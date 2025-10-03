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Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador, porque já são homens de uma certa idade.

Olá a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um "Homens de Uma Certa Idade". Hoje comigo a conduzir a emissão, Marco Horácio, 51 anos, cabeleireiro de bebês reborn.

Luís Filipe Borges, 48 anos, técnico de orientação geoestratégica de automóveis, arrumador. António Raminhos, 45 anos, crítico gastronômico de críticas de gastronomia.

Porra, Raminhos.

Eu critico as críticas.

Tu criticas as críticas. Hoje o tema, nós estamos andando aqui, já falamos de crime, falamos de férias. Hoje vamos uma coisa mais profunda e mais religiosa. E a pergunta de hoje que eu proponho a vocês, meus amigos e este auditório é: quando é que foi a última vez que rezaste? A última vez que rezaste.

Pergunta bem- Oremos.

Oremos.

Bem interessante.

Pois, por acaso eu lembrei-me disto porque-

Eu foi ontem. Eu rezo quase todos os dias.

Que fixe.

Não posso dizer que-

Eu fiquei perplexo agora, porque não estava à espera, Raminhos. Eu estava à espera que fosse a última pessoa.

Eu não rezo, mas o que é que-

Mas espera aí.

Mas rezar no sentido que: Pai Nosso, que estais... Não, isso-

Mas espera aí, tu supostamente ontem, vamos voltar aqui atrás no tempo, estiveste com a dona de Loures. Estiveste a rezar com a dona de Loures, foi isso?

Podia ter rezado com a dona de Loures. Podia ter rezado com a dona de Loures, mas não, eu quase todas as noites faço as minhas orações, que são quase um resumo do dia, aquilo que eu espero do dia a seguir, um agradecimento, a maior parte das vezes, um agradecimento e-

Então vou te desafiar já. Faz de conta que é de noite já, já passou este dia, já gravaste este podcast magnífico, os teus dois amigos vais ter que incluir nessa tua oração. Estiveste conosco, tens que nos incluir. Como é que fazias a oração?

Obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje e por ter estado com o Marco Horácio e o Luís Filipe Borges. Obrigado por eles estarem vivos e mantém-nos vivos mais uma semana, se possível. Obrigado e não, desliga tu. Não, desliga tu. Não, desliga tu.

É assim que tu acabas as teus orações?

Tchau, tchau.

Tchau.

Tchau. Tchau, tchau.

Mas portanto, tu rezas todos os dias?

Não, rezo quase todos os dias. Geralmente, até te digo mais, eu adormeço a rezar.

Desliga tu.

Adormeço a rezar.

A sério?

A maior parte das vezes, o rezar, neste sentido de meditação, quase de resumo do dia. O padre disse isso uma vez. Eu adormeço neste processo, a grande parte das vezes. Adormeço neste processo.

Deve ser mesmo muito chato aquilo que tu rezas pra tu acabares por adormecer.

O rezar, o problema é nós pensarmos na concepção-

Da reza

...da reza, sempre de um ponto de vista católico e dogmático e tradicional, que é ouvir a Renascença e ouvir o terço. Em direto da Capelinha das Aparições. Vamos agora.

E no domingo-

Era muito fixe eles um dia fazerem uma flash interview com a Nossa Senhora. Com os padres.

Como é que correu a missa?

Foi uma boa missa.

Muitos fiéis?

Muitos fiéis. Hoje é importante os fiéis virem, porque o que éramos nós sem os fiéis? E são eles que nos dão força para continuar. Houve ali um momento em que, na parte da homilia, podia ter feito melhor.

Entretanto, houve aquela substituição que...

Entrou o sacristão e foi graças ao sacristão que nós conseguimos. E o importante é continuarmos. É continuarmos todas as semanas. Próximo domingo cá estaremos. Vamos rezar fora pra semana. Os brasileiros têm aquela expressão: "Deus é brasileiro". Estava a imaginar Cristo também na flash interview. É, isso não foi fácil hoje. O paralítico não estava querendo andar. Mas com a graça de Deus, meu Pai. A gente conseguiu o milagre. Próxima semana, Jesus, um cego. Como é que você vai enfiar isso também? E o gajo: "O cego é o meu maior adversário até agora". Mas maior cego é quem não quer ver. E eu quero ver.

E não, e fala em contratações, tipo as últimas contratações pra igreja de São Tomé.

Sim, São João Batista.

Nova Lapa.

Acabamos de contratar o padre Goes, que terminou vem das camadas jovens do seminário.

Sino por quatro anos.

Sino por quatro anos. Um minuto a rasgar do Luís Aguilar. É um mercado bombástico este, é um mercado que já não tinha tanta agitação desde que o Príncipe das Trevas, Lúcifer, trocou o paraíso pelo inferno. Mas vocês, quando é que rezaram pela última vez? Isso é muito bonito. Sabes que eu percebo tudo o que tu disseste, mas eu rezo muito pouco, infelizmente. Normalmente, rezo, realmente sou daqueles que se lembra de Santa Bárbara quando troveja. Tenho uma superstição, apercebi-me graças a esta pergunta do Horácio, que é, apesar de não ter medo de voar, eu rezo sempre um Pai Nosso. E benze-te No avião?

Sim, e benzo no fim. Faço o sinal da cruz normal.

Depois faz o anormal.

Os quatro pontos cardeais. Mas há um sinal da cruz que eu não faço por vergonha, mas que eu gosto muito, que eu não sei de onde é que isto vem, devia investigar, porque é uma coisa bem antiga, aproveitando as câmaras, que são três vezes: "Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos". Gosto deste e não sei como é que aprendi. Aprendi quando era muito pequeno.

Isso é na igreja. Tu fazes isto.

Na igreja faço.

Sim, faz aqui.

O triplo sinal.

Já não me lembro como é. É na testa.

É na testa, na boca e no coração.

Na boca.

E no microfone. Está provado cientificamente que quem reza um Pai Nosso quando vai andar de avião, se o avião cair, tem mais probabilidade de sobreviver.

Sim. Ou seja, ninguém reza nos aviões.

Sei que é uma superstição, mas sempre faço isso. Rezo o Pai Nosso, que eu acho que é uma oração muito bonita, acho que é inegável, e benzo-me sempre. Recentemente, uma senhora assustou-se. Quer dizer, ficou meio sobressaltada. "Está com medo?" E eu percebi que ela devia ser uma pessoa com medo também. E eu disse: "Não, a gente entrega a nossa alma ao criador. Eu habituei-me a fazer isto, sinto-me confortável a fazer quando o avião aterra".

E eu vou-te dizer: "Não, não tenho medo. Eu tenho é um cinto de bombas".

Exato.

Mas a última vez que rezei, usando orações que existem e usando uma conversa, um monólogo interior, foi no dia em que me mudei para a minha casa nova, que me ocorreu que era uma boa maneira de mostrar gratidão. Esta coisa que muitas pessoas falam muito e que eu tenho alguma dificuldade em praticar e tenho que ver se perco essas dificuldades. Nos últimos tempos tenho conseguido fazer de vez em quando, se estou num dia mais triste, no fim do dia penso: "Outro dia até tomei nota no meu caderno. Quais são as coisas pelas quais estás grato, pelo menos hoje?" E depois tu escreves cinco ou seis coisas e sentes-te melhor e relativizas. Mas lá na varandinha da casa, no final do meu primeiro dia lá, rezei no sentido de pedir que seja um bom sítio, porque é uma nova fase que começa, uma nova aventura. Pedir, sobretudo, que os meus filhos gostem da casa, que se sintam bem lá. Mas devia rezar mais. Lá está, nem sequer é no sentido católico da coisa. Devíamos rezar todos mais.

Porque o rezar-

Porque é um ato que nós fazemos de realmente reflexão.

E não é só isso, é psicologia. Num sentido, rezar, tu não tens que rezar a uma entidade. O rezar, nesse sentido, tu estás a dizer de um desejo ou de um reconhecimento, é só isso. E em termos de psicologia, também te faz bem. Não é nada transcendente tu agradeceres o teu dia. Ou, por exemplo, às vezes eu estou num sítio com as minhas filhas e simplesmente eu olho para elas e agradeço.

É uma forma de reza, claro.

Sim, mas é algo que em termos emocionais e de psicologia, traz-te para o momento atual e faz-te bem. Não tem que ser necessariamente a uma entidade. Aliás, o que torna as coisas muito curiosas, não sei se vocês viram uma notícia de há uns tempos, uma senhora que eu acho que era budista e ela tinha o seu altar, devia ser no sudoeste asiático. Portanto, tinha o seu altar e fazia as suas rezas e colocava o seu incenso e isso tudo, que tinha lá o seu budazinho, que tinha comprado, até alguém ter chegado lá e ter lhe dito: "Olhe, esse Buda que você tem, na realidade, é o Shrek". Era uma figura do Shrek.

Estás a gozar.

Não.

A sério?

Eu até tenho a intenção.

Não.

A sério. Acho que está na altura de pomos o nosso primeiro áudio, por falarmos de Shrek. Estou a brincar.

Vamos ouvir José Leitão?

Não, por acaso não. Por acaso é Henrique Leitão. Henrique Leitão, que é o meu guitarrista.

Grande Henrique.

Guitarrista da guitarra portuguesa do Projeto Roxolano, que fez esta pergunta. Vamos ver o que é que ele respondeu.

Ora, bom dia. Quando é que foi a última vez que eu rezei? Eu não tenho hábito de ir à igreja, apesar de ser um sítio tranquilo e fresco, que eu de vez em quando passo por lá, quando calha. Rezar não está no meu plano do dia a dia. Aliás, sei aquela reza que toda a gente sabe, o Pai Nosso, mas eu não tive nenhuma educação ligada à igreja. De qualquer forma, o mais que se assemelhe a rezar foi possivelmente uma missa de sétimo dia do meu pai quando faleceu, que não rezei, porque rezar não é o meu dia a dia, em que se calhar pensei nele de outra forma. Mas claro que as igrejas são um sítio bom para nós refletirmos. Mas rezar não é, de facto, a minha música. Aliás, tenho um contrato com Deus que é: Deus não vai aos Fados e eu não vou à missa. Portanto, estamos sempre entendidos.

Adorei esta última frase dele.

Adoro Fado.

"Deus não vai aos Fados, eu não vou à missa."

Fado é incrível. Então quando a gente lhe troca as vogais

Tu és certo. Estamos aqui a falar. Por acaso é giro estar a dizer isto.

Estava só a tentar te adoviar, que isto foi a rezar.

Foi. Mas ele tem razão, nós associamos muito rezar a ir à missa, não é?

Sim, por causa da tradição católica que tu tens. É como a minha mulher muitas vezes diz que-

E pensar que até há não muito tempo as missas eram em latim.

Eu tenho um bit de stand-up que vou usar no meu espetáculo novo, exatamente sobre a minha revolta com a igreja. Eu sou cristão, mas a minha revolta com a igreja é sobretudo aquilo suposto ser uma celebração, mas é a celebração mais secante de sempre. Tirando, por exemplo, as igrejas evangélicas, acho que já nem é tanto. Igrejas evangélicas, tua música de desgaste, têm música animada, meu, divertida, rock, hip-hop, trash metal. "Jesus! ". Não, isto estou a inventar.

Sinto a pressão. Acho que uma igreja católica é essa dispersão.

Para mudar.

Não, a partir do momento em que tu entras. Eu concordo com ele, tu quando entras numa igreja, de facto, é uma coisa tranquila.

Depende das igrejas.

Mas a maior parte é uma coisa tranquila. Mas depois quando estás lá, mesmo para um batizado, mesmo para um casamento, um gajo sente a pressão. Se tu não sabes cantar as músicas que supostamente tu tens que cantar, se não faz os gestos que supostamente tens que fazer, eu sinto essa pressão desde sempre, da igreja católica. Está toda a gente a olhar para ti para ver: "Deixa-me cá ver se és bom cristão, deixa cá ver se tu sabes, se não sabes rezar o Pai Nosso, se sabes a Ave Maria".

Mas eu acho que como em tudo na vida, depende da pessoa. E depende, no caso, do sacerdote. Eu, quando era miúdo, nos primeiros anos de faculdade, com minha namorada dessa altura, nós ainda íamos à missa. E íamos à Igreja do Campo Grande, com o padre Feitor Pinto.

Extraordinário padre Feitor Pinto.

Falecido há dois ou três anos, se calhar quatro ou cinco, uma pessoa perde a noção.

Ou há 19.

Ele era excecional. Se o sacerdote é um excelente orador e é uma pessoa que transmite afabilidade e empatia, faz a diferença toda, mesmo que depois o alinhamento é o alinhamento da missa. Mas o ponto alto de qualquer missa é a homilia, o chamado sermão. E ele era extraordinário nisso. Aliás, a igreja estava sempre a abarrotar. Já agora, nota de rodapé: quem é que ia também à missa ao domingo?

Sócrates.

Não, mas é uma pessoa que, tal como Sócrates, na altura não era famosa e era superdiscreto a ir à missa: José Castelo Branco. Acreditem ou não. Superdiscreto. Chegava, ficava lá. Só que ele já era uma figura, como é que eu hei de dizer? Ele já se destacava.

Sim.

Já era um tipo que tu viravas a cara. Tinha algo de diferente. Fazia-me lembrar o Michael Jackson em 84. Portanto, ainda com carninhas na cara e com o nariz mais cheinho, mas tinha ali qualquer coisa diferente e magnética, à falta de melhor palavra. Mas chegava vestido discretamente, ficava lá atrás. Curioso. Isto era só uma nota de rodapé.

Se calhar com isto-

Acabamos a primeira parte

...com José Castelo Branco, acho que essa é uma belíssima maneira de acabar qualquer-

Acho que é um bom tema: fé, rezar e José Castelo Branco.

José Castelo Branco. Portanto, não perca a segunda parte, porque se isto acabou assim a primeira, a segunda ui, upa. E vou vos contar da vez que eu saí no meio de um casamento, da igreja. Vou vos contar já a seguir.

Mas para rezar?

Não, não foi para rezar. Até já. Agora vimos a segunda parte, todos a rezar um Pai Nosso, isso é que era. O tema de hoje, homens de uma certa idade, é: quando é que rezaste pela última vez? Só um aparte, eu pedi à Diana Chaves para o áudio. Ela, como sempre, tem muita coisa para fazer, acaba por se esquecer, mas disse uma coisa engraçada, que ela: "Epá, o que tu me foste perguntar. A última vez que eu rezei tinha 11 anos".

Mas ela lembra-se, deve ter sido na primeira comunhão.

Não sei, mas ela lembra-se.

É profissão ou procissão de fé? Profissão de fé.

É profissão.

Profissão de fé.

Que é uma profissão, tu teres fé é uma profissão.

É mal paga.

Mas é uma profissão.

É uma profissão. Eu vou vos contar. Há uns anos fui a um casamento de uns amigos nossos, como é óbvio, e o padre começou com um discurso tão machista perante o casal, que eu estava com a minha filha ao lado e disse assim: "Vou-me embora, não estou para ouvir isto". Hoje em dia, nos dias que correm, não faz sentido este tipo de discurso.

Mas o que ele estava a dizer?

Era tipo o discurso-

A mulher tem que servir o homem.

Sim, é tipo: "Não, porque hoje em dia as mulheres já podem não sei o quê, fazer não sei o quê". Mas na Bíblia. Eu pensei assim: "O que é isto?" Hoje em dia, este tipo de discurso.

Eu ouvi um padre dizer, num batizado, se não me engano, já não me lembro muito bem, mas acho que foi num batizado, que as crianças deficientes, quem tinha filhos deficientes, era por uma questão de castigo e que os pais não se tinham portado bem.

Fórum.

Sério?

Eu ouvi isto e sabes que quando tu ouves isto e ficas-

Num batizado. Isso é inadmissível em qualquer situação.

Mas tu ficas

Tu nem percebes. Será que eu ouvi?

Exato, isto aconteceu.

Isto aconteceu? Não dá para puxar box atrás.

Há uma religião qualquer onde acreditam nessa coisa do castigo, a deficiência é um castigo por não sei o que fizeste numa vida passada. Igualmente estúpido. Igualmente ridículo, mas um padre católico num batizado, isso é mesmo absurdo. Eu tenho uma boa história também de um comportamento de um padre há muitos anos no casamento de um grande amigo de infância, na Ilha do Pico. Ele é da Terceira, da minha ilha, a mulher, ainda sua esposa, é do Pico e era uma rapariga muito bonita na altura. E esse meu amigo, rapaz bem parecido também. O padre era relativamente jovem.

Estava se a fazer.

O padre começa a dar uma descasca ao noivo.

A sério?

Ao noivo. "Mas sim, porque a Marlene é uma princesa desta ilha e sempre será. E a Marlene teve atenção às datas do curso de preparação para o matrimônio. A Marlene teve o cuidado de avisar atempadamente. O Lúcio!" E o meu amigo ainda murmurava assim: "Mas eu sou da Terceira", o padre dá-lhe uma descasca.

Será que o padre não tinha o desejo de ter sido ele a casar com a Marlene?

É isso, isto corta para copo d'água e já está lá a malta.

E o padre com os copos: "Marlene!"

É isso. E eu nunca me vou esquecer. Corta para o senhor padre chega ao copo d'água e os familiares da noiva: "Ah, senhor padre, muito nos honra." E ele: "Sim, mas eu só venho cá por vocês, vou petiscar qualquer coisa e vou já embora." Três horas depois, juro-vos que isto é verdade, o padre com aquela coisa da liga, aquela tradição ridícula. O padre com o microfone na mão, o colarinho branco na testa, completamente bêbado, a camisa aberta quase até o umbigo, bêbado assim: "Tira, tira!"

Para a noiva. Não pode ser. Esse padre ainda é padre?

Olha, não faço ideia. Tem que perguntar ao Arlindo.

Isso pode estar no próximo filme teu.

Lá está, a malta vê isso no filme e diz: "Epa, que exagero, que parvoíce."

É tão bom.

A minha irmã também, uma vez num aniversário de uma sobrinha minha, lá no Alentejo. E o padre foi convidado, porque a miúda andava também na catequese, foi uma cena assim, mas o padre estava lá em casa. E havia qualquer coisa na refeição que era tipo de chupar, eu não sei se era tipo as cabeças do camarão ou qualquer coisa assim. E o padre disse: "Gosto tanto de chupar estes coisinhos", e não sei o quê. E a minha irmã vira-se: "Então, senhor padre, sente-se e chupe."

Coisa absurda.

Mas disse isto sem saber o que estava a dizer. A gente ainda hoje goza, dizemos: "Senhor padre, sente-se e chupe." Diz lá quando é que foi a última vez que tu rezaste?

Vou vos dizer uma coisa, pouca gente sabe isto. A minha mãe era crente, tinha muita fé.

Rezava por ti também.

Sim, eu acho que já contei isto, que ela tirava o mau-olhado, às vezes eu sentia.

Sim.

Pronto, já tinha falado isto. E ela encontrava objetos das pessoas. As pessoas perdiam carteiras e qualquer coisa e ela ia e fazia rezas e daqui a dois dias ou três aparece e aparecia.

Desculpa estar a interromper. Eu acho que a tua mãe, se calhar, não encontrava a coisa. Tua mãe era ladra.

Roubava.

E quando começava a apertar: "Olha, por acaso encontrei uma carteira."

Ia lá pôr.

Estava mesmo. Que curiosidade.

Por acaso, nunca vi a minha mãe desde-- mas faz sentido o que estás a dizer. Se calhar, faz sentido. O que tu estás a fazer, Bosto? Tu estás a arranhar com a caneta.

Tinha destruído aqui o monitor, desculpa.

Não faz mal. E eu tenho uma espécie de altar, tenho uma foto da minha mãe, e depois tenho algumas fotos. Por acaso, não tenho uma foto vossa lá para proteção. E normalmente quando vou fazer espetáculos fora, eu ligo sempre uma vela branca e falo muitas vezes com ela. Ou seja, às vezes vou lá ligar a vela e digo: "Olá, mãe, como é que estás? Está tudo bem? Olha, gostava que estivesses cá para veres a tua neta, está tão gira. Obrigado por nos protegeres." E portanto, a minha reza vai muito por este diálogo que eu tenho com a minha mãe e que eu a sinto muito presente e sinto muito na Maria Leonor, muitos traços da minha mãe. Rezar, eu acho que a última vez-

Mas isso é rezar

Sim

Lá está.

Porque pra mim, minha mãe foi das pessoas mais bondosas que eu conheci na minha vida, não tinha mesmo 0% de maldade, ela só fez bem às pessoas. E depois faleceu, foi como foi. Não fiquei traumatizado, fiquei zangado com Deus, porque eu acho que ela era daquelas pessoas que devia ter ficado cá mais tempo. Enfim. A última vez que rezei foi quando nasceu nossa filha Maria Leonor e ela teve que ser internada no Santa Maria porque supostamente havia alguns problemas, algumas complicações. Eu lembro-me de ter rezado E ter pedido não só à minha mãe, mas a todas identidades e imagens possíveis e impossíveis que ajudassem a ultrapassar e que não fosse nada de grave. E não foi nada de grave. Mas isso para chegar à conclusão que nós às vezes temos a mania de só rezar quando precisamos de alguma coisa.

Claro.

E nunca para agradecer aquilo que tu fazes. Ou seja, obrigado por este dia, obrigado pelas minhas filhas estarem bem. E temos muito esta coisa, e acho que é muito portuguesa também, de rezar quando precisamos ou estamos aflitos. Mas a última vez que eu rezei foi assim a sério.

Isso é bonito, isso que dizes em relação à tua mãe, faz muito sentido. Eu depois na terceira parte vou contar. Eu tenho um problema, mas isto tem a ver com a questão da perturbação obsessiva compulsiva. Eu quando tenho pensamentos muito obsessivos, agora já nem tanto, já me consigo travar, mas eu tinha muito o hábito, e isto tem a ver com a fé, com a questão católica, que é fazer promessas. "Se me acontecer isto, eu prometo que nunca mais faço não sei o quê". E depois nunca cumpro, e depois acho que vou ser castigado por isso. E é uma bola de neve que não termina. Mas na terceira parte eu já explico onde é que eu fazia mais isto. É essa cena do rezar. Eu acho que até os ateus rezam. Só que não é na conceção de Deus, é no desejo. O rezar é um desejo. É tu expressares uma vontade. E eu acho que até um ateu expressa vontade. Se está doente: "Fogo, espero que isto não seja nada". Isto é um desejo. Isto é tu lançares ao alto algo. Ou é esperar encontrar a mulher ou o homem da minha vida, espero que este trabalho corra bem, seja o que for. Isto não é rezar? Agora, não é o rezar católico ou de outra igreja. Quantas pessoas rezam dessa maneira e depois são umas bestas?

Sim.

Vão aí e dizem: "Vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria". Depois está um sem-abrigo à porta e que sabem que é uma pessoa que precisa de ajuda, diz: "Vai mas é trabalhar!"

Sim, eu acho que a reza é uma ótima forma. A reza ou a meditação é uma ótima forma de tu desabafares e também de quem faça isso todos os dias, é uma forma também de reveres o teu dia. O que é que aconteceu? E parecendo que não, torna o dia mais leve e torna o teu dia a seguir muito mais leve. Vou pôr mais um voice de uma grande mulher que nós todos admiramos e que vou ver se vocês descobrem quem é. Pode ser? Vamos a isso.

Portanto, quando é que foi a última vez que eu rezei? Eu não preciso pensar muito, honestamente, porque sei precisar. Foi há pouco mais de oito anos. Eu nunca fui de ir à missa ou ia muito pouco, mas todas as noites tinha o hábito de conversar com Deus. Era a minha forma de rezar. Agradecia isto, aquilo, pedia saúde para os meus, mais assim uns desejos. Desde que fizesse a minha parte, acreditava que mais cedo ou mais tarde, Ele, com "E" maiúsculo, haveria de retribuir. Sempre fui muito paciente. Esta coisa de rezar, entre aspas, à noite, foi um hábito que fui ganhando com a minha avó Laurinha, que infelizmente já não é viva. Mas a última vez, como eu dizia no início, foi há pouco mais de oito anos, com a morte em agosto da minha sogra e depois em setembro do meu ex-sogro. Se há pessoas boas no mundo, eles eram duas delas, supermeiguinhos, altruístas, preocupados, sempre prontos para ajudar. E lembro-me que todas as noites pedia para que eles ficassem melhores. Cheguei a ir a Fátima, não a pé, calma, não, mas cheguei a ir lá acender umas velinhas, e claro, nada resultou. Ainda hoje me custa a falta que me fazem e desde essa altura que nunca mais conversei, rezei, deixei de acreditar. Foi assim, em dois meses. Agora acredito no destino, no que tem de ser, será bom ou mau. Eu não sei se isto era suposto ter graça, mas a pergunta exige sinceridade, portanto, aqui fica. Beijinhos aos três. Bom programa.

Grande Catarina Furtado.

Nossa mesma Simões, sempre meiga nas palavras dela e com muito sentido. Esta desilusão que as pessoas sentem quando pedem alguma coisa a Deus e as coisas não acontecem. Há sempre aqui esta desilusão com Deus.

Porque não é suposto acontecer como a gente quer.

É mesmo assim.

É suposto tu aprenderes a lidar da melhor forma. Acho que é sobretudo isso. Por exemplo, eu fui a Fátima a pé em agradecimento pela minha mãe, sendo que a minha mãe morreu. E eu não pedi para ela morrer.

O pior é que foi durante a caminhada. Exato. Ela não queria ir. "Ai, não tenho condições. Filho, isto não vou aguentar." "Vais, vais a pé comigo a Fátima".

Eu tinha uma tia minha que estava sempre a mandar isso à cara. Que eu fazia sempre porcarias e dizia assim: "Tu sabes quantas vezes eu já fui a Fátima a pé por tua causa?" E eu dizia: "Ó tia, mas a tia também mora perto do santuário. São 200 metros."

Ela ia lá a tapar.

Todos os anos vai sempre ir pra casa, tem que passar pelo santuário. Agora está me a dizer que.

Muito bom.

E o melhor, eu tinha uma tia minha que chegou a ir ao Santuário de Fátima. Ficamos todos chocados e depois até fomos lá. Uma tia minha que foi ao Santuário de Fátima fazer promessas e foi buscar velas, mas não pagou as velas. Jesus, ó tia! Ó toma aí de lá a tua moeda.

Já vim a pé tão longe e ainda vou pagar a ela. Só era o que faltava.

Eu acho isso muito curioso.

Nunca fui a pé, mas volta e meia, não digo uma vez por ano, mas ano sim, ano não. E é um impulso, muitas vezes de última hora, sei lá, estás a ver um espetáculo assim: "Vou dar um saltinho ali a Fátima." E faço isso sempre. Já lá estivemos com o nosso amigo Luís Vieira e a família, mas vou sempre sozinho quando isto acontece, é sempre meio da noite.

E deve ser a melhor altura.

É o power do caraças. O silêncio do sítio. E há uma densidade, há qualquer coisa diferente. Já não sei com quem foi que eu partilhei isto, e a pessoa concordou e disse: "Repara, nem eu nem tu alguma vez fomos a Meca, mas há de ser a mesma coisa."

Sim.

Estás a falar de sítios que têm uma concentração. As pessoas vão com crença, vão com fé, vão rezar, vão pedir ou vão agradecer.

Ou vão por hábito, também. Também há muita gente que vai só por hábito.

E realmente faz sentido que estes sítios tenham.

Eu acho que o principal problema dessa questão, por exemplo, de rezar, é a quantidade de pessoas que reza só por hábito. Lá está, a cena de rezar o terço.

E rezava-se muito antes da refeição também. Antigamente era muito essa coisa.

Não, isso é muito americano. Aquela cena de dar graças pela refeição é uma cena muito americana.

Mas acho que lá também se fazia.

Eu só faço isso para envergonhar os amigos das minhas filhas quando vão lá a casa, hora de almoço, e eu: "Meninas, não se esqueçam, temos que rezar." E eles: "Oh, pai!"

Eu já contei aquela história em que fui expulso de um filme religioso, não já?

De um filme religioso?

Não vos contei isso?

Ias fazer o Fátima?

Não, então fica pra terceira parte.

Ok.

Filme religioso? Quero muito saber. Expulso de um filme religioso.

E eu vou contar onde é que eu fazia promessas e que nunca cumpria.

Já estamos no final da segunda parte.

Podes despedir. Olha, gostei muito deste episódio.

Eu nunca pensava que pudesse ser tão divertido, e foi divertido falar de religião.

Foi divertido?

Então.

Eu gostei muito, mas não queria não saber. Tivemos aquele início.

Sim.

Aquele riff das Flash entrevistas.

Acho que é bom. Será que Deus tem sentido de humor?

Claro que tem.

Eu duvido muito.

Senão não nos tinha feito.

Exatamente. Aí está. A melhor frase que eu ouvi em relação a Deus é que ele é um senhorio ausente. Gosto muito dessa frase.

Essa frase é do filme "Advogado do Diabo" e é dita pelo extraordinário Al Pacino, que faz de diabo no seu monólogo final, que só isso vale o bilhete.

É um grande filme.

O Keanu Reeves é o advogado que é fazer íntegro, que é fazer as coisas bem, temente, e está a lhe perguntar sobre: "Mas você não sente culpa, não sente remorso?" E então, e Deus, e ele: "Deus, God is an absent landlord. Tu pagas pra um cara que nunca vês." E depois ele diz uma coisa muito fixe: "Look, but don't touch. Feel, but don't eat." A explicar como é que Deus é.

Não se pode fazer, mas vale.

Mas não dá.

Isso é religião. A castração, tudo isso, que é ridículo. Pra mim faz zero sentido. Vamos fundar uma igreja. O que vocês acham?

É isso. E é já depois deste programa. Vamos já tratar disso.

Igreja de uma certa idade. Igreja dos Três Profetas.

Dos Três Profetas.

Igreja de uma certa idade dos últimos dias. Rezam hoje Auditório Radiofónico?

Exatamente. Não sei se rezam ou não, mas eu acho que refletirmos sobre a nossa vida e agradecer aquilo que temos e a saúde que temos e agradecer as pessoas boas à nossa volta, acho que é uma boa forma de rezarmos e de estarmos bem conosco. Portanto, encerramos aqui na rádio e agora passamos pro podcast, onde o Raminhos vai revelar as promessas que não cumpriu e eu vou falar como fui expulso de um filme religioso. Até pra semana.

Até pra semana. Um abraço e beijinhos.

Abraço.

Homens de uma certa idade.

Raminhos, eu não acredito que tu fizeste isso.

Eu fazia muitas vezes isto.

Mas depois já tirou.

Terceira parte, homens de uma certa idade. A última vez que rezaste é a pergunta, e Raminhos diz que houve uma data de promessas.

Eu quando era adolescente, pré-adolescente, estava a descobrir esse enorme prazer da masturbação e obviamente, sendo eu andandor na catequese e toda a história do pecado, havia muitas vezes aquela coisa de: "Vou ficar cego." Não era o vou ficar cego, mas eu prometo, eu nunca mais faço isto. Eu prometo, vou à missa e nunca mais faço isto. E depois, eu saí da missa ao domingo, o Correio da Manhã de domingo tinha uma gaja nua no meio da revista e eu lá estava a chorar.

Vou ter que fazer outra vez.

Por que eu gosto disto.

Quando é que vocês praticaram o onanismo pela primeira vez?

Isso tem que ser outro programa.

Foi pra aí aos 11 ou 12.

11 ou 12.

Talvez.

Tem toda essa história de um primo teu que tu não vês há muito tempo e o miúdo tem nove ou 10 anos. Quando tu o reencontras, ele diz: "Ó tio, eu já pinto de branco."

Que é uma imagem linda.

Que horror! E eu lembro-me, durante anos, fui à missa todos os domingos por promessas do tipo: eu vou pra que não aconteça nada de mal à minha família. Eu tive montes de tempo sem me tocar

Ok.

Por causa da igreja.

Mais quatro dias.

Tive imenso tempo sem me tocar.

Vocês não faziam concursos quando eram putos?

A ver quando?

Com vocês próprios. Quantas é que eu consigo?

Sim. Quantas é que conseguem?

Como é que nós da religião conseguimos? Vocês conseguem passar para a masturbação em si?

Tem a ver.

Sim, tem a ver, mas o Borge está a falar em concursos.

Eu lembro-me, o máximo que eu consegui foi a ver um filme.

O gajo já todo desgraçado.

Um filme da Traci Lords.

Traci Lords? O que é isso?

Era uma actriz porno.

Traci Lords era uma estrela porno.

Dos anos 70, 80. Não, 80. 80, 90.

Sendo que se descobre mais tarde-

Que eventualmente ela era menor.

Exato. A esmagadora maioria dos filmes que ela fez, ela ainda não tinha 18 anos. Por acaso, não sei se é 18, se é 21, que é a idade-

Sim, eu acho que era 21

A idade americana.

Porque ela não tinha ar de adolescente, mas lá está, também era puto, não tinha também essa noção, sequer. E eu lembro que era Traci Lords e outras da altura, VHS, sozinho em casa, porque os meus pais estavam num festival qualquer, já não me lembro, e eu: "Agora é que vai ser."

Boa life.

Não havia net.

Acho que foi oito vezes, sete ou oito vezes seguidas.

É lá!

Sabes que no fim já não acontecia nada. Eu próprio só fazia: " ".

E só saía assim sedimento, tipo fundo de garrafa.

Não, sabes quando um gajo também estás a vomitar e depois já não vomitas, já só faz o " ", já só tem esses espasmos? Era a mesma coisa, já só tinha espasmos.

Não vem nada a propósito, mas eu não vomitava há imenso tempo e este fim de semana estou no sofá com o meu mais pequeno, o Fausto, em cima de mim e o Fausto, de repente, do nada, levanta-se, olha para mim, ri-se, dá-me três pulos na barriga e eu vou direto para a casa de banho.

Foi?

E vomito. Eu não tinha comido nada, ou já tinha almoçado há não sei quanto tempo, então só me saiu o café que eu tinha bebido pouco tempo antes. E entretanto, o mais velho está na sala, sentado no cadeirão dele a ver "Grease" e os Lemmings, e só diz: "Estás a vomitar, pai?"

É só para saber se vais morrer. É que o episódio ainda não acabou.

Portanto, oito vezes. Sete, oito vezes. Já agora e tu, Borge?

Eu acho que também andei por aí, mas foi um dia inteiro, não foram seguidas.

Não. Foi só o tempo de recuperar.

Eu só descubro com 15 anos. Aquilo é uma epifania total. Já miúdos na escola a falar de coisas que eu não percebia. Eu lembro-me da primeira vez que me passaram uma revista Gina para a mão.

Eu nunca vi uma Gina.

Eu ainda vi duas ou três. Eram três pessoas e eu não percebi a arquitetura da coisa.

Sim.

"Ele está a entrar onde?" Completamente ingénuo. Aliás, eu fui acólito.

Acólito anónimo.

Foi o padre que lhe ensinou a masturbação.

Vocês, qual é que esta é a terceira parte e a igreja já não ouve.

Por acaso, nunca ninguém me fez nada, não sei porquê. Quem é que os outros têm que eu não tenho? Ninguém abusou de mim. Mas tenho para dizer o quê? Era isto, fui acólito. Pronto. Ou seja, a primeira vez que estive perante público foi a fazer leituras na missa.

E correu bem, as pessoas riram ou não?

E pisou de São Paulo aos Coríntios. Este gajo é um prata.

Então diz lá como é que tu foste expulso.

Ora, vocês sabem, eu já vos contei isso, que eu fazia parte do Rancho Folclórico Peixeiras da Vieira. Já vos falei disto.

Sim.

E então houve um dia que o rancho foi convidado, entre outros ranchos, para fazermos figuração num filme que era sobre o aparecimento de Fátima, ou seja, era uma bola de fogo.

Fazer figurinhas.

Que aparecia.

É o filme com a Catarina Furtado, é o Fátima.

É capaz de ser esse, não faço ideia, já foi há muito tempo.

Não, o Fátima não.

É mais recente.

Eu tinha para aí 17, 18 anos.

Ok, não pode ser.

E então a ideia era, estava a figuração toda, havia um gajo em cima de um escadote: "Isto é a bola de fogo, é Fátima a chegar, não sei o quê". Toda a gente entra em pânico. Não sei o que mais. E de repente, estava com os meus dois amigos, o gajo: "Ação, não sei o quê". O gajo faz assim com a mão, as pessoas começam todas a entrar em pânico e nós os três a rir, à gargalhada. A rir, a dizer a porcaria. E de repente, o gajo corta.

Vem o assistente de realização com o megafone.

"Aqueles três meninos ali no meio, é o favor de saírem do set, vocês estão a dar cabo do filme. Vocês não estão a respeitar ninguém, façam o favor de sair daqui, se faz favor." E nós olhámo-nos para os outros.

São os dois?

Não, e as pessoas a olhar para trás e nós também a olhar para trás, nós à parte: "Isto é com cada pessoa".

Eu sou-

Ia sair do set. Mas pronto, como podem ver, o meu lado religioso nunca foi muito, mas fui batizado, há fotos, eu já vos mostrei a foto que eu estou com a vela na mão, no meu batismo.

O Borge também esteve com a vela na mão sete ou oito vezes.

Até apagar. Apagou e-

Eu fiz tudo, eu fiz até o crisma, por isso é que eu tinha essa culpa católica muito presente e rezava. E é engraçado, isto eu descobri mais tarde, que é também um próprio sintoma da perturbação obsessiva compulsiva. Eu tinha que sempre rezar, porque eu rezava da forma clássica. E eu rezava sempre da mesma maneira, ou seja, na mesma ordem. Eu dizia, tinha que tipo: "Meu Santo António, Virgem Maria, meu Jesus, não sei o quê". Se eu me enganasse nesta ordem Tinha que voltar ao início. E muitas vezes eu repetia isto até sentir o conforto de que disse bem. Isto é muito curioso, porque na perturbação obsessiva compulsiva são as chamadas obsessões ligadas à religião, que existem bastante, que é esta culpa católica, que pode não ser católica, porque se tu viveres noutro país, que tenhas outra religião e tiveres uma perturbação obsessiva compulsiva, podes ter em relação a essa religião. Eu rezava sempre da mesma maneira e o meu padrinho era padre também, os meus pais cantavam na igreja, portanto eu tive toda esta cultura de catolicismo, que só mais tarde me comecei a revoltar pela igreja ser seca, e tem muita coisa boa a igreja, acho eu. Tens padres que são incríveis, que fazem obras incríveis. Mas depois não deixa de ser uma empresa.

Sim.

Não deixa de ser uma empresa.

Eu acho que tudo na vida tem que ter uma certa atualização, não é?

Claro.

E a Igreja Católica parou um bocado no tempo e tu vês ao domingo a missa na TVI, que a TV ainda passa a missa.

E tinha que gravar essa missa porque a minha avó já não saía muitas vezes de casa e a minha avó não ia à missa. Então eu tinha que gravar a missa ao domingo.

Além de teres que gravar a missa ao domingo, agora os padres têm que saber fazer à câmara. Ou seja, uma coisa que já era seca.

Outra coisa horrível. Lembra-me de outra coisa horrível. Há muitos anos, estava no enterro do pai de uma ex-namorada. As pessoas estavam chocadas, o senhor faleceu de forma inesperada e o padre chega, parecia um funcionário público no pior sentido, a fazer um frete.

A dizer: "Não temos sistema".

Um homem de uma certa idade. "Bom, alguém quer dizer algumas palavras sobre o falecido?" E as pessoas estão compungidas, não pensaram nisso.

Claro.

E ele nem espera tempo suficiente pra que a família se possa ajeitar e diz: "Ninguém? Está bonito, está bonito isto. Bem, vamos lá despachar".

A sério?

A sério, dessa maneira?

"Vamos lá despachar".

Se eu não bati no homem, pela idade dele.

E pela surpresa. "Vamos lá despachar isto que ainda tenho mais dois para enterrar hoje".

Eu acho que ele disse: "Tenho mais dois para enterrar, mas tenho que estar às 18h não sei onde". E depois fez aquele discurso que é tipo uma minuta, que os guys não têm. Muda o nome.

Eles têm lá o livrinho, o missal, e seguem muitas vezes isso. E eu acho que tu ganhavas muito mais se desses espontaneidade às pessoas para rezarem na missa o que quisessem, da forma que quisessem. Claro que haverá ordem, porque é uma celebração.

A tradição americana é muito bonita. O púlpito e as pessoas irem dizendo as palavras.

Sim. Eu fiz isso no velório do meu pai. Nós fizemos isso, eu fui falar com o padre. Aliás, que na temporada passada eu trouxe a música que o meu pai cantava, e eu levei uma coluna Bluetooth, que o meu irmão viu, e fartámo-nos de rir, porque eu entro no velório com a coluna e o meu irmão diz assim: "Já traz a urna?"

"Olha, vocês são miúdos para dizer umas palavrinhas no meu velório".

Claro. Mas agora, já?

Não.

Eu vou ter que dizer nos dois, que vos vão enterrar ambos.

Sim, mas por favor, digam coisas alegres sobre mim, não digam coisas tristes. É a única coisa que eu digo.

Eu vou para toda a gente.

Eu vou dizer assim: "Meu querido Marco Horácio, como é possível? Mudaste mais de sete vezes de casa e eu não fui a nenhuma".

Tu estás traumatizado. Olha, vou por o último álbum.

Depois diga assim: "Mas vim à tua última morada!"

Não pagas um copo? Nem pagas nada. Chegas aqui, nem uns aperitivos, não há nada. Cláudia Almeida, piloto. Último voice.

Só tu para me perguntares quando é que foi a última vez que eu rezei. Ora bem.

Piloto de quê?

Não me lembro especificamente quando é que foi. Às vezes rezo. Não sei se é bem rezar, porque não é de uma forma tradicional. Não é um Pai Nosso, não é nada disso, porque não sou católica, não sigo nenhuma religião, na verdade. Mas gosto de agradecer o que tenho. Do ar que respiro, ter um teto para poder dormir em paz, comida na mesa, família, amigos, isso gosto de agradecer. E gosto de pedir harmonia na minha vida e paz e sossego, que é o que mais faz falta nestes dias atribulados. E faço isso com alguma frequência, principalmente quando chego a casa depois de tantos dias de trabalho. Eu passo quase o mês todo fora a trabalhar e quando chego em casa, que é quando tenho assim um bocadinho mais de tranquilidade, faço isso. Não sei se posso chamar isso de rezar.

Era aquilo que nós estávamos a falar.

Sim, exatamente.

Era o que nós estávamos a falar.

E agora uma pergunta: a malta da idade do meu filho, meu filho tem 19, até esta malta mais velha, será que tem estes hábitos? De rezar ou de agradecer.

Está tudo nas mãos do padre Guilherme.

O DJ, não é? Depende tudo do que ele fizer nos sets dele, o que ele põe lá, as mensagens que envia. Não sei se vocês têm essa relação.

Eu já meditei com as minhas filhas. Por exemplo, para dormir, fazíamos às vezes pequenas meditações, já fizemos meditações em conjunto.

Isso é giro. Ou seja, é sempre um material emocional que fica, que é uma coisa boa.

É uma introspecção, porque rezar é isso. Lá está, não é a forma tradicional de rezar. Aliás, eu nem tenho noção como é que está a cena da igreja hoje. Se há muitos jovens, porque antes eu acho que era muito comum a cultura católica que nós tínhamos nos anos 80 e 90. Eu acho que se deve ter começado a perder a partir dos anos finais de 90, 2000. Eu não sei se existem muitos jovens na igreja, ou se não existem, qual é a relação deles com a religião e com o ser católico. Não tenho ideia. Não sei mesmo.

Nós não casamos na igreja, casamos no civil e depois fizemos a festa com um padre falso.

Herege!

Era o Carlos Vidal. Porque para nós, o mais bonito do casamento, que também é uma união supostamente católica, é mesmo o prazer de estar com os amigos e com a família e celebrar um dia em que estamos todos juntos ou conseguimos ter a maior parte da nossa família e das pessoas de nós que gostamos, no mesmo sítio, porque passamos a vida a tentar combinar coisas e nunca temos tempo para nada, parece que o tempo é sempre pouco. E eu gostei, sinceramente, dessa forma de casar, porque no civil era a família mais chegada e depois fomos todos a uma pizzaria comer, e brincamos com aquilo. E depois o dia do casamento foi muito giro, porque foi só festejar, celebrar, brincar e divertir. E eu achei essa a forma mais bonita de tu celebrares a união entre duas pessoas que se amam e que querem passar o resto da vida juntas. De resto, aquela cerimônia que há na igreja, mesmo isso eu acho muito pesado. Parece que levas um raspanete, um conselho, como é que a coisa tem que ser feita, e não faz sentido. Acho que aquilo tem que ser sempre uma celebração positiva, boa, descontraída e leve.

Se Jesus já morreu por todos nós, para nós não termos que sofrer.

Por que sofremos na missa?

Por que sofremos na missa?

Exato. E tu, Borges, mais alguma coisa para dizer?

Não, estou bem. Obrigado.

O Borges agora vai rezar. Olha, foi um gosto. Um tema que eu gostei, porque hoje em dia tem-se muito medo de falar de religião e de tudo mais alguma coisa. Se vocês pudessem escolher uma religião, com qual é que vocês se identificam mais?

Budismo.

Sim, o budismo, o espiritismo, que são bastante parecidas até, em muitas coisas.

Bifequismo.

Bifequismo, pronto. Tinha que ser.

E o onanismo.

Aliás, o Borges vai rezar agora.

Vai rezar aqui.

A Santa Onanácio.

Onanácio podia ser eu, Horácio Onanácio. Tem que ser Onanácia.

Vamos tentar adivinhar a música.

Vamos tentar adivinhar.

"God is a DJ". Não.

Pensei que era Faithless.

Não.

Pois era. Já sei. "Your own personal Jesus."

Tu estás mesmo...

Não?

Não. É que eu gostava que fosse o Mundo, mas não, infelizmente não.

"What a beautiful world".

Não. R.E.M. "Shiny Happy People". "Holding hands". Mas não é. Pode ser, um dia.

Não me parece. Obrigado e até para a semana.

Até para a semana.

Obrigado a todos vocês foram os maiores!

In your heart where tomorrow shines. Gold and silver shine. Shiny happy people holding hands. Shiny happy people. Shiny happy people laughing. Alright, here we go! Shiny happy people holding hands. Shiny happy people. Shiny happy people. Shiny happy people holding hands. Shiny happy people holding hands. Shiny happy people. Shiny happy people holding hands. Shiny happy people holding hands. Shiny happy people. Shiny happy people holding hands. People. Happy people. Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.