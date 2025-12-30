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"Ideias Feitas" com Alberto Gonçalves na Rádio Observador. Bem-vindo, Alberto. Olá, boa tarde. Hoje queres ir à figura do ano para o jornal Expresso?

Olá, Ricardo. Boa tarde. É, quero, porque a esta altura é mais ou menos habitual os meios de comunicação social, como se diz, escolherem as figuras do ano, nacional e internacional. E o Expresso, que hoje é uma espécie de aglomerado de clichês, escolheu para figura internacional 2025 o senhor Donald Trump, e é fácil imaginar as coisas que dizem dele lá nessa escolha ou para justificar essa escolha, e para figura nacional, que era disso que eu quero falar. O Expresso quis mostrar aquilo que deve achar que é irreverência e escolheu o imigrante com I. Não um imigrante em particular, o senhor X ou a senhora Y, mas o imigrante em geral, como um todo, como se fossem todos iguais, como se não se distinguissem uns dos outros. E nisto o Expresso é muito parecido com as visões, ou mostra parecer-se demasiado, se calhar, para o seu gosto, com as visões mais intolerantes da extrema-direita, que também não faz distinções entre imigrantes que trabalham e se deixam assimilar dentro da razoabilidade, e imigrantes que não trabalham e não pretendem assimilação nenhuma. Porque para certa extrema-direita, e aqui obviamente não estou a falar do Expresso, é tudo uma cambada que urge expulsar daqui, incluindo os imigrantes que estejam legalizados e cumpram os seus deveres. E nesta perspectiva da extrema-direita, os imigrantes são todos maus. Para o Expresso, aparentemente são todos bons, incluindo os ilegais e os que vivem nas franjas da sociedade. E ainda por cima são eles que suportam, a palavra é do Expresso, e esta é a justificação que o Expresso dá para a escolha da figura do ano, são os imigrantes que suportam a nossa economia e a nossa natalidade. Mais ou menos, aqui entre parêntesis, sobre a natalidade não tenho grandes dúvidas, embora se possa discutir os prós e os contras de uma situação em que a natalidade de um país se aguenta à custa do nascimento de crianças cujos pais vieram de outros países, mas isso é outro assunto de todo, mesmo. Agora, sobre a economia, também não vejo um impacto assim tão positivo, porque com ou sem imigrantes estamos numa semi estagnação que dura há 30 anos, mais ou menos, principalmente se tivermos em conta a média europeia ou o rendimento real das pessoas, isso tudo. Mas também não é exatamente disso que eu quero falar. Eu queria falar, e para mim é o mais ridículo disto tudo, é que na pressa em exibir virtude e progressismo, e em canonizar a figura genérica do imigrante, o Expresso acaba por não perder tempo a falar dos problemas que também afligem os imigrantes ou que afligem os autóctones a propósito dos imigrantes. Por exemplo, os imigrantes que ocupam muitas vezes empregos precários e com salários bem abaixo da média nacional. O Expresso também não fala dos imigrantes que são vítimas da rede de tráfico humano e que depois acabam explorados, em alguns casos, infelizmente, casos limite próximos da escravatura. O Expresso não fala dos imigrantes que não querem ou não conseguem integrar-se e das complicações que daí resultam no que toca à insegurança e à perceção da insegurança, que para o que importa vai dar quase ao mesmo. E sobretudo, o Expresso não fala de que receber imigrantes não é uma variável independente da quantidade. Não é igual receber 100 mil imigrantes ou 1 milhão e meio de imigrantes em 10 anos. E quem tem dois neurónios consegue equacionar as consequências da imigração descontrolada. Não só na pressão sobre a habitação, os serviços públicos, transportes, escolas, essas coisas todas, mas como na exclusão em que inevitavelmente muitos imigrantes acabam por cair e nos sentimentos de rejeição que acabam por despertar nos nativos, vamos dizer assim. Isto não é necessariamente racismo, não é necessariamente xenofobia, é um facto da vida. Quando um determinado facto acontece, normalmente costuma acontecer o facto subjacente. E o Expresso faz, no fundo, o que a esquerda costuma fazer com os sujeitos das suas causas, sejam imigrantes, homossexuais, minorias étnicas ou quem calha. É reduzir toda a gente que partilha uma determinada condição a um mero estereótipo, a um lugar comum em que não há direito à diferença ou a contradições. Se todos os imigrantes são iguais e todos são abençoados e todos contribuem para o nosso bem, então é fácil inferir que quanto mais imigrantes, melhor. E em vez de milhão e meio, devemos ter recebido três milhões, ou sete, ou 30, ou 45, porque afinal o mundo é assim simples, desde que tenhamos a idade mental de um miúdo de 10 anos ou a idade mental dos senhores que decidem coisas lá no Expresso. E depois disto, Ricardo, um bom ano, boas entradas, essas coisas todas.

Um ótimo ano pra ti, Alberto.

Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço.

O Alberto Gonçalves com o "Ideias Feitas" a fechar a uma hora das 18h aqui na Rádio Observador e o "Ideias Feitas" vai regressar na sexta-feira, já dia 2 de janeiro de 2026.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.