejas responsável. Acho que só não queres deixar sair aquela criança interior. Peço desculpa ter parecido de repente-

O Marco Horácio está a olhar para ti tão atentamente. Não sei se está a concordar com o que tu disseste.

Ele está só a ficar apaixonado por ele.

O Borges, por exemplo, é responsável. Ele mantém a sua criança interior e mantém também os filhos no interior de casa. Apesar de estar aqui, eles estão lá sozinhos, sendo que o mais velho tem quatro anos.

Por acaso assaio imenso os meus miúdos. Mas se os pudesse manter em casa, mantinha.

Então e a parte do safarem-se sempre?

Calma, o Borges tem uma criança alemã dentro dele, sempre muito raivosa e sempre pronta para explodir.

Se é alemão tu conheces bem, sabes como é que funciona.

Sabes que isso tem a ver?

Acho muito injusto. Para as crianças é o Borges, não para mim.

Está explicado pela psicologia. Há mesmo um desenvolvimento diferente entre os homens e as mulheres e os miúdos. Por isso é que muitas mulheres gostam de homens mais velhos ou miúdas mais novas. Na Casa dos Vinte apaixonam-se. Olha, o Horácio tem uma mulher 20 anos mais nova.

Chama de parva.

Vocês sabiam disso?

E mesmo assim conseguiu arranjar um puto.

Não falemos disso.

Mas eu acho que isso tem mesmo a ver com o desenvolvimento natural. Por que Deus fez as coisas assim?

Mas se calhar isso nota-se mais ali nos 20, não é? Eles mantêm isso para não assumirem responsabilidades?

Eu hoje compreendo. As minhas colegas de faculdade tinham paixonetas por professores e namoravam com rapazes e homens mais velhos e eu ficava assim: "Epá, por quê? Só porque eu estou aqui de chinelos e a mascar pastilha, dá para eu te dar uma bola?" E eu hoje percebo.

Às vezes também deve acontecer o fenômeno. Eu nunca conheci uma mulher que não gostasse de dar um banhinho de loja. Sempre achei muita graça a essa expressão.

Banhinho de loja, o que é isso?

Eu nunca tinha essa ao banhinho de loja.

Preferem um homem mais novo?

Não. Eu já ouvi isto em relação a mim e ouvi isto comentado em relação a outros homens por amigas e conhecidas.

Banhinho de loja é o quê? Cuidar?

Sim. Há aqui potencial.

Ah, ok.

Vou pôr a minha imagem.

Exato. Vou lapidar este diamante. Mas depois o que acontece quando este processo está concluído? O gajo já não me interessa.

Vou buscar outro diamante.

Isso é como comprar um clássico. Compras um clássico e até pode estar todo escavacado, mas tu percebes: "Epá, isto depois daqui de um restauro fica contigo uma grande máquina".

Não, acho que aconteceu a todos. Já me aconteceu a mim também levar esse banho de loja e depois a coisa acabou e eu voltei para a minha camiseta dos Nirvana e calções rotos. Portanto, nós voltamos sempre à nossa primeira fórmula. Em relação a essa imaturidade de criancice, a mim não me assiste. Eu sou uma pessoa muito séria, sempre fui.

Muito responsável.

Desde muito cedo, muito responsável e, portanto, de vez em quando, claro.

Mas também por quê? Porque a vida levou isso.

A vida me levou isso. Mas de vez em quando sou sim muito parvalhão e muito infantil, mas é raras às vezes e nada que interfira com as responsabilidades que eu tenho, quer numa relação, quer como pai.

E como profissional.

Exatamente, é isso.

Mas atenção que as iludências aparudem.

Pois é.

Como diz o povo. Eu não estou a desmerecer, até porque conheço o Marco. O Marco é uma pessoa séria, é uma pessoa responsável, mas o facto de não pareceres sério e responsável.

É malta da comédia.

É a malta da comédia. Isso não significa. Há uma grande diferença em não te levares a sério e não levares o teu trabalho a sério, por exemplo. E isto também funciona ao contrário. Eu já me cruzei na vida, ao longo dos meus 47 anos, com várias pessoas com uma aparência de seriedade a todos os títulos notável. E depois absolutamente irresponsáveis, profissional e às vezes até pessoalmente, em cúmulo. Portanto, lá porque um gajo parece estouvado, não significa que não seja um gajo responsável.

Que depois não seja um responsável.

Sim, exatamente.

Depende. Por exemplo, as minhas filhas, eu sou um parvalhão e estou sempre a brincar em casa, mas as minhas filhas conseguem distinguir perfeitamente quando eu estou a falar a sério e quando estou na brincadeira. E quando peço responsabilidade, elas sabem distinguir as duas vertentes, os meus dois estados.

Até porque eu uso uma vuvuzela. Quando estou para falar sério.

Ora essa.

Eu acho que é importante.

Um conselho a todas as mulheres que nos estão a ouvir neste momento. Se o vosso namorado tiver acima de 30 anos e passar as noites a jogar PlayStation e deixar a roupa espalhada pelo chão e não fizer nada lá em casa.

Isso faz sentido.

Só estão a perder tempo.

Isso sim.

Nem com dois banhinhos de loja.

A parte do PlayStation estavas-me já a deixar mal.

Não, mas tu não jogas sempre, todas as noites.

E não é todas as noites.

E tu assumes as tuas responsabilidades.

E não deixas a roupa espalhada.

Em rede? Insultas um pouco todo mundo? Onde que eu insulto jovens de 12 anos que estão na China? Não.

O Marco Horácio olha para os dois e abana com a cabeça, porque não está a acreditar.

Estás a ver? Isto tem a criança, mas depois somos todos pais com crianças minimamente saudáveis.

Olha

Essa não tem nada.

Essa não tinha nada. Vamos ver se a próxima tem. A próxima volta. Tem, sim.

Até porque era a última.

O que os homens acham que as mulheres mais querem saber acerca deles?

Para quem é que tu estás? Responde lá, Marco.

Numa primeira impressão.

Provavelmente não é o sentido da vida, onde vais.

Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque acho que cada mulher tem que ter a sua agenda, como se costuma dizer.

Eu acho que quando conheço alguém, na verdade, não penso o que eu quero saber sobre esta pessoa.

Não, eu acho que a pergunta é mais sobre o gênero, não uma pessoa em específico.

O que mais querem saber acerca deles?

A primeira coisa que a mulher quer ou que dá importância, posso estar enganado, é o cheiro. Se o homem cheira bem ou não. Quando tu conheces um homem a primeira vez.

Pode ser o primeiro impacto, sim, talvez.

Não vais querer: "Deixa-me lá ver."

No primeiro contacto, não é?

Sim, vamos lá saber se ele tem uma conta bancária, se ele tem um carro. Eu acho que o primeiro impacto é mesmo o cheiro, porque eu acho que o cheiro e a forma como a pessoa está vestida diz logo muita coisa acerca dela e as mulheres são muito perspicazes.

Nas primeiras impressões.

Sim.

Eu estou a pensar do ponto de vista mais de uma pergunta aberta.

Mulher, homem.

Sim, mulher, homem. Eu diria que se calhar as mulheres pensam muito como é que nós conseguimos ser tão-

Desprendidos de algumas coisas?

Desprendidos e pragmáticos.

Nós, mulheres, pensamos demais, é isso?

Acho que sim, não achas?

Acho que sim. Claro que há sempre exceções.

Claro, é um estereótipo.

Eu interpretei esta pergunta partindo da premissa de que: "Ok, este tipo interessa-me." Mas se calhar estou a pensar mal.

Não, acho que dá para as duas.

Dá para interpretar, sim.

Interessando-me, o que será que interessa mais? Eu imagino que tenha a ver com lealdade. Será capaz disso?

A lealdade.

Seriedade, responsabilidade.

Eu acho que a primeira coisa-

Seriedade, responsabilidade, não vou logo lá. Mas lealdade. Há muitas mulheres que gostam de bad boys. E o bad boy também é um cara muito propenso a levar o banhinho de loja, no sentido em que: "Eu consigo mudar este tipo."

E é aquela dar luta.

Mas depois o bad boy, se tiver aquele instinto, vai continuar a ser bad boy, vai ser um tipo que não vai ser transformado. Acabará por trair.

Não será a primeira impressão a conversa, se tem conversa?

Também, sim. Se não é fútil, se não é vazio.

Estou a imaginar se eu fosse mulher e fosse jantar com um homem.

Mas para ires jantar já precisas estar convencido.

Não, mas a primeira coisa, a primeira abordagem, porque isso é o que eu penso de uma mulher. Às vezes estou a falar, uma miúda pode ser gira, pode ser jeitosa, mas depois não diz pão e eu tenho que ir a minha vida.

Posso contar? Desculpa.

Roubou-me o troco.

Uma amiga minha há muitos anos foi jantar com um rapaz e era o primeiro date e ela estava encantada, diz que o cara era-

Era um gatão

Sim, naco. Foi a expressão que ela utilizou. Era um naco. E nós estamos com as ementas na mão e ele fica com ar intrigado e diz: "O que é que são ace pipes?"

Ace pipes?

As pipes?

Foi lá: "Não, não, não."

Mas o que é que são?

Eu nem estava a perceber o que tinha a ver.

Atenção, ela podia ter pensado: "My God, ele é tão internacional que já nem sabe ler português. Está a ler ace pipes. É tão internacional."

O que eu deduzi da pergunta era quando olham para um homem, qual é o primeiro impacto que a mulher quer ter.

Mas se for a cena do cheiro que estavas a dizer, tu causavas muito mau impacto.

Depende, há pessoas que gostam deste cheirinho a terra e de cavalariça.

E a mofo. O problema é da humidade.

Agora, Raminhos, tu fizeste uma coisa, ainda bem que tu disseste: "Se eu fosse mulher", ainda bem que não és, porque darias uma mulher nos dois de céu.

Lindíssima, com bigode.

Até não era. Mas eu acho que a mulher é mais a conversa e a confiança. Eu acho que a confiança, quando falam com um homem a primeira vez, a confiança, se não for excessiva, como é óbvio, porque há uns que depois só falam dela.

Demasiado, sim.

Sim. Mas acho que a confiança é das coisas que se calhar mais: "Será que ele é confiante, não é confiante?" E eu acho que é sempre aquela reserva de: "Será que ele tem alguma coisa de interessante para dizer?"

Pois é isso.

E que surpreende. Confiança e que surpreende.

Confiança.

E de confiança.

Mas eu também quando conheço alguém, esta questão da lealdade é igualmente importante para mim.

É por aí, não é? A tua questão da lealdade é muito pragmista.

Primeiro eu penso: isto será areia demasiada para a minha camioneta? Isso é uma coisa que me assusta bastante.

Por que pensas isso?

Sim, porque tenho problemas.

Inferioridade?

Não, eu não sei seduzir.

És sempre seduzido?

Não, nós temos um episódio sobre isso, aliás, pesquisem. Mas às vezes as coisas estão a acontecer e eu sou avisado por alguém. Normalmente uma terceira parte.

Tipo: "Olha que ela está a sentir."

Já aconteceu numa festa, o Borges, ela está a beijar o Borges e ele assim: "Borges, ela está-te a beijar." E ele: "Hã?" Só aí é que ele percebeu.

Eu pensei que tinha uma coisa no lábio.

Não, mas é isso. Regra geral, tenho que ser avisado. E depois, se fico todo contente: "Que bom que isto está a acontecer, porque eu também queria." Depois ponho-me a pensar. A primeira pergunta é: terei capacidade para? E depois a segunda é essa questão: será que...? Mas as coisas têm que se viver. Demorem uma semana ou 10 anos, as coisas têm que se viver.

Horácio, ias dizer, para concluir.

Ia dizer que o Borges, já a gente sabe, nós somos três cromos, a nível da sedução, somos três cromos.

Eu não seduzo desde 1999.

Já nem sabes como é que isso se faz.

Já nem sabes, tu já estás noutro nível.

Ainda não tinha inventado a cedilha, sequer.

Exato.

Exato. Sedução escrevia-se com PH.

Partimos sempre daquele início de, como eu estava a dizer, isto é areia demais para a nossa camionete, mesmo que ela tenha 98 anos e calce Crocs, para nós é sempre demais.

E é só dentro.

A próxima pergunta pode ser a sua, ouvinte@observador.pt ou então WhatsApp 910024185. Elas exigem saber, regressa na próxima terça-feira. Até lá.

Beijinhos. Tchau.

Homens de uma certa idade, homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.