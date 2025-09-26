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Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador porque já são homens de uma certa idade.

Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de "Homens de Uma Certa Idade".

Tanta alegria logo de início.

Aqui estamos nós. Eu estou só a tentar disfarçar o fato de ter esquecido do meu caderno com as minhas notas. Portanto, isto vai ser a improvisar totalmente. O tema de hoje é daqueles temas que eu gosto de trazer: ligeiros, leves, descontraídos.

Como sempre.

A pergunta é: que crime cometerias se não houvesse castigo? Aqui hoje a comandar a emissão, Luiz Felipe Borges, assistente superior técnico do técnico superior do assistente, 48 anos.

Deste-me um nó aqui na cabeça agora com essa. E Marco Horácio, 51 anos, condutor de Uber só para taxistas.

Uber só para taxistas.

António Raminhos, 45 anos, educador de infância de idosos.

Ó Raminhos.

Mato ali, estás de volta.

Isto já começa bem.

Que crime cometerias se não houvesse castigo?

Mas calma.

Ou seja, sabes que não vais ser acusado, nem condenado. Estás safo.

Mas não tens remorsos, não tens nada?

Não pensei nos remorsos.

Em remorsos.

António Remorsos.

António Remorsos, não.

Se não tivesse remorsos, imagina.

Não pensei nos remorsos, confesso.

Pronto, se não tivesse remorsos, não tivesse sentimentos de culpa, não tivesse nada: adultério muitas vezes.

Não é um crime. Adultério não é crime.

Não é crime?

É crime, na minha cabeça é crime.

Adultério muitas vezes.

Adultério muitas vezes.

Adultério com quem?

Isso não sei. Com quem viesse.

Isto é uma lista.

Isto é uma lista.

Em caso de adultério.

Consulta a lista.

Ou seja, se não houvesse o sentimento do amor pela minha mulher ou a culpa, isso tudo.

Mas não achas que podes amar e mesmo assim cair em tentação?

Não, tu podes cair em tentação. Nós somos humanos, é aquilo que nós já falamos tantas vezes. Eu acho que tu podes sentir atração. Isso é uma discussão que pode ser um próximo tema.

Pronto, não, fazemos já deste.

Não. Uma discussão que eu tenho com um amigo meu muitas vezes, não é discussão, falamos sobre isto: se a monogamia é algo instituído ou é natural.

Não é natural. Claramente.

Mas tu escolhes? Tu escolhes ser monogâmico.

Sim, olha, eu há dias conheci, é engraçado falarmos disso.

Eu por acaso sou diabético. Monogâmico. Diabético, sou.

Eu já conduzi um carro-

Monogâmico?

Mas tem pouca autonomia ainda.

É, tem.

Conheceste quem?

Eu há dias conheci, de forma completamente inesperada. Fiz umas amizades, mudei de casa muito recentemente e eu vivo ao lado de-

Uma casa de swing

...em frente a dois restaurantes.

Restaurantes de swing.

A dona dos restaurantes.

Quem que era?

A Dina, ela é superfixe. E outro dia ela vê-me a estacionar, mesmo ali à porta e: "Anda cá, anda beber uma Corona conosco". E ela estava com uns amigos. E eu fiquei a beber copos à porta da minha casa. Dois desses amigos, um casal homossexual, um deles psicoterapeuta e o outro enfermeiro de cuidados paliativos. E o psicoterapeuta disse-me que da experiência dele, que são 20 anos de consultas, ele disse: "Metade dos homens traem as mulheres". Metade dos homens. Portanto, é uma escolha.

Acho que é uma escolha, sim. Eu acho que isso é o que te distingue dos outros animais, é a tua capacidade de perceberes que-

Os remorsos lá, entram os remorsos

Não é só a questão dos remorsos e a culpa. É a questão de: tu podes sentir uma atração por outra mulher ou por outro homem, tu podes desejar comer aquele homem ou aquela mulher, mas tu tomas a decisão de amar a outra pessoa.

Que bonito, Raminhos.

O amor é uma decisão.

Vence sempre.

Não, o amor não vence sempre, mas o amor é uma decisão.

É uma opção.

Tu escolhes amar uma pessoa.

E há outra coisa que eu penso sempre: imagina, quando tu tens uma relação fixe com uma pessoa, será que vale a pena pôr em causa essa relação que tu tens por um desejo carnal que tu tens? Porque no fundo, tudo começa com este desejo carnal que tu tens ou físico que tu tens para estar com outra pessoa.

Sim, eu acho que isso faz parte da condição de ser humano. Tu admirares, pensares e fazeres muito aquela cena de cara. Já falei isto muitas vezes com a minha mulher. Aquela cena de cara de: "Fazias-te isto, fazias aquilo e não sei o quê". Vês uma mulher, e certamente as mulheres se calhar também veem isto, imaginas e pronto, fica aí e acabou. E segues a tua vida. E assim está fixe, está ok, está tudo bem.

Mas não fazes alto.

É um cara assim com a rapariga à frente e tu: "E que fazia-te isto e fazia aquilo".

Com a mulher ao lado.

O problema é que há caras que fazem isso. Idiotas que fazem isso.

Portanto, adultério não é crime, é isso?

Não, não é crime.

Isto é um facto, não é crime. Já foi e é terrível, até há não muito tempo.

É isso que eu ia dizer.

Se a mulher praticasse adultério, o que caía em cima dela, não só a nível de estigma social, mas as coisas que o marido podia fazer legalmente, porque ela tinha cometido adultério, são hoje em dia, e ainda bem, absolutamente impensáveis.

Essas é que são crime.

Exato.

Eu não sei que crime eu cometeria.

Eu tenho uma fantasia, há muitos anos, e provavelmente já vos contei. Há muita gente que por causa do "5 à Meia-Noite" e dos pastéis de nata, acha que eu trabalhei na RTP. Na verdade, eu trabalhei muito pouco na RTP, porque eram produções externas feitas a partir da Valentina Carvalho. Eu só trabalhei efetivamente na RTP durante 11 meses, já após a minha vida como apresentador e como braço direito da Filomena, quando a Filomena assume o programa sozinha e aquilo se torna uma coisa semanal, "Filomena Cautela". E esses 11 meses na RTP criaram-me uma fantasia, que me vai ficar para sempre, que é: eu adorava ter 24 horas de inimputabilidade, uma caçadeira e 18 cintos de cartucho. E então, durante 24 horas, eu andava pelas instalações da RTP e cada pessoa que eu visse a gostar de matos . Esta é a minha fantasia.

Isso é o The Purge. Isso é a purga.

A purga, mas só nos corredores.

Mas no serviço público.

Eu resolvia logo o peso da estação pública, ficava logo magrinha, funcional, eficaz e prática.

O bom disso é que as portas da RTP, se já estavam pouco abertas pro Borges, depois desta fantasia.

Não, eles na RTP agora vão ter um detector de metais, mas só pro Borges. Só quando o Borges for lá. Eu já sei que crime cometeria. Estou à espera que tu digas.

Não, vamos lançar um voice.

Tu estás a conduzir?

Não, eu estou a conduzir.

Vamos lançar o primeiro voice.

Vamos criar aqui um bocado de suspense.

Eu hoje fiz uma edição especial, já agora, só para fazer um parêntesis. Eu pedi voices a três pessoas, todas elas relacionadas com uma série absolutamente excepcional, cuja primeira temporada acabou recentemente. Quem não viu, que pesquise na RTP Play ou na HBO, que é o "Felp", a nova criação de um triunvirato excecional composto por Henrique Dias, Rui Melo e Manuel Pureza. E este primeiro áudio, a primeira pessoa a responder à pergunta de hoje é o Henrique Dias. Eu adoro as coisas que o Henrique escreve. Já disse ao Henrique várias vezes: "Eu dava dois dedos pra estar neste projeto ou naquele projeto contigo", o que é particularmente irônico, porque se desse dois dedos, depois teria dificuldades em escrever. Henrique Dias.

Ora bem, que crime é que eu cometeria se soubesse que não ia ser apanhado por ele? Eu acho que para ir pra um crime acho que vale a pena ir pra um dos grandes, não vale a pena começar a pensar pequeno. Portanto, ia pro homicídio. E dois tipos de homicídio que eu, se pudesse livrar-me e cometer sem ter a pena, cometeria. O primeiro era: matava todas as pessoas que em repartições públicas dizem a frase: "Estamos sem sistema". Esse era o primeiro. E depois, se houvesse tempo, se houvesse possibilidade de me safar de outro tipo de homicídios, matava todas as pessoas que dizem: "Eu não vejo televisão". E aqui há uma distinção: há aquelas que não têm televisão, essas eu respeito, e depois há aquelas que com uma superioridade cultural dizem: "Eu não vejo televisão", mas têm uma televisão em casa. Portanto, era o meu crime favorito, se não fosse condenado por ele. Homicídio, começando por pessoas que dizem: "Não tenho sistema" e pessoas que dizem: "Não vejo televisão".

Muito obrigado, Henrique.

Muito bom.

Estou de acordo. E realmente esta segunda é tão irritante, não é?

Sim, "não vejo televisão".

Isto acontece muito.

Isso está a par do: "Eu não percebo nada de futebol".

Sim, há estas frases.

"Eu não percebo nada de futebol". Nem é com falta de vontade que dizem isso.

Há uma superioridade moral.

Superioridade moral.

Um orgulho.

Sim. O que é fora de jogo? Eu não sei o que é fora de jogo.

Eu não sei. Dizem: "Eu não percebo nada de futebol".

E atenção, é que o próprio Henrique diz: "Total respeito por quem está a ser sincero". Eu não vejo televisão porque não tenho televisão em casa, eu não sei o que é um fora de jogo porque não gosto de bola.

Claro.

Total respeito, ninguém te obriga a teres uma televisão, nem a gostares de bola, mas há pessoas que claramente estão a mentir.

E há depois aquelas pessoas que dizem: "Eu não vejo futebol e não gosto de futebol", mas quando o Sporting é campeão aparecem de Cascoal.

Exato.

Sim.

Isto é um flagelo.

É um flagelo.

Mas quando o Benfica é campeão também aparece tanto Cascoal.

Não aparece tanto, desculpa lá.

É sempre o mesmo Cascoal. Os Cascois dos três grandes e então quando é, vem à rua só pra festejar.

Mas as pessoas do Benfica gostam de futebol, porque são do Benfica.

É verdade, gostam. E vocês agora têm aquele Sukatov.

Sudakov.

Sukatov, que vocês compraram agora.

Então diz lá, que crime é que tu cometerias?

Eu sinceramente perdi tempo a pensar nisto.

Preparaste o teu, não é?

Não preparei só o meu. Eu vou sempre com aquela ideia da fraude fiscal. Sempre, porque acho que a gente paga demasiado impostos.

Tens toda a razão.

Para a qualidade que um gajo tem de vida em Portugal, para o sistema de saúde que tu tens.

Sim.

Então, mas isso tu já não praticas? Não praticas.

Sou muito certinho a pagar IVAs, IRS e IRCs.

Eu outro dia levei uma talhada, chegou-me uma coima porque atrasei-me dois dias a pagar o IVA.

Pois, mas quando eles se atrasam a fazerem-te o reembolso.

Exatamente.

Olha, eu vou te contar. Sim, realmente tens razão. Porque eu sou daquelas pessoas, devido à minha condição relacionada com a ansiedade e a perturbação obsessiva compulsiva, multas da EMEL eu tenho que pagar. Eu não consigo não pagar.

Eu nunca paguei uma multa.

Eu não consigo não pagar. Estou sempre ansioso se me vai acontecer alguma coisa.

Eu a EMEL, se algum dia alguém se der ao trabalho lá na EMEL.

Tira um tacada.

Eu devo ter uns 20 anos que ando à espera, que eu recuso, nunca paguei uma multa da EMEL na vida. Há uma coisa basilar no Estado de direito democrático, que se chama princípio da igualdade. Por que eu, como cidadão, tenho que estar sujeito à EMEL nesta porcaria desta cidade, que eu já amei tanto e que hoje em dia abomino, chamada Lisboa, e se eu vivesse em Vila Real de Santo António, não tenho que levar com eles? Não sou um cidadão igual à mesma?

Eu acho é que tu estares a dizer isso publicamente, agora a EMEL é bem possível de ir ver os teus registos.

Fornicais-vos!

Eu faria isso. Aliás, aconteceu-me uma vez. Ontem estava a ver no Instagram, em Mafra, a Câmara Municipal, está uma grande tourada de política, de confusões, porque um era do partido e depois saiu, então os comadres zangaram-se. Anda uma grande confusão. Mas a Câmara Municipal de Mafra ontem pôs um post a dizer que a viatura do presidente da Câmara, que sim, que tinha sido encontrada num estabelecimento para deficientes e que o presidente da Câmara assumia a responsabilidade. E a minha preocupação foi: "Ok, assumiu, mas foi multado?" Porque eu sou. Eu posso dizer o que eu quiser, como já aconteceu, e sou sempre multado. Portanto, eu acho que sim, essa cena de se pudesse evitar, não vou pagar, não quero saber, IVAs e coisa. Dinheiro por baixo da mesa, dá? Bora, siga.

Eu também gostava. Se tiver alguém a ouvir-nos que saiba explicar como é que estas coisas se fazem.

Estás a abrir o livro.

Não, porque é vergonhoso, mais de metade daquilo que tu recebes vai para o Estado.

48%.

Em troca de quê? Ok, quase metade. Em troca de quê?

É muito.

Em troca de quê?

Sim, é isso, em troca de quê?

Para depois as grávidas terem bebés em frente ao Babilónia da Amadora ou dentro de uma ambulância sem condições, ou fazerem viagens de 180 quilómetros.

Ou a chegar às urgências, depois ver que aquilo está cheio e tem que ir para o privado.

É vergonhoso.

Ou para ter uma consulta, para ter psicoterapia, tem que ser também privado.

Ou para chegar o verão e os únicos dois aviões que este país tem para combater incêndios estão parados. É ridículo. Digo isto sem problema nenhum. Se eu soubesse enganar nos impostos, enganava.

Mas isto tem tudo uma explicação, porque quem lá está, quem está no governo, não tem esse tipo de preocupações.

Completamente.

Porque tem tudo pago e mais alguma coisa. E tem amigos médicos e tem amigos em todo lado, e portanto não tem essa preocupação.

Claro. Só para fazer um parêntesis em relação à nota anterior, uma coisa é EMEL, outra coisa é polícia, completamente diferente. Se a polícia multa, tem certamente um bom motivo para tal, estão a fazer o seu trabalho. São uma força de autoridade e todos nós estamos sujeitos à polícia. Agora, não estamos todos sujeitos à EMEL. Quem é que deu poderes de autoridade à EMEL? Ou àquela coisa chamada Polícia Municipal.

Mas a Polícia Municipal existe em vários conselhos.

Sim, mas eu só os vejo a multar. É isto que vocês fazem? Parece aquela coisa: "Não tiveste média para medicina, por isso és veterinário". Vamos acabar a primeira parte?

Desta forma, isto promete.

Já fiz amigos na EMEL, dos veterinários e das polícias municipais. Tu disseste 15 minutos.

Qual é o tema de hoje?

Vais ser multado por todos.

Que crime cometerias se não houvesse castigo?

O Boris já está a cometê-los todos.

Todos uns atrás dos outros. Não percam a segunda parte.

Eu tenho um, lembrei-me.

Homens de uma certa idade e o Ramiro lembrou-se de mais um crime, para além do adultério, que ele achava que era crime, agora se calhar vais começar a praticar.

Agora vou praticar.

Então até já. Boris, diz tu até já, que isso é o teu programa, não é só.

E sejam bem-vindos à segunda parte de homens de uma certa nostalgia. Não é este o título, mas estamos a pensar num segmento novo e estamos na fase de brainstorm. Logo se vê o que é que vai sair daqui. O tema de hoje é: que crime cometerias se não houvesse castigo. E para desbloquear a discussão nesta segunda parte, lembrei-me daquele velho dilema para vos colocar, que é: imagina que podes viajar no tempo e matar o Hitler.

Ok.

Matava o Hitler?

Eu vou te dizer qual é.

O Hitler tem seis meses.

Hitler bebê. Mas tinhas a certeza que era o Hitler?

Tenho a certeza absoluta, que ele já tem o bigode e tudo.

E quando nasceu disse, em alemão. Pronto, não havia dúvida.

Eu consegui dizer alguma palavra aqui? Nada? Não disse nada, pois não. Eu matava, na boa.

Como? É um bebê.

Atirava-o da janela.

Essa frieza.

E o Boris?

Não, se eu tivesse a certeza que era o Hitler.

E o Boris?

Primeiro temos aqui. Adultério nem pensar.

Sim, mas é isso que eu ia dizer.

Jogar um bebê pela janela.

Não é um bebê, é o Hitler. Agora há aqui uma questão. O universo.

O universo.

O universo encontra os seus caminhos. Tu ao matares um Hitler em bebê, não estás a criar a hipótese de surgir alguém bem mais tarde.

Ainda pior.

Ainda pior.

Cale de fazer tudo o que o Hitler fez em dedo sporting.

Que ordinários que vocês são os dois. Só porque gastaram 105 milhões em reforços e estão aí agora todos contentes.

Vocês não gastaram nada.

Nada, porque o Varandas está a poupar tudo para a reforma.

Esse é o perigo.

Pois.

Isso é o perigo, porque o facto do Hitler ter existido, se for pensar bem, na verdade não mudou grande merda.

Como assim?

Como assim? No sentido de que continua a haver guerras, atrocidades. Parece que tu não aprendeste nada com a História.

Conheces o bit do Norm Macdonald sobre a Alemanha nazi? Ele diz: "Em 1914, a Alemanha decidiu ir para a guerra. E quem é que eles desafiaram para a guerra? The world!" E nós pensamos: "Isto deve ser fácil, é um país contra 200." Não, durou quatro anos. Não satisfeitos com isto, uma geração depois, a Alemanha resolveu entrar em guerra outra vez. E quem é que eles desafiaram? The world!

O que eu acho é que tu não aprendeste nada com a História, o que é triste. Mas tu viajavas no tempo e se pudesses fazer isso, a não ser que tu pudesses andar sempre a viajar no tempo a matar tudo o que fosse estes líderes.

Eu acho que há uma forma mais subtil de tu resolveres o problema sem teres que matar o Hitler, por exemplo.

Era dar-lhe amor e carinho?

Não.

Eliminar toda a Áustria.

Não, o Hitler nascia judeu.

Mas ele já tinha família.

Então nascia judeu chinês.

Um judeu chinês albino. A questão que importa: e tu atiravas um bebê do quarto andar?

Sabendo que era o Hitler.

Sabendo que era o Hitler.

Eu não era capaz. Se eu apanhasse o Hitler adolescente. A um ATL, se possível a trabalhar para a ML.

Desculpa, matares um adolescente, eu acho que ainda era pior. O Hitler adolescente.

Não, eu detesto adolescentes.

Tu sabes que os teus filhos vão passar por isso.

Já viveu, já tem uma personalidade definida, já tem uma data de coisas. Aquilo só existe há seis meses, portanto acabou.

E se tu matasses a mãe do Hitler antes de ele nascer?

Coitada, ela não tem culpa.

Sim, mas antes de ela engravidar, sequer. Ou seja, o Hitler nunca existia.

Mas a mulher não tem culpa.

Mas não matas um bebê de seis meses, já matas uma pessoa adulta.

Mas o bebê é o Hitler.

Mas é um bebê.

Eu só matava o adolescente.

Vou vos dizer qual é que era o crime que eu cometia.

Fala.

Fácil, que eu acho que há mais gente que gostava de fazer isto. Eu tenho um sonho.

Meu Deus, um sonho.

Um sonho, que é entrar num supermercado, hipermercado e começar a abrir coisas e a comer. Tirar e comer.

Isso não é crime?

É.

Não é crime.

Tu não vais para a prisão.

Mas claro que é crime. É roubo.

Por exemplo, aquelas séries de calamidades e apocalípticas, tipo "Last of Us" onde eu adoro as cenas em que eles vão aos hipermercados vazios e estão a tirar o que ainda aproveita e encontram um chocolate muito raro. Eu adorava entrar no Intermarché ou no Continente ou no Aldi, ou seja, onde fosse e ter livre trânsito para abrir coisas e comer.

Gostavas de ser o filho mais velho, basicamente. Isso é uma bela imagem, o "Walking Dead" eu também curto muito os caras que conseguiam sempre encontrar uma loja de conveniência que miraculosamente ainda estava cheia de produtos. Mas para quem se lembra da série, aquele desgraça total, apocalipse, só que os carros que eles andavam. A série era bancada pela Hyundai.

Eram Hyundais novinhos.

Os Hyundais estavam impecáveis. Os carros deles, os Hyundais estavam sempre impecáveis.

Isso eu gostava. Aliás, se vocês querem experimentar um monte de cometer crimes sem grande estresse, é jogarem o GTA. Jogam o Grand Theft Auto, onde vocês podem bater em pessoas, roubar carros. E eu nem sequer o GTA, gosto de jogar, sinto-me incomodado.

E agora uma pergunta, estavas a falar de entrar no supermercado, será que se tu fosses o Karl Albrecht, que é o dono dos Aldis, será que ele faz isso? Quando vai a um Aldi qualquer, está com um bocado de fome, entra no Aldi e come aquilo que quer e acende às satisfações e vai-se embora. Será que ele pode fazer isso?

Deve poder, é o dono.

Pois, mas será que alguém sabe que é o dono? As pessoas que trabalham lá.

Não sei se é verdade ou não, mas alguém me contou que o Lidl e o Aldi foram criados por dois irmãos que não se podem ver.

Isso é a Adidas.

A Adidas? Sim, a Adidas e a Puma?

A Adidas e a Reebok.

E a Reebok. Mas contaram isto sobre o Lidl e o Aldi. E se tu és fornecedor de um, não podes ser fornecedor do outro. Que é engraçado. Tenho que pesquisar isto.

Ou seja, deram-se mal.

É, zangaram-se a certa altura.

E decidiram abrir.

Ai é? Então eu também vou abrir um supermercado.

Ah, tu é o Lidl? Então o meu vai ser o Aldi.

Também há a história gira.

Vai ser o segundo.

A Lamborghini fazia inicialmente tratores, continua a fazer. E um dia o senhor Lamborghini sentiu-se completamente despeitado pelo Enzo Ferrari, que o tratou com superioridade, faz os tratores. E Lamborghini disse: "Se eu quiser, faço um carro melhor que o teu". Um gajo dos tratores. E os supercarros da Lamborghini nascem por causa deste bife entre estes dois génios italianos do design automóvel.

E é assim que estoura o dinheiro das pessoas.

Vamos ouvir o nosso segundo áudio, mais uma vez nesta edição especial FELP. Cristóvão Campos, protagonista de First Date e um dos protagonistas do FELP. Ele faz a minha personagem favorita. Ele faz, ele dá a voz e opera o boneco do Miguel, que é o fotógrafo de moda. E o Cristóvão respondeu também à nossa pergunta: que crime cometerias se não houvesse castigo?

Bom, antes mais olá a todos. Se pudesse fazer alguma coisa e não ser punido por isso, acho que o que fazia era usar a máxima do rei vai nu. Ou seja, agarrava em todos estes gajos autoritários e totalitários, tirava-os do poder, naturalmente, e punha-os todos nus na rua pra toda a gente se poder rir e dizer o que lhe acontecesse. E já que não havia punição, roubava todos os CDs, vinis e material de reprodução que me apetecesse. E enquanto eles andavam nus na rua a ser gozados, eu vinha pra casa ouvir uns bons discos e regozijar-me do meu feito. Acho que era isso que eu fazia. Provavelmente, com tanto poder tornava-me também em autoritário e totalitário. Um abraço.

Obrigado, Cristóvão. O Cristóvão é mesmo old school. Ainda faz aquela coisa de ouvir, mete os fones e fica só no mundo a ouvir um álbum do início ao fim, que é uma cena que eu acho fixe. Olha, isto é uma grande deriva, mas eu há dias estava, ainda estou a acabar de me instalar na minha casa nova. E uma das últimas coisas que fiz foi, porque lá está uma pessoa antiga, eu encomendei uma palmastante espetacular, mesmo só pra DVDs e pra CDs. E enquanto estava a arrumar estas coisas, houve aqui uma destas noites que eu vi do início ao fim, e não fazia isto há tanto tempo, meti na aparelhagem três álbuns diferentes. Há quanto tempo é que a gente não faz isto? Um gajo quando era novo, punha um som e ouvia. Até havia aquela coisa tão fixe, de vez em quando. Tu compras um CD e o CD diz que tem 10 músicas, 10 faixas, como se dizia. E tu acabas de ouvir a décima e às vezes acontecia, aquilo não parava, o tempo continuava a contar em silêncio. E ao fim de uns minutinhos, entrava a faixa escondida. Havia ali uma surjesinha, a banda tinha metido uma música que nem sequer está anunciada no booklet. Adorava isso. E hoje em dia, agora vou parecer mesmo velho, tu subscreves o Spotify, tu por menos do que te custava um álbum, tens acesso a toda a música do mundo. E pergunto-me até que ponto é que isso é bom, porque isso desvaloriza completamente a música.

Sim, é como a história que já falamos aqui, da própria pornografia, que nós quando éramos miúdos-

Já faltava nesta segunda temporada.

Tia a escutar por-- é verdade. Não falámos de pornografia a semana passada, foi a primeira vez.

Mas que nós também, tu quando entregavam uma disquete com imagens de revistas ou o que quer que fosse, tu guardavas aquilo, ficavas: "Isto está aqui uma preciosidade". Hoje, tu escreves Google, mamas. Pronto. Ou vais ao Instagram.

Eu ainda gosto tanto de ter. Gostei tanto de estar a pegar nos meus DVDs e nos meus CDs e organizar aquilo por pop, rock e alternativo e jazz e música clássica. E é tão fixe teres, está contigo. Tu tens posse de uma coisa que é palpável, que tem cheiro.

E tem memórias em cima de tudo. Eu agora estou mais velho que vocês. Não sei se sabes disso, estou a viver em Aveiro. Agora quando venho de comboio pra baixo de Alfa, aquilo que eu oiço nos fones, pra já descobri que posso escolher um lugar isolado no comboio. Ou seja, vais num cantinho só num lugar teu.

Pedes um lugar isolado?

Sim, quando compro o bilhete on-line.

Não sabia que era possível. Quanto é que custa a mais?

Não custa é aqueles que é só uma cadeira. Ou então podes comprar dois bilhetes.

Há dias viajei pela primeira vez na primeira classe do Alfa. Epá, que maravilha. Não estava à espera.

É quase a mesma coisa que a turística.

Eu acho que é quase a mesma coisa que a turística.

Eu achei super confortável. Tem uma bela bandeja, muito maior que a dos aviões. Tu tens a tua própria ficha, o meu computador está sem bateria, se eu não ligar ele não funciona.

Em turística também tem.

O bar continua uma grande...

Sim, porque o bar é o mesmo.

Sim, em turista tens só a garrafinha.

O café, mas o resto. Agora gostei. Isto interessa exatamente zero pessoas, desculpem.

Não, mas o que eu estava a dizer, aquilo que eu venho a ouvir, é engraçado, é relaxamento profundo durante as duas horas e meia. Meto os meus fones e venho a ouvir.

Vens a ouvir pornô?

Não, relaxamento profundo.

Sim, a mim relaxa-me os miúdos

Agora inspire.

Vocês estão mesmo maduros.

Inspire.

Que lindo! Com sonzinhos.

O Borges está com tanta falta.

Esse riso foi muito bem feito.

De repente, houve aqui um momento de tensão.

É bem resolvido.

Olha, outra coisa.

Outro crime.

Mas os meus crimes envolvem só grandes superfícies. Ir dormir ao IKEA. Andar no IKEA e dormir lá. Aliás, a Rádio Comercial há uns anos fez isso, acho eu, numa campanha. E eu fiquei a pensar: "Fogo, quem me dera". Adorava andar no IKEA durante a noite, nas camas todas, saltar de um lado para o outro, experimentar as coisas. Para mim, o ideal era uma área comercial que tivesse um IKEA e um supermercado. Eu ia ao supermercado abastecer-me. Eu tenho um fascínio, como estava a dizer, pelas cenas abandonadas, porque é a cena de explorar os sítios que usualmente tu não podes explorar ou não tens acesso. Acho que era o maior crime que eu iria cometer.

Posso contar uma rapidamente do IKEA? Eu ainda não tenho mesa e cadeiras na minha sala. E por quê?

Então comes como? Em pé?

Sentamo-nos no chão com os meus miúdos e de um caixote cheio, e a gente diverte. Mas basicamente a razão para ainda não ter é: já tive a peregrina ideia de ir com dois miúdos muito pequeninos ao IKEA e encontro a mesa perfeita, que ainda por cima diz: "Novidade!" E depois a mesa perfeita, eu estou a tirar fotografia à referência, mas está diferente. Que estranho, não tem a secção e a estante onde tu vais buscar, depois levas. Lá chamam um técnico: "Sabe o que é? Ainda não chegou". "Mas está aqui, diz 'novidade'." "Sim, mas esta é só para showroom." "Eu quero levar."

"Mas se está lá..."

"Está aqui."

"Se está ali, tem que estar lá."

"Pois, mas estas... Então não a ponham aqui!" Comecei a me irritar. Fui ali para nada. "Sim, mas peça no site, dá para pedir no site." "Mas eu não queria pedir no site, senão não estava aqui." E o Tomé percebe que eu estou irritado e diz assim: "Pai, põe a vida do início."

Põe a vida?

Põe a vida do início, como no YouTube, os vídeos. Ele gosta, ele vê muitas coisas no YouTube. "Pai, não faz mal, põe a vida do início." "Põe a vida do início." É maravilhoso. "Não faz mal, pai, põe a vida do início."

"Põe a vida do início."

Como o vídeo no YouTube.

O Tomé é muito à frente. Isto são ensinamentos. Ou estás para trás?

Estamos quase a chegar.

Estamos a chegar ao fim. Então, se quer que eu vou dizer os crimes que eu queria fazer, se não houvesse castigo.

Muito obrigado a quem nos acompanha na antena da Rádio Observador.

Nós começamos a fazer este podcast quando? Tu sabes, de certeza.

O Borges sabe tudo.

Penso que o nosso primeiro episódio foi na última semana de janeiro de 2025.

Janeiro de 2025.

Então está quase um ano.

Está quase há um ano. Temos que fazer uma festa. Ainda falta um pouquinho.

Ainda estamos em setembro. Ainda falta outubro, novembro.

Novembro, dezembro, janeiro.

Janeiro já vem aí.

Então, já a seguir passamos para o nosso exclusivo digital. A terceira parte é sempre um exclusivo online. Obrigado a todos os que nos acompanham.

Obrigado.

Obrigado.

E não cometam crimes, porque são crimes.

Exatamente, são crimes.

Não os cometam.

É isso, não os cometam.

E aquilo da AML é uma brincadeira, eu sou só uma personagem.

Sim, o Borges adora a AML, a RTP.

E a Polícia Municipal.

E a Polícia Municipal.

Eu não disse mal da RTP, eu disse mal das pessoas que prejudicam a RTP por não trabalharem. Que fique bem claro!

Nós tentamos aqui alivá-lo um bocado, mas ele não há hipótese. Então até já.

Tu não fazias isso. Eras incapaz.

Fazia, então não fazia?

Eu não fazia nada.

Eu digo-te, o Borges sempre teve este fascínio de ir para a cama com senhoras de 80 anos em centros de dias. Este era o crime que ele cometia, era ir entrar num centro de dia, aos quartos das senhoras e fazer o doce amor com as senhoras.

Isso não era crime, isso para as senhoras até era tipo um bónus.

Acabava por não ser crime, porque de alguma maneira, se calhar, algumas depois também não se iam lembrar. Só ficava na memória do Borges.

Vou comer um ovo mole, como o queridíssimo amigo Marco Horácio trouxe.

É o pequeno-almoço.

E só porque lembrei-me que já passaram quase dois episódios e eu ainda não comi aos microfones. Peço desculpa a todas as pessoas a quem eu irritei com isto.

Como é que se chama isso que se faz ao microfone?

É ASMR ou AMSR?

ASMR.

Isso significa o quê?

Audio Sound Manipulation. Não sei.

Então faz lá. Um ovo mole.

O ovo mole não faz barulho, não é crocante o ovo.

Eu estou a ouvir aqui.

Mas eu faço.

Mas tu não podes tu fazer, não és tu que fazes.

Eles não fazem coisas assim?

Faz.

Nota-se que já escutaste esta pergunta.

Ok, mas não escutámos nada.

Não, diz lá.

Não é bem eu cometer os crimes, mas acho que para mim, pedófilos eram todos mortos. Era tudo morto logo.

Estou contigo. E eu ofereço o bacalhau.

Incendiários era tudo morto. Para mim era pena de morte logo.

Eu percebo-te, mas incendiários há muitas pessoas com problemas mentais.

Mas sabes que pedofilia também. A pedofilia pode ser, em muitos casos, um distúrbio Não é simplesmente maldade ou atração.

Um distúrbio mental?

Sim, pode ser um distúrbio mental.

Um distúrbio ou uma compulsão?

Uma compulsão é um distúrbio.

Ok, mas para mim não tem perdão.

Por aí já.

Não tem perdão.

Desculpem, sou sempre a favor da vida. Pedófilos e incendiários para mim, para aquilo que eles provocam.

Transtorno de pedofilia. É uma forma de parafilia. A parafilia é um fetiche.

Mas a parafilia é um fetiche.

Sim.

Desculpa, há quem goste de pés.

Também acho que devia ser um crime.

Não é um distúrbio mental.

É um crime.

É um bocado.

Só se os pés tivessem chulé é que não era crime, porque já está ali o castigo.

Aqui diz: "Pedofilia", mas isto é Wikipedia, portanto vale o que vale. "Pedofilia é um transtorno psiquiátrico."

Mas trata-se?

É um desvio de sexualidade, uma doença. Isto é um site brasileiro do Ministério Público. Sim, trata-se. Eu gostava de acreditar que sim.

Eu acho que o simples não é limpar o dizer. O simples não é.

Eu nisto, desculpem, posso ser básico, mas eu concordo.

Uma coisa que eu nunca me esqueci. Só tinhas uma filha, Maria Rita, claro, a mais velha. Até acho que já era cachossa. E tu deste banho à miudinha e depois: "Bora, anda lá, que é para veres como é que se veste um bebê". E ela estava-se a rir na cama e tu puseste a fralda. E tiveste o momento, este homem que não é habitual ter aqueles momentos. Ele tem, claro, mas não é habitual parar e de repente ter uma coisa de absoluta delicadeza. E ele já lhe pôs a fralda e ela foi até à almofada. Está a brincar com o pai, está a fugir para a ponta da cama, que é para não se vestir. E o Raminhos para, olha para mim, ou comenta só assim no ar: "Como é que é possível fazer mal a uma coisinha destas?" Nunca me esqueci de tu dizeres isto: "Como é que é possível fazer mal a uma coisinha destas?" É isso, não consigo conceber.

Sim.

Não consigo conceber. Acredito que haja pessoas mais transtornadas do que outras.

Não é desculpar. Isto não se trata de desculpar.

Eu acho que há um lado psicopático também. Deve haver uma alienação de personalidade, deve haver pessoas que não conseguem sequer reconhecer que fazem aquilo.

Sim. Lá está, não há um sentimento de culpa, não há um sentimento de remorsos, não há nada.

Mas o bebé é Hitler e é pela janela.

Sim.

O bebé é Hitler, é um caso à parte.

Vamos ouvir o nosso terceiro áudio.

Vamos.

O final da edição especial Felpo. O terceiro áudio é da maravilhosa Andreia Esteves, que juntamente com o Manuel Pureza, é diretora dona da Coyote Vadio, que é a melhor produtora portuguesa no mercado.

Não é, sabes por quê? Porque ainda não me convidaram para fazer nada.

Mas há uma referência a ti no Felpo. Muito querido. Tu estás lá numa piada. Já não me lembro da piada, mas é uma coisa perfeitamente saudável.

Agradeço.

O Madeira também está. O Madeira aparece no episódio. Há uma personagem que basicamente está a tirar a roupa. É difícil de explicar. E outra personagem diz assim: "Pare com isso. Qualquer desculpa é boa para tirar a roupa" aparece o Eduardo Madeira.

Vamos para o áudio então, da Andreia Esteves.

Da Andreia Esteves.

Alô, meus queridos. Esta é uma pergunta um pouco difícil, mas depois de muito ponderar, decidi que se tivesse de cometer um crime e não ser castigada, o que faria era montar um esquema em que por cada transação financeira efetuada no mundo inteiro, 10% iriam para a minha conta. Parece-vos bem?

10%?

É ótimo. Estava a ver que ninguém falava do dinheiro. Foi neste episódio ou no anterior que nós assumimos os dois que adorávamos praticar evasão fiscal, se ao menos soubéssemos.

Não, acho que foi neste.

Foi neste.

Estamos mesmo velhos.

Estamos mesmo velhos.

Era este, sim.

Eu gostava mesmo de roubar uma pipa de massa.

Sem darem por ela?

Vão sempre dar.

Um cêntimo de cada vez.

Alguém que não lhe fizesse falta nenhuma, como é óbvio, obviamente um Musk, um Bezos.

Quanto é que era o suficiente, Rami?

Eu ia dizer 10 milhões, mas já agora, se é para sonhar alto, 100.

100 milhões?

100 milhões. Mas o que eu fazia com esses 100 milhões, no grande essencial, além de garantir o futuro dos meus filhos, como é evidente, ajudar os meus pais com o que eles precisassem, guardar uns milhões para solidariedade, para amigos também, que tivessem uma aflição, o grosso do dinheiro, garanto-vos, ia para fazer projetos. Não ter que estar à espera de dinheiros que a gente não sabe se vêm, realizar coisas que eu quero imenso fazer. Filmes, séries.

O que a mim me faz confusão é a malta que comete crimes, por exemplo, como aqueles que fugiram da prisão.

Vale de Deus.

Vale de Deus, e depois para onde é que eles fogem? Espanha.

Espanha.

Para Marrocos, que é aqui ao lado.

Porque a gasolina é mais barata.

Aqui ao lado. Eu estou ainda a pensar: se eu fugisse de uma prisão, por onde é que eu iria?

Vou ao supermercado comer tudo.

Primeiro ia ao supermercado roubar. Não, eu acho que mais facilmente iria para uma aldeia ou o sítio mais isolado de Portugal. Cá dentro, mas para um sítio completamente isolado. Ou então, eu só parava de andar passados dois meses Não ia para Marrocos, não ia para Espanha. Se é para ir, vai, é até onde eu conseguiria.

Estou a imaginar peregrinos a chegarem a Compostela, todos contentes, e ele a passar: "Amadores!"

Exato. Ou aquela malta, tu tens gajos que desviam milhões e depois são apanhados no Brasil. Eu pensava assim: se eu desviasse milhões, a primeira coisa que eu fazia era mudar a minha aparência.

Tu podias mudar agora, que já ajudavas muito o mundo.

Há muitos grandes traficantes que mudam a aparência.

Mudava a minha aparência, se fosse preciso. Nem sei se era fazer a operação.

Mudavas de sexo.

Mudava de sexo.

Há quem já o tenha feito.

Mas deixava crescer o cabelo, se calhar pintava de outra cor, fazia qualquer coisa que ajudasse. E depois ia para um país, não ia para um país inicialmente, ia para uma Tanzânia.

Costa Rica. Não sei porquê, sinto que ia ser feliz.

Costa Rica, Chile.

Com tanto dinheiro, tu tinhas que ir para a Costa Rica.

Sinto que ia ser feliz na Costa Rica.

Não sei.

Quem diz Costa Rica, diz Valongo.

Valongo, também.

Parece-me que às vezes facilitam serem apanhados.

A coisa não está bem pensada.

Não está bem pensada.

Só pensam na fuga, mas não pensam no destino, não é?

Exato.

É verdade.

Nós temos que planear o nosso futuro.

É isso.

Temos que planear o futuro. Mesmo quando vamos cometer crimes.

Vou para as Aldeias de Xisto, vou para lá durante uma temporada.

Telas Nou. Olha lá

Por que não? Aí é um sítio pouco provável que alguém te apanhe.

Muito pouca gente. Também só tens um restaurante em Teles Nou, muito bom, por sinal. Portanto, se alguém te quiser restaurante já foste.

Pois, é isso.

Lá está.

Mas lá está.

Mas ele passava pelo supermercado primeiro.

E agora é António Ramalho, um crítico do caralho.

Era uma personagem que o Rui fazia no "5 Para a Meia-Noite".

Eu acho que é isso, falta planeamento.

Pois.

Eu não penso em crimes, mas penso em planeamento.

Claro, a coisa a pensar é-

Planejar. Como é que eu faria as coisas? É como às vezes ir de carro e vejo um bosque e penso: "Hum, bom sítio para enterrar alguém."

Sim.

Já falamos disso aqui.

Eu tenho um amigo meu, que é assustador. Eu disse que nós íamos falar deste tema, ele disse-me: "Olha, o melhor que tu podes fazer é ser amigo de um engenheiro civil. Quando estão a fazer um prédio ou um hotel, as fundações, tu mandas para lá um corpo, eles metem betão por cima, nunca mais dão em ti."

A máfia em Nova Iorque fazia as coisas assim.

Olha.

Fala em planeamento.

Então o melhor é-

Eu se fosse matar alguém, como é que vocês acham que é a melhor forma de um gajo se...

Veneno.

Não, desfazer do corpo. Eu acho que tem que ser ácido. A cena é, tu tens que comprar uma tina de ácido, tens que planear muito bem, se tu comprares aquilo uma semana, 15 dias, um mês que seja antes do crime.

Perde a força, perde o gás.

Um bom inspetor vai: "Onde é que este gajo gastou o dinheiro?"

Planeamento. Claro, tem que ser um ano, dois anos.

Um ou dois anos antes, exatamente.

A gente está a dar ideias a pessoas.

E tens que meter essa tina de ácido, para já essa tina de ácido tem que caber lá, obviamente, se quiseres matar o Miguel Costa, não precisas comprar uma coisa muito grande.

O Miguel Costa, metes o Miguel Costa numa gaveta.

Num Tupperware.

E tens que meter numa cubo da vida. A tina de ácido não pode estar perto da tua casa, tem que estar num cubo, daquelas cenas de storage.

Ok.

Há cada vez mais cubos por aí espalhados, que são as garagens.

Mas por quê?

Sim, para não ligarem aquilo a ti.

Ok.

E de preferência, não pagas na cubo. Estou à tua espera, tens uma tua nota assim em casa. Tu não pagas na cubo.

Ou do it yourself. Faz um programa de televisão: "Hoje vamos ensinar como desfazer-se de um corpo."

Paga cash e não dizes o teu nome, como é óbvio.

Dás o nome do Raminhos.

Dás outro nome, tens aquela garagemzinha na cubo.

Não, eu acho que o segredo é tu, lá está, tens que planear ainda com mais tempo, que é tu tens que estudar, tens que ir para a área de Matemática para estudares Engenharia Civil, tornas-te engenheiro civil e depois tornares engenheiro civil, envolves-te num grande projeto, do qual tens que ser um engenheiro civil muito bom, envolves-te num grande projeto que aí sim, depois podes pôr alguém nas fundações.

Exatamente. Basicamente, tu tens que ter isto tudo, mesmo que não queiras matar ninguém, tens que ter o trabalho.

E isto leva-nos aonde? Ou seja, tu tens que planear isto desde a nascença. Isso leva-nos aonde? Bebé Hitler! Estás a ver? Bebé Hitler! O cabrão desde que nasceu, já estava a pensar fazer aquilo. Ele estava a brincar, com o que ele brincava quando era pequenino? Com fogões da irmã dele, aqueles fogões de brincar.

Cozinhas do IKEA.

Aquelas cozinhas de brincar e da Playmobil.

A irmã dele. Ermelinda Hitler.

A Karina Hitler.

Uma das figuras mais ostracizadas e esquecidas da história.

Pois é. Vamos terminar o nosso programa.

Já?

É verdade.

Exatamente.

Chega, já estamos aqui 10 a mais hoje.

Acho que escolhi um bom som para fecharmos esta conversa de crime. Vamos ouvir um clássico da pop, do rei da pop, que eu acho que não abusou de ninguém, sinceramente.

Abusou da sorte.

Mas ele também, se calhar-

Tinha vários problemas.

Ele também conseguiu um crime quase perfeito.

Bom, ele tinha um parque infantil.

Sim. O que eu acho é: há um grande documentário, há vários. Mas há um grande documentário que é quando ele teve um gajo da BBC que andou com ele meses e meses. E qual é a minha teoria? Eu acho que ninguém mente de duas formas, ninguém mente de duas maneiras diferentes. E nesse documentário há uma cena, há várias cenas brutais, mas há uma delas em que o Michael Jackson manda fechar um centro comercial, que ele quer ir fazer compras. Ele tem uma grande entourage. Fecharam o centro comercial E a certa altura estão numa loja de um mau gosto atroz, mas onde todas as coisas são caríssimas e ele vai andando, tem um assistente ao pé, o jornalista da BBC também está com ele, e ele literalmente vai: "Do we have this? I like this, I want this". E o assistente toma nota. "Do we have this? We don't have this, but I like this, I want this". E de repente chegam a uma cena surreal que é uma réplica do túmulo do Tutancâmon, que está nesta loja num centro comercial americano e que custa qualquer coisa como esta pironesada.

$200 mil.

Uma batelada. E: "I don't have this. I like this". E o jornalista da BBC vê uma grande oportunidade, o túmulo de um faraó, para colocar a questão da mortalidade. E pergunta: "Era interessante comprar a réplica de um túmulo? Isto fá-lo pensar na morte". E ele: "Na morte? A morte de quem?" "Na sua morte, a sua finitude". E ele: "Eu nunca vou morrer". Responde assim ao gajo. Outros dois momentos, agora sem chega a mentira, não resisti a contar esta história. O Michael Jackson, o seu aspecto mudou radicalmente ao longo das décadas. Há um momento em que o jornalista lhe pergunta sobre as operações plásticas e ele nega, mas a meter os pés pelas mãos, claramente atrapalhado. "Não, isto é uma doença de pele que eu tenho, nunca fiz uma plástica na vida". Um gajo que tinha o nariz a cair. Está obviamente a mentir. Quando noutro momento do documentário chega à conversa sobre abuso infantil, o gajo fica genuinamente indignado, chocado, é absolutamente convincente a negar aquilo, chora. E eu lembro-me de pensar: como é que um gajo mente de duas formas? Ele sobre as plásticas está claramente a mentir, é evidente, é o pior ator do mundo. E nisto, o gajo não está a mentir sobre isso.

Porque lá está, pode acreditar que não é crime.

Isso é verdade, mas o Dave Chappelle também acha que a coisa não aconteceu e ele tem uma teoria ótima, que ele faz num bit de stand-up, que é: "Listen, I'm no pedophile, but if I was, Macaulay Culkin would be the first kid". O Macaulay Culkin deu ene entrevistas ao longo da vida, diz: "O Michael Jackson nunca me fez nada, nunca fui inapropriado comigo, nós éramos amigos". Se o gajo abusasse de crianças, não abusava do Macaulay Culkin. E com esta deriva toda, só agora é que vai entrar a música, que é o "Smooth Criminal", e despedimo-nos até à próxima semana.

Exatamente.

Não cometam crimes. Repito, não cometam crimes. Porque há castigo.

Há castigo.

Adultério podem cometer, não há castigo.

Há castigo e pode envolver um crime se a vossa mulher descobrir.

Vocês é que sabem. E o remorso é importante, o Raminhos tem razão. António Remorso.

E se encontrarem por aí o bebé Hitler, nem pensem duas vezes.

Homens de uma certa idade. Homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador, porque já são homens de uma certa idade.