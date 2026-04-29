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Ideias Feitas. Ideias Feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo. Obrigado.

E hoje queres falar sobre a homenagem da Câmara Municipal da Amadora a Mário Soares.

Quero sim, senhor. Foi feita ou foi inaugurada essa homenagem realizada no dia 25 de abril. Foi inaugurada porque vai ficar, já lá iremos. É uma obra escultórica, se podemos dizer assim, da autoria de um senhor chamado Vhils, que julgo que foi o mesmo sujeito que pintou o quadro oficial de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto presidente da República, que vai ficar no Palácio de Belém. Suponho que é, não tenho a certeza, mas acho que sim. E custou perto de €250 mil aos cofres municipais. Depois há aqui uns dados: tem cinco metros de comprimento, dois metros e meio de altura, pesa não sei quantas toneladas e foi financiada pela autarquia através de ajuste direto. E autarquia, naturalmente, do Partido Socialista. E nesta tal cerimónia inaugural, o presidente da Câmara explicou que a peça visa celebrar, passo a citar: "Não apenas um homem, mas a própria conquista da dignidade democrática e a afirmação de um país livre, plural e voltado para o futuro. A escultura", continua o senhor autarca, "não é apenas um tributo ao homem, é uma memória constante dos valores da liberdade e da participação cívica." Fim de citação. E, portanto, em matéria de clichês, julgo que o tal senhor autarca do PS, da Câmara da Amadora, deve ter esgotado o limite de clichês para um só dia. Infelizmente, como também costuma acontecer com os clichês, estes tendem a ser mentirosos. Acho que é a palavra indicada, porque torrar €250 mil num tchibum supostamente artístico não celebra um país livre, plural e voltado para o futuro. Celebra, quando muito, um certo atraso de vida que faz com que os políticos se julguem eleitos para poder livremente extravagar o dinheiro dos cidadãos. E por isso a estátua também não é uma memória dos valores da liberdade e da participação cívica, mas também de certo modo, o seu exato oposto. Ou seja, é uma forma de assinalar o desrespeito que se dedica aos contribuintes, os quais, que eu saiba, não tiveram qualquer participação cívica ou outra na escolha daquela coisa. Não está em causa o próprio Mário Soares, evidentemente, o que está em causa é a facilidade com que se movimentam fundos supostamente públicos para alimentar interesses privados e preferências privadas. E estou a falar, mas não apenas dos políticos que, sobretudo no dito e muito apreciado poder local, usam e abusam dos impostos suprimidos às pessoas que os pagam para fins de promoção pessoal ou partidária. Estou a falar também dos alegados artistas, que costumam ser o outro lado ou a outra face desta moeda, que costumam participar nestas mendigâncias. Eu, ao que percebo, por experiência e por observação, há dois tipos de artistas ligados à arte de receber do erário público. Há uns mais regionais, que estão ligados ao partido que domina um determinado município, e depois há outros de caráter mais nacional, que espalham as suas obras pelos canteiros de todo o país e as rotundas. A característica comum às obras, sejam regionais ou nacionais, é normalmente a miséria estética. E por regra, não sei se é uma lei, as obras parecem umas traquitanas que se encontram no lixo. E se é verdade que esta peça da Amadora de homenagem a Mário Soares não chega aos abismos profundos do entulho assinado, por exemplo, por aquele senhor Cabrita Reis, também é verdade que não deixa de integrar o que os pasmados acham que é arte contemporânea e que os pasmados, com receio de serem chamados de incultos, correm a apreciar, a elogiar e a venerar. Por alguma razão, os senhores autarcas não se satisfazem em gastar dinheiro que não é deles. Como dizem os estrangeiros, para juntar o insulto à ferida, ainda insistem em gastar dinheiro em porcarias de péssimo gosto e para cúmulo, ficam à vista de todos durante uma data tempo, durante presumivelmente uma eternidade. Embora a eternidade seja finita. Mas já é mau, para concluir, Ricardo, já é mau ver os nossos impostos utilizados para sustentar o senhor Vhils, o senhor Cabrita Reis ou outros senhores que andam por aí. Mas pior ainda é ter de contemplar os respectivos produtos. E nesse sentido, eu prometo mesmo nunca mais criticar as pequenas fortunas que as autarquias gastam em espetáculos musicais, por exemplo. Pelo menos os cançonetistas recebem a massa, cantarolam algumas cantigas, algumas coisas e no fim vão embora. A poluição sonora dura pouco. Já a poluição visual desgraça o país de norte a sul e só podemos contar para atenuar um bocadinho com a ferrugem ou com o musgo, de acordo com os materiais em que aquilo é feito. Talvez um terramoto, mas não vou a ponto de desejar um terramoto. Embora entre a qualidade das obras do senhor Cabrita Reis e deste senhor Vhils, não conheço tanto, mas entre a qualidade do senhor Cabrita Reis e um terramoto, não sei qual dos dois ou qual das duas coisas é mais perniciosa.

E até amanhã, Alberto, no Ideias Feitas.

Até amanhã, Ricardo. Um abraço.

Um abraço.

Penalty!

Não é nada penalty. Vai ao VAR isso.

Isso foi avançado.

Na Rádio Observador, as dúvidas não ficam no ar. Sempre que há jogo, o Pedro Henriques está cá, sem falta.

Tenho que dar a nota negativa em função deste lance.

Depois de cada relato, na Rádio Observador e sempre em podcast.

Eu depois de ver as repetições, não consigo dizer que não há penalty. Isto é, há penalty.

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