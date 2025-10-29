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"Ideias Feitas" na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Alberto, bem-vindo. Não sei se traz uma receita de bolos, mas hoje queres falar de três Salazares?

Não sou eu que vou falar originalmente dos três Salazares. Esse é um refrão que o Dr. Ventura já repetiu tantas vezes, que por esta altura já devem ser nove Salazares, ou 12, ou 15. Pelos vistos, o Dr. Ventura reconhece que ele próprio, ainda por cima sozinho, não vai lá e portanto que era uma quantidade considerável de Salazares para acabar com a corrupção. Para pôr isto nos eixos, como ele não disse, mas podia ter dito. É possível que funcionasse um grupo, uma junta de Salazares, mas um Salazar, infelizmente, não funcionou. Salazar pode ter morrido pobre, mas muitos dos que o rodearam ou que serviram do regime enriqueceram à custa de compadrios, de influências, de cunhas e nem sempre de forma lícita. E além disso, como o Dr. Montenegro referiu no debate do Orçamento de Estado, e esta deve ser a primeira vez que me lembro que cito favoravelmente o Dr. Montenegro, uma ditadura é em si mesma uma forma de corrupção e a originalidade do nosso ditador, que ao contrário do que é costume noutros ditadores, viveu uma vida modesta, mas isso não altera a essência de um regime em que os cidadãos não podem sequer votar em liberdade. Ditadura é ditadura. E eu sei que haveria também muito para dizer sobre a liberdade em democracia, que é bastante variável e discutível. Mas para resumir, uma ditadura é corrupta por definição. Uma democracia é corrupta à medida dos seus políticos e do seu povo. E não seria um Salazar ou 36 Salazares a mudar isso. Portugal não precisa de uma ditadura, Portugal precisa de uma democracia mais exigente, mais escrutinada, uma democracia melhor. E por isso convinha que o Dr. Ventura fosse mais claro nesta matéria. Se aquilo que ele quer é uma democracia melhor, mais justa, no sentido moral do termo, no sentido jurídico, ou se quer mesmo um regime autoritário em que a injustiça fica estabelecida logo à partida. Também sei que é bem mais fácil implantar uma ditadura do que melhorar uma democracia, porque implica a famosa e se calhar inalcançável mudança de mentalidades, mas a facilidade não devia ser o critério a seguir aqui. Agora, a questão é que o Dr. Ventura não se sente obrigado a clarificar estas afirmações que de vez em quando faz. Provavelmente porque ele não as faz por acreditar nelas, mas porque sabe que provocam barulho e acha que eventualmente acabarão por dar frutos eleitorais. E quanto ao barulho, acertou em cheio, como quase sempre. A esquerda, e não só a esquerda, mais ou menos toda a gente que comenta a atualidade política não tem comentado outra coisa senão os três Salazares. Quanto ao resto, aos frutos eleitorais, eu não sei se a invocação de um ditador convence mais eleitores do que aqueles que afugenta. Eu francamente não sei o número de saudosistas do Estado Novo. Posso ter a impressão de que esta estratégia até é capaz de ser prejudicial ao Chega e à corrida presidencial do Dr. Ventura. Mas mesmo sinceramente, não tenho certeza nenhuma. A verdade é que hoje saiu uma sondagem, parcialmente realizada já depois das declarações do Dr. Ventura sobre os três Salazares, e essa sondagem atribui ao Chega uma subida nas intenções de voto e em empate técnico com o PSD e PS. Ou seja, à primeira vista, o trio de Salazares não afetou o crescimento do partido, pelo que o Chega tem motivos para festejar a sondagem e festejar possivelmente a estratégia adotada. Agora, o Chega não festejou. Pelo contrário, do que eu vi, houve um deputado e um membro da direção nacional do Chega, que se chama Ricardo Moreira Regala ou Regalja, com dois L, não sei como é que isto se lê. Mas este senhor veio para o Facebook criticar a empresa de sondagens porque entrevistou poucos algarvios, eu juro que isto é verdade, poucos alentejanos, poucos jovens e poucos homens. Eu fui ver e a empresa em causa usou na amostra as percentagens quase exatas das proporções de algarvios, de alentejanos, de jovens e de homens no total populacional do país. Ou seja, a empresa cumpriu as regras da amostragem e o senhor deputado do Chega ou ignora essas regras ou finge ignorá-las. E arranjou com isso um pretexto para denunciar mais uma alegada perseguição ao seu partido, e isto numa sondagem altamente positiva para o partido. E eu também sei que protestar sempre, com ou sem razão, tem sido positivo para o Chega, mas pode chegar, sem trocadilhos, o dia em que deixe de o ser. Seria aconselhável ao Chega reduzir a quantidade de Salazares e o nível de vitimização.

Obrigado, Alberto. Até amanhã aqui no "Ideias Feitas". Um abraço, Alberto.

Um abraço.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.