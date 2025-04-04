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"Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade".

"A mulher não é só casa. Mulher loiça, mulher cama. Ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração. Trouxe a fábrica ao seu lar e ordenada à cozinha, impôs-se a trabalhar a razão que sempre tinha. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher". Ari dos Santos.

Que maravilha!

Para mim está feito. Obrigado, bom dia. Tchau, pessoal.

Que maravilha!

Olá, bem-vindos ao Homens de Uma Certa Idade. Eu sou Marco Horácio, sou costureiro profissional de bainhas para cuecas.

E idade?

Idade é 51.

Continua 51. António Raminhos, 44 anos, revisor de passadeiras.

Exato.

Luís Filipe Borges, 47 anos, engenheiro civil, neste momento a projetar a décima ilha açoriana.

Que bonito.

Com ponte a ligar alguma delas ou não?

Essa da passadeira teve a ver com há bocado que íamos andar à porrada com o senhor, não é?

Vocês iam.

Tu estás muito zen.

Eu já não me chateio com essas coisas.

Tu que és o mais forte.

O único de nós que podia fazer folha ao gás facilmente.

Sim.

Mas é uma coisa engraçada.

Sabes que mais?

Mas isso tem muito a ver. É aquela ideia de nós, tipo: "Eu sei a arma letal que sou. Então não vou fazer mal a ninguém".

Sim, aquilo que tu fazes é cobardia, ele é bom em cobardia.

É uma arte marcial.

Exato.

Segunda.

Exato. Hoje o tema que eu trouxe é: o que farias se fosses mulher por um dia? E tenho algum medo de alguma resposta deste meus amigos.

Eu adorei essa tua pergunta e adorei que tivesses começado com o Ari. Eu hoje vou estar muito quietinho, porque várias pessoas disseram: "Borges, a tua voz às vezes desaparece". Sim.

Andaram a tomar comprimidos.

Derivada eu ter bicho carpinteiro. Marco Horácio está a tomar seu comprimido, eu também já vou tomar o meu a seguir. Mas começaste com Ari dos Santos e o Ari dos Santos é das raríssimas imitações que eu faço mais ou menos bem. Há um poema do Ari dos Santos, que é dedicado ao António Botto, outro grande poeta, eu não sei o poema de cor, só sei o fim, mas António Botto era homossexual e numa era onde era ainda mais complicado de ser homossexual. E então o poema do Ari, a estrutura que segue é: tu és isto, tu és aquilo, tu és não sei quê, não sei quantos, tu és estas coisas e estas coisas todas. E acaba desta forma: "E às vezes és também a vagina que um homem tem na cama".

Eu achei que era bom para este tema. Lembrei-me agora. Não, são 23h10, está bem.

Por acaso, olha.

Não há crianças no carro a esta hora. Podem: "O que é cama?"

Exato.

Está de me manter isso para vos dizer, não pus isto a gravar.

Estás a gozar?

Claro que estou a gozar.

Ah, ok.

Apanhei-vos. Está de muita curiosidade.

É para dar a zelada.

Eu acho que eu já sei o que tu vais responder. O que tu farias se fosses mulher por um dia?

Se eu fosse mulher por um dia, depende, que tipo de mulher é que eu sou?

Eu ia fazer exatamente o que eu ia dizer.

Pois, mas tu é que tens que escolher.

Mas era o tipo de mulher que eu quisesse?

Claro que sim.

Então ok. Tinha que ser uma mulher voluptuosa.

Ok.

Com grande par de seios.

Claro, já estava à espera.

E para eu passar o dia todo a afagá-los.

Exato.

Era isso que tu fazias?

Se fosse na galhofagem, era isto que eu faria.

O ouvinte habitual sabe que António Rui tem esse sonho.

Sim, tenho o fetiche de tocar nuns seios, porque para quem não sabe, eu passo a explicar. Eu estou com a minha mulher há tempo demais. Eu estou com a minha mulher há mais de 25 anos. Eu lembro-me de uma vez, na minha adolescência, ter tocado noutro par de seios que não no da minha mulher e foi sem querer.

Ok.

Foi sem querer.

Foi com o cotovelo.

Não, foi com a mão, mas foi a saltar uma janela para dentro de casa e essa colega minha estava sentada ao pé da janela e eu ao saltar a janela caí. E para amparar a queda, agarrei-me sem querer.

Sem querer, sim.

Sem querer.

Tenho tantas perguntas.

Mas eu lembro que fiquei assim.

Que casa? Por que entrar pela janela? Colega de quê? Tenho tantas perguntas.

Mas o melhor disto: como é que tu ficaste?

Eu fiquei com as mãos assim: "Ah". Porque eu tinha 13 anos e eu lembro que ela ficou tipo assim: "Ele tocou-me", e ficámos os dois, pronto, nunca se falou desse tema.

Ok, ainda bem.

Eu nem sei se ela se lembra, mas vou-lhe perguntar.

Ainda se dão, graças a Deus.

Sim. Foi uma coisa completamente inocente.

Mas por que entraram?

Simples, isso foi na casa que eu tenho no Alentejo. Estávamos lá a passar um fim de semana. E os meus colegas estavam todos nesse quarto e eu estava da parte de fora da casa, essa janela dava para o quintal, e eu para não ir pela casa, cena de puto, vou entrar pela janela. Mas ao entrar pela janela, desequilibrei-me e caí sobre um par de seios.

Sim, desequilibrou-se. Lá está.

E foi a única vez que eu toquei num par de seios que não da minha mulher. E eu gostava de ter essa sensação.

Se fosses mulher voluptuosa por um dia, passavas o dia a afagar-te. Só isso? Acho pouco.

Não, isto na parte jocosa. Gostava de fazer outra coisa, que era ser uma mulher escultural, lindíssima.

Ok.

Depois eu andava na rua Sempre com roupas altamente provocantes, mas com um pormenor: depois, quando algum parvalhão me mandasse um piropo, eu respondia, mas com esta minha voz: "O que é que foi?"

Ou seja, eras uma mulher, mas continuavas com a tua voz, é isso?

Exatamente. Ser mulher, não era ser travesti, nem transgénero, nem nada. Era mulher, nascida biologicamente mulher, mas com a minha voz de agora. Eu adorava. Os guys: "Oh, não sei quantos!" Eu: "O que é que foi?"

"Oh, palhaço!"

"Queres levar na boca?" Só podes assustar.

Só a imagem é assustadora.

Eu tinha uma piada que-

Não podes dizer

Posso dizer. Eu tinha uma piada num espetáculo de stand-up que era: eu gostava de ser mulher, nem que fosse por uma semana da minha vida, mas com a sorte que eu tenho, de certeza que era na semana do período.

Estavas com um feitio que não se podia aturar.

Agora, sendo sincero, eu acho que ser mulher por um dia, não é suficiente pra experiência. Acho que tinha que ser mais tempo pra ter essa experiência do que é viver, não esses dramas, mas essas questões todas do patriarcado, de ter homens a chatear e olhar pra ti, essas coisas.

Fazer bem a todos os homens durante um dia ser mulher.

Se calhar seria.

Pra terem noção daquilo que as mulheres passam às vezes.

E também, já agora, ter noção dessas dores do que é essa semana complicada, dores do parto, deve ser tudo horrível.

Basicamente, eu vou riscar no meu caderno todas as coisas que eu ia dizer.

Então, Jorge, que tipo de mulher é que tu serias?

Eu tinha exatamente essa questão.

Mulher voluptuosa, também?

Não, quer dizer, lá está, há imensa variedade. A pergunta é muito lata nesse aspecto. E, portanto, eu também ia perguntar: sou mais velha, sou mais nova, sou mais bem-sucedida?

És o que tu quiseres.

Eu gostava, a resposta mais sensível, lamechas, mas sincera é: eu gostava de sentir durante 24 horas o que é ser mãe, porque eu tenho filhos e talvez seja diferente quando tens filhas, talvez, pelo menos durante alguma fase, que acredito que é uma fase que vem um bocadinho mais tarde, não é logo quando são tão pequeninos. Mas os meus filhos, basicamente, quando estou sozinho com eles, tudo corre maravilhosamente, tirando a ocasional birra. Mas divertimo-nos, brincamos, fazemos coisas juntos, damos abracinhos. O Tomé, que é o que fala, diz: "Gosto muito de ti, pai". A mãe entra em casa e parece que eles-

É o íman, não é?

Não, a mãe entra em casa e eles: "Tirem este terrorista daqui! Nós nem queríamos brincar, ele é que nos obrigou. Tirem este intruso de casa". O bebê, o Fausto, agride-me, puxa-me a barba, mas puxa mesmo com raiva. E é uma coisa tipo interruptor. E eu aceito isso, claro. Percebo perfeitamente que a mãe, lá está, mãe há só uma. Haverá sempre um apreço diferente. Mas gostava de saber o que é que é isso. Estou supersatisfeito com, Ok, vou ser sempre o segundo amor deles, mas gostava de saber o que é.

Não és segundo amor.

És o primeiro amor.

Exato, não és segundo amor, és um amor diferente.

Sim, pronto. Não dizia isto no mau sentido. Gostava mesmo só era de saber o que é ter essa coisa maravilhosa, e que as mães merecem, sem dúvida nenhuma.

Desculpa lá, Horácio, tu tens que dizer a tua também.

Tenho aqui várias coisas. Por exemplo, se eu fosse mulher por um dia, gostava de ganhar esse superpoder que elas têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo.

Isso é mito. Eu ouvi no outro dia que é mito, não existe. Não existe multifacetar.

Eu vivo com uma mulher em casa. Aliás, eu tenho aqui depois o voice dela e vocês vão perceber. A minha Sara tem os dois lados. E a Sara consegue às vezes estar a trabalhar ao computador, está a ver uma série e consegue estar a escutar aquilo que eu estou a falar ao telemóvel e dar a opinião dela. E é impressionante. Eu não consigo. Imagina, eu estou a mandar uma mensagem e ela: "Olha, a nossa filha caiu pelas escadas". "Calma, que eu agora não posso". "Mas ela está com a cabeça aberta". "Calma, que eu agora não consigo me concentrar, tenho que mandar esta mensagem, porque senão..." "Mas ela vai pro hospital". "Não, agora espera, deixa eu mandar a mensagem primeiro". Não consigo, fico ali preso e ela consegue fazer várias coisas. Não sei se é mito ou não, mas ela consegue, porque eu já vivi isso. Depois, confesso, quando pensei nesta pergunta, eu não tenho muita inveja da vida das mulheres, porque só o ritual do banho é uma grande seca.

Mas isso, eu percebo o que estás a dizer. A minha mulher quando está a tomar banho é: primeiro mete o xampu, depois mete o amaciador, depois é que lava o corpo. Eu: "Mas eu vou tomar banho?" Eu o gel-duche serve pra tudo.

Tudo. Pra cabeça.

Está feito.

Sim.

Está feito.

E a toalha?

Não, é uma toalha pra cabeça, é uma toalha pro corpo.

A mesma toalha.

Não, é a toalha de bidé. Se for preciso a gente usa a toalha de bidé pra tudo.

Eu uso a mesma toalha do banho, essa mesma toalha serve também pras refeições, toalha da mesa.

Nós somos mais práticos.

Perfeitamente.

O cabro tomava banho e meteu a toalha

Há tipos que têm peles extraordinárias e andaram a vida toda a limpar as mãos com a mesma toalha com que limpam o rabo.

Se calhar é disso.

O único hidratante.

Se calhar é disso.

Por isso é que tem a pele tão bonita.

Sim, e mais?

Isto é a minha opinião minha, eu acho que as mulheres são-

É a tua opinião tua? Esta é a tua opinião tua.

Minha opinião tua, minha.

Podias dizer: "Tua opinião nossa".

Minha opinião minha tua. Mas não, é minha tua nossa. Eu acho que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens, sem dúvida nenhuma.

Acho que não tem nada a ver.

Eu acho.

Eu acho que não.

É a minha opinião, Rami, tens que respeitar.

Caro colega.

É engraçado.

E depois eu gostava de criar um perfil falso como mulher nas aplicações de encontros. Imagina, também era uma mulher virtuosa, com umas fotos assim ousadas.

Eu já caí em catfish. Já fui enganado.

Já vamos falar disso. Mas imagina, fazia matches com todos os homens e depois no dia a seguir aparecia, mas como eu no encontro.

Mas juntavas todos no mesmo encontro? Todos. Combinavas a mesma hora com todos.

"Seus ordinários, aqui todos. Seus ordinários". Era isso que eu fazia.

E com câmaras.

Tu estavas e ias dizer o quê, Borges? Que é o quê?

Catfish. Sabe o que é?

Eu sei o que é. O que é catfish, sim.

Já caí nisso há uma data de anos, quando estava nos primórdios do Facebook. E como é que eu percebi que tinha caído em catfish? Porque a pessoa que se estava a fazer passar por mulher era um amigo nosso, nomeadamente-

A sério?

David Antunes. O músico.

Sim, mas ele fazia isso.

E eu lá essa altura-

Que era para atrair mais pessoas para a página.

O David Antunes criava uma data de perfis de miúdas culturais, que eram depois amigas umas das outras. Aquilo tinha um rasto de credibilidade muito interessante, porque havia uma data de gente ali a falar. Bom, e o que acontece nos perfis de miúdas atraentes? Homens a chegar. E depois as miúdas começavam a dizer: "Fui beber ao bar não sei quem em Santarém, fui ver o David Antunes incrível". "Sim, eu já o vi, vi aqui, vi acolá", e de repente os homens que andam a segui-las, volta e meia há um que tem uma discoteca.

Vão ao bar também para-

"Olha, eu não te conheço", ligam para o David. "Não te conheço, mas umas amigas minhas andam a falar de ti".

Muito bom. Espetacular.

"Quero te contratar". Aquilo que eu disse não é mentira, eu gostava de perceber as transformações hormonais que existem numa mulher e essas dores. Eu outro dia estava a falar com a minha mulher sobre isto, a história da perimenopausa, o período antes da menopausa. Tu já viste as transformações que uma mulher tem, hormonais? Nós também temos, mas eu acho que são muito menos intensas do que numa mulher. E eu lembro-me, eu cresci só com mulheres, praticamente. Com a minha mãe, a minha avó, a minha irmã. E eu lembro da minha irmã. A minha irmã é sete anos mais velha do que eu, portanto imagina a minha irmã aí com os seus 18, 19. Eu lembro da minha irmã ter o período e fechava-se no quarto, tipo bicho. Tinha que fechar as luzes.

Dores horríveis.

Dores horríveis, e eu ficava superincomodado com aquilo, coitada, não percebia muito bem o que se estava a passar, mas fechava-se tipo bicho do mato. E a Catarina também vi sofrer com isso.

Senti-me identificada as dores.

Elas adaptam-se a essas coisas todas. Isso para mim é que me faz, acho incrível.

Temos aqui o primeiro voice, não sei se temos tempo para ouvir ou não.

Temos.

Temos?

Temos

Que é da Ana Soares.

Não conheço. Nunca ouvi.

Eu falei com três mulheres para inverti a pergunta: se fossem homem por um dia, o que é que estavam de fazer? E a resposta da Ana foi esta.

Bem, pediram-me à tagarela para falar sobre aquilo que faria se fosse homem por um dia. Como eu começava logo por aí, começava por mandar áudios curtos o dia todo. Essa é a primeira. Depois, a outra coisa que eu faria, com toda a certeza, era relativizar. Minha experiência ao longo destes anos a lidar com homens é o relativizar. "Aham, não é preciso, para que é preciso isto? Estás a complicar".

É verdade.

E a escuta surda, acho que é maravilhoso. E o relativizar, que para mim é uma arte que eu iria aprender durante esse dia. Eu lembro-me quando era miúda e via os meus amigos que tinham bandas de garagem, então o gajo que tinha a garagem era o gajo que não sabia tocar, nem cantar, nem nada. E eu lembro-me da forma como eles conseguiam relativizar o assunto e desligavam na guitarra e tocavam e pronto, e era assim.

Olha, isto é uma coisa boa para a gente falar na nossa segunda parte.

Diz às pessoas quem é a Ana.

Este superpoder. Ana Soares é o meu braço esquerdo, direito, é produtora do Rocha & Nós já há 20 anos.

Nossa amiga, sim.

Nossa amiga, e é das pessoas mais tranquilas e sábias que eu conheço.

E ela tem razão numa coisa, desculpa, Borges. A Ana manda muitos áudios, nós falamos muitas vezes e são podcasts.

Sim.

Os áudios que ela me manda são podcasts.

Achei muito interessante a forma como ela abordou esta pergunta.

Tu e a Ana já conhecem-se há tanto tempo, já foram juntos a uma sex shop?

Por acaso não.

Não? Então têm que ir.

Pois é. E sabes que a melhor sex shop-

E vale ir a Rio do Douro.

E é a melhor sex shop do país.

Ou ao Barraco. Eu já passei lá muitas vezes. Tem uns belos escritórios ali ao pé de Sintra

A Vibrolândia. Tem uns belos escritórios e já estive lá porque eu gravava aí perto e eu tive montes de vezes o tipo: "Eu vou parar e vou ter de ir lá."

É que ainda por cima está posicionado ao pé daqueles motéis que eu gosto muito. Fica esta nota.

Fica esta nota e vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir com a pergunta: o que farias se fosses mulher por um dia? E cá estamos de volta. Escusado será dizer que finalmente este podcast tem um patrocinador e é nada mais, nada menos que a magnífica Vibrolândia.

Vibrolândia.

E hoje a pergunta nos Homens de Uma Certa Idade é: o que farias se fosses mulher por um dia?

Eu acho que é a estreia do patrocínio, é o melhor tema.

Sim, eu acho que sim. Acho que tem tudo a ver.

Eu tentava safar-me de uma multa, também era uma coisa que eu gostava.

Olha, há uma coisa que eu gostava de perceber nas mulheres.

O quê?

No sexo, aquilo que sentem.

Ah, OK. Portanto, se fosses mulher...

Passava o dia todo: "Pumba, pumba, pumba".

Ó Ramins, não se pode dizer pumba na rádio.

Enquanto afagava o próprio.

Não, mas isso eu tenho curiosidade. Não têm curiosidade?

Tenho, sim.

O que as mulheres sentem?

Mas aqui a questão é: tu és mulher durante um dia, mas continuas com a tua forma de pensar, ou seja, pensas como homem. É que de repente, se tu pensas como homem e estás na cama com um homem, com corpo de mulher, como é que tu te sentes?

Não, isso não.

És mulher, és mulher.

Estou a te perceber. Imagina que tu és mulher, tipo aqueles filmes de Hollywood, aquelas comédias instantâneas. Tu és mulher por um dia, mas és o homem. Portanto, eu continuo a ser Ramins homem, mas tenho corpo de mulher. Aí, se calhar, ia me fazer confusão ir para a cama com um homem.

Imagina o Borges engatar-te.

Epa, não!

E depois o Borges a tentar seduzir-te e tal.

Imagina como é que era o dia a seguir.

Tenho uma coisa para te dizer.

Eu também, não sabes o que é que me aconteceu ontem.

Sei.

E outra coisa: vocês são tão amigos os dois. Imagina que vocês agora são duas mulheres voluptuosas e encontram-se. Acham que podia pintar um clima entre as duas?

E tu com esse ar que estás, ficavas a ver, é isso?

Não, estou só a perguntar se acham que podia surgir.

Estás a ver com o ar que tu estás. As pessoas não estão a assistir, quem nos está a assistir.

Desenvolva a vossa resposta o mais graficamente que puderem.

Mas o Marco Horácio até está com aquela espuminha no canto da boca.

Ó Jerónimo!

Ó Jerónimo!

Mas vocês estão a fugir da pergunta que eu vos fiz.

Não.

Acham que não?

Não.

Não ia acontecer. O Borges fica um bocado desiludido.

Não, eu estou a pensar. Não sei. As mulheres, todas as generalizações são perigosas. Mas há muitas histórias, pelo menos amigas contam-me que-

Que têm muito mais facilidade, é isso?

Por exemplo, elas treinarem beijinhos na adolescência.

Queres treinar beijinhos?

Isso é assim mesmo.

Opá!

Eu não me lembro de treinar beijinhos com os meus amigos.

Ramins, não eras capaz, como mulher, treinar beijinhos com o Borges? Se fosses mulher?

E porque não contigo? Porque é que tem que ser com o Borges?

Eu sou o moderador, não metam o dedo no olho. Eu tenho mais coisas para fazer como mulher do que andar aos beijinhos a vocês. Tenho aqui coisas que eu gostava de experimentar.

Gostavas de experimentar o quê?

Por exemplo, ir à casa de banho como mulher e perceber o que é que elas fazem duas a duas lá dentro, porque eu não sei o que é que elas fazem lá dentro quando vão à casa de banho. Vão sempre duas. Não é?

Estava a tentar me lembrar, porque eu acho que a minha mulher já me explicou porque é que vão. Porque às vezes precisam de coisas umas das outras.

É isso.

É isso? Dá a opinião, tipo de marque de dinheiro.

Não, é dinheiro.

Às vezes maquiagem, acho que já aconteceu, tipo penso em géneros, também já aconteceu. Eu acho que é um bocadinho por aí.

Às vezes é para ajudar a tirar qualquer coisa, tipo ir à casa de banho para uma dizer à outra: "Olha, estás com um otário na mesa".

Exato. Tens que extrair o otário.

O Borges é um otário.

Até as raparigas com quem eu ando não sabem o meu nome.

Opá, mas eu agora estava a vos imaginar, vocês duas mulheres voluptuosas. Eu não consigo de facto imaginar como é que vocês seriam a versão feminina.

Eu gostava de ser uma mulher, gostava de ser uma Monica Bellucci.

Ok.

E deixar-me fingir que estou a ser seduzida pelos homens, porque nós somos quase sempre muito básicos no flerte. E depois ir para casa com eles e matá-los.

Olha, eu há bocado estava-

Há uma história real. Há uma senhora que morreu muito recentemente, que era uma sobrevivente do Holocausto e ela era, no seu tempo, uma mulher muito jovem e o que ela fazia era seduzir-

Tipo matar.

Seduzir gajos da Gestapo e das SS e matá-los. E o que eu pergunto é: Netflix, estão à espera de quê? Que série do caraças está a sair.

Imagina, a vida de Ramins e Borges como mulheres e vocês as duas a-

A matar SS.

Exato.

Isto era uma coisa ótima para o Tarantino.

Mas eu há bocado estava a dizer isso, a brincar de ser uma tipa gostosa e depois quando me mandassem piropos. Mas para além de achar que isso deve ser desconfortável, vocês já passaram por isso?

Eu já.

De serem assediados por homens, neste caso.

Sim.

Ou por mulheres. Mas nesse sentido, ficaram desconfortáveis?

Eu pensei que estavas a perguntar se vocês já sentiram o que é ser uma mulher muito atraente E eu achei que era isso que estavas a abordar. Na Chueca, o bairro gay de Madrid, uma vez senti isso.

Mas aí não é seres uma mulher atraente, é seres um homem atraente.

Não. Eu senti o que uma mulher atraente deve sentir.

É isso que eu estou dizendo.

Não, mas deixa-me explicar.

Ah, pronto.

Porque-

Estavas vestido de mulher

...não, estou numa discoteca gay e os meus amigos gays disseram, porque havia, apesar de tudo, algumas mulheres. "Mas estas mulheres?" "Sim, há sempre as nossas amigas e há sempre umas mulheres que..." E aconteceu-me chegar a um dos balcões da discoteca, que está só com mulheres, por acaso, e eu ser a última pessoa a chegar, e o barman virar-se para mim: "Guapo, qué tal? O que queres?" E eu: "Ah, é isto!"

É isso.

É isto que uma mulher bonita sente.

A mim já me aconteceu.

Até coraste.

Não, fiquei atrapalhado. E depois a noite avançou. Já agora que eu te fiz isto, a noite avançou e como o meu grande amigo-

Enrolaste com o gajo do bar.

Não me enrolei com o gajo do bar, mas estou a ser o mais sincero possível convosco. Aquilo começa, como um grande amigo nosso, que aliás nessa noite era um anfitrião lá em Madrid, me explicou uma vez: "Não te esqueças, eu sou homem como tu. Gosto é de uma coisa diferente", mas imagina o quê? Uma data de homens e o seu instinto predatório a quererem todos a mesma coisa. Isto fez muito sentido para mim. As coisas acontecem mais rápido no que diz respeito à sedução. E então a noite vai avançando e tu vês muitos engates a acontecer. E juro-vos, essa altura, eu pensei assim: "Estou eu."

E foste com o barman.

E quando finalmente um espanhol veio meter conversa, eu senti: "Estou orgulhoso". E tive uma dúvida filosófica: pronto, eu não quero isto, mas eu sou o embaixador do meu país.

Mas não é isso. Eu acho que tu podes, obviamente, não avança para mais nada, mas não deixa de ser uma sedução e tu sentiste-te-

Senti-me muito lisonjeado e o meu anfitrião, o Erick, veio um bocado ofendido, veio falar com o espanhol. "No, no es gay" e eu: "Não, tudo bem".

E tu: "Não, deixa estar, eu estou a gostar".

Exato.

Não precisas de ir brigar com o meu amigo.

Exato. Deixa-o conversar à vontade.

Eu senti isso em Nova York, no Chelsea District, que é um distrito também muito conhecido pelo teatro, pelos artistas e por ser também mais gay friendly. Isto foi em 2008. Eu me lembro de ir com a Catarina e estarmos a atravessar a passadeira e cruzamo-nos com dois gajos, e os gajos começam a olhar assim para mim de cima a baixo e passam por mim e eu virei-me assim para a Catarina: "Olha estes gajos". E quando olho, estavam os dois a olhar para mim e eu assim: "Foda-se, deve ser isto que as mulheres de alguma maneira sentem", porque foi mesmo descarado.

Durante um dia todo. Não foi o momento.

Mas ao mesmo tempo, também isso com o Borges. Nós íamos todos os dias a uma padaria e ao mesmo tempo havia aqui uma coisa muito curiosa, que era: essa padaria tinha três homens que aparentemente, quase de certeza que seriam gays, pelo menos um era, ou dois, e uma rapariga. Pormenor: a rapariga é que estava a cozinhar e os gajos estavam ao balcão. Ela lá num cantinho e eles é que atendiam as pessoas e isso tudo. Nós íamos lá e eu lembro que nós íamos e sempre que eu entrava era muito bem atendido. E uma vez eu lembro assim: "Catarina, queres ver uma coisa?" O gajo chega lá e pergunta: "So, what do you want? What do you want?" E eu viro-me para o tipo e digo assim: "Surprise me".

É lá.

Quando eu digo: "Surprise me", o gajo: "Okay, oh my God. Okay, so you have to try this one. No, this one. You have to try this one and this is great."

Ficou atrapalhado.

Ficou um bocado atrapalhado. Ou seja, eu acho que é engraçado tu sentires esse apreço, mas ao mesmo tempo imagina as tipas, as mulheres que estão sempre a levar com esses gajos.

Sim, deve ser. Exato. E nós de certeza, qualquer um de nós de certeza que já esteve, mesmo que sem querer, num momento otário.

Claro.

De noite, estavas a tentar ser engraçado e não conseguiste, aquele é ao lado, ela não está para ouvir.

Não, porque também acontece o contrário. Ou seja, já fui assediado por mulheres, tanto como por homens. Já fui assediado e aquela conversa: "Eu já tenho alguém". "Não me importo, não sou ciumenta". Sim, já tive esse. Mas antes de passarmos para aí, vamos ouvir o segundo áudio, que é da minha Sara, que eu fiz-lhe esta pergunta, porque eu também quero saber se ela fosse homem por um dia, o que ela faria. E a resposta é boba.

O que eu faria por um dia se fosse homem? Sabes, eu estive uns três dias para te responder a isto, porque é uma pergunta muito difícil. Potencialmente sou eu o homem aqui da casa. Aqui temos os papéis socialmente aceites invertidos.

Vais. Ela é que vai ter de falar.

A verdade é que eu gosto mesmo de ser mulher e eu não vejo nada que eu dissesse: "Eu gostava mesmo de ser homem só por causa disto". Não, mas consigo pensar em duas situações em que a minha vida seria mais facilitada caso fosse homem, que era: em dias de calor, na praia, não ter de pensar em fazer depilação. Ok, eu sei, há depilação a laser. Ok, mas não tinha que estar esse medo. Era vestir uns calções e upa, praia. E depois a outra situação seria ser um homem de cabelo curto ou até careca. Por quê? Sair do banho e não ter que passar 15 minutos a secar o cabelo. Era espetacular

Mas para além disso, ser mulher é fixe.

Muito prática. A mulher sabe.

Grande beijinho para a Sara e espero que o caixote onde a enfiaste seja grande o suficiente para ela ter oxigénio. O som está estranho.

Não sei se ela estava fechada.

Mas repara que também aquilo que ela diz são questões impostas de alguma maneira pela sociedade, ou pela cultura, ou pelo ambiente em que tu vives, porque o rapar os pelos e o cabelo comprido. Teoricamente.

Deixa-me só dizer uma coisa: ainda bem que a sociedade impôs.

Não impôs.

A sociedade não está errada em tudo.

Agora pensa uma coisa: impôs ou tu é que te habituaste? Ou melhor, não é impôs ou tu gostas porque sempre viste. Imagina que sejas mulher.

Eu no cabelo estou a brincar, mas eu acho que a malta tomar banho e cortar os pelos é fixe para toda a gente.

Está bem, mas imagina que nem homens nem mulheres nunca cortavam os pelos. Tu não conhecias as mulheres de outra maneira, nem conhecias homens de outra maneira e se calhar curtias assim.

De certeza, senão não teríamos chegado onde chegamos, porque os nossos antepassados eram todos Tony Ramos.

Sim, Tony Ramos.

Quem lixou isto tudo foi a primeira mulher que se lembrou de depilar.

Quem terá sido essa mulher?

Que ela depilou-se e as outras todas: "Caraças, agora temos que ir atrás desta".

Tipo as cortes francesas. E quando era fecha nos homens usarem as perucas e os saltos altos.

E estarem maquilhados. Aquela maquilhagem branca, não é?

Sim.

A maquilhagem eu dispensava. A peruca comprida e o salto, curtia experimentar.

Não precisas de estar na corte francesa para experimentar isso.

Podes estar em Torres Vedras.

Sim, ou podes ir ao Finalmente.

Para a semana podes vir cá.

Já fui. E eu fui assediado. Eu nunca contei isto. Eu fui assediado, no melhor sentido do termo, foi supersimpático. Fui assediado pelo, como é que se chamava o companheiro do Batatinha? Era o Companhia!

O Companhia?

Sim.

Mas estava fixe.

Ele chegou ao pé do Borges e disse assim: "Ó Borges, quem é este tens aqui?"

Ele foi muito querido, foi um cavalheiro, foi muito elegante.

Mas ele estava vestido como estava na televisão ou não?

Eu não gosto de palhaçadas.

Foi o que tu disseste: "Eu não gosto de palhaçadas".

Não, estou a brincar, não disse nada. Foi simpático o homem. Não, ele estava vestido como a civil que vai ao Finalmente. Proudly.

Também já fui ao Finalmente e ao Frágil.

Tu já foste ao Finalmente?

Ainda vivi belas noites no Frágil.

Sim.

Eu já fui ao Finalmente. Uma vez que houve lá uma festa do cinco à meia-noite, no Finalmente, lembrares-te?

No Frágil.

Ou foi Frágil?

No Frágil. Uma bela festa.

Vocês já pensaram nisso de ser mulher? Eu estava a referir todas as questões hormonais. Vocês já pensaram, por exemplo, a magia que é e o quão doloroso deve ser tu expulsares um ser do teu corpo.

Se calhar deixamos para a terceira parte.

Fogo!

Temos mesmo que falar disso.

A minha vénia profunda, não só a todas as mães, como a todas as mulheres. Não deve ser nada.

Como é que passamos da dor do parto para encaixar nova referência ao nosso magnífico sponsor?

É a seguir. A gente faz um pequeno intervalo e depois a seguir falamos.

Não é uma referência por segmento?

O quê? Da Vibrolândia?

Sim.

O nosso patrocinador. Não, não precisamos de falar.

Não precisamos de falar de Vibrolândia agora?

Não.

De certeza absoluta que não precisas.

Não, não precisamos falar de Vibrolândia.

Não é preciso falar da Vibrolândia e dizer que tem os melhores equipamentos que vocês podem usar.

Ainda bem, porque eu achava que tínhamos mesmo que falar de Vibrolândia agora.

Não, não temos que falar. Não é necessário.

Não temos que falar agora de uma das mais antigas e respeitadas sex shops do país?

Não, não temos. Temos que falar na terceira parte, que é a parte do podcast, em que vocês dois são uns ordinários.

Sim. Na terceira parte eu vou dizer tudo aquilo que eu fazia se fosse mulher.

O que vai na tua mente perversa.

Perversa.

Portanto, quem nos acompanha aqui na rádio, muito obrigado.

Era um dia na Vibrolândia.

Experimentar tudo. Foi um gosto. E pensem nisto: se fossem um dia uma mulher, o que é que vocês teriam de fazer? Eu confesso, depois desta nossa conversa, eu acho que as mulheres têm um papel muito difícil. Já achava que tinham, mas têm um papel muito difícil na nossa sociedade e são, de facto, para mim, é o ser mais inteligente e mais corajoso que existe. Então vamos falar isso na terceira parte.

Isso eu acho que somos iguais.

Portanto, foi bom que não falámos do patrocinador, porque nós temos que falar sempre da Vibrolândia.

Ainda bem.

Portanto, muito obrigado a quem está connosco. E a terceira parte será

Na terceira parte teremos que falar de Vibrolândia.

Temos que falar, sem dúvida nenhuma. E encontramo-nos na terceira parte para homens de uma certa idade. Estas calças estavam-me a apertar.

Deixa-me só tirar este pãe de plug.

Hoje trouxe umas cuecas comestíveis da Vibrolândia.

Já experimentaste isso alguma vez?

Com sabor a empadão.

Eu já experimentei.

Sabor a empadão.

Eu já experimentei umas cuecas comestíveis.

A sério, então?

E como é que é?

Epá.

Ficaste com azia.

É muito estranho, porque acho que há dois tipos. Aquelas que eu tinha lá em casa era, tipo, lembram-se das petazetas? Não é das petazetas, é Pets.

Que está lá na boca?

O PES.

O PES.

O PES, ok.

Os rebuçados do PES. Era parecido com isso.

Então rebuçado e pastilha elástica.

Sim.

Super sintético.

Não era nada de especial.

É que eu quero saber o que é, essencialmente é algodão.

Tu não queres comer as cuecas.

Aliás, eu é assim

Já comi tecido.

Eu para comer cuecas

Já comeste tecido?

Eu para comer cuecas tem que ser com

No calor da refrega. Está aqui um bocadinho e eu estou .

Já agora.

Esta terceira parte do podcast, hoje o tema "Homens de uma certa idade" é: o que farias se fosses mulher por um dia? Já temos aqui a rasgar cuecas, comer cuecas.

O Borges comeu tecido.

O Jorge comeu um bocadinho de tecido.

Depois foi à casa de banho, evacuou uma cinta de ligas.

Um nápron. Evacuou um nápron.

O melhor era isso, era ele comer um bocado de tecido e depois evacuar um cachecol.

Imagina.

Lá dentro os intestinos dele costuraram.

Esta terceira parte é miserável, sempre.

Agora podemos falar dos bosers.

Muito feliz.

Estamos muito felizes por termos um patrocinador.

Finalmente, alguém olhou para este podcast e pensou: "Três rapazes ótimos".

Para promover erotismo.

Erotismo, exactamente.

E está relacionado de alguma maneira com este tema da mulher. Tu tens nas sex shops, nós somos muito mais básicos enquanto homens nos estimuladores.

Sem dúvida.

Nas mulheres, tu vais à Vibrolândia e tu encontras lá uma secção interminável de vibradores, de dildos, de estimuladores do clitóris, de montes de coisas.

Eu já ofereci aquele que é muito pequenino, que é um estimulador de clitóris e que tu podes acionar-

Com o telemóvel ou com o comando remoto, não é?

Com o comando. Se calhar dava com o telemóvel, mas só estou a falar.

Eu por acaso, já me aconteceu isso, mas o comando estava mal ligado e eu estava a abrir e fechar a garagem, a porta. "Não estou a sentir nada" e o portão da garagem a abrir e fechar.

Tem montes de coisas. E nós somos mais básicos.

É, somos latas.

Tem aquela coisa muito curiosa que é os flashlights.

Flash.

Flashlights é lanternas. Flashlights, que são isto que o Borges está a dizer, que são basicamente latas, mas com réplicas das vaginas de muitas atrizes porno. Isto é espetacular.

E agora, brutos, como é que elas fazem essa réplica?

Pois é.

Com moldes, são moldes. Eu já vi.

Aquelas pistolas de gesso.

Que imagem. Boa.

Eu por acaso estive a ver e eu olhava para as fotos e dizia assim: "Olha, eu conheço esta". Borges, eu juro que eu vi aquilo e pensei: "Vou oferecer uma coisa destas ao Borges".

Vocês conseguiram identificar a atriz pela lata, era isso?

Eu mais parece que identifico as pilas, porque é muito simples, são sempre os mesmos.

Sim.

Agora já se pode dizer. São literalmente sempre os mesmos caralhos na pornografia, porque o que interessa é a mulher, elas ganham muito mais dinheiro, são elas que vendem.

Mas isso então é como um gajo ver as novelas sempre com os mesmos atores.

É um bocadinho.

Há atores porno, homens, que andam há mais de 20 anos nisto.

Sim.

Já viste? Olha, o Johnny Sins deve estar muito perto disso.

O Johnny Sins.

O Peter North fez 40 anos. O Ron Jeremy deve estar há 50 anos disso.

Vocês sabem mais nomes de atores porno do que portugueses, não sabem? É só tentar atirar. Sabem ou não sabem? Conhecem o Rui de Carvalho e ponto final.

O Rui de Carvalho já fez porno?

O Rui de Carvalho viu num... As árvores movem de pé e ele estava ereto. Grande Rui de Carvalho.

É o ator mais velho.

Estamos afastando-nos do tema.

Mais velho e em atividade no mundo.

97 anos.

O maior. Sim, vocês estão-se a afastar do tema porque vocês os dois levam sempre isto para a pornografia. Estamos aqui a falar, se fossem mulher por um dia, o que é que vocês fariam?

Eu gostava de tentar safar-me de uma multa.

Ok.

Gostava.

Usar a sensualidade para te safares de coisas.

Gostava de experimentar isso, porque eu acho que a única versão masculina disso, e aconteceu-me recentemente, é teres um filho fofinho no carro.

Ok.

E consegui safar-me por um dos meus filhos fofinhos estava a chorar e havia um documento que eu não tinha e que devia ter e o homem disse: "Vá, anda lá".

Olha, já me aconteceu parecido, mas não me safei.

Ai é?

Porque eu acho que tu seres às vezes conhecido-

É pior

...é pior. Então se fores gajo da comédia, pior ainda.

Sim, temos a mania que somos engraçados.

Sim, que é aquela cena de: "Olha este a tentar" e tu estás só tipo: "Não, vocês acham é que é mais que os outros". Mas acham que estás sempre num papel que não é o de cidadão comum.

Estás sempre a tentar fazer uma piada sobre a situação. E às vezes até estás calado, estás só a responder normalmente. Ora, eu se fosse mulher, aqui a parte mais libidinosa, se eu fosse uma mulher por um dia, eu ia tomar uma bela ducha quente.

Não podes fazer isso com o homem.

Com gel duche Banhedas.

Quem é mesmo que dou?

Raminhos, a mulher está a falar, desculpa. Gel duche Banhedas, ia explorar o meu corpo de mulher.

Ou seja, ias fazer aquilo que eu fazia.

Sim, mas de uma forma mais respeitosa ao meu corpo. Eu acho que tu não ias respeitar o teu corpo de mulher. É a única diferença de nós dois. Tu ias-

Ia-me espancar

...ias agredir-te. Eu ia dar fustinhas e dar mimos a este corpo de mulher.

Ias fazer amor com o teu corpo de mulher.

Eu não sei se vocês, há pouco nós estávamos a falar disso, eu gostava de perceber as transformações hormonais de uma mulher e gostava principalmente de perceber as transformações nessas alturas emocionais. Porque há dias em que qualquer resposta que eu dê à minha mulher é errada. O que é que estás a pensar? Nada. O que é que é nada?

O que é que não estavas a ouvir o que eu estava a dizer?

Ninguém pode pensar em nada.

"Preferes isto ou isto?" E eu digo: "É como quiseres." "Estás chateado com o quê?" "Eu não estou chateado com nada, estou só a dizer, é como quiseres." Aquilo que a tua Sara estava a dizer, a praticidade. Sara, não, a Ana. O pragmatismo que às vezes nós temos nas situações, eu acho que para as mulheres isso é tipo: "O Windows encontrou um erro e vai ter que encerrar." Eu lembro de ser puto e a minha irmã às vezes estava chateada com alguma coisa que eu tinha feito e começava a refilar comigo e eu dizia assim: "Ok, está bem, desculpa."

Não desenvolvias.

Não desenvolvia.

E elas ficam chateadas.

E a minha irmã dizia assim: "Por que é que não gritas comigo?" E eu dizia assim: "Porque eu não tenho interesse. Está tudo bem, tens razão, desculpa." "Mas podes discutir comigo um bocadinho?" A minha irmã dizia-me isto.

Às vezes têm necessidade de nós argumentarmos e quando nós não estamos para aí viradas. Somos mais práticos. Se não dá para resolver, não vale a pena estarmos a falar disto. E elas não, elas gostam às vezes de estar a escrutinar o assunto e perceber isso, porque é que as mulheres fazem isso. Era algo giro, que eu também gostava de perceber.

Mas eu também gostava de perceber exactamente o que é estar a falar com um homem enquanto mulher. Perceber esse nosso pragmatismo, como é que é interpretado. Porque isso também deve ser engraçado. Uma vez com a Catarina, eu percebi uma coisa que é: às vezes quando ela tinha um drama qualquer, eu estava sempre à procura de fazer aquela cena de gajo, que é dar-lhe respostas e à procura de soluções. Tipo: "Já pensaste isto, já pensaste aquilo, já pensaste não sei o quê? Olha, mas se calhar a pessoa não sei o quê." E há um dia que ela manda-me um berro e diz assim: "Eu só quero que tu me oiças. Eu não quero respostas, eu quero só que tu oiças o que eu tenho para dizer." E eu fiquei: "Ah, então é isto. É só ficar calado."

Sorrir e acenar.

Sorrir e acenar. E a verdade é que às vezes a Catarina está: "pá, pá, pá", e eu só digo: "É verdade, ela é uma grande vaca, tens toda a razão. Sim, senhor. Que estúpida." E é só isto.

Uma amiga minha diz que sonha ser velha, porque ela diz: "Eu sei exatamente o que eu vou estar a fazer quando for velha."

À janela.

Vou estar à janela a ver as miúdas novas a passar e a dizer: "Sua velhaca. Isso é maneira de se vestir? Sua puta."

Olha, se calhar vamos ouvir o team voice. Por acaso foi muito prático, não fui a pessoas conhecidas, fui a pessoas que estão à minha volta. Isto é da Rita.

Ou seja, foi para despachar.

Não, foi para ter respostas mais...

Quem é a Rita?

Chama-se Rita Durão.

Sim, senhora. Bela questão que aqui temos. Eu acho que podia ser bem mais profunda, se é que me entendem. E optar por querer perceber as perspetivas sociais que claramente diferem a sua perceção quando um homem ou uma mulher assumem determinados papéis ou comportamentos nesta nossa sociedade. No entanto, como seria só um dia, o que me apraz no imediato dizer quando esta pergunta surge, portanto, se fosses homem por um dia, o que é que farias? Aqui vai, caros ouvintes: entender a liberdade de movimento de certas partes corporais e vá, no fundo, coçá-los. Poder tomar banho num balneário masculino seria claramente uma experiência única.

Nunca pensei.

E eu acho que tratando-se apenas de um dia, é aproveitar o facto de ter uma pila. Era só um dia. Tinha que aproveitar.

Lá está.

E porque sejamos sinceros, o restante enquanto mulher, eu consigo.

Acho que está aqui uma excelente resposta.

Sem dúvida. Eu não pensei isso do balneário, é verdade, passar um dia num balneário de mulheres.

Ela vai-se dececionar bastante, mas sim, eu percebo.

Mas olha, tu enquanto mulher, passares o dia num balneário.

Tenho a certeza que é muito mais agradável.

Não, mas eu passava o dia assim: "Ai, amiga, estás com os peitos tão bonitos, deixa-me ver. Olha, toca nos meus. Posso tocar nos teus? E este rabo, tens treinado bastante. Posso dar uma chapada? Dá uma chapada no meu. Posso dar no teu?" E passávamos o dia.

Mas achei que a Rita é uma amiga minha de Leiria. É giro porque ela assumiu logo o papel de homem, ou seja, tendo uma pila, vou é aproveitar.

Aproveitar, mas para quê?

Tentar sentir o que é que os homens sentem.

Está bem, mas eu acho que é mais fácil, também pode ser uma ideia pré-concebida minha, atenção, mas eu acho que enquanto mulher é mais fácil eu sacar um gajo do que tu enquanto gajo sacares uma gaja.

Sem dúvida, eu acho que o poder está todo nelas.

Percebes? Ela se quisesse usar a pila, ia ter muito mais trabalho do que eu ter que usar o meu pito.

Mas pensa uma coisa, partimos do princípio que ela é homem e que perde a mentalidade dela de mulher. Agora, uma mulher Com uma pila a pensar como mulher, eu acho que consegue sacar muito mais rápido uma mulher.

Tens aí um belo conceito.

Espera aí que eu estou baralhado.

Uma comédia romântica.

Uma mulher é fisicamente homem, mas mantém a sua mentalidade de mulher.

E consegue sacar uma mulher mais rápido.

Sim, ok. Estou a perceber.

Há aquilo que os homens pensam, que as mulheres pensam, mas eu acho que ainda não vi esta em que continuas a ser uma mulher na tua cabeça.

Tu que és um argumentista de sucesso e já ganhaste vários prémios ultimamente, pensa nisso. Desde que eu seja o actor principal.

Exacto. Estamos muito perto do fim. É uma alegria enorme estarmos com a Vibrolândia, de quem já éramos fãs. Isto parece tanga, mas não é. Vão aos registos. Confirmem que a gente já seguia a página deles há muito tempo. Eu pelo menos, porque sou tarado. Vocês têm vergonha de ir a sex shops? Eu não.

Não.

Não.

Ótimo. Estamos todos bem. E a Vibrolândia também disponibiliza para todos os que nos ouvem e os que nos seguem nas redes sociais, um código de desconto, que é observador, tão simples como isso, e dá-vos 10% de desconto em todos os produtos online ou fisicamente da mais respeitada sex shop portuguesa.

Exactamente. Portanto, é só um pouquinho abrirem a mente.

E podem abrir outras partes.

Depois de abrirem a mente, abrem certamente outras partes. Abre-se um leque de oportunidades.

Eu acho que para apimentar a relação, para dar mais fantasia à vida, eu acho que nada melhor do que ir visitar uma Vibrolândia e perceber tudo o que é possível fazer. Até para salvar, às vezes, uma relação que está moribunda.

A Sara, a tua mulher, até para experimentar esse dia como homem, pode ir à Vibrolândia e comprar um strap-on e depois vocês orientam-se e experimentam os dois.

E depois contamos como é que foi.

Sim, eu acho que é importante para tu apimentar.

Se vocês fossem mulheres as duas, por um dia vocês andavam as duas aos beijos uma a outra.

Eu acho que sim. Imagina assim.

A apalpar, sim.

Não. Eu acho que era assim.

E se fosse para dar alegria à minha Sara, ela punha o strap-on e eu mordia a almofada e como o homem que sou, aguentava.

Isso foi muito bonito.

Não.

Isso é amor.

Não.

Tu não fazias isso para a Catarina?

Não.

O quê? Tu estás há 25 anos com a mesma mulher.

Não apanhavas no rabo pela tua mulher.

Uma fantasia dela. Ó Raminhos, que triste.

Que desilusão!

Desilusão também.

Não a apanhava no rabo.

Para mim acabou o programa. Para mim acabou. Por amor de Deus, não estava à espera. Tu que és um homem tão moderno. Eu vejo-te como um homem moderno, um homem de hoje em dia, uma pessoa muito à frente do seu tempo. Agora desiludiste-me bastante.

Não. Mas eu acho uma coisa.

A Catarina acaba de descobrir o limite.

Boris, eu acho que se eu e o Boris fôssemos mulheres por um dia e se pudesse, imagina, éramos mulheres por um dia e no dia a seguir voltávamos à nossa vida normal e não nos lembrávamos de nada, eu acho que aí a gente punha-se à vontade.

Sim.

Aí não havia stress.

Se vocês já se comem como homens, várias vezes já aconteceu.

Ele dá-me grandes palmadões no estado em que nós estamos.

Sim, eu dou-lhe grandes palmadas no rabo.

Volta e meia.

Agora o Horácio está com inveja.

Não, não estou com inveja, estou preocupada. Quer dizer, a tua mulher, não a deixas realizar a fantasia, mas dás palmadas no rabo ao teu amigo. Fico-me por aqui. Catarina, ainda estás a tempo. Ficas com as miúdas.

Que música é que vamos ouvir?

Vamos ouvir uma música. A coisa mais digna desta terceira parte é a música dedicada a todas as mulheres.

Boris, vira para cá.

Dedicada a todas as mulheres, que é o ser mais magnífico, maravilhoso, inteligente, para mim, do mundo.

Sem dúvida.

Gostava de ser mulher por um dia só para perceber o que elas passam. Acho que todos os homens devíamos passar por essa experiência. Infelizmente não é possível, mas vamos acabar com esta bonita homenagem a todas as mulheres. Aquele lado romântico a funcionar.

Elvis Costello.

A minha mulher entrou na igreja ao som disto no nosso casamento.

Mas, no entanto, tu não deixas que ela ponha um strap-on e te sodomize por amor.

Eu acho que no casamento era um bocado estranho, na igreja acontecer isso.

Boa noite, foi um gosto. Até à próxima, até para a semana.

Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.