Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.

Elas exigem saber. Pois é. Bem-vindos.

Bom dia.

Bom dia.

Bom dia.

Eu sabia que vocês já eram um fenómeno, mas não tinha ideia que as mulheres queriam tanto saber sobre o sexo oposto.

Querem saber tudo.

Eu acho que elas não querem saber. Nós é que estamos na ilusão de crer.

Exatamente.

Recebemos centenas de mensagens.

Miares.

Choveram mensagens.

Pois, claro.

Hoje, para nos ajudar no sorteio desta semana, temos tecnologia de ponta. Connosco estão também vários elementos do governo civil.

Exatamente.

Onde é que se liga isto? Eu acho que vocês deviam ir descobrindo o que se está a passar aqui no estúdio, porque isto é num canto disto temos esta tômbola.

Isso é um aquário?

É.

Neste momento Maria João tem a sua mão a mexer as bolas da tômbola.

Isto é sorteio de ver com quem o Benfica vai jogar.

Parece o bingo.

Já abri a primeira bola.

E a pergunta?

E a pergunta é enviada pelos nossos ouvintes e pelas vossas fãs.

Não necessariamente fãs.

Pois, podem querer pôr-vos à prova. "Os homens têm um grupo secreto onde combinam esquecerem-se das datas importantes ou é um talento natural?"

A pergunta é ótima.

Portanto, têm um grupo secreto onde combinam esquecerem-se daquelas datas que são importantes ou é mesmo fate? É algo que vocês nasceram.

Eu vou dizer: eu acho que isso é a melhor maneira. Esse grupo, se não existe, devia existir, porque se houver uma concordância universal e todos os homens, neste caso, se esquecerem das datas importantes, isso passa a ser uma condição natural e não um esquecimento.

Exatamente.

É ou não é verdade?

Bem pensado. É uma boa perspetiva.

Mas eu não me esqueço. Você esquece-se das datas?

Não, porque elas fazem questão de vos lembrar. Sim, e dias antes, sempre.

Eu, por acaso, fui acusado na minha última relação de ser, e passo a citar, "a gaja da relação", porque eu é que não me esquecia de nada.

Mas lembras-te naturalmente ou tens os lembretes todos?

Não, é uma cena romântica. Confesso que para aniversários de amigos e conhecidos, o Facebook realmente dá muito jeito. Mas quando estou apaixonado, lembro-me das datas ao ponto de obsessão. Por exemplo, hoje o meu filho mais novo faz um ano e meio, e eu sou aquela pessoa que: "Hoje são os 17 meses e quatro dias do Tomé." Isso é um bocado estúpido, de facto. A certa altura temos que parar de contar meses.

Mas tu estavas a dizer isso do Facebook, de relembrar, nem sempre é bom, porque o meu sogro já, por várias vezes, deu parabéns a pessoas que já faleceram. No Facebook.

Exatamente.

As páginas ficam lá: "Parabéns! Muitos anos de vida." "Há tanto tempo que não te vejo."

Eu colaborei muitos anos com uma revista de automóvel e uma vez o diretor dessa revista disse: "Como é que é as vossas redes sociais? Vocês não apostam muito." "Confesso, a gente no início não percebia nada daquilo. Para não ser logo o perfil da revista, que era o que devia ter sido, criamos um perfil, o António Nogueira. E o António Nogueira é que partilha os artigos da revista que a gente acha interessantes. Então a gente teve que criar um perfil, tivemos que criar uma data de aniversário para o António Nogueira. E o António Nogueira todos os anos recebe mensagens: abraço com saudades, parabéns, quando é que apareces? Bons olhos te vejam."

Eu tenho duas datas que me lembro sempre.

Quando nasceste e o Natal.

Esquecer o Natal era...

O Ano Novo.

Mas eu não sei, eu sou péssimo. Isso tem a ver provavelmente com questões relacionadas também com o déficit de atenção, não é que seja desculpa, mas sei a data do casamento e sei a data do início de namoro, porque foram muito próximas. Nós casámos dia 3 de setembro.

E começaram a namorar sete dias depois. Porque eles conheceram-se no reality show da TV.

3 de março de 2007 e começámos a namorar 5 de março de 1999. Só não casámos no mesmo dia porque não havia data para isso. Mas eu até as datas das minhas filhas eu esqueço-me às vezes.

Eu acho que o segredo é tatuar as datas importantes para nunca esqueceres.

Tomás, não tens umas datas tatuadas? Não.

Não, mas a minha terceira filha, as minhas filhas nasceram 2 de agosto de 2010, 2 de outubro de 2012. A terceira não nasceu no dia 2, já não sei. Eu nunca sei se é 16 ou 18 de junho.

Eu nunca sei dos meus pais, tenho sempre que pensar. Mas a idade, as datas até sei. A idade é que eu tenho sempre que pensar. 1959 nasceu meu pai, 1952 nasceu minha mãe.

Então, mas qual é a vossa resposta oficial? A tua, Raminhos, já deste. Borges?

É talento natural, não há esse grupo secreto. Alguns de nós foram. O estado das coisas quando estão apaixonados.

E quando não estás apaixonado?

Quando não estou apaixonado. Mas também me acontece uma coisa curiosa, que é: eu faço uma espécie de reciclagem também depois quando termino os meus lutos e de repente esqueço-me de tudo. Sei lá quando é que ela fazia anos, não sei o quê, aquela pessoa de quem eu gostei tanto.

Tens um apagão.

Acaba por ser, não é mau.

Não, deve ser mesmo aqui um processo qualquer interno com Calgonite qualquer virtual que o cérebro absorve.

E tu, Horácio?

Eu acho que o segredo é casarem ou estarem com uma pessoa.

Com uma mulher vinte anos.

Sim. Já vos tinha dito isso? A minha Sara tem menos de 20 anos. Às vezes esqueço-me de dizer isso. O segredo é casar com uma mulher ou ter uma mulher que vive intensamente essas datas importantes. Por quê? Porque a Sara, por exemplo, um mês antes do aniversário dela, já está a dizer: "Olha, daqui a um mês é o meu aniversário, olhe, faltam 10 dias". E assim é bom porque tu acompanhas.

Ela não quer sofrer com o teu esquecimento, portanto antecipa-se e vai-te lembrando.

Sim, vai-me lembrando.

Eu acho que também devia haver algum critério, não sei, uma espécie de FIFA das datas importantes.

Sim, também acho que sim. Nem todas são importantes.

É porque há um limite. Há a dia da... quero lá saber!

Sim, o dia "que demos o primeiro beijo?" Já não me lembro.

Então o que é que punham no topo?

A data do namoro.

O aniversário da pessoa.

Não, estou tirando o aniversário, que acho que isso é o básico.

Eu acho que o início do namoro.

Início de namoro.

Início de namoro.

Eu diria que, por exemplo, para mim e para a minha mulher é mais importante o início do namoro do que o casamento.

O início do namoro é quando se dá o primeiro beijo?

No meu caso, nós somos pessoas antigas. Eu pedia a minha mulher em namoro.

Nós.

Falaste ao pai?

Não, ao pai não.

Ao pai pediste em casamento.

Eu não pedi, mas tive de pagar € 200 porque ela é uma escort ucraniana. Maria João, mas o que tu achas? Achas que os homens se esquecem naturalmente?

Eu acho que esquecem porque eles sabem que têm sempre uma mulher que os vai lembrar.

Faz também.

Eu acho que vai ao encontro do que o Horácio disse.

Falando de datas, o Natal cai quando este ano?

Por quê?

Acho que é em dezembro. Não sei se é em dezembro ou se é em novembro este ano.

Acho que é no fim do ano.

Só para tu marcares a data. Eu acho que o Horácio tem uma vantagem de saber a data de nascimento da mulher, porque a mulher nasceu na altura do Expo 98.

Exatamente.

Foi mesmo ali no início do Gil, do Expo 98.

É tudo a mesma marca.

Essa é a mnemónica dele.

Exatamente.

Quantos anos tem o Gil? A idade da minha mãe.

Exatamente.

Fácil para mim. É arranjar aqui sempre um acontecimento qualquer importante na data para associar.

Qualquer dúvida, ligas à Maria do Pilar Torreira, da Casa do Gil.

Mas nós estamos a falar de datas relacionadas só com as relações, é só trabalho e essas coisas também têm presente?

O divórcio também é uma data importante para se marcar.

E haver empresas de espoiras de casamento. Há uma coisa que, sendo um pouco mais séria, é uma coisa que eu não sei. Não sei quando é que a minha mãe morreu, não sei quando é que o meu pai morreu. Não decoro as datas de falecimento. Não sei.

E porque é que falas nisso?

Se calhar é uma decepção qualquer que te paga.

Não tem interesse. Para mim não tem interesse. Sou muito pragmático em relação à morte.

Não lembra da data que os teus pais?

O Horácio também não se lembra da data.

Mas lembra-se da data em que os assassinou.

Exato. Isso lembro. Eu lembro perfeitamente o que é que eu fiz.

Essa tatuagem.

Lembro tudo.

Exato, ele tatuou a data.

E sei perfeitamente aquilo que a tua mãe gritou.

Olha, são 9h30 da manhã. Mas é engraçado, não me lembro da data de falecimento de pessoas importantes para mim, porque na minha cabeça não faz sentido marcar uma data de desaparecimento, porque na realidade eu continuo a recordar os meus pais e a vivê-los de alguma maneira.

Que bonito agora. Então na tua clara.

Boris, estás muito introspectivo.

Está a pensar no planeamento.

Está a pensar no início ou no fecho?

Estava a viver aqui esta coisa tão filosófica bonita que o Raminhos disse, mas posso já voltar a avacalhar.

Estamos a contar com isso.

O que estavas a dizer é nós naturalmente não damos essa importância às datas que as mulheres à partida dão, e se calhar devíamos dar mais importância a isso. E portanto, a gente esquece porque sabemos que alguém nos vai lembrar. A minha mãe lembrava-me sempre-

Tu disseste uma coisa muito bonita hoje, a data mais importante para o Marco, que ele mais celebra, mais que Natal ou aniversários, é o Dia do Pai.

Exato, é o dia que eu mais gosto do ano para mim é o Dia do Pai.

Eu não ligo, por exemplo, ao meu dia de aniversário, mas é aquele não ligar ligando.

Se não te derem os parabéns.

Não fico chateado, mas fico agradecido.

Foram os teus amigos, que o Horácio e o Boris não deram os parabéns.

Se eles não me mandarem mensagem para eu mentir-

Nunca mandam.

Por acaso não sei se mandas. Vou ver se mandaste da última vez. Mas se, por exemplo, eu não planeei nada para o meu dia de aniversário, mas sou capaz de me lembrar no próprio dia ou um dia antes: "Vou ligar a não sei quantos para vir cá ou para combinar alguma coisa." A minha mulher já está a pensar duas, três semanas.

A minha nunca me ligou.

Isso é mentira. A minha mulher duas ou três semanas antes já está a pensar o que é que vai fazer e as pessoas que vai convidar e onde é que vai ser. Eu só de pensar na ginástica mental que tinha que fazer para a produção, não.

Ficavas ansioso.

As minhas filhas, ontem uma estava a dizer: "Já só falta seis meses para o meu aniversário." Fogo.

Eu também sou um bocado assim.

É? A sério?

Adoro fazer anos.

Eu odeio.

Mas também nunca convidaste.

Eu odeio, eu faço anos em agosto, a Suriana ainda por cima.

5 de agosto.

Quando eu fazia anos-

Certo?

Exatamente.

Vês? Eu divórcio.

Quando eu fazia anos, o Otávio, eu, a Inês, a Ano Sinha não íamos à terra do meu pai, que é Beirão. Ou quando estava lá, os meus amigos tinham ido viajar para outras ilhas, para o continente, estavam de férias.

Chora, Boris. Então vamos lá resumir.

Eu acho que é talento, acaba por ser um talento natural. Eu não sei se é um estereótipo ou não, que se foi enraizando na própria sociedade em si, numa perspetiva epigenética.

Tiraste-me as palavras da boca.

Exatamente, era isso que eu ia falar, na epigenética. E que se foi desenvolvendo, mas sim, dos homens que eu conheço, há um talento natural para esquecer datas.

Horácio.

Eu acho que é uma coisa tão bonita recordar essas datas, que devemos deixar esse papel para as mulheres, que é o ser mais bonito e mais iluminado. E portanto, nós homens dormimos um pouquinho à sombra. Vamos deixar que esta pessoa que nos ilumina, que nos faz também nos lembre dessa data de namoro ou de início de casamento, ou que tem menos 20 anos que nós.

Boris.

Pronto, é um talento natural, com exceções à regra. E estou aqui a pensar que eu lembro-me das datas talvez porque a minha disciplina favorita sempre foi História. Portanto, sempre gostei de meter datas na cabeça.

Estás a chamar velhas às pessoas?

Não, estou a chamar velha a mim.

A ele próprio.

Eu sou tão velho. Eu lembro-me da carreira toda do Peter Schmeichel e de repente há dias estava a ver o filho dele com 38 anos a fazer defesas.

É fartoso.

É o tipo de velho que eu sou já.

Somos todos. Bem, de que resposta gostou mais? Do Raminhos, do Marco Horácio ou do Boris? Ainda te chamam Boinas. Uma vez Boinas, para sempre Boinas.

Tudo bem, na boa. Passa bem. Podes me chamar Matilde se quiseres.

É votar no Spotify. "O que é que gostava de saber sobre o sexo oposto? Os homens de uma certa idade respondem." Envie a sua pergunta por e-mail para ouvinte@observador.pt ou então por WhatsApp para o nosso 910024185. Regressamos na próxima semana, até lá já sabe que é à sexta-feira depois das 11 da noite, há novo episódio de "Homens de uma Certa Idade."

Bonito.

O que é que vão falar esta semana?

É o que te falta fazer na vida.

Ui.

Portanto, mais um daqueles que vamos-

O que te falta fazer na vida.

Portanto, filhos vocês já fizeram, livros.

Tambéns.

Bons e maus.

Uma arvorezinha também.

Plantar uma árvore também já plantei. Só falta uma coisa: conseguir que a minha mulher um dia concorde comigo.

A pressão é delas, exigem saber, regressa dia 8.

Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.