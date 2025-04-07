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Ideias Feitas.

Já começou o prazo de entrega do IRS e alguns contribuintes ficaram surpreendidos pela negativa. Alberto Gonçalves, olá. Tu ficaste surpreendido com a surpresa e até com a indignação de quem estava à espera de receber mais ou de não pagar imposto e afinal tem de fazer um acerto de contas com o fisco.

Parece que sim. Olá, Vanessa, boa tarde. Isto é muito engraçado e por engraçado eu quero dizer deprimente, porque por toda a parte, das televisões às redes sociais, às paragens de autocarro, imagine, aos cafés, etc., vemos portugueses com teorias convictas acerca das tarifas do senhor Trump, das repercussões das tarifas nos mercados, dos perigos e das consequências de uma guerra comercial à escala global, etc. E depois vamos ver e os mesmos portugueses não conseguem compreender os rudimentos do IRS. A questão tem a ver com aquilo que tu acabaste de dizer, obviamente, prende-se com a descida na retenção da fonte e com os reembolsos. Explicado às criancinhas, e pelos vistos tem que ser explicado também a muitos cidadãos adultos, a retenção na fonte é uma forma de entregar dinheiro nosso ao Estado, que o põe a render e depois no ano seguinte devolve o montante adiantado, sem devolver os juros que obteve entretanto, é uma simpatia da parte do Estado. Como diminuiu a percentagem, agora diminuiu a percentagem retida na fonte, ou seja, sonegada imediatamente ao cidadão, há menos dinheiro para o Estado devolver no ano seguinte. Em alguns casos pode até acontecer que quem recebia um determinado reembolso possa ter que passar a pagar um determinado valor. É só uma questão de subtração e adição. Ou seja, contas feitas, o dinheiro com que o cidadão contribuinte fica é exatamente o mesmo, apenas se alteram os períodos em que o Estado lhe retira o dinheiro ao contribuinte, o que o contribuinte ganhou e que por lei é obrigado a ceder. Só muda ali o tempo. E fazer com que as pessoas entendam isto, pelos vistos, é o mais complicado, porque por um lado, há uma evidente exploração política do assunto que leva alguns partidos a ocultar o funcionamento do imposto, com certeza porque lhes convém confundir os eleitores e culpar o governo, dizer que o governo enganou as pessoas. Ou, nalguns casos, acredito que mesmo genuinamente, algumas pessoas desses partidos também não percebem muito bem a coisa e não estão mal-intencionados a distorcer o assunto. E depois, por outro lado, há inúmeras pessoas que não ligam às leituras políticas, não estão a ouvir leituras políticas desta história, e mesmo assim se sentem defraudadas na medida em que, de facto, estão habituadas a receber uma certa quantia na primavera, antes do verão, antes das férias. Há dias falei com alguém que se estava a queixar disto e a explicação foi exatamente essa. Sim, eu sabia das alterações, dizia a pessoa, das alterações na retenção na fonte, também entendia, mas estava habituada a receber uma certa quantia. E depois acrescentou: "Era como se fosse uma poupança que eu tinha ali." Uma poupança que a pessoa tinha ali. E o problema é exatamente esse. Porque para além daqueles resmungos ocasionais, sem consequências nenhumas, os contribuintes não só não se aborrecem particularmente que o Estado lhes subtraia uma parte do rendimento do seu trabalho, como se zangam a sério é quando o Estado não é tão rápido a efetuar a subtração. Pelos vistos, em vez de poupar o que puderem, os portugueses preferem que seja o Estado a poupar por eles. É uma perspectiva interessante e que abre caminho a múltiplas possibilidades, incluindo aquele sistema de créditos sociais ainda mais avançado que os chineses. O empregador entrega a totalidade do salário ao Estado. Quando o empregador já for o Estado, limita-se a não pagar nada. E de seguida vai libertando uns trocos. Sempre que o trabalhador precisar de alguma coisa, comprar arroz ou uma bicicleta, uma coisinha qualquer, o Estado liberta uns créditos. Isto não é à toa, alguns estudos tendem a mostrar isto. Mesmo que não o prove, é difícil comprovar isto cabalmente, mas as evidências indicam uma correlação forte entre a iliteracia financeira e a facilidade em ceder ao controle de Estados autoritários ou pelo menos paternalistas. Será mais o nosso caso. E se os estudiosos ainda têm dúvidas sobre isso e se lhes é difícil provar isto, basta-lhes estudar Portugal. Não é preciso ir mais longe. Se forem de cá, já estão cá. Se forem de fora, vêm de fora, mas basta visitar Portugal, ver como funciona o pensamento do cidadão médio face ao dinheiro e ao dinheiro que ganha e ao dinheiro que lhe é retirado, para perceber que há uma dependência face ao Estado que começa aqui, que principia nestes rudimentos, mas que infelizmente está longe de se esgotar neles.

O beabá do Alberto Gonçalves, o IRS explicado aos portugueses.

Vanessa, desculpa só acrescentar, isto é extraordinário uma pessoa ter que dizer estas coisas, mas, de facto, dá a ideia que muita gente não percebe como é que isto funciona.

Por isso é que eu estava a dizer que é o beabá.

É mesmo o beabá, exacto. É muito pueril, mas são factos.

É este o título do Ideias Feitas, o IRS explicado aos portugueses. Se não ouviu desde o início, já sabe, o Ideias Feitas fica sempre disponível em podcast no site do Observador e claro, nas plataformas habituais. Alberto, até amanhã.

Até amanhã, Vanessa.