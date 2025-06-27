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E está a última da semana "Ideias Feitas", a crónica diária do Alberto Gonçalves, que hoje quer rumar ao lado de lá do Atlântico para falar do sucesso de Javier Milei. E pergunto ao Alberto Gonçalves por que não se fala de Milei? Por quê, Alberto?

Eu já vou lá, Miguel. Boa tarde.

Boa tarde.

E já agora fiquei curioso de saber se a Carlinha ouve o "Ideias Feitas", mas de qualquer maneira parabéns a todos que fazem a Rádio Observador neste dia.

Também tu fazes a Rádio Observador? Para lá insistir.

Se eu faço?

Também fazes. Não, é uma afirmação.

Um bocadinho pequeno . Mas aos restantes, apesar de mim, parabéns para os restantes. Agora, sobre o senhor Javier Milei, para a semana vai ser publicada em Portugal uma biografia dele. Eu começo por uma declaração de interesses, já que o livro é do alemão Philipp Bagus e tem prefácio do próprio Milei. O livro é editado pela Dom Quixote em colaboração com a Oficina da Liberdade, e a Oficina da Liberdade é uma instituição cujos fundadores são, na maioria, meus amigos . Mas não é por isso que estou a anunciar o livro, é mesmo pelo livro, porque a minha declaração de interesses não acaba aqui, porque para mim, o senhor Javier Milei é o líder político mais interessante, no sentido mais simpático do que neutro do termo, que surgiu no quadro internacional desde há muitos anos. O senhor Milei é presidente da Argentina há pouco mais de um ano e meio. À época, uns dias antes da segunda volta das eleições, nove ou 10 dias antes, mais de 100 prestigiados economistas de todo o mundo escreveram, publicaram e divulgaram um manifesto a garantir que as promessas claramente liberais de Milei iriam ser desastrosas para a economia argentina. Quer dizer, em abono da verdade, um desastre era aquilo que a economia argentina já era na altura, mas isso não parecia preocupar demasiado os tais prestigiados economistas. O perigo, o grande perigo, segundo eles, era Milei e os cortes ao Estado que Milei se propunha fazer. Espantosamente, os prestigiados economistas não foram ouvidos pela maioria da população argentina, que elegeu o homem da motosserra e do penteado esquisito presidente da República. Hoje percebe-se que a maioria dos argentinos tinha razão e que os prestigiados economistas não tinham. Milei cortou no possível e no que muitos garantiam ser impossível, abriu a economia e os resultados estão aí. E agora vou aqui recorrer a uma cábula, porque a inflação mensal, que era de 25,5% quando Milei tomou posse, está pouco acima de 1%. O saldo orçamental passou de negativo a positivo. A balança comercial, que era negativa, está com saldo positivo de cerca de 20 mil milhões. Os salários reais subiram 34%, a taxa de pobreza desceu 4%. Houve um aumento muito significativo do investimento estrangeiro. As previsões do crescimento para 2025 são de 5 ou 6%, consoante as fontes, que variam um pouco, mas não significativamente. E mesmo o desemprego, que os prestigiados economistas previam que seria absolutamente devastador, aumentou, sim, mas aumentou 0,7%. Está hoje nos 6%, que é uma taxa civilizada, digamos. Ou seja, se os resultados obtidos por Milei fossem o inverso deste extraordinário sucesso, não tenho dúvidas que as nossas televisões, por exemplo, as nossas televisões, abririam os telejornais com a incomensurável desgraça que se tinha abatido sobre os coitados dos argentinos. Agora, tendo acontecido como aconteceu, os telejornais nem tocam no assunto. Exatamente o que faziam quando, antes do senhor Milei, as políticas de esquerda levaram a Argentina ao caos. E eu lembro que a Argentina, há umas décadas, não assim tantas, era um dos países mais ricos do mundo. Mas para seguir o meu ponto, o silêncio costuma ser a resposta da generalidade dos mídia nestas matérias. Quando o socialismo corre mal e corre sempre mal, dedica-se lhe o silêncio. Quando as políticas que fomentam a liberdade correm bem, o que não é sempre, porque é raríssimo ou mesmo inédito essas políticas serem postas em prática, e serem sobretudo postas em prática com a sinceridade e a abrangência usadas por Milei. Portanto, se é socialismo, corre mal, silêncio. Se é liberdade, corre bem, que é este caso, não é um caso muito generalizável, silêncio também. Agora, isso é natural, porque a maioria dos mídia seguem uma certa linha. O que não é tão natural é que Milei devia ser incensado pelos nossos liberais ou por aqueles que se dizem liberais e, salvo exceções, que as há, não é. Das duas, uma: ou porque os nossos liberais tinham medo que as políticas que defendem não dessem certo e não se quiseram comprometer. O senhor Milei podia correr mal, a crença deles nas políticas liberais não é assim tão firme quanto isso, ou então porque as políticas em que de fato acreditam, afinal não são tão liberais quanto isso. E eles não partilham, não simpatizam sequer com as políticas do senhor Milei. E esta, julgo eu, é uma questão que os nossos liberais, ou os nossos alegados liberais, ou os nossos verdadeiros liberais deviam pensar. Eles e nós. Já agora nós também devemos pensar naquilo que os nossos liberais pensam, naquilo que os nossos liberais acreditam e se os nossos liberais são tão liberais quanto isso.

Alberto Gonçalves, dedicar esta última crónica da semana ao silêncio que se dedica às políticas de Javier Milei. "Por que não se fala de Milei?" é este o título do "Ideias Feitas" de hoje. Alberto Gonçalves, encontro marcado para segunda-feira. Bom fim de semana.

Igualmente, Miguel. Até segunda.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.