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A localidade de Torre Pacheco, na província de Múrcia, em Espanha, tem sido marcada por violência entre imigrantes e grupos de extrema-direita. Tema para a crônica de hoje do Alberto Gonçalves, mas centrada aqui, Alberto, na propaganda do governo espanhol. Olá!

Olá, Vanessa, boa tarde. Eu venho aqui repor a verdade, porque nos últimos dias espalhou-se por aí a ideia de que as pessoas dessa localidade nos arredores de Múrcia se cansaram da violência, dos assaltos, da insegurança geral que milhares de marroquinos recém-imigrados, foi uma coisa de mais dos últimos anos, trouxeram à região. E é obviamente uma ideia falsa, porque os habitantes de Torre Pacheco, ou como é que se chama a cidade onde estão a decorrer os tumultos, gostam imenso da violência, dos assaltos e da insegurança geral que esses milhares de marroquinos trouxeram à região. Na realidade, o que se passa é que só uns bandos de franquistas, extremistas, direitistas, racistas, xenófobos e fascistas é que estão a perseguir os pobres marroquinos. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque é a informação que sai nas televisões portuguesas e no "Público" e no "Expresso", que por sua vez a copiaram da TVE do "El País", que por sua vez divulgam a propaganda oficial do governo espanhol. E eu fico ceguinho se conheço entidade mais séria que o governo espanhol e, em particular, o seu presidente Pedro Sánchez. Se nos tempos que correm há informação confiável, é aquela que sai da boca do senhor Sánchez. Por muito que se procure, e eu tenho procurado, não se encontra hoje na Península Ibérica, quiçá na Europa e no mundo, um homem mais íntegro, mais honesto, mais honrado que o senhor Sánchez. E para que não haja dúvidas, fiz um breve levantamento dos poucos, dos escassos escândalos em que as forças da reação têm tentado envolver o homem e concluí rapidamente que nenhum dos escândalos afeta a dignidade desse grande estadista. E passo a enumerar agora só esses tais escassos, alguns desses tais escassos escândalos, desde logo ao caso que alegadamente, isto é, sempre alegadamente, envolve a mulher do senhor Sánchez, que está sob investigação por alegada corrupção e alegado tráfico de influências, acusada de usar a sua posição para obter patrocinadores para um curso de mestrado que dirigia. Mas o senhor Sánchez já veio dizer que isto é apenas politização da Justiça e mesmo que não fosse assim, a verdade é que seria impensável que a mulher do senhor Sánchez cometesse alguma ilegalidade. Depois há o caso que alegadamente envolve o falecido sogro do senhor Sánchez, que geria umas casas de prostituição cujos proveitos teriam pago, por exemplo, a casa onde o senhor Sánchez vive com a mulher. O senhor Sánchez nem comentou o assunto, e fez muito bem para não dar importância a caluniadores sem escrúpulos. Depois há o caso que envolve o irmão do senhor Sánchez, que por um lado é suspeito de receber um salário razoável, cerca de €5.000 mês, sem comparecer ao posto de trabalho, porque o senhor vive em Lisboa e o cargo é na Extremadura, em Espanha, parecendo que não, não na Extremadura portuguesa, mas na espanhola, parecendo que não fica um bocadinho fora de mão. E por outro lado, os franquistas, os racistas e os xenófobos também acusam o irmão do senhor Sánchez de tráfico de influências num projeto europeu que envolvia quase €2 milhões e pelo meio parece que incluía umas trapalhadas com aquele senhor Escária, ex-assessor do doutor Costa. E o senhor Sánchez face a estas acusações torpes, naturalmente, voltou a responder com silêncio e isso é prova cabal da sua inocência no processo. E depois, estranhamente fora da família do senhor Sánchez, também há acusações e há escândalos aos incontáveis casos que alegadamente envolvem altos nomes do PSOE, do Partido Socialista Espanhol, e que versam corrupção, assédio sexual, desvio de fundos públicos, quer dizer, no fundo nada de grave e sobretudo nada que possa beliscar a retidão do senhor Sánchez, que já disse que as acusações são apenas lama e que as altas figuras do PSOE acusadas não têm qualquer ligação ao PSOE e à sua impecável pessoa, à pessoa do senhor Sánchez, naturalmente. Agora, o que importa aqui é acreditar em tudo o que diz o senhor Sánchez. Eu acredito no que ele disser sobre os escândalos que o envolvem a ele e aos muitos familiares dele, sobre os escândalos que envolvem o partido, acredito no que ele disser sobre os fascistas de Torre Pacheco, sobre a lisura do seu governo e do seu partido, sobre discos voadores, sobre Saci Pererê. O contrário do que o senhor Sánchez diz é que é evidentemente desinformação. E a desinformação, como todos sabemos, é essa terrível maleita que constitui uma ameaça à democracia. Não acreditam? Perguntem ao senhor Sánchez.

Alberto Gonçalves, a crônica de hoje foi outra vez até a Espanha. Já na segunda-feira tinhas ido até lá.

E Espanha que tem vindo até nós.

Ou isso. É verdade.

É difícil fugir neste país.

Estás sempre atento também a outros temas internacionais. Falta só dizer o título do "Ideias Feitas" é este: "A luta de Sánchez, o bom contra a desinformação". Alberto, amanhã há mais "Ideias Feitas". Até amanhã.

Com certeza. Até amanhã, Vanessa.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.