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"Ideias Feitas" com Alberto Gonçalves. Hoje, Alberto, o tema que trazes é do realizador de cinema português que se recusou a participar no Festival de Jerusalém. Olá.

Olá, Vanessa. Eu era para falar sobre o engenheiro Guterres, que eu vi, corajosamente, nunca disse uma palavra sobre o massacre dos drusos na Síria. E ainda mais corajosamente, como é timbre da personalidade em causa, apareceu num instante a criticar Israel, quando Israel interveio ainda mais que para interromper o massacre dos drusos. Sucede que também a propósito de Israel e do Médio Oriente, surgiu entretanto uma notícia ainda mais premente e que está a abalar o regime israelita e quiçá o mundo, e que é a seguinte: eu ia sugerir que os ouvintes se sentassem, mas tu já deste a notícia agora na introdução. E a notícia é de que o realizador português Pedro Pinho rejeitou um convite para estar no Festival de Cinema de Jerusalém. A importância desta decisão prende-se, desde logo, com o facto de Pedro Pinho ser um vulto lendário de cinema, e lendário no sentido exato da palavra, ou seja, até agora ninguém sabia da existência dele e a partir de agora a maior parte das pessoas vão continuar a não saber. O filme em questão intitula-se, como quase todos os familiares do senhor Pedro Pinho devem saber, "O Riso e a Faca" e segundo a sinopse das próprias produtoras, passo a citar: "O filme segue a história de Sérgio, um engenheiro ambiental que viaja para uma metrópole da África Ocidental para trabalhar numa organização não governamental", isto está cheio de rimas, "e ajudar a decidir sobre a construção de uma estrada entre o deserto e a selva." Só por isto já apetece ver, mas ainda há mais. Rodado na Mauritânia e na Guiné-Bissau, o filme aborda questões sobre uma certa ideia da Europa, da forma como a Europa se relaciona historicamente com o resto do mundo, enquanto ideologia de superioridade moral, política, económica, filosófica, que se impõe sobre as ideias, sobre o colonialismo e formas que persistem para lá de toda a razoabilidade. Parece lindíssimo e parece pertinente. Por curiosidade fui ver e Pedro Pinho não tem 13 anos, tem 48. Para que fique registado, Pedro Pinho recusou participar no Festival de Jerusalém porque, diz ele com enorme originalidade, ele não quer ser cúmplice do genocídio que Israel está a cometer. Curiosamente, também diz que os direitos humanos estão a ser espezinhados pela Europa. Isso não o impediu de participar numa espécie de segunda divisão do Festival de Cannes, que é a Certain Regard. Se calhar Pedro Pinho não sabe que Cannes é uma cidade europeia, mas isso também não importa. Para o que importa aqui, são imprevisíveis as consequências da decisão de Pedro Pinho. É possível que os israelitas, privados da anteestreia de "O Riso e a Faca", saiam à rua a exigir a demissão de Netanyahu e a queda do governo. É possível que Netanyahu e o governo não tenham, de facto, condições para continuar depois disto. É possível que as Forças Armadas israelitas, as IDF, saiam de Gaza, abdiquem em definitivo de combater o Hamas e deixem o Hamas perpetrar as atrocidades, quer dizer, desculpem, os atos de resistência que quiser. Ou seja, face a isto, tudo pode acontecer, incluindo até uma posição de Donald Trump, que deve estar para breve. O que não parece que possa acontecer é a ausência de Pedro Pinho e da sua fita em Israel passar impune. Uma atitude assim drástica. Este é um momento histórico de extraordinária importância. Júlio César atravessou o Rubicão, Pedro Pinho recusou atravessar a zona de checkpoint do aeroporto para apanhar o voo rumo a Israel. E só para terminar, Vanessa, o Pedro Pinho, o realizador, fez também umas críticas ao governo português e espero que essas críticas não se reflitam num boicote à presença da sua fita nas salas portuguesas, porque não estou a ver como é que os portugueses poderiam lidar com isso, com a falta de, já não sei bem o nome, "O Riso e a Faca", acho que é isso.

Pinho, o realizador português que boicotou Israel, título deste "Ideias Feitas", sempre com a assinatura de Alberto Gonçalves. Alberto, bom fim de semana.

Bom fim de semana, Vanessa.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã