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"Ideias Feitas", na Rádio Observador, com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo. Boa tarde.

E imbuído pelo espírito natalício, queres falar de um mercado de Natal que já não existe.

Quero, sim, senhor. Mas também começo por esclarecer que o meu espírito natalício não é nada de extraordinário. Eu não dou grande importância ao Natal. Por um lado, a parte religiosa escapa-me, não sou religioso. E por outro, porque também não sou grande adepto de reuniões familiares ou de quaisquer reuniões determinadas por datas específicas. Estou com as pessoas com quem quero estar quando me apetece estar. Agora, despachado este importantíssimo intróito, esclareço que percebo que a maioria das pessoas, em Portugal, no caso, gostam do Natal e festeja o Natal. E não consigo imaginar que alguém se possa ofender por causa disso ou com isso. Mas pelos vistos, há quem se ofenda ou há quem receie ver quem se ofenda. Pelo Ocidente fora, não vale a pena dar exemplos, mas não faltam exemplos de como as celebrações natalícias foram perdendo o nome e o espírito, por troca com propósitos mais inclusivos. E aparentemente a moda chegou a Portugal ou no mínimo, chegou à freguesia de Arroios, em Lisboa, cuja junta é desde há dois meses governada por uma coligação de partidos de esquerda e extrema-esquerda. É o PS, o Livre, o Bloco de Esquerda e o PAN. O PAN não sei bem o que é, mas está lá. Ora acontece que, pelo que li e pelo que me disseram, em Arroios costuma haver, acho que é uma tradição local, uma coisa chamada Mercado de Natal. Ou costumava, porque a partir deste ano o Mercado de Natal foi substituído por outra coisa chamada Mercado Comunitário de Inverno. E desde logo eu achei graça ao nome, porque o nome é bonito e é evocativo de uma feira romena sob o regime de Ceaușescu. E dados os autores da coisa serem quem são, não me espantaria que em parte fosse esse o objetivo da nova designação. Mercado Comunitário de Inverno. Bonito. Mas além de homenagear o ambiente do antigo Leste Europeu, com certeza que a finalidade da mudança é evitar discriminar as pessoas de origem estrangeira que vivem em Arroios, acho que há uma quantidade razoável delas e que sem dúvida, sofriam horrores com a existência de alusões ao Natal. Há por lá, pelo que vi e fui consultar, há indianos, há nepaleses, há chineses e há até brasileiros que se calhar praticam o candomblé, não são católicos ou cristãos de qualquer espécie, e moram por lá e sentiam um genuíno desconforto por ver os indígenas celebrarem uma festa de inspiração religiosa e de uma religião que lhes é alheia. E isso é mais do que natural. Isso era quase como se os marroquinos não apagassem as referências ao Ramadão para integrar os turistas europeus que vão a Marraquexe. Seria inconcebível. Mas agora à sério, Ricardo, eu sei que o caso de Arroios é uma coisinha absolutamente minúscula, mas é também absolutamente representativo daquilo em que o Ocidente se parece ter especializado, que é negar as suas tradições, escondê-las, varrê-las para debaixo do tapete, negar a sua própria natureza, negar praticamente a sua existência, em prol da tal mítica inclusão. É possível que haja aqui alguma dose de medo, de medo que a alusão ao Natal atraia algum maluquinho interessado em esfaquear outro polar transiente. Tem acontecido noutros mercados de Natal, infelizmente. E ceder ao medo, se o objetivo é esse ou se o fundamento é esse, ceder ao medo já é terrível e altamente desaconselhável. Mas acho que ceder à pura estupidez é ainda pior. E acho que mais do que medo, é de estupidez que aqui estamos a tratar, porque nas últimas décadas não nos limitamos a acolher estrangeiros com culturas divergentes em quantidades desmesuradas. Para cúmulo, fazemos os possíveis para que eles se sintam em casa, a casa da qual, não por acaso, eles fugiram para vir para cá. Não faz sentido nenhum e não é para fazer sentido nenhum, porque com tudo isto, o que acabaremos por conseguir é que os países ocidentais fiquem iguaizinhos, no limite, aos países de origem de tantos imigrantes. Ou seja, que fiquem uma desgraça. E a culpa nem é dos imigrantes, a culpa é nossa e é só nossa. A vantagem é que no dia em que Arroios seja indistinguível do Bangladesh, os imigrantes fogem para a freguesia ao lado, que eu como não sou de Lisboa, francamente não sei qual é.

Ali perto tens várias.

Imagino que haja várias.

É mesmo no centro da cidade.

Lisboa é muito retalhada em termos autárquicos.

Um abraço, Alberto. Boa fim de semana.

Um grande abraço, Ricardo. Igualmente.