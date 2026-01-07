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"Ideias Feitas" com Alberto Gonçalves na Rádio Observador. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo, boa tarde.

E hoje o título da tua crônica é: "A presidência não sobreviveu a Marcelo." Então por quê, Alberto?

É por várias razões, e vou me repetir, porque eu já disse aqui não sei quantas vezes que o estilo do professor Marcelo na Presidência da República, vamos chamar de estilo, teria consequências devastadoras para o cargo, porque nenhum lugar de responsabilidade fica intacto quando o titular passa 10 anos a despir-se na praia em frente às câmaras e os stripteases do professor Marcelo estão longe de ser o pior que ele fez nesta década em Belém. Agora, era inevitável que com a perda de prestígio, a principal consequência para o cargo é que as poucas pessoas que o poderiam desempenhar com legitimidade, ou cujo currículo as tornaria óbvias candidatas ao lugar de chefe de Estado, e estou me a lembrar talvez de duas, com generosidade, essas pessoas não estão para aí viradas. As pessoas que estão para aí viradas, goste-se mais de umas e menos de outras, são pessoas comuns, são pessoas exatamente como estes candidatos que temos. E eu quero esclarecer, muito bem esclarecido, que não estou a fazer juízo de valor, pelo menos hoje, sobre os candidatos. Estou apenas a dizer que nada no currículo de qualquer deles justificaria noutros tempos que pudesse sequer sonhar com a presidência, mas os tempos são outros, obviamente. E faço aqui um parêntese também para outro esclarecimento. Estou a falar só dos cinco candidatos que têm hipóteses reais de chegar à segunda volta. Não vou comentar os senhores da extrema-esquerda, que são pelo menos uns três, nem os senhores que eu não conheço todos, algum sindicalista, qualquer dos professores e o outro nem sei quem é, acho que são duas pessoas. E depois há o candidato humorista voluntário, para distinguir dos involuntários, cuja existência é também um sintoma do ponto a que chegamos e do que eu vi ontem, é um humorista sem uma graça particular. E fecho parênteses. E passo a lembrar que antes do professor Marcelo, com a discutível exceção do doutor Jorge Sampaio, mesmo considerando o doutor Jorge Sampaio, antes do professor Marcelo, os presidentes do regime tinham um percurso anterior que tornava a possibilidade de serem presidentes mais ou menos obrigatória. Havia um lastro simbólico que fazia com que fosse natural a ascensão desses indivíduos. E agora, depois dos mandatos do professor Marcelo, não há lastro, não há simbolismo, não há legitimidade, e legitimidade no sentido estrito do termo, no sentido formal. Claro que estes senhores têm toda a legitimidade. Agora o que há são os candidatos com quem podemos simpatizar mais ou não simpatizar todos, pois é, depende das preferências de cada um, mas que não são, e duvido que alguém ache que eles possam ser ou que possam algum dia vir a ser presidentes plausíveis. E estou convencido que é por isso, por causa dessa falta de substância, que a campanha tem sido aquilo que vamos vendo: uma permanente troca de acusações mútuas acerca da seriedade ou da falta dela de cada um deles, do caráter de cada concorrente, das respectivas vidas profissionais. Em suma, é um vazio, é um embaraço, e para cúmulo ainda por cima da ideia que houve ali qualquer problema de comunicação, e parecem todos mais ou menos convencidos de que concorrem para primeiro-ministro, pelo menos muitas das declarações dos cinco candidatos principais levam a crer isso. Agora, face a isso, falta saber se isso é grave. Face a tudo isto, eu acho que talvez não seja grave, porque depois do professor Marcelo, o país, apesar de tudo, sobreviveu e acho que é difícil alguém fazer pior. Não sei se haverá alguma hipótese de alguém vir a agravar o desprestígio da função. Ou seja, o mais provável é que não se volte a ligar praticamente nada ao que um presidente diz, como já acontece hoje em dia face ao professor Marcelo. Agora, mesmo que não seja grave, é pena, porque na situação atual, e não só na situação atual, não nos faria mal nenhum ter um chefe de Estado com alguma autoridade, que fosse capaz de ser ouvido e de se fazer ouvir, alguém que pairasse um bocadinho acima da shoulder. E esse presidente não vamos ter, até menos por culpa dos atuais candidatos, que coitados, são aquilo que são e não podem ser mais. Há uns decentes, há outros não tão decentes, pelo menos é minha opinião, mas a culpa é sobretudo do professor Marcelo, porque se a ideia era enxovalhar e arrebentar institucionalmente com a presidência, o vocalista do Zé da Pá 2000 julgo que chega uma década atrasado. O professor Marcelo já se adiantou, já fez o serviço e fez o serviço de forma absolutamente impecável.

Obrigado, Alberto. Alberto Gonçalves vai regressar amanhã. Um abraço, até amanhã.

Pensei que já não estavas aí, Ricardo.

Não, estava.

Um abraço.

Tinha o microfone fechado e demorei um bocadinho a abrir, mas estava aqui. Até amanhã.

Um grande abraço, Ricardo. Até amanhã.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã