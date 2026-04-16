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"Ideias Feitas", na Rádio Observador, com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo, boa tarde.

E hoje queres falar sobre Nelson Vassalo. Quem é Nelson Vassalo?

Finalmente ficamos a saber qualquer coisa sobre o indivíduo. Nos filmes de ficção, nos policiais e naqueles documentários true crime, dos quais eu por acaso sou regular consumidor, os policiais interrogam os suspeitos de crimes durante horas e horas até obterem uma confissão, se possível. Em Portugal, pelos vistos, são necessárias semanas só para que o suspeito confesse o nome, a profissão, a idade e mais uns dados pessoais. Pelo menos, parece ter sido o que aconteceu com o terrorista que há quase um mês atacou os participantes de uma manifestação contra o aborto e cujas informações básicas só agora chegaram ao conhecimento geral. A polícia deve tê-lo torturado barbaramente durante estas semanas. Ao que se sabe, o sujeito tem 39 anos, chama-se, como disseste, Nelson Vassalo, é designer, foi ou é professor na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, trabalhou no jornal "Público", teve uns estágios breves em Nova York. Eu estou a ler aqui umas notas que tirei, não sei isto de cor, naturalmente. Milita no Partido Socialista. Acho que essa militância agora foi suspensa pelo próprio Partido Socialista ou pelo menos está sob análise. E acho que é escusado acrescentar, é ideologicamente de esquerda, muito de esquerda, diz uma das pessoas que o conhece. E a propósito das pessoas que o conhecem, outro clichê dos filmes e dos documentários true crime são as declarações abonatórias por parte das pessoas próximas do criminoso. Por regra, quase sempre este é descrito como um indivíduo pacato, do qual ninguém esperaria um ato tão extremo. E o clichê repete-se no caso deste senhor Nelson Vassalo, que quase toda a gente classifica como uma joia de moço. Não são bem estas as palavras que utilizaram, mas a ideia é essa, a de que Nelson Vassalo é um excelente profissional, uma excelente pessoa, que apenas tinha o hábito de protestar muito e de o fazer sempre de forma muito vincada e que passava os tempos livres, que aparentemente eram bastantes, a defender causas normalíssimas, foi a expressão de alguém, nas redes sociais, entre elas o direito a ocupar casas desocupadas. Também parece que participava em imensas manifestações e que no mesmo dia em que lançou o tal coquetel Molotov sobre adultos e crianças, tinha acabado de passar por uma outra manifestação dedicada ao direito à habitação. Eu imagino a dificuldade, quer dizer, imagino que gente assim tem que ter a vida muito organizada, primeiro pra conseguir estar a par dos horários de todos os desfiles públicos, protestos, vigílias e tal, que se realizam por aí. E depois pra conseguir distinguir entre as manifestações aquelas que vão integrar como participantes e as manifestações às quais vão comparecer apenas para atacar com explosivos. Mas pronto, isso era um parêntesis e uma dúvida que eu mantenho. Agora, no muito recomendável artigo que o Observador publicou ontem sobre o assunto, o que mais me chamou a atenção foi a subscrição por parte deste senhor Nelson Vassalo de uma carta de 2024 contra o racismo e a xenofobia, com mais de 5 mil assinaturas e que então foi enviada ao professor Marcelo e ao doutor Costa enquanto primeiros-ministros. E dizia a dita carta: "Pretendemos defender a segurança de todas as pessoas imigrantes em Portugal, combater o racismo, a xenofobia, a hostilidade religiosa e o crescimento do discurso de ódio. Queremos demonstrar a nossa solidariedade para com as vítimas de todos os ataques de ódio em Portugal." Eu julgo que só por si isto iliba o terrorista de qualquer crime, porque afinal, o Nelson Vassalo é contra ataques de ódio. Aliás, ele odeia tanto ataques de ódio que resolveu atacar com amor e uma bomba caseira os racistas e os xenófobos. Embora, também tenho que acrescentar, um leigo como eu não seja capaz de perceber imediatamente em que medida uma marcha contra o aborto implica a discriminação de etnias ou nacionalidades ou outra coisa qualquer. Se calhar, a explicação para estas aparentes contradições está nas declarações de uma ex-colega da Faculdade de Belas Artes do Nelson Vassalo. Diz a senhora que tudo não passa de um mal-entendido lançado nas redes sociais pela extrema-direita. "Não estamos a falar", continua a senhora, "de uma pessoa violenta, nem com antecedentes criminais. Estamos a falar de uma pessoa normal, é uma pessoa que tem opinião e neste momento é muito perigoso ter-se opinião", conclui a senhora. E é isto. Tudo somado, Nelson Vassalo é apenas uma pessoa normal que tem opinião e gosta de a expressar tentando pegar fogo a pessoas com o descaramento de ter opinião diferente. A culpa, obviamente, é da extrema-direita, como é que não havia de ser, que leva boas almas como Nelson Vassalo a viver sob perigo constante e a acabar preso por judiciária, que foi o que aconteceu agora nesses últimos dias. As criaturas odiosas que ficaram encharcadas em gasolina, as tais que marchavam contra o aborto e que só pra contrariarem o nosso herói não souberam arder devidamente, essas criaturas é que deviam estar na cadeia, porque o ódio, como todos sabemos, é um sentimento inaceitável.

E até amanhã, Alberto.

Até amanhã, Ricardo.