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Ideias Feitas O Ideias Feitas é o espaço de opinião na Rádio Observador do Alberto Gonçalves. Alberto, muito boa tarde. Hoje queres voltar às alterações na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

Olá, Miguel. Boa tarde. Sim, porque ontem falei sobre a remoção de algumas componentes, reforço algumas, ligadas à sexualidade da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. E hoje volto a falar sobre o mesmo assunto, porque a quantidade de mentiras ou de puras alucinações, eu não sei exatamente o que vai na cabeça de quem mente, mas a quantidade de mentiras que correm por aí é absolutamente notável. E por isso convinha que as pessoas de boa fé não fossem apanhadas neste vendaval de distorção, propaganda e falsidades. A principal mentira é a que afirma a importância da disciplina de Cidadania e tal como vinha a ser lecionada, ou seja, antes destas putativas alterações, na diminuição das gravidezes adolescentes, na diminuição de doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens e ainda a diminuição de abortos em mulheres menores de idade e jovens até aos 20 e poucos anos. Portanto, que possam ter sido influenciadas na escola para conseguir estes objetivos. Vamos por partes. Em primeiro lugar, não há qualquer correspondência entre a introdução da disciplina de Cidadania, que aconteceu ali em 2017, 2018, e a variação no número de adolescentes grávidas ou de menores de idade, de mulheres até aos 20 anos, 22, 23. A gravidez na adolescência e em qualquer idade já agora, tem vindo a diminuir há décadas em Portugal e na Europa e no Ocidente, como toda a gente sabe. Nos últimos seis, sete anos, em Portugal até tem havido um ano ou outro que apresentou uma ligeira subida mas a tendência de queda, de qualquer maneira, é antiga e provavelmente vai continuar. Isto, obviamente, sem nenhuma relação com a disciplina em causa. Em segundo lugar, as doenças sexualmente transmissíveis, e esta é uma má notícia, têm aumentado nos jovens dos 15 aos 24 anos ao longo da década em que estamos. Sobretudo os casos de gonorreia, sífilis e clamídia são muito mais abundantes do que eram há meia dúzia ou uma dúzia de anos antes da introdução da disciplina de Cidadania. Claro, eu não estou a pretender sugerir que a disciplina de Cidadania contribuiu para o aumento de casos, mas é óbvio que não contribuiu para a sua diminuição, que não existe. E em terceiro lugar, também não parece haver nenhuma tendência nítida no número de abortos em menores de idade e nos jovens até 24 anos, porque são os dados que estão disponíveis, são assim que as idades estão catalogadas. Não parece haver nenhuma tendência nítida nem de subida, nem de descida, desde a introdução da disciplina de Cidadania. Há uns anos em que o número de abortos sobe, noutros anos desce, mas há uma completa indiferença da realidade pelo conteúdo da disciplina, aliás, como acontece nos outros dois itens que eu acabei de referir. Em suma, em matéria de saúde e contraceção, a existência da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, tal como existia até agora, era completamente inútil. O que prova que o problema e a indignação que por aí vai, não se prendem com estas questões, mas são apenas ideológicos. As pessoas que reclamam contra a decisão do governo ou a proposta do governo, movem-se unicamente pela ideologia, ou seja, choram o fim e aparentemente até um fim apenas parcial, porque o governo não foi muito claro nesta matéria, mas os indignados choram o fim das importantíssimas políticas identitárias nos currículos escolares. Se utilizam o argumento da saúde, fazem-no sem qualquer ligação aos factos, ou seja, baseiam-se em mentiras e, portanto, mentem. De resto, isto já mais para terminar, já existem desde 2010, e nem o governo esclareceu isto devidamente ou veio esclarecer hoje, mas de forma um bocadinho manca. Existem desde 2009, 2010, do ensino básico ao secundário, existe em Portugal a obrigatoriedade da educação sexual nas escolas portuguesas. Há um determinado número de horas anuais que variam consoante o nível de ensino e os temas abordados incluem saúde sexual e reprodutiva, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, igualdade de género, prevenção de abusos sexuais, violência de namoro, isto adaptado naturalmente à idade dos miúdos e a cada ciclo de ensino. A disciplina de Cidadania na versão anterior ou era redundante face a isto, ou seja, cobria também estes assuntos, ou acrescentava a isto aquele folclore woke, que pode ser muito adequado a colóquios organizados pelo Bloco de Esquerda, pelo Livre, por certas alas ou fações do Partido Socialista ou por outro culto qualquer, mas não deve ter lugar na escola. Agora mesmo pra terminar, eu prometo. Os indignados do momento queixam-se de que as crianças e os jovens, coitadinhos, vão ser privados de informação. É uma das queixas recorrentes face a esta medida do governo. E não é assim, os jovens não vão ser privados de informação, vão ser privados de propaganda. Quem, pelos vistos, é privado de informação ou a distorce brutalmente para tentar atingir determinados fins, são os indignados. Os indignados ou grosso modo a esquerda estão habituados a distorcer tudo o que podem. É um hábito, é um vício, ou o que quiserem chamar.

Alberto Gonçalves, está entregue o Ideias Feitas de hoje. Até amanhã, um abraço.

Até amanhã.

O Ideias Feitas conta com o apoio do azeite Talismã