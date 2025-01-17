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Está o Alberto Gonçalves. Se tudo correr como previsto, cessar-fogo na Faixa de Gaza a partir do próximo domingo. Alberto Gonçalves, é o tema que trazes hoje ao "Ideias Feitas". Olá.

Olá, Vanessa. É, se tudo correr como previsto, o problema é que as previsões parecem demasiado otimistas. Já temos visto nestes dias as pessoas em Gaza a manifestarem-se com alegria, naturalmente, pelo cessar-fogo. O problema é que essa celebração, pese a alegria, não é exatamente a celebração que se esperaria de quem está a festejar um cessar-fogo, quem está a festejar o fim de um conflito, quem está a festejar, como dizem alguns, o fim de um genocídio. Não é isso. Não parecem manifestações, não são, de todo, manifestações de pessoas preparadas para viver em paz. Não por vontade da parte inimiga, digamos, mas por vontade própria. Nas manifestações de Gaza, o que temos visto são declarações de guerra. São populares ou pessoas disfarçadas de populares, são terroristas do Hamas com a cara tapada e com a bandana verde. São pessoas que dizem que a guerra vai continuar e que só terminará com a extinção de Israel e do povo judaico e, em casos limites, dos seus aliados. Portanto, o objetivo não é sequer modesto. Isto a que soma a glorificação dos mártires do Hamas, a que somam promessas de vingança, a que soma, em suma, isto tudo bem espremido, diz-se da seguinte forma: a grande maioria das pessoas em Gaza, e não vale a pena dizer que o Hamas não se confunde com Gaza, não se confunde totalmente, mas representa muitas das pessoas de Gaza ou muitas das pessoas de Gaza estão dispostas a apoiar o Hamas. A grande maioria dessas pessoas vê na extinção dos judeus não apenas uma questão estratégica, uma questão de luta territorial, vê uma espécie de supremo objetivo a alcançar, com ressonâncias quase divinas. É um martírio necessário para alcançar um estado superior de bondade e de glorificação, por assim dizer. E isso parece-me o pior ponto de partida possível para uma negociação de paz. Aliás, é o ponto de partida para as negociações de paz todas que Israel teve, ou com a esmagadora maioria delas, que Israel teve com os seus vizinhos. Já houve acordos, já houve cessar-fogo, já houve promessas de ambas as partes. Israel normalmente cumpre-as, do outro lado normalmente não se cumpre e já houve também, quase sempre ou sempre, a ingenuidade das terceiras partes, ou seja, de quem está de fora, dos observadores internacionais, das pessoas que medeiam os conflitos, que pensam que desta vez é que vai ser e desta vez é que tudo vai correr bem. E desde 1948 que não corre bem, porque os vizinhos de Israel não aceitam a existência de Israel e, no limite, a existência dos judeus. Isto continua a acontecer agora. A alegria que nós vemos nas manifestações em Gaza não é uma celebração da paz, como eu digo aí no título, que tu costumas lembrar no final. Não é uma celebração da paz, é um festejo de guerra, é uma invocação da guerra, é uma garantia de que a guerra vai continuar. E parece-me razoável considerar, admitir que um cessar-fogo que começa com uma das partes a prometer que a guerra vai continuar e vai continuar eternamente até que reste a última pedra de Israel e que reste o último judeu vivo, não é um grande princípio para que isto vá dar alguma coisa de especial. Já há protestos, tem havido protestos do lado de Israel, protestos de populares, de civis contra este cessar-fogo, porque consideram que é uma abdicação de Israel. Eu acho que a abdicação não será completa. Acho que Israel tem que ter em conta que, muito provavelmente, a situação não vai poder continuar como está ou haver admitir ali uma espécie de paz podre que não leva a lado nenhum, a não ser a mais 7 de outubro, como aliás, as pessoas a manifestar-se na rua têm repetido que vai haver, porque estas manifestações são parecidíssimas com aquelas que o povo de Gaza fez, cometeu, realizou na sequência desse 7 de outubro. São manifestações, repito, de garantia de que a guerra vai continuar. É uma celebração da morte, não é uma celebração da paz, não é uma celebração da vida, não é uma expressão de uma população preparada para viver em paz. Nunca foi, não vai ser agora. Pode ser que um dia venha a ser. Entretanto, dentro disto tudo, do mal ao menos, há uma série de reféns do lado de israelitas que estavam presos pelo Hamas, parece que 20 e tal, que ainda estarão vivos, dos 30 e tal negociados, que vão ser devolvidos ao seu país. Do outro lado, não há reféns, do outro lado há prisioneiros, que são terroristas, na esmagadora maioria. Supostamente são todos terroristas. Pode haver algum equívoco com uma criatura ou outra, mas são terroristas, não são reféns. E que são mil e tal que vão ser devolvidos à procedência do lado de Gaza. Portanto, até por aqui se vê a desigualdade e o valor que uma vida tem para o lado de Israel e uma vida tem para o lado de Gaza. Mas esses são pormenores, não são pormenores irrelevantes, mas são pormenores no quadro geral. O quadro geral é que o cessar-fogo não tem condições para existir, de facto, e não vai durar muito. Neste momento, aliás, está-se a preparar o cessar-fogo e Israel continua com operações militares, porque nas condições que aquilo tem, no ambiente que aquilo permite, Israel não tem grandes alternativas. Até conseguir assegurar um dia hipotético e mirífico a paz definitiva na zona. Tenho muitas dúvidas se isso um dia irá acontecer. Espero que um dia isso venha a acontecer. Esse dia a acontecer demorará muito a chegar.

Cessar-fogo na Faixa de Gaza a partir do próximo domingo. Finalmente, depois de 15 meses de conflito entre Israel e o Hamas. Alberto Gonçalves, bom fim de semana. Até segunda-feira.

Bom fim de semana, Vanessa.