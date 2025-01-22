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Alberto Gonçalves. Os despedimentos são de 2022, vieram agora à tona, quase três anos depois. Alberto Gonçalves, no "Ideias Feitas" de hoje, queres olhar para este caso que envolve o Bloco de Esquerda? Olá.

Olá, Vanessa. Eu estava a hesitar entre falar deste caso ou falar do caso do deputado do Chega que alegadamente terá roubado malas dos aeroportos em Lisboa e em Ponta Delgada. A ser verdade, o senhor deve ter uma coleção de piúgas sujas que faz inveja. Mas como não tenho a certeza que seja verdade, o senhor está protegido ainda pela presunção da inocência, e inocência é coisa que não há, de todo, neste caso que envolve o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda ao que parece, quer dizer, parece estar provado, está comprovado, dispensou quatro, nalguns sítios vi cinco funcionárias que tinham sido mães pouco tempo antes e que algumas delas, parece que três, ainda estavam a amamentar. E não há nada de ilegal aqui. Agora, aqui há o reverso, o contrário das políticas que o Bloco de Esquerda costuma reclamar, costuma exigir. É o inverso exato, é o oposto exato. Aliás, estas contradições entre a retórica do Bloco de Esquerda e a prática do Bloco de Esquerda revelam-se com frequência noutros casos e noutros casinhos ligados ao partido. Ou seja, houve outros despedimentos polémicos, já houve umas negociatas imobiliárias e questões ligadas ao alojamento local. Ou seja, o Bloco diz uma coisa, as pessoas que mandam no Bloco praticam outra, exatamente o seu contrário. Isto chama-se hipocrisia, e esta hipocrisia, naturalmente, é tanto mais flagrante quanto o moralismo quase inquisitorial que o Bloco aplica no seu programa e nos seus discursos. Ou seja, a pureza que o Bloco exige aos outros torna mais nítida a sua própria sujidade. Mas para além disto tudo, para além dos despedimentos destas senhoras que não contaram, dizem as próprias, uma delas publicou um texto longo no Twitter, não teve o apoio das ditas feministas ligadas ao partido. Aqui o feminismo já não importa. Mas para além disto tudo, destes casos, do caso destas senhoras, dos casos imobiliários, de outros despedimentos, do alojamento local, para além destas contradições todas no Bloco e desta hipocrisia evidente, a grande, a essencial hipocrisia do Bloco de Esquerda está na sua natureza, porque é um partido que funciona num sistema democrático, que se diz democrático, que diariamente acusa os outros partidos de não serem democráticos e que afinal tem como referências exclusivas algumas das piores ditaduras do mundo e as mais antidemocráticas ideologias já experimentadas pela humanidade. Portanto, esta é a grande hipocrisia do Bloco de Esquerda, uma hipocrisia que define o partido, uma hipocrisia que está na base e que contamina tudo aquilo que é o Bloco de Esquerda. Ou seja, a maior hipocrisia do Bloco de Esquerda é sua própria existência. Infelizmente, e isto é uma previsão fácil de acertar, esta história dos despedimentos destas senhoras vai desaparecer das notícias, e o Bloco, com os votos de quem continua a acreditar naquilo e até com a abertura do atual PS, do atual e do recente PS, que como se viu está sempre aberto a negociar com o Bloco e a aliar-se e a coligar-se com o Bloco, o Bloco vai continuar a existir. Vai continuar a existir com toda a sua hipocrisia, com todo o descaramento que o define. É possível que isto afete o Bloco, é possível que sim, como outros casos também terão afetado, e que aquilo vá diminuindo. E pela minha parte, espero que sim, mas a verdade é que a brutalidade da hipocrisia aqui em jogo é de tal maneira flagrante que devia fazer com que a própria existência do partido ficasse em risco. Não vai ficar. O Bloco pode encolher, mas como eles gostam de dizer, vai resistir e vai continuar a sua luta. Infelizmente, neste caso, os resultados desta luta foram umas senhoras que legalmente, pelos vistos, foram despedidas apenas porque tinham engravidado.

A hipocrisia é uma palavra que está no título que escolheste para o Ideias Feitas de hoje. A hipocrisia é a essência do Bloco de Esquerda. Alberto, até amanhã.

Até amanhã, Vanessa.