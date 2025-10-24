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"Ideias Feitas" com Alberto Gonçalves. Bem-vindo, Alberto, ao "Ideias Feitas" aqui na Rádio Observador, sempre a fechar a hora das 18h. Hoje queres falar de uma ideia de Miguel Sousa Tavares, que quer proibir as redes sociais?

Olá, Ricardo. É ele quem o diz. Há muito tempo, desde que existem redes sociais, que o Miguel Sousa Tavares as critica. Agora é capaz de ter ido um bocadinho mais longe, ou foi mais sincero, e passou a defender a proibição pura e simples das redes sociais no espaço que ele tem de comentário na CNN. Segundo ele, as redes sociais estão a dar cabo do nosso modo de vida e é preciso pouco a pouco acabar com elas. Como acabei de dizer, isto aconteceu no seu espaço de comentário na televisão, que o Miguel Sousa Tavares acumula com o espaço ou os espaços que ele tem nos jornais. Não estou certo de quantos espaços ele terá. Ou seja, para o Miguel Sousa Tavares, a opinião devia estar interdita às pessoas que só se podem expressar publicamente através da internet. Devia estar interdita aos simples. Os simples que expressam aquilo a que ele chama de desinformação, que, como sabemos, é um eufemismo contemporâneo para definir todas as opiniões que não coincidem com as nossas. A opinião devia ser reservada a pessoas como o Miguel Sousa Tavares, que produzem informação séria ou opinião abalizada, ou o que ele próprio achar relevante. Eu não discordo do Miguel Sousa Tavares, sinceramente, quando ele diz que há imensas patranhas, insultos e ignorância na internet. Aliás, eu acho que boa parte da internet e das redes sociais consiste justamente nisso: nas patranhas, na ignorância, nos insultos, nas mentiras, em disparates e patetices sem qualquer interesse. A questão, por um lado, é que nenhum de nós é obrigado a frequentar esses lugares da internet ou a internet de todo. E, por outro lado, se eu quiser consumir patranhas, ignorância, mentiras, insultos, etc, também consigo fazê-lo na vasta maioria, numa significativa maioria, pelo menos, dos espaços de comentário das televisões e dos jornais. Aliás, uma pessoa é capaz de assegurar a sua dose diária de disparates unicamente mediante o consumo dos espaços de opinião do Miguel Sousa Tavares. E nem por isso ocorreria a um democrata a sério propor a proibição dos espaços de comentário do Miguel Sousa Tavares. Pelo menos pela parte que me toca, Deus me livre. Acho muito bem que ele tenha os espaços todos que puder ter. Mas ao Miguel Sousa Tavares ocorre essa proibição. A ele ocorre proibir, ocorre interditar, ocorre calar a voz de gente que ele deve achar demasiado comum para, diz ele, salvar a democracia, que pelos vistos só será salva se ficar exclusivamente nas mãos e nas cabeças predestinadas como a dele, do Miguel Sousa Tavares. E só por si, esta contradição já tem alguma graça. Mas ainda mais engraçada é a defesa da democracia e do nosso modo de vida por parte de alguém que, por exemplo, na questão do Médio Oriente, passa a vida a preferir a propaganda palestiniana ao regime livre de Israel, ou por alguém que constantemente mostra uma curiosa tolerância para com um ditador como o senhor Putin e uma aversão visceral e antiga aos Estados Unidos. A aversão do Miguel Sousa Tavares aos Estados Unidos antecede e muito a ascensão do senhor Trump. Aliás, neste mesmo comentário na CNN, em que ele fala da proibição das redes sociais, também explica que as redes sociais e a internet são um instrumento do imperialismo americano, isto deve ter saído para 1976, para destruir a civilização europeia. Eu, por acaso e na minha ignorância, estaria inclinado a imaginar que a civilização europeia se encontra mais ameaçada pela fraqueza dos seus próprios líderes, pela complacência face a ditadores como o senhor Putin ou pela cedência a teologias como o Islão radical, do que pelo Facebook. Mas lá está, é por essas e por outras que as pessoas que não são o Miguel Sousa Tavares ou que não são as pessoas autorizadas pelo Miguel Sousa Tavares, não deviam ter espaços onde opinar livremente. O Miguel Sousa Tavares, aliás estou mesmo a terminar, Ricardo, define os limites mínimos e passo a citar. Foi a coisa que ele também disse ainda no mesmo comentário: "Nós somos o continente do Da Vinci, do Picasso, da civilização grega, o farol da luz do mundo, e temos de manter isso." E como é que mantemos isso, pergunto eu? É fácil. Segundo Miguel Sousa Tavares, silenciando todos os que não são o Da Vinci, o Picasso, os gregos clássicos e, claro, o Miguel Sousa Tavares, que só por modéstia não se terá incluído nestas referências que ele mencionou.

Obrigado, Alberto, e um bom fim de semana.

Bom fim de semana.

Um abraço.

Um abraço.

Obrigado.

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