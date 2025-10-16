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Bem-vindo, Alberto Gonçalves. "Ideias Feitas" na Rádio Observador. Hoje queres falar sobre o despedimento relâmpago de Gonçalo Sousa.

Olha, Ricardo, quero. E quero começar por dizer que eu conheço o Gonçalo Sousa, mas conheço muito mal. Eu estive com ele uma vez num evento qualquer no Porto, em que os dois fomos convidados para falar sobre o wokismo ou coisa parecida, já não me lembro bem. Isso foi há uns dois a três anos, talvez. Já espreitei o canal dele do YouTube, já o ouvi na Rádio Observador, mas é esse o meu conhecimento do Gonçalo Sousa, é restrito. Portanto, posso falar livremente e dizer que ele está nas notícias, para quem não sabe, porque muita gente também não saberá quem é o Gonçalo Sousa, não é obrigado a isso. Mas o Gonçalo Sousa está nas notícias porque a RTP, como tu já disseste, já sugeriste, convidou-o para um programa de comentário recentemente e depois desconvidou-o logo a seguir, acho que ainda antes do próprio programa ter sido inaugurado, ter estreado. E por que a RTP desconvidou o Gonçalo? Porque alguém descobriu e partilhou uns posts antigos em que o Gonçalo gozava com estereótipos sobre as mulheres e sobre as etnias. Isso transformou-o logo, como se imagina, num misógino e num racista. O "Expresso" até aproveitou para lhe chamar supremacista, mas eu imagino que o "Expresso" chame supremacista a tanta gente que o insulto perde a força. Mas adiante. O ponto aqui é que, pelos vistos, a RTP não está para abrigar comentadores que tenham, agora ou no passado, opiniões consideradas polémicas. Isso em teoria. Na prática, acontece também que a RTP é a exata estação que até há dias teve como comentadora durante 11 anos a doutora Raquel Varela, que é uma estalinista e eu julgo que ela não se importa que eu diga isto, ou se calhar até sente orgulho. É uma estalinista, dizia eu, que relativizou a grande fome na Ucrânia, o Holodomor, que simpatiza com Putin, que abomina as democracias em geral, que detesta o capitalismo e que, sobretudo, até defende que ninguém deve debater com aquilo a que ela chama extrema-direita, que para ela deve coincidir com todos que estão à direita dela, talvez. Mas a tolerância da senhora é esta, o tipo de posições da senhora são estas e nunca foi, durante 11 anos, pelo menos, a RTP não a despediu. E as opiniões dela, acho eu, podem ser consideradas polémicas também. Outro exemplo, e há inúmeros exemplos, mas só para citar mais um, porque eu sei que o tempo é limitado, é o da doutora Carmo Afonso, que não sei bem quem é, mas sei que também comenta, ou julgo que ainda comenta na RTP. E a doutora Carmo Afonso tornou-se relativamente notada por defender os Talibã, por dizer que era preciso dedicar um segundo olhar aos Talibã, foi essa a frase, acho eu. E por brincar com os bebés esventrados no sete de outubro em Israel, dizendo que teriam sido cortados com uma fiambreira. Eu repito: a doutora Carmo Afonso escreveu que os bebés esventrados em Israel teriam sido cortados com uma fiambreira. Se esta não é uma opinião polémica, não sei o que é uma opinião polémica, mas nem isto valeu o despedimento da senhora, que pelos vistos até acho que continua pela RTP. E para não citar outros casos, o que se verifica é que a RTP é sensível a opiniões polémicas ou ofensivas para uma parte do espectro político e não se importa nada com as opiniões que possam ofender ou serem polémicas para a outra parte. Isto estaria tudo muito bem se a RTP fosse uma empresa privada, que fosse paga pelos seus consumidores e que nesse caso teria pleno direito de preencher os painéis de comentário exclusivamente com ex-membros das FP 25 ou com quem quisesse. O problema é sempre este: a RTP é pública e ao tomar partido por certas ideologias em detrimento das restantes, está a enxovalhar parte significativa dos contribuintes, que estão a pagar aquilo que não querem. Acho que a grande maioria dos contribuintes, independentemente da ideologia, paga a RTP sem querer, mas esse é outro assunto. Com este enxovalho da parte significativa dos contribuintes, não quero com isto dizer que a RTP devia equilibrar os painéis de comentário ou equilibrar as tendências dos comentadores que convida. Não, eu estou a dizer que para não estar sujeita a subjetividades, a juízos de valor, a inclinações partidárias ou ofensas parciais, para não estar sujeita a estas coisas todas, a estas pequenas polémicas todas, a RTP não devia ter comentadores de todo. Aliás, enquanto televisão estatal, a RTP nem devia existir, mas essa será de fato outra conversa. Ou se virmos bem, é a mesma conversa, é a conversa de sempre, e é uma conversa que infelizmente nunca vai a lugar nenhum, porque a RTP vai enterrar-nos a todos.

Obrigado, Alberto. Alberto Gonçalves a desfazer ideias feitas todos os dias na Rádio Observador. Até amanhã, Alberto. Um abraço.

Um grande abraço, Ricardo. Até amanhã.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.