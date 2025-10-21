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Bem-vindo, Alberto Gonçalves. "Ideias Feitas" na Rádio Observador e hoje queres falar sobre a candidatura presidencial de Catarina Martins.

Quero, sim, senhor. Olá, Ricardo. Boa tarde. Acho que algumas pessoas saberão que Catarina Martins, ex-chefe do Bloco de Esquerda ou ex-coordenadora, candidatou-se à Presidência da República. Se calhar houve mais algumas pessoas a notar que as declarações da Catarina Martins à Agência Lusa numa entrevista que entretanto deu enquanto candidata presidencial, a garantir que quando for presidente, o Chega nunca será governo. E só o facto da doutora Catarina colocar sequer a possibilidade, que no mundo real é eleitoral e estatisticamente absurda, mas a possibilidade de ser presidente, só isso já tem graça. Mas é ainda mais engraçado ouvi-la explicar o mecanismo e os argumentos pelos quais há de impedir o Chega de governar. Eu passo a citar: "Comigo, presidente, o Chega nunca será governo, porque a minha luta é uma luta pela cultura política e é uma luta para conquistar maiorias em nome da decência e da democracia. E se este caminho for bem-sucedido, não haverá um país que dê ao Chega esse poder." Tudo aqui é profundamente e delirantemente cômico. Primeiro, a ambição, que é com certeza simulada e um bocadinho desesperada, de fingir que pode ganhar as presidenciais. Obviamente não pode. Quer dizer, pode, mas não ganhará. Depois há o uso da palavra luta no contexto em questão, como se estivesse numa manifestação pela Palestina ou coisa parecida. Em teoria, esta gente luta mais que os sujeitos daquela coisa do UFC. Depois há a evocação da decência e da democracia, esta é a minha parte preferida, por parte de uma pessoa que pertence e fez toda a carreira política no Bloco de Esquerda. E por fim, há o entendimento muito peculiar das funções e do alcance das funções presidenciais, que para a doutora Catarina consistem em interpretar a Constituição ao seu gosto, de modo a limitar o poder aos partidos que considera democráticos. E nesta linha não é difícil imaginar os partidos que a doutora Catarina não considera democráticos. Já temos o Chega, já está proscrito, como ela própria já avisou, e com jeito e numa realidade paralela em que a doutora Catarina pudesse ser eleita, também teríamos outros partidos antidemocráticos que com ela jamais queriam a mandar nisto. Teríamos o PSD, que para a doutora Catarina com certeza sempre foi a dar para o fascista. Teríamos o CDS, teríamos a Iniciativa Liberal e é legítimo supormos que teríamos o próprio centro, seja lá o que isso for, mas a doutora Catarina dedicou nesta mesma entrevista umas palavras demolidoras a esse centro. Ou seja, pelo menos é de supor que uma parte do PS também estaria fora de questão para poder chegar ao poder. Isto seria uma coisa muito reduzida o poder na perspectiva da doutora Catarina. E se isto tudo parece bastante ridículo, é bastante ridículo, de facto, mas há aqui uma dose de sinceridade nas palavras da senhora que eu acho que é importante sublinhar, assinalar, o que se quiser. A doutora Catarina candidata-se com o apoio de um partido totalitário e apresenta com a maior franqueza, com a maior clareza, propósitos totalitários. Se ela fosse presidente e se um presidente pudesse fazer o que ela gostaria de fazer, as opções eleitorais de uma parte dos portugueses, e uma parte significativa dos portugueses, não teriam qualquer representação, qualquer expressão prática. Espremendo tudo muito bem, a doutora Catarina Martins candidata-se a presidente com o sonho de acabar com a democracia, que é aquilo que afinal foi sempre o sonho do Bloco de Esquerda. E isso de certo modo há que louvar. Agora, infelizmente para ela e felizmente para nós, o Bloco de Esquerda já praticamente não existe. E dizer que a candidatura da doutora Catarina existe também é capaz de ser um bocadinho exagerado. A doutora Catarina candidata-se para ser presidente de umas dúzias de portugueses e acabará por ter o voto de umas dúzias de portugueses. Contas feitas, tudo faz sentido. O que não faz sentido é poder haver quem leve a doutora Catarina a sério, quem lhe faça entrevistas sérias e quem a trate como algo mais do que uma excentricidade, como eram as candidaturas do Tino de Rans ou daquele senhor do Janapá 2000 ou essas coisas, mas para pior, claro, e para mais ridículo e, afinal, para mais engraçado também de certo modo.

Alberto, pelo menos o Manuel João Vieira tinha uma boa promessa, que era mandar alcatifar todo o país.

E tinha outra: só desisto se ganhar.

Exatamente.

Também tinha graça, mas era uma graça voluntária. A graça da doutora Catarina é inadvertida. E eu gosto mais desse tipo de humor, humor inadvertido.

Alberto, até amanhã regressarás aqui no "Ideias Feitas", na Rádio Observador. Um abraço.

Um abraço.

O Ideias Feitas conta com o apoio do azeite Talismã.