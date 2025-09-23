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Bem-vindo, Alberto, ao "Ideias Feitas". Hoje queres falar sobre as reações de Marcelo e Guterres ao reconhecimento do Estado da Palestina.

Olá, Ricardo. Ontem faltaram esses dois protagonistas, ou duas personagens, pelo menos, da peça. O professor Marcelo afirmou o pleno apoio ao reconhecimento por parte do governo do Estado da Palestina e, pelos vistos, não ficou satisfeito por apoiar o reconhecimento de um Estado que não existe. Mas então o professor Marcelo foi mais longe e afirmou que esse reconhecimento é, e cito: "um reconhecimento da paz em si". Não sei, se calhar era inevitável que depois de passar tanto tempo na praia — costumamos vê-lo na praia — era inevitável que o presidente da República tenha apanhado demasiado sol na cabeça e depois tenha desatado a ter visões. E esta última visão é particularmente curiosa, porque não se percebe a que paz se refere o professor Marcelo. Não sei se é a paz que é impossível entre uma nação democrática e um antro de terroristas que mantém reféns prisioneiros e que mantém o próprio povo semipriseiro, ou pelo menos uma parte desse povo, e que mantém o objetivo de destruir Israel, ou se o professor Marcelo se refere à guerra de reação e defesa que Israel legitimamente prossegue em Gaza. Mas o que se retira daqui é que para o professor Marcelo, pelos vistos, a realidade não importa. Reconhecer um Estado imaginário é bom, porque assim se reconhece uma paz imaginária. Isto talvez venha a ser uma revolução geopolítica, não sei, que passa a obedecer àquilo que se diz e não ao que se faz e ao que acontece. Ou então, e acho que é uma hipótese muito mais provável, é apenas o professor Marcelo a ser, como de costume, um presidente também ele imaginário. O que vale é que o professor Marcelo fez estas declarações enquanto discursava na ONU, e a ONU é cada vez mais uma espécie de monumento ao ridículo plantado ali ao pé do Rio Hudson, em Nova Iorque. E como isto anda tudo ligado, faz todo sentido que a ONU seja, pelo menos formalmente, liderada pelo engenheiro Guterres e que o engenheiro Guterres seja amicíssimo de longuíssima data do professor Marcelo e que o professor Marcelo tenha aproveitado a oportunidade para elogiar o seu parceiro. Disse o professor Marcelo que achou o engenheiro Guterres em grande forma e acrescentou, vou citá-lo: "Há muito tempo que não o encontrava assim, muito motivado e a sentir que não há alternativa à ONU." Acho que é capaz de não valer a pena comentar isto. Prefiro notar que perante o reconhecimento da Palestina por diversos países, o engenheiro Guterres lançou-se na habitual produção de disparates e de puras mentiras. Para ele, para o engenheiro Guterres, sem dois Estados não haverá paz no Médio Oriente e o radicalismo espalhar-se-á pelo mundo. E depois dedicou-se a despejar o seu também habitual ódio sobre Israel, que, para o secretário-geral da ONU, pratica em Gaza uma limpeza étnica. Foi esta a expressão dele: limpeza étnica. O engenheiro Guterres que, como sempre, tem a retórica mais fácil e mais elevada que o caráter, não faz por menos. O que é engraçado e sobretudo é revelador da coerência desta espécie de gente, é que horas mais tarde o engenheiro Guterres, para não parecer que só existe para condenar Israel, resolveu mudar de tema. E qual foi o tema que ele escolheu para dissertar na ONU? Escolheu, naturalmente, a onda de misoginia que se espalha pelo mundo. Quer dizer, o engenheiro Guterres passa a vida ao serviço dos interesses de Estados subjugados ao Islão, nos quais, com ligeiras variações, a mulher tem os direitos cívicos de uma osga ou de outro animal à escolha do ouvinte. Sobre isso e sobre o lugar da mulher na sua amada Palestina, e particularmente em Gaza, o engenheiro Guterres, que eu saiba, posso estar enganado, corrijam, por favor, mas que eu saiba, o engenheiro Guterres jamais deu um pio sobre isso. O engenheiro Guterres nunca comentou o papel da mulher no Islão, que não é um papel particularmente favorecido. E agora tem o descaramento de vir fingir-se aflito com a misoginia no mundo em geral, muito em geral e de forma vaga. Vou terminar, Ricardo. Estou alto da alucinada falta de vergonha que motiva o engenheiro Guterres. Lembro que o professor Marcelo o achou muito motivado. Não admira que o engenheiro Guterres ocupe o cargo que ocupa e não admira que tenha o amigo que tem.

Obrigado, Alberto. Amanhã há mais "Ideias Feitas" aqui na Rádio Observador, sempre a fechar a hora das 18h. Um abraço, Alberto. Até amanhã.

Abraço, Ricardo. Até amanhã.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.