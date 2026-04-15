Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

"Ideias Feitas" com Alberto Gonçalves. Bem-vindo, Alberto. Sejas bem regressado das tuas justas e merecidas férias.

Muito obrigado, Ricardo Jorge, conforme acabei de ouvir.

Estou tramado agora. Alberto, vamos ao debate da semana: Pacheco Pereira e André Ventura.

Vamos lá. Eu confesso que ainda estou a recuperar da mudança de fuso horário, mas vi o debate entre essas duas personalidades o suficiente para ter uma opinião abalizada ou até abalizadíssima. De resto, agora a sério, não vou alinhar naquela ideia que correu mais ou menos por aí de que o conceito do debate foi ridículo, absurdo ou escusado, porque estamos numa época em que a secção informativa das televisões inclui centenas de pessoas a repetir cartilhas e por isso não me parece mal que se debatam nas televisões temas como aqueles que foram debatidos anteontem. Agora, sobre o modo como os temas foram debatidos, já terei duas ou três coisas a dizer. Desde logo, é evidente que o salazarismo foi uma ditadura e com o pacote completo das ditaduras, isto é, com censura, com opressão, com presos políticos, com essas coisas todas. Também é verdade que não foi uma ditadura particularmente sangrenta, mas foi uma ditadura. E por muito que custe a André Ventura, numa ditadura também a corrupção é um dado adquirido, desde logo a começar pelos pressupostos do corporativismo, mas a continuar em muitos outros aspectos que são da natureza das ditaduras. E por isso comparar a corrupção do atual regime, que é evidentemente imensa ou pelo menos muito mais do que devia ser, com uma espécie de honradez imaginária do Estado Novo, é um exercício possível, mas que não faz qualquer sentido. Agora, André Ventura, acho que não é preciso dizer às pessoas, é um político e de um político não se estranha que torça um bocadinho a realidade para adaptá-la às expectativas dos seus eleitores ou dos seus potenciais eleitores. Já Pacheco Pereira, que chegou ao debate a arrastar, como costuma, aliás, o peso de uma superioridade intelectual e moral que o desgasta e corrói há décadas, é um historiador, ou pelo menos intitula-se historiador, e por isso o que ele fez no debate é mais embaraçoso. Enquanto André Ventura não negou a existência da ditadura salazarista, também era melhor, Pacheco Pereira recusa-se a aceitar que o Processo Revolucionário em Curso foi uma tentativa quase consumada de impor em Portugal uma ditadura que não acho muito arriscado supor que teria sido mais brutal do que a ditadura precedente. Pacheco Pereira já foi comunista, já foi anticomunista, agora pelos vistos regressou ao radicalismo da juventude e recusa-se a condenar a violência praticada no PREC. Enquanto acusava André Ventura de referir o PREC ou de usar o PREC para legitimar ou, como se diz agora, branquear o Estado Novo, Pacheco Pereira literal e claramente usou o Estado Novo para branquear o PREC. E o problema é que o PREC não pode, ou pelo menos não deve, ser branqueado. À margem de todo o folclore, de todos os mitos alusivos a Abril, a verdade é que alguns dos que fizeram o golpe de Estado em 1974, que foi um golpe de Estado, tecnicamente, e dos que se lhe juntaram depois, sonhavam com a implantação de um regime comunista e uns tantos estavam dispostos a tudo, como se viu, para o conseguir, inclusive prender e matar quem discordasse desse encantador desígnio. Agora, os abusos extremos e a violência desse período não foram danos colaterais ou uns pecadilhos desculpáveis, como mais ou menos insinuou Pacheco Pereira. Foram um propósito, um objetivo assumido ou não assumido, nalguns casos, por muitos dos que na altura tomaram conta de facto do 25 de Abril e daqueles 18, 19 meses que se lhe seguiram. E também não são palpites subjetivos ou sujeitos a grandes debates. São factos incontestáveis e é preciso um notável descaramento para um alegado intelectual se expor em público a pretender o contrário. E só para terminar, Ricardo, queria só notar que li por aí uma série de críticas a Pacheco Pereira, não por estes motivos que acabei de referir, mas por, e vou citar uma das pessoas que eu vi, "dar palco a André Ventura." Se formos rigorosos, acho que foi André Ventura que deu palco e audiências a Pacheco Pereira, que hoje não é exatamente uma figura que arregimente multidões, se é que alguma vez foi. Eu conheço uma data de gente que aprecia politicamente André Ventura, conheço uma data de gente que odeia politicamente André Ventura, mas há longos anos que não falo com ninguém sobre Pacheco Pereira. Pacheco Pereira não entra nas conversas, pelo menos nas minhas e das pessoas que me rodeiam. Não é protagonista, nem sequer ator secundário ou personagem secundária dessas conversas. E ele, ao que parece, à medida que regressou às ideologias da sua juventude, regressou em simultâneo a uma espécie de clandestinidade. Uma clandestinidade peculiar ou original, em que nem ele anda escondido, nem ninguém o procura.

E amanhã há mais "Ideias Feitas". Um abraço, Alberto. Até amanhã.

Um abraço, Ricardo. Até amanhã.