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Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.

Hoje é dia de diversão. Elas exigem saber. Bem-vindos!

Olá, bom dia.

Bom dia.

Está a estourar o Raminhos.

Está a estourar.

Sempre a estourar.

Eu já fiquei surdo só com esta entrada do Raminhos.

Como é que ele tem tanta energia a esta hora da manhã? Deve ser a Catarina.

Porque está louco.

É as sopas de cavalo cansado, querida. Toma logo o pequeno-almoço.

O que comem ao pequeno-almoço?

Vitaminas.

Borges, o que comes ao pequeno-almoço?

Varia muito.

Tu comias umas bolachinhas de aveia, uma coisa muito saudável.

Isto é o Marco Horácio que traz todas as semanas, é maravilhoso, traz sempre. Mas o meu pequeno-almoço hoje foi um ovo cozido e duas bolachas de água e sal.

Que tristeza!

E depois no cafezinho, com os três, foi um croissant misto, sem manteiga. A senhora chegou e disse: "O que é que vai querer?" E ele: "Não sei, não queria nada doce." E eu disse: "Então, pede um croissant." E ele: "Isso é doce!" E eu não sabia.

Isto é conversa de velhos.

O croissant não te sabe a doce?

Quando é brioche, mas não era brioche.

Era brioche.

Não era.

Era brioche.

Mas o brioche não é mais fofinho e tem de estar polvilhado de açúcar?

Não.

Não?

Não.

Então como é que se chama esse croissant mais fofinho e polvilhado de açúcar?

Não sei, pode ser brioche polvilhado de açúcar.

Chama-se diabetes esse croissant.

Quero os diabetes, parte a bolacha.

O croissant brioche. O tipo de massa fica com mais ou menos a textura do pão de leite.

Exatamente, sim.

Então era brioche.

Pronto, ficamos por aqui, se calhar.

Pronto, está feito o episódio de hoje.

Está feito.

Raminhos, o que é que tu comes ao pequeno-almoço? Já agora queremos saber.

Eu muitas vezes faço jejum, mas quando não faço jejum, uns ovos estrelados.

Estrelados, pimba!

Gosto de um ovinho estrelado.

Com muito sal ou pouco sal? Eu dou sal.

Pouco. Cúrcuma e pimenta preta.

Olha, o cúrcuma de Notre Dame. Adoro esse filme.

Mas não abuses, senão ainda ficas assim que nem o Quasimodo.

Hoje, no café, quando nós vimos aqui, foi um pãozinho com queijo e pouca manteiga.

Manteiga a fugir.

Embora eu adore manteiga.

Manteiga a fugir.

És tu e o Marco Branco.

Marco Horácio.

Referência muito antiga.

Tu és saudável, estás com ar de saudável.

Olha, Maria João-

Tu que trazes bolachinhas de aveia para eles.

Por toda amizade que eu te tenho, não tens nada a ver com isso. Porque é pão para o pequeno-almoço, está bem? Portanto, vamos ficar por aqui.

Pães de aveia.

O Marco traça o limite no pequeno-almoço.

Já isso já é confiança demais. Então é melhor partirmos para as perguntas, não é?

Sim, senhora. Eu digo-te quando tomarmos juntos.

Não, que ele tem uma mulher 20 anos mais nova.

Nunca tinha dito isso.

Por acaso não. Ouvi dizer. E esta fraturante?

Fraturas.

Porque é que vos custa tanto fechar a tampa da sanita e trocar o rolo do papel higiénico?

É um clássico.

É um dois em um aqui.

Eu por acaso sou um magnífico trocador de rolos. Devo dizer que é das minhas melhores qualidades. Tenho trocado rolos, já vou com quase quatro décadas de rolos trocados. Eu digo que sou uma pessoa que nota que é preciso rolo, que vai buscar rolo, que escolhe rolo de folha dupla, às vezes tripla, porque às vezes eu sou assim, mãos largas.

Não, e é verdade.

E sou eu que troco rolo.

Eu já vi o Borges numa Colibri que não tinha rolo de papel higiénico, foi ao balcão pedir e repôs em todas as cabines.

Aliás, numa das cabines estava lá um senhor e ele disse: "Não, não, eu faço estação."

Deixa estar que eu faço. Para trocar rolos estou cá eu.

Eu nunca troquei um rolo na minha vida porque eu nunca acabei um rolo na minha vida.

Estás a gozar?

Nunca terminei o rolo.

Nunca foste a pessoa que acabou o rolo?

Não me digas que és daquele que deixa lá aquela última folhinha, aquela irritante.

Exatamente.

Isso é horrível.

O importante é perceber o que é terminar o rolo, porque se estiver lá uma folhinha, é ou não é uma folha?

O que é que fazes com uma folhinha?

Isso fazes o que tu quiseres, mas o rolo não terminou.

Eu sou da outra escola de pensamento. O que eu penso é: esta folhinha, evidentemente, não safará nem o número um, nem o número dois.

Nada, não se safa nada. Nem taco nem ris.

Mas essa é uma discussão que eu tenho em casa com a minha mulher muitas vezes, porque ela diz que eu nunca substituo o rolo, e eu estou a dizer: "Não, eu nunca terminei o rolo."

Eu posso ir lá a casa.

Mas vou confidenciar aqui uma coisa: uma vez, só para eu não ir trocar o rolo, sabes o que eu fiz? Limpei-me ao cartão.

Não, mas é isso que eu ia dizer.

Ele também como faz jejum muito raramente, ele vai à casa de banho 15 em 15 dias.

Eu não tenho esse problema do rolo, nunca tive, porque lá está, eu aproveito até o cartão.

Exato, é isso.

Se está lá o cartão.

O cartão, se é cartão.

Está para alguma coisa lá.

Há que pensar no planeta.

Claro, há que pensar no planeta, isso é que é importante. Temos que aproveitar tudo e mais alguma coisa.

Borges, nunca usaste o rolo, afinal?

O rolo sim, o cartão não.

Sim, mas o rolo em cartão nunca usaste?

O rolo em cartão?

Sim, no final, o que fica. Nunca usaste isso?

Uso, sim, mas não o cartão.

Não, mas eu estou a falar no cartão, nunca usaste o cartão?

Não, claro que não.

Então, mas tens de usar. Tens que usar uma vez, pelo menos tens que usar.

Não é mau.

Vocês estão a falar a sério?

Depois admiram-se de terem hemorroidas.

E ter um dado estranho.

O tampo da sanita.

Pois, é que vocês estavam a saltar essa parte. Essa, sim.

E eu vou confidenciar também aqui uma coisa: eu desconfio que dos três que estão aqui, eu sou o único que faz xixi sentado.

Efetivamente. Não sabia.

Não sei se costumam ir os três à casa de banho e podem falar sobre isso.

Eu não faço.

Uma casa de banho pública, faço nos urinóis, mas em casa faço sentado, porque é a maneira correta de fazer xixi.

Isso é tão triste.

Não é triste, não senhor.

Há muitos homens que fazem sentados.

Você leia, sobretudo a partir de uma certa idade, você deve começar a urinar sentado exatamente por causa da próstata.

Sim, mas a tua casa de banho também é uma tábua que tem um buraco. Portanto, é normal que tu faças sentado.

Eu habituei-me a fazer sentado e digo-te é das melhores coisas que há.

Deve ser mais higiénico também.

A pergunta não é se é sentado ou em pé. A pergunta é se o tampo da sanita se baixa ou não.

Então, mas como eu-

Tu, sim, já percebi.

Como eu desço-

Eu deixo para cima, mas eu tenho uma desculpa.

Eu também.

Eu deixo para cima, mas tenho uma boa desculpa.

Qual é a desculpa?

Porque nós temos aqueles tampos modernos que caem em câmara lenta.

Sim, que não fazem barulho.

E aquilo enerva. Aquilo chega a meio assim, nunca mais vai para baixo, eu ponho aquilo para cima. Pronto, acabou.

Em vez de pôr para baixo.

Para cima.

Eu deixo para cima. A minha teoria é outra. Eu deixo para cima porque a vida é curta. A vida é curta e, portanto, se inevitavelmente vai ser aberto outra vez, para que eu vou fechar? Para que eu vou perder tempo a fechar?

Ter trabalho duas vezes.

Para que eu vou perder tempo a fechar?

Por causa de outra pessoa que venha a seguir.

Aliás, estou a ser um cavalheiro, porque a pessoa que vier a seguir, já abri para si. Já abri para si, abri ontem.

É como abrir a porta.

Se for uma mulher? O que é que tem?

Tem que baixar.

Eu tenho que baixar o tampo.

Tem que baixar o tampo?

É que não estamos a falar de pénis.

Uma coisa é o tampo, outra coisa é o anel.

Pois é, temos de falar, sim.

Ah, não são de anela.

Sim, mas normalmente é isso que se espera, não é?

É esse tampo.

Eu deixo o tampo, o anel posicionado, o tampo para cima.

Sim.

Ok.

Aliás, tu és conhecido por senhor dos anéis por causa disso.

Antes o senhor do anel do que o senhor dos tampos. E senhor do rolo. Tenho várias alcunhas.

Senhor do cartão, também.

Senhor do rolo. Senhor do cartão, agora sim.

Vamos à segunda pergunta?

Vamos à segunda.

Vamos lá.

Correu bem.

Correu muito bem. Fiquei a saber coisas incríveis sobre vocês. Por que os homens têm dificuldade em ter relacionamentos com mulheres com filhos?

É puxado.

Essa questão.

Por que os homens têm dificuldade? Pois esta é mais difícil.

Tu tens um relacionamento com uma mulher com filhos. Rami, desculpa lá, tu é que devias estar a falar disto. Ela tem três filhos.

Eu acho que é a responsabilidade. Assusta. Assusta. Assusta e depois vais ter que naturalmente lidar. Para já, tens que ter a consciência absoluta.

Primeiro, a aceitação. Eles aceitarem.

Isso também. No passado distante, conheci uma, duas pessoas maravilhosas, mas com quem não me consegui me entregar mais, porque já eram mães e isso fazia-me confusão. E obviamente o problema é meu. Não fui homem o suficiente para investir. Se eu gosto efetivamente desta pessoa, devo explorar isto e gostar dela significa aceitar que ela tem filhos de outra pessoa e depois relacionar-me com essas crianças. Mas não fui.

A altura não foi essa.

Pode ser o receio.

Rami, desculpa lá, tu não vais falar agora, porque tu estás casado há quase 50 anos.

Mas está bem. Diz lá.

Eu acho que se partimos do princípio que estamos a entrar no seio de outra família, porque é mesmo assim.

Sim.

Eu acho que aquilo que, na minha opinião, se deve fazer é não misturar logo as coisas. Ou seja, sim, senhor, ter seu relacionamento com a pessoa ou com a mãe, sem envolver o filho ainda, só quando as pessoas têm certeza que de fato, que a relação está duradoura, que é uma coisa que vai continuar, ambos querem.

Aí é que se apresenta os filhos.

Sim, lentamente. Senão é muito confuso para os filhos, faz muita confusão.

Mas tu estás a falar da perspectiva de tu apresentares os filhos ou a pessoa apresentar-te?

Sim, estou a falar do ponto de vista da mulher. A mulher tem filhos e nós entramos na vida.

Exatamente.

Então imagina, e se for uma mulher com que tu sais tipo duas vezes e à segunda vez ela traz os filhos?

Ó diabo!

Ó diabo.

Como é que gerem isso?

Pronto, aqui vem o João Ricardo.

Afinal não vamos ao cinema.

A minha Mónica vai nessa.

Mas eu também gostaria de devolver. Eu gostava muito de saber, ao contrário, será que a maioria das mulheres também se sente à vontade ou não terá também algum receio?

Eu acho que há sempre esse receio, sim. Por tudo, não é?

Mas uma mulher que vê um homem, imagina, vai sair com um homem e o homem traz, no terceiro encontro, vá, os seus dois pequenotes ou um pequenote, ela não vê aquela coisa: "Ai, tão querido. É pai, tão bom pai."

Bem, se for surpresa, não sei. É que aparece: "Ó diabo, não estava à espera disto. Deste extra."

Pois, exato. Ainda por cima, quer dizer, combinamos ir ao barraco. E ele aparece.

Eu acho que se partimos do princípio que a mulher não está à procura de pai para as crianças, porque as crianças já têm pai.

Não quer essa figura.

Sim, ou seja, ela vai sair porque como mulher quer sair com um cavalheiro e divertir-se um bocadinho, jantar, ir ao cinema.

Não, com homens. Estamos a falar de homens.

Não é cavalheiros. Peço imensa desculpa. Cavalheiros são aqueles que levantam o anel.

Mas sabes o que me faz?

E não usam o cartão.

Não é que me faça confusão, mas talvez seja estranho. Imagina, eu conheço alguns casos assim, em que a mulher tem 55 anos ou 60, e o tipo que se apaixonou por esta mulher tem 45 e de repente a filha tem 30.

Tu conheces alguns casos assim?

Eu conheço.

Alguns? Ok.

E pode ser estranho.

Mas eu sempre ouvi dizer: "Maravilha, maravilha."

Raminhos, por amor de Deus.

Isto são 9:30 da manhã.

Este homem. Para já, tu és casada há 50 anos.

Não, maravilha é conhecer os Açores ilha a ilha.

Era isso! Sempre os Açores no teu pensamento.

Depois imagina, vai assumir o papel de padrasto, eventualmente, se casam.

É uma palavra tão feia.

E madrasta? É horrível.

Mas isso é conotação que já vem da história.

Claro, é das histórias infantis.

Das histórias infantis.

Apetece dizer a seguir bastardo, porque é da mesma altura também.

Mas até a palavra enteada não é propriamente bonita.

Mas como é que este homem impõe respeito? Qual é o papel dele, tendo em conta que a filha tem quase a mesma idade?

Sim, mas ele não pode entrar.

Ele também não vai ter o papel de pai, lá está. Ele será sempre o namorado da mãe.

Não assumiu o papel de pai. Mas é estranho. Acho que é estranho. Não seria? Não sei, diz tu. Tu tens a idade dos teus sogros.

Eu tenho a idade dos meus sogros e dou-me muito bem com eles.

Portanto, eu acho que era aí que o Raminhos queria chegar. Está a ver se tu chegavas à frente, Margaraz.

Olha, eu ao menos, Raminhos, eu vivi a vida, tive duas namoradas, mais do que duas namoradas. Eu vivi a vida. Tu não, ouviste?

Exato.

E com esta nos ficamos. "O que é que gostava de saber sobre o sexo oposto? Os homens de uma certa idade respondem." Envie a sua pergunta por e-mail para ouvinte@observador.pt ou então por WhatsApp 910024185. Regressamos na próxima semana. Até lá, já sabe que à sexta há novo episódio de "Homens de uma certa idade." A versão "Elas exigem saber" regressa na próxima terça-feira. Até lá.

Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.