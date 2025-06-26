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Fazer ideias feitas? É o espaço de comentário do Alberto Gonçalves, Ideias Feitas na Rádio Observador. Muito boa tarde, Alberto. Hoje falamos do aiatolá Khamenei, que declarou vitória sobre Israel e os Estados Unidos da América?

Olá, boa tarde. Pois declarou, com toda aquela isenção que lhe é reconhecida, o líder supremo ou como é que eles lhe chamam, voltou às redes sociais, por acaso ao X, que é uma rede social americana, logo do grande Satã, para proclamar a vitória do Irão na guerra com Israel e na breve intervenção com os Estados Unidos na breve intervenção que os Estados Unidos tiveram nessa guerra. Sobre Israel, o senhor Khamenei afirmou que o regime sionista foi derrotado e quase esmagado pelos golpes da República Islâmica. Sobre os Estados Unidos e a tal intervenção, o senhor Khamenei disse que o regime americano entrou em guerra direta porque sentiu que se não o fizesse, o regime sionista seria completamente destruído. Aqui a República Islâmica também saiu vitoriosa e infligiu um duro golpe aos Estados Unidos. E isto é engraçado porque em 12 dias, Israel arrasou com as estruturas e as lideranças do exército, da Força Aérea e das espionagens iranianas. Inutilizou inúmeros mísseis do inimigo, uns no ar, outros ainda em terra. Bombardeou-lhes as instalações nucleares, aeroportos, indústrias bélicas e até a televisão que difunde a propaganda. Em contrapartida, o Irão lançou, e felizmente quase sempre sem grande sucesso, uma data de mísseis para zonas civis de Israel, que danificaram alguns edifícios de apartamentos e infelizmente mataram 28 pessoas. E contando isto tudo, feitas as contas, segundo o senhor Khamenei, Israel é que saiu derrotado e quase esmagado, repito, pelo Irão. Quanto aos Estados Unidos, eliminaram totalmente ou perto disso, o projeto nuclear iraniano. Pelo menos adiaram-no bastante. E o Irão é que infligiu um duro golpe à América. Nem no Irão, com a internet controlada e os media completamente nas mãos do regime, a vasta maioria das pessoas se deixa enganar pelas palavras do senhor Khamenei. O curioso é que as palavras dele são mais ou menos as mesmas de muitos comentadores profissionais ou amadores pelo Ocidente afora, onde em princípio há liberdade de expressão e de acesso à informação. O senhor Khamenei tenta, e é o seu papel enquanto um ditador, um tirano sanguinário, tenta, embora não consiga, aldrabar o seu povo, pelo menos a esmagadora maioria dele, mas tem as condições para isso. Agora, esses comentadores ocidentais tentam e se calhar conseguem aldrabar boa parte do seu público, que também à semelhança desses comentadores, deve ser gente desejosa de ver Israel e os Estados Unidos saírem humilhados de um confronto de que por acaso foram clara e inequivocamente vencedores. Não importa se o confronto opunha Israel e os Estados Unidos a uma teocracia sanguinária e primitiva e cavernícola e essas coisas todas. O que importa é poder estar de acordo com o líder religioso do Irão. Os factos de todo não são para aqui chamados. O que importa é poder declarar no "The Journal" ou no Instagram ou onde é que as pessoas dizem essas coisas, que o Irão ganhou e que os sionistas e os imperialistas perderam. Eles sabem que é mentira, acho eu que eles sabem. Mas o wishful thinking deles é mais forte. Como eles preferem a tal teocracia sanguinária às democracias livres, optam por difundir uma realidade que não existe, mas que é a que eles gostariam que existisse. Agora, claro que o exercício, este tipo de manobras exigem algumas cambalhotas na coerência, porque, por exemplo, na semana passada a palavra de ordem que todos reproduziam era a de que o Irão não estava a enriquecer urânio ou que se o fazia era apenas para fins civis. Agora a ideia que convém divulgar é que o Irão foi capaz de transportar previamente ao bombardeamento americano, o urânio para locais seguros e terá a bomba em questão de semanas ou meses. Ou seja, os ataques israelitas e sobretudo o ataque americano não serviram para absolutamente nada. Esta é uma contradição evidente, mas é um mero exemplo. Porque ler o mundo às avessas como esta gente o lê, implica contradições permanentes. E sentir o mundo às avessas, se calhar, significa viver em contradição permanente. Porque há gente que odeia a civilização que lhes permite dizer o que quiserem. E odeia essa civilização a ponto de venerar civilizações que são fundadas na opressão e no culto da morte e no extermínio. Essa gente, estou a falar de gente conhecida, de gente anônima, não é contra a sua liberdade, mas se calhar, não sei, não tenho a certeza, mas talvez prefira perdê-la a suportar a liberdade alheia. E isso, seja qual for o ponto de vista pelo qual olhemos esta questão, isso é uma doença mental. Venha isto da esquerda, venha da direita, venha do centro, de cima ou de baixo. Não interessa muito a origem, interessa o que se passa na cabeça destas pessoas. Estas pessoas deviam genuinamente ser estudadas. A questão é que provavelmente as alas psiquiátricas dos hospitais não têm espaço para tantos.

Análise do Alberto Gonçalves, esta declaração de vitória de Khamenei. Alberto, até amanhã.

Até amanhã.

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