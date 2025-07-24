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As Ideias Feitas. Ideias Feitas com o Alberto Gonçalves. Boa tarde, Alberto. Hoje queres falar-nos do engano de Rui Tavares sobre as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social.

Quero, sim senhor. Olá Miguel, boa tarde. Eu ontem falei aqui sobre as mentiras da esquerda, mais genericamente ou a propósito de outro assunto. Hoje a pretexto de um assunto completamente diferente, vou falar sobre uma mentira específica de uma pessoa de esquerda. A pessoa em causa, como já referiste, é o doutor Rui Tavares, que durante um debate disse que a contribuição dos imigrantes para a Segurança Social era mais de um terço do total das contribuições ou talvez metade. Eu, para começar, gosto desde logo da largueza de limites do doutor Tavares, que coloca os dados entre os 33% e os 50%. Se colocasse entre os zero e os 100%, acertaria de certezinha absoluta, não haveria como falhar. Assim, mesmo com uma certa indiferença pela precisão, espalhou-se ao comprido. A contribuição dos imigrantes para a Segurança Social foi em 2024 de 12,4%, ou seja, três ou quatro vezes menos do que os valores ou as hipóteses referidas pelo doutor Tavares. Entre parêntesis agora informo, porque fui consultar as fontes, que os imigrantes representam 13% da população empregada, que a população empregada em Portugal compreende 5,1 milhões de pessoas e que, portanto, apenas 600 mil dos cerca de 1 milhão e meio de imigrantes em Portugal têm emprego. E 1 milhão e meio são números oficiais, quer dizer, não é possível que os números reais sejam um bocadinho superiores. Isto era dentro de parêntesis. Fora de parêntesis, não é estranho, não é nada estranho que o doutor Tavares minta. Na área política a que pertence, a dos leninistas que tentam parecer reciclados, mentir é uma espécie de língua franca. O que é estranho é o Polígrafo, que é o fact checking do Expresso, se ter dedicado a analisar o episódio e a considerá-lo falso. Em abono da verdade, já que estamos a tratar de fact checking, diga-se que o Polígrafo fez tudo para relativizar a falsidade do doutor Tavares. Como raramente faz com outros intervenientes, especialmente se forem identificados com a terrível direita, o Expresso foi ouvir as justificações do doutor Tavares, que reconheceu ter-se confundido, coitado, e à falsidade ou à mentira em causa, o Polígrafo acabou por chamar lapso. E é este o ponto a que eu queria chegar. A mentira na política está longe de ser um exclusivo da esquerda. Há inúmeros políticos de direita que mentem e alguns mentem tanto ou mais quanto o esquerdista comum. A diferença passa pelo escrutínio, porque boa parte dos mídia são bastante mais apressados, mais afoitos, mais empenhados em desmontar as mentiras da alegada direita do que as mentiras da esquerda. Isto não acontece só em Portugal. Nos Estados Unidos é impressionante a forma como para aí 97% dos canais televisivos e dos ainda grandes jornais, eu ia dizer grandes jornais, mas se calhar já não serão por muito tempo alguns deles, mas a forma como eles são impecáveis em escrutinar as abundantes mentiras ou exageros do senhor Trump, que realmente são habituais, mas deixam passar as abundantes mentiras ou exageros provenientes do lado democrata e com frequência até contribuem para procurar legitimá-las. Mas como diz o bom e ocasionalmente sábio povo: "Com o mal dos outros podemos nós." Com o nosso mal, no caso, com a tendência para que o discurso da esquerda se espalhe, se difunda sem contraditório, já custa mais a poder aguentar esta recorrente cegueira perante a difícil relação da esquerda com a verdade que cria e alimenta figuras como aquelas que pertencem à extrema esquerda e que, apesar da retórica sistemática e ofensivamente alheia à realidade, conseguem ainda assim beneficiar de respeitabilidade e de prestígio. Se figuras do calibre do doutor Tavares fossem regularmente escrutinadas, escrutinadas a sério, quer dizer, não do modo reverente utilizado pelo Polígrafo. Mas mesmo assim já não é mau de todo. Mas se fossem escrutinadas a sério, figuras como o doutor Tavares serviriam apenas para chacota, para memes ou memes, ou o que é da internet, já que o respetivo argumentário nunca sobrevive ao teste dos factos. A culpa não é minha, a culpa é deles, que são de extrema esquerda. A realidade é assim. Assim como estamos, o doutor Tavares, ou seja, sem escrutínio, o doutor Tavares e muitas outras figuras prestigiadíssimas e respeitabilíssimas da nossa realidade política passam por serem, no caso do doutor Tavares, um intelectual e por alguém que goste-se ou não, sabe pensar, sim senhor. E esta falácia, isto é uma enorme falácia, é o retrato de um país, porque lá está, são dois pesos, são duas medidas, são aquelas coisas todas. É, no fundo, aquilo que eu acho que define melhor e que informa e que deforma mais regularmente a política portuguesa e a forma como o eleitor lida com a relação do eleitor com a política e da política com o eleitor, é este privilégio que a esquerda tem e que a direita muito raramente alcança.

Alberto Gonçalves hoje sobre estas declarações de Rui Tavares. Até amanhã, Alberto, à mesma hora no Ideias Feitas de amanhã.

Até amanhã, Miguel.

O Ideias Feitas conta com o apoio do azeite Talismã.

Neste segundo explicador da tarde política, recebemos o antigo governador do Banco de Portugal