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Alberto Gonçalves. E o Alberto Gonçalves quer hoje comentar os recentes anúncios do governo: a privatização parcial da TAP, mas também o anúncio feito sobre os bens tabelados nas praias. Boa tarde, Alberto.

Olá, boa tarde, Miguel. Como ontem não fiz o "Ideias Feitas", hoje tenho que juntar dois temas e os dois temas são similares e vão no sentido de melhorar a vida dos portugueses, porque uma pessoa constata com facilidade que a cada dia o governo vai tornando a vida dos portugueses mais barata, mais confortável, melhor. Ontem foi a ministra do Ambiente anunciar um teto máximo para os preços de uma data de produtos que se vendem nas praias e hoje foi o próprio primeiro-ministro anunciar um poço mínimo para os gastos com a TAP. Mas indo por partes, a história das praias implica a produção e a divulgação pelo governo de uma tabela de bens essenciais. Foi esta a designação. A tabela ainda não foi divulgada e por isso ainda não a conhecemos na totalidade. Para já, sabe-se que o café, as sandes, a água e pelos vistos os toldos e as barracas, não sabia que eram bens essenciais, estarão incluídos nesta tabela com preços limitados. É uma excelente ideia e espero que não seja limitada, tal como os preços ao contexto balnear, porque não há nenhum motivo para que as restrições dos preços dos tais bens essenciais fiquem confinadas aos produtos que se vendem nos areais. Os portugueses só estão a ganhar se a imposição governamental for alargada a cafés, a restaurantes, a supermercados, de norte a sul do país e do litoral para o interior, até à fronteira, até à linhazinha que nos separa de Espanha. É absurdo, e o governo reparou nisso e vai corrigir isso, que os comerciantes peçam o que lhes apetece pela comida e que os consumidores se vejam obrigados a escolher em função dos seus interesses e das suas disponibilidades. Esta medida de tabelização ou tabelamento já tem sido aplicada noutros países e com inegável sucesso. Se não acreditam, perguntem aos venezuelanos, por exemplo, mas há outros. A propósito da Venezuela, os bens essenciais incluem dezenas de produtos. Estive a ver, aquilo são mesmo resmas de produtos, são muitos. E a violação da lei para os comerciantes que violem essas limitações inclui pena de prisão, e é assim que deve ser. E também é verdade que, por regra, o tabelamento dos produtos da tal tabela acaba invariavelmente em escassez, quer dizer, faz com que os produtos que constam da tabela desapareçam da vida real. Mas isso é um pormenor e estou certo que qualquer pessoa prefere não conseguir comprar uma sandes mista porque não existe, a comprá-la por valores especulativos. Acho que é o mínimo. Quanto à história da TAP e ao anúncio do doutor Montenegro de que o governo vai privatizar 49,9% da empresa, eu não vou desenvolver aqui a questão, pelo menos hoje, sobre quem será o investidor excêntrico e privado a querer ser acionista minoritário de uma empresa tutelada por um Estado em que o Estado é o acionista maioritário, bem entendido, e para como um Estado costuma reverter estas decisões a cada mudança de tutela. E também não irei comentar a exigência, que é agora muito recente, tem umas horas, do PS de que o Estado recupere os 3000 e tal milhões que os governos do próprio PS despejaram ou investiram, conforme os gostos, na TAP. O que me interessa aqui é apenas aplaudir o primeiro-ministro, que tomou a decisão fundamentado no sólido argumento de que não se pode continuar a atirar dinheiro para um poço sem fundo. Estou a citar o doutor Montenegro. Por isso, o primeiro-ministro arranjou uma solução surpreendente, mas ideal, que é continuar a atirar dinheiro para meio poço sem fundo. Não sei exatamente como é que isso funciona, mas o governo tem ao seu dispor portentos em engenharia financeira que servem os interesses do governo, servem os interesses do país, servem os nossos interesses, no fundo, e que vão tratar dessa aparente impossibilidade com uma perna às costas. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E também não tenho dúvidas nenhumas de que tudo isto é para o nosso bem. Este tipo de medidas vêm todas a nosso favor. Chega a ser impressionante, porque governo após governo, legislatura após legislatura, Portugal conta sempre com estadistas que não só querem o nosso bem, como desencantam-se pelas melhores maneiras de o alcançar. Os portugueses podem lamentar-se, podem protestar, podem queixar-se, podem resmungar, mas no fundo, o que os portugueses têm que reconhecer é que têm muita sorte.

Alberto Gonçalves e os recentes anúncios do governo dos bens tabelados nas praias à privatização parcial da TAP, hoje aprovada em Conselho de Ministros. Alberto Gonçalves, até amanhã.

Até amanhã.

Um abraço, Alberto.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.