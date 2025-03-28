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Segunda.

Última crónica desta semana do Alberto Gonçalves, sempre para desfazer ideias feitas. Alberto, hoje vamos ao cinema, é isso? Olá.

Espero não ir ver o filme em causa. Olá, Vanessa, boa tarde. Não, eu vou falar do Branca de Neve e não dos sete anões, porque já não faz parte da designação do atual filme da Disney. Foi um filme que começou a ser realizado em 2022 e só foi estreado há dias. Já se vai perceber por quê. Isto é uma remake da Branca de Neve e os Sete Anões original, agora com atores de carne e osso, quase sempre em vez dos bonecos do original, também já se vai perceber por quê. E de modo a ser moderna e inclusiva, a Disney introduziu algumas alterações. Bastantes, aliás. Desde logo, a protagonista deixou de dever o nome ao fato de ser branca como a neve, como era óbvio no original, e sim ao pormenor de ter nascido durante um nevão. O que faz tanto sentido quanto chamar um islandês escuro de alcatrão só porque nasceu de noite. Mas o truque permitiu à Disney enfiar uma atriz morena e com ascendência hispânica, acho que é colombiana, no papel principal, o que ajuda a preencher a cota de variedade étnica exigida pelos vigilantes da diversidade e dessas coisas todas. Outra das alterações da nova versão prende-se com o príncipe, que já não é um príncipe, é o líder de um gangue de assaltantes, pelo menos foi o que eu li, e que se assemelha mais a um bailarino de uma daquelas boys band. Mas a maior mudança, a mais falada, a mais polêmica mudança face ao filme original, de final dos anos 30, 37, 38, por aí, prende-se com os anões, que no primeiro filme, desde logo, como já disse, estava no título e na versão atual deixaram de estar. Mas o problema começou, e o problema não está apenas no título, quando um ator que é anão e interpreta um anão na "Guerra dos Tronos", que é uma série, acho eu, que também nunca vi, resolveu condenar a Disney por contratar atores que são anões para interpretar anões no Branca de Neve. E deve-se dizer que este ator da Guerra dos Tronos não tem absolutamente nada a ver com o filme Branca de Neve e os seus comentários não deviam também ter importância nenhuma, deviam ter a mesma importância, sei lá, que uma crítica demolidora a um filme famoso qualquer publicada no jornal da beira baixo ou coisa que o valha. Mas por algum motivo, a Disney deu importância às declarações do tal ator, que geraram em si também bastante ruído por aí nas redes sociais e após várias tentativas patéticas de substituição, tentou levar as hipóteses e acabou por fazer os sete anões em animação, o que deve ter acalmado a fúria desse sujeito da Guerra dos Tronos e, sem dúvida, deixou seis atores de baixa estatura sem emprego. Como se isto não fosse suficiente, a atriz que faz de Branca de Neve passou estes dois ou três anos, desde a produção do filme até agora, que foram anos que foram gastos em refilmagens, em correções, nestas mudanças todas, a tornar o filme mais viável para os paladares woke. Mas dizia eu que a atriz que faz de Branca de Neve passou estes dois ou três anos a caluniar o filme original, que provavelmente é a mais famosa obra do Walt Disney. Segundo a atriz, que pelos vistos é um portento de sabedoria e esclarecimento, ela descobriu imensas coisas, entre elas que o primeiro Branca de Neve é datado e é machista. Portanto, todas estas coisas, estas polémicas, estes barulhos, estes ruídos somados, este Branca de Neve progressista tinha tudo para correr bem e tem corrido muito bem. Na bilheteira, o filme ameaça nem chegar a cobrir metade dos custos. Na opinião pública, o filme está com 1,5 numa escala de 10 do IMDB, o Internet Movie Database, o que o incluí numa lista muito restrita e seletiva dos filmes mais mal classificados de sempre. E mesmo os críticos que costumam ser simpáticos com estes progressismos têm batido naquilo com uma severidade que até a mim me surpreendeu. Agora, claro que o Branca de Neve, este filme, é apenas um exemplo, no caso, um dos inúmeros exemplos em que o audiovisual desistiu de entreter os espectadores para tentar educá-los em nome de valores. Valores que são, no fundo, extravagantes e são estranhos a uma larga porcentagem do público, porque a vontade de agradar a uma minoria de censores e de histéricos, ou a cobardia de ceder às respetivas pressões, bem entendido, só funciona se o produto em causa não depender do mercado. Se depender do mercado, o desastre é por definição garantido. A maioria das pessoas não só não quer saber da diversidade e da inclusão ali enfiadas à força, como é naturalmente repelida por essas virtudes. Dentro e fora da indústria do entretenimento, já quase toda a gente percebeu isto. Aquela frase que não é velha, mas começa a ser habitual, que é aquela "go woke, go broke." E a última coisa que as empresas querem, ainda menos do que parecerem antiquadas e machistas, essas coisas todas, a última coisa que as empresas querem é falir. E a Disney também, que tem tido fiascos sobre fiascos, uns em cima dos outros, terá este fator em conta. Eu sei que do outro lado do espectro político, temos o caso da Tesla, mas também lá está. Aí o problema não é o wokismo, mas é o problema de misturar a política com os negócios. Não digo que não se podem misturar, mas não se devem, a bem dos negócios, pelo menos.

"Morena de Neve: o novo fiasco da Disney" é o título escolhido pelo Alberto Gonçalves para mais um Ideias Feitas. Vais de fim de semana, Alberto. Eu também. Até para a semana.

Até para a semana, Vanessa.