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O Alberto Gonçalves. Vais mesmo ficar por Portugal no Ideias Feitas de hoje, Alberto Gonçalves. Olá, queres olhar aqui para as declarações de Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, sobre Portugal estar em guerra.

Olá, Vanessa, boa tarde. Vou ficar por Portugal figurativa e literalmente. E começo por dizer que antigamente as declarações de guerra eram uma coisa solene e ao mesmo tempo compreensível. Quando o Roosevelt declarou guerra ao Japão ou fez o discurso que depois levou à declaração de guerra logo a seguir pelo Congresso ao Japão, no famoso discurso da infâmia após o bombardeamento de Pearl Harbor, todos os americanos perceberam que começara uma guerra e mais importante, ou pelo menos tão importante quanto, perceberam por quê e com quem. Nos tempos que correm, ou pelo menos em Portugal, não sei se é assim nos outros países, as guerras declaram-se com outra jovialidade, com outra leveza e, ao mesmo tempo, com outro mistério. Porque ontem o Primeiro-Ministro foi a uma conferência organizada pela Sic Notícias, o que só por si já é esquisito, e anunciou distraídamente que Portugal também está em guerra. E depois, pra complicar ainda mais o assunto, acrescentou que, volto a citar: "Estamos em guerra também às portas e dentro do nosso país." E como se isto já não fosse críptico o suficiente, o doutor Montenegro foi mais longe e desatou a aliviar-se assim numas frases vagas que, volto a citar: "Todos os dias somos alvos de ataque nas nossas instituições públicas e nas nossas instituições privadas. Nós todos os dias sofremos a ofensiva que parte dos mesmos países que nos ameaçam não só nesses conflitos terrestres, nesses conflitos que no campo de batalha se expressam e que nós vimos nas imagens. Nós todos os dias, nomeadamente no ciberespaço, somos colocados sob ameaças reais que, se se concretizarem nos seus objetivos, colocam em grande dificuldade, em grande contrariedade, a nossa capacidade de criar riqueza." E se estiverem confusos, agora fim de citação, mas se o ouvinte estiver confuso, e é o que se espera pelas afirmações seguintes, e prometo que depois já não cito mais, acho eu. Disse o doutor Montenegro, a seguir, que a relação entre a guerra no ciberespaço e a guerra geopolítica, geoestratégica, a guerra do armamento, a guerra no terreno, é uma relação de grande proximidade, para não dizer que é a mesma. E depois acrescentou que as democracias europeias estão sob ataque. E pronto, fim de citação, espero que definitivo. E face a isto tudo, a pergunta que se impõe é: o Primeiro-Ministro está a falar de quê e do quê? Da Rússia, de ataques informáticos indiscriminados, sem autor presumível, do Irão, dos imigrantes, da extrema-direita, da extrema-esquerda, dos funcionários públicos? É que não se consegue perceber. É quase preciso, provavelmente não há, mas seria preciso consultar um tutorial do YouTube para deslindar que a tal conferência da Sic Notícias era sobre defesa e que as afirmações do doutor Montenegro serão, presumivelmente, sobre a necessidade de aumento da despesa para fins militares, agora que os Estados Unidos, com o senhor Trump, se cansaram de sustentar a NATO e decidiram impor aos restantes parceiros da aliança uma percentagem mínima do PIB para gastos com a defesa. Significam então estas intrincadas declarações do doutor Montenegro que Portugal acordou para a obrigação de contribuir com os valores exigidos pelos Estados Unidos e pelo senhor Trump? Sim e não, porque também nisso o doutor Montenegro é nebuloso, mas aqui é o tipo de névoa que caracteriza aquela chico-espertice lusitana. Eu vou passar novamente à palavra, mas tenho aqui mais uma citação do doutor Montenegro para fazer. Estava a tentar não voltar a citá-lo. Mas disse ele: "Alguém duvida que o novo aeroporto de Lisboa ou a terceira travessia do Tejo não têm uma dimensão da nossa capacidade de segurança, na nossa capacidade de resiliência? Claro que têm." Palavras dele, obviamente. E assim já se compreende melhor este arrazoado todo que esteve aí acima, atrás. O que o doutor Montenegro quis dizer, tudo muito espremido, é que Portugal não vai gastar um cêntimo mais em defesa, vai atribuir à defesa a construção de desígnios nacionais, como mais um aeroporto e mais uma ponte. Com jeito, o doutor Montenegro junta-lhes o TGV, que deve ser outro empreendimento essencial com enorme dimensão na nossa capacidade de resiliência. E ainda tudo mais bem espremido e contas feitas, Portugal está em guerra, sim, está há muito tempo. É uma guerra velha, é uma guerra antiga, entre uma classe política que ocupa o Estado para esfrangalhar dinheiro em obras de regime e os contribuintes que pagam tudo, sem hipótese de reclamação. Às vezes são os contribuintes portugueses, ou costumam ser. Às vezes também chega aí algum dos contribuintes alemães e irlandeses. E os contribuintes, pelo menos os portugueses, pagam sem reclamar, porque não conseguem, e às vezes até pagam estas coisas com gosto. E é uma guerra desigual, com vencedores e derrotados que estão decididos à partida.

Sabiam que Portugal está em guerra? O Primeiro-Ministro sabe. Título do Ideias Feitas de hoje, sempre com a assinatura do Alberto Gonçalves. Alberto, não vais de férias, amanhã há mais. Até amanhã.

Para já ainda não, Vanessa.

Até amanhã.

Até amanhã.

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