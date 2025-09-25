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Olá Alberto, bem-vindo.

Olá Ricardo.

E hoje queres regressar à flotilha que segue a caminho de Gaza, porque há divisões sobre a causa LGBT na flotilha, é isso?

É, parece que sim, Ricardo. Aquilo há sempre novidades da vida da flotilha, aquilo continua complicado. Essa não é a única novidade. A acreditar nos participantes da maior missão humanitária da história, as embarcações continuam a ser regularmente atacadas por drones que de certeza são israelitas. Curiosamente, e felizmente, não há maneira de os drones provocarem qualquer estrago, devem ser drones muito fraquinhos. Não tem havido estragos pessoais nem materiais, porque os vídeos que nos chegam mostram a flotilha intacta e mostram o pessoal da flotilha em perpétua festa. E é uma festa que já vai longa e que por estes dias prossegue, acho que na Grécia, que é mais uma das incontáveis escalas técnicas em que a flotilha tem sido pródiga e que, ao olhar do leigo, e eu confesso-me um leigo nesta matéria, parece-me que só atrasam a ajuda aos habitantes de Gaza, que em princípio era o propósito central desta empreitada toda. Pelos vistos, algures pelo caminho, e o caminho já vai longo, o propósito, que era muito louvável, mudou e agora parece resumir-se a vaguear pelo mar e a ancorar onde houver mais hipóteses de pândega. E aliás, a confirmar esta tese, parece que Israel propôs-se receber a flotilha, propôs-se receber e encaminhar os alimentos e os medicamentos que a flotilha carrega, ou diz que carrega, mas a flotilha recusou. Mais umas semanas disto e os ativistas esquecem-se de Gaza de uma vez por todas. Quem não se esqueceu de Gaza, isto é uma espécie de parêntesis por aqui, mas quem não se esqueceu de Gaza foi o Bloco de Esquerda, que perdeu todo o seu grupo parlamentar para a flotilha e que ao fim de quase um mês lá arranjou uma substituta da doutora Mariana Mortágua. Não se nota a diferença, porque a substituta, cujo nome juro que ainda não fixei, mas mal a senhora abriu a boca na Assembleia da República, desatou logo a falar de Gaza. Portanto, o Bloco já não mora aqui, de todo. Já não morou nas eleições e agora ainda menos. Mas a questão que tem apoquentado a flotilha nos últimos dias prende-se com um interessante debate a bordo sobre o movimento LGBT. Ou explicando melhor, aparentemente nem todos os ativistas em prol de Gaza concordam que se conspure a causa palestiniana com referências aos direitos dos gays. Ao que consta, a ideia é de que se devem respeitar as especificidades culturais dos palestinianos. E essas especificidades, pelo menos neste sector, incluem prender, torturar e lançar homossexuais do alto de edifícios. Portanto, é uma questão simples, no fundo. Como conciliar a defesa dos direitos LGBT com a solidariedade face a gente que não reconhece aos homossexuais sequer o direito de existir? Isto é realmente um dilema, e é um dilema que se calhar devia ter ocorrido aos militantes LGBT antes de se terem empenhado na defesa dos seus inimigos e no ódio ao único país da região onde as pessoas com opções sexuais alternativas são tratadas como pessoas. Mas o ódio a Israel, como sabemos, é capaz de tudo e este tudo inclui ultrapassar dilemas assim. Tirando algumas divergências na flotilha, que segundo consta causaram uma ou outra desistência, ou pelo menos a recusa de alguns cargos lá dentro, aquilo é uma hierarquia complicada qualquer. Mas tirando isso, acredito que a vasta maioria dos participantes saberá esquecer a contradição evidente no apoio a estas duas causas, duas causas radicalmente incompatíveis, e unir-se na vontade de, como pretende o Hamas, criar uma Palestina que vá do rio até ao mar, isto é, que cumpra o sonho de acabar com Israel e de preferência com a respectiva população que está lá dentro. É que os habitantes de Gaza, e já vou terminar, Ricardo, à semelhança dos homossexuais, são perfeitamente secundários nisto tudo, interessam muito pouco. Como qualquer outra causa da moda, são sempre secundários, são sempre instrumentais. O que move a flotilha, embora não se venha a mover muito depressa, é combater o Ocidente, que Israel representa naquela região, no Médio Oriente, e onde trava uma das frentes de batalha na defesa do que resta da nossa quase já saudosa civilização. E aliás, Israel é dos poucos a travar essa batalha, já que quase toda a Europa abdicou de o fazer, mas isso, evidentemente, Ricardo, é outro assunto que ficará para outro dia.

Por certo, vais regressar a este tema mais à frente. Obrigado, Alberto. E amanhã há mais "Ideias Feitas" aqui na Rádio Observador, a fechar esta hora das 18h00. E na hora das 19h00.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite D'Alisman.