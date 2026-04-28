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Ideias Feitas. Ideias Feitas com o Alberto Gonçalves. Bem-vindo, Alberto. Hoje trazes-nos como tema a reação de Judite de Sousa precisamente ao Ideias Feitas.

É, porque foi no mínimo estranha. Olá, boa tarde.

Boa tarde.

Eu vou tentar explicar tudo muito bem explicadinho, porque cada vez que faço um destes podcasts, um Ideias Feitas, eu coloco um link para os mesmos, logo a seguir nas minhas páginas do X e do Facebook, que são as redes sociais que eu vagamente frequento. Na passada sexta-feira, procedi exatamente dessa forma, da forma habitual, e nesse dia o Ideias Feitas foi sobre as declarações da senhora dona Judite de Sousa, que durante um programa televisivo tinha afirmado que o ataque japonês a Pearl Harbor foi consequência das bombas largadas em Hiroshima e Nagasaki. E por acaso, no Ideias Feitas em questão, comentei que o erro, apesar de grosseiro e óbvio, não era caso raro entre as centenas de comentadores que andam pelas televisões e que por isso eu achava injusto gozar-se quase exclusivo com a senhora dona Judite de Sousa, enquanto tantos disparates passavam mais ou menos impunes. Às vezes impunes todo. E pelos vistos, a senhora dona Judite de Sousa não entendeu a minha opinião como eu gostaria que tivesse sido entendida e veio para a minha página do Facebook chamar-me de palerma e ameaçar processar-me. Eu já explico a história do processo, mas para já gostaria de acrescentar que a senhora dona Judite de Sousa, além de me insultar a mim, também decidiu insultar todas as pessoas que comentaram o meu post, ou quase todas, que comentaram o meu post relativo ao Ideias Feitas. A todas chamou palerma, ou bully, ou indigente, ou agressor psicológico, e repetia esses insultos por ali abaixo, dezenas de insultos feitos pela senhora. Algumas pessoas insultadas responderam, eu não respondi, pelo menos até agora. E antes de mais, devo esclarecer que acho que a senhora dona Judite de Sousa tem todo o direito de insultar quem quiser, a começar por mim. Está bem? Nesta questão em particular, eu mencionei fatos e ela limitou-se a descarregar umas ofensas sortidas, mas isso é um pormenor, porque ou há liberdade de expressão ou há um simulacro de liberdade de expressão. A liberdade de expressão ou é realmente livre ou não é nada. Só acho, entre parênteses, acho um bocado esquisito como a dita figura pública anda pelas redes sociais alheias a responder a tudo o que dizem dela. E se esta tendência se estende aos políticos, estou desgraçado. Mas este não é o ponto mais importante de tudo. O ponto importante, aquele que me captou a atenção, foi o pormenor da senhora dona Judite de Sousa ameaçar-me com processo judicial. E não foi por eu ter citado textualmente o disparate que ela afirmou na televisão. Foi, sim, por eu lhe chamar jornalista, profissão que sempre julguei ser a dela. Pelos vistos enganei-me e com péssimos modos ela corrigiu-me. E ela escreveu: "Não sou jornalista. Fui, mas já não sou. Se me volta a chamar jornalista, trataremos disso em sede própria. Espero ter sido clara." E foi. Não há dúvida que foi claríssima. A senhora dona Judite de Sousa acha que chamá-la de jornalista é uma calúnia de que só os tribunais a poderão resgatar. Eu já vi muita gente dizer mal de algum jornalismo e de alguns jornalistas ou de todo o jornalismo e de todos os jornalistas, mas ainda não tinha visto ninguém para quem jornalista fosse uma das maiores injúrias. A senhora dona Judite de Sousa aceita, ainda que não muito bem, até que a chamem ignorante, por causa da questão lá de Pearl Harbor. Agora, chamá-la de jornalista é que, pelos vistos, na perspectiva dela, ultrapassa todos os limites. Eu, pelos vistos, felizmente, também não sou jornalista e nunca fui, pelo que o assunto acaba por não me dizer diretamente respeito. Mas se fosse, ficaria no mínimo intrigado pela repugnância com que a profissão é tratada, para cúmulo por uma ex-colega das pessoas que são, de fato, jornalistas. Eu sublinho o ex, naturalmente, para que a senhora dona Judite de Sousa não processe. Vinco aqui que a senhora já não é jornalista, conforme consta da página dela no Facebook, fui pesquisar. Eu julgo que a página é verdadeira, julgo que tudo isto é verdade, a menos que alguém tenha hackeado a página da senhora, mas partindo do princípio que é tudo verdade, a senhora diz ser escritora, comentadora e comunicadora. De fato, não se diz jornalista. Entretanto, aguardo com curiosidade e com alguma distância que os senhores do Sindicato de Jornalistas se pronunciem a propósito, ou para se envergonharem de terem tido uma antiga camarada que confunde acontecimentos básicos de história, ou para explicarem por que a antiga camarada se envergonha dos tempos em que desempenhou o ofício. Fica aqui a questão, o mistério. Realmente nunca vi ninguém tratar a profissão de jornalista com tanta repulsa, mas há sempre uma primeira vez e isso há de ter alguma explicação. Eu gostaria, modestamente e não demasiado intensamente, de conhecer essa explicação.

E Judite de Sousa ameaçou processar-me é o título da tua crônica de hoje. Alberto Gonçalves, um abraço e até amanhã.

Um grande abraço, Luiz. Até amanhã.

Eu não sou jurista.

Eu não sou jurista.

Mais uma vez digo: eu não sou jurista.

Eu não sou jurista. Por acaso gosto bastante de Direito, mas não estudei Direito.

Ora, eu que não sou jurista.

Sim, não sou jurista.

Mas até eu que não sou jurista.

Eu também sou casado com jurista e conheço aquelas piadas que se dizem: entre dois juristas há cinco opiniões.

Às vezes, ser jurista é uma maldição.

Eu sou o Luiz Rosa e também não sou jurista, mas faço justiça cega. Todas as terças-feiras na Rádio Observador, a seguir ao jornal do meio-dia e sempre em podcast.

E o episódio de hoje do Justiça Cega já está disponível em podcast. Luís Rosa, Paulo Sara Costa da Mata e o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona, debatem o relatório do Ministério Público que aponta falhas graves na atuação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Hoje, o diretor do DCIAP, Rui Cardoso, já veio dizer que muitas dessas falhas já foram superadas. Essa é, de resto, também uma ideia deixada por Paulo Lona no Justiça Cega de hoje. Pode ouvir também o programa de hoje em podcast e ainda em repetição mais logo, depois das 10 da noite. A seguir, vamos atualizar a informação.

O que têm em comum Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro?

Ora lá está. Cá está a prova do crime.

A frontalidade e o espírito crítico sobre a política e a atualidade.

O que me interessa é a liberdade. E não gosto desta coisa de pessoas que vivem possuídas de certezas absolutas, quererem apropriar-se da lei para impor as suas conceções aos outros.

Realpolitik.

Não, não conseguimos resolver o problema do SNS, eu achei que ia dar.

Não devias pôr o SNS como último termo.

Desculpa, tens toda a razão. Vou tentar fazer melhor.

Para ouvir na Rádio Observador, à quarta-feira depois do jornal do meio-dia e em todas as plataformas de podcast. O Realpolitik tem o apoio da AIMAP, a metalomecânica responsável por 24 mil milhões de euros de exportações. Olha, um carrinho cheio de coisinhas boas. E olha, vai pagar só isso? Olha a brigadinha. Olha, assim também eu. A vida passa a comer. E assim, com preços baixos, vantagens exclusivas em cartão Continente, coleções Continente e promoções diárias, toda a gente come melhor. Continente, é de toda a gente.

Rádio Observador, são 18h57 em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores