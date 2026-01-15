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Ideias Feitas com Alberto Gonçalves na Rádio Observador. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo. Obrigado.

Hoje o título da tua crônica é: "Se Trump não ajudar os iranianos, ninguém ajuda."

É o que parece. Isto não está famoso. A noite passada, eu ia dizer a semana passada. A noite passada e durante umas horas, eu tenho andado a seguir isto com particular atenção, ficou a impressão de que o ataque dos Estados Unidos ao Irã estava iminente e depois não aconteceu nada. As movimentações ou as ameaças de movimentações foram anuladas. Havia bases a ser evacuadas, que depois acabaram por não ser. O espaço aéreo do Irã e do Iraque tinha sido fechado e voltou a abrir-se ao fim de umas horas. E hoje, a julgar pelas redes sociais, os iranianos, principalmente os iranianos, mas também os israelitas, americanos e pessoas de outros países que desejavam que o ataque tivesse existido, dividem-se em duas escolas de pensamento. Uns convenceram-se de que, por um motivo ou por outro, o senhor Trump já não irá intervir no Irã e mostram-se profundamente desapontados ou até furiosos com o presidente americano. Porque convém recordar que o presidente americano tem prometido sucessivamente ajudar o povo iraniano que protestava e que tem morrido nas ruas. Prometeu-lhes ajuda, embora sempre de uma forma algo críptica, dava a ideia que a ajuda era militar, através de uma intervenção militar. Estas pessoas que estão desapontadas com Trump apontam diversas causas para o alegado recuo, se é verdade que os Estados Unidos recuaram de vez nesta questão. Há quem diga que o Trump cedeu à pressão da Arábia Saudita e do Qatar, ou que cedeu à ala mais isolacionista da sua administração, que ao que parece é liderada por J. D. Vance, ou que apesar das promessas receia envolver-se em mais um conflito que poderá prolongar-se e para o qual a América neste momento não tem disponibilidade material e se calhar emocional e simbólica, etc. E depois há uma outra escola de pensamento que defende que os Estados Unidos ataquem o Irã e continua a achar que isso ainda vai acontecer e que só não atacou porque está a aguardar a deslocação de meios e de tropas para o Médio Oriente, ou está a fazer bluff para confundir o inimigo, ou Trump está a apostar na sua falta de previsibilidade, ou então só atacará quando ninguém espera que ataque, que é mais ou menos o que eu acabei de dizer, e por aí fora. Eu, por mim, não tenho certeza nenhuma. Eu não faço ideia, como é natural, como esta gente toda que discute isso também não faz. Eu não faço ideia se o ataque terá lugar e muito menos quando terá lugar. Eu não sei se, a existir, será executado apenas pelos Estados Unidos ou se haverá alguma participação de Israel. E não sei também se haverá, de facto, condições militares para um ataque assim ser bem sucedido. O que eu sei é que gostaria muito que os Estados Unidos atacassem o Irã, desde que esse ataque fosse capaz de derrubar o regime dos Aiatolas e permitisse que aquela gente pudesse decidir um futuro menos subjugado a selvagens e que se desse um passo decisivo para acabar com o principal financiador do terrorismo internacional, essas coisas todas muito bonitas. E também sei que se ficar tudo na mesma, as promessas de Trump serão vazias e terão tido mais ou menos as mesmas consequências trágicas que, por exemplo, as famosas linhas vermelhas do Obama na Síria, quando jurou intervir se Assad usasse armas químicas. Assad usou armas químicas, Obama não interveio e Assad continuou no poder e continuou a matar infelizes. Eu gostaria muito que Trump não viesse a ser um novo Obama, pelo menos no que diz respeito a desrespeitar os próprios compromissos numa matéria tão grave. Ele não é muito fiel à sua própria palavra, o senhor Trump, mas neste caso os iranianos, em larga medida, saíram às ruas confiantes de que a palavra Trump aqui teria valor. Agora, para lá de tudo isto, o que já ficou claro nesta história é que já estejam desanimados ou estejam ainda esperançosos, os iranianos têm noção de que se um dia chegar ajuda externa chegará dos Estados Unidos e possivelmente ou parcialmente de Israel. Nesta história toda é notável a completa ausência da ONU e da Europa. Eu nestes dias, repito, tenho prestado particular atenção ao assunto. Acho que o tradutor de persa do meu computador trabalhou como nunca julgou trabalhar na vida. Não sei se até já o tinha usado muitas vezes, mas tenho usado constantemente, porque estou a espreitar regularmente milhares de páginas de iranianos, obviamente quase todos expatriados, a internet lá está cortada. E não vi um apelo, não vi um queixume, não vi uma referência que fosse à ONU ou à Europa, ou a qualquer um dos países europeus. A Europa como um todo ou um país europeu em particular, ou dois a três países. É como se não existissem. E o curioso é que para efeitos práticos, não existem mesmo. Para além de palavras de comiseração, e isto dos líderes europeus, porque da ONU e do engenheiro Guterres praticamente nem isso. Mas para além da comiseração e da condenação que os líderes europeus têm feito aos massacres no Irão, do nosso continente que não saiu nada e ninguém espera nada, pelos vistos. Goste-se ou não, o certo é que no Irão, como na Venezuela e onde calha, hoje em dia a única esperança de liberdade é que pode resultar da ação do senhor Trump, o homem que recuperou o velho slogan America First. Agora veremos se o senhor Trump não leva o slogan demasiado à letra. É um bocado irônico, mas a oportunidade de acabar com a República Islâmica, com este regime dos Aiatolas, seria muito boa para o mundo, com certeza, mas seria acho que ainda melhor para a América. Vamos ver o que acontece.

Obrigado, Alberto. Alberto Gonçalves e as Ideias Feitas até amanhã.

Um abraço, Ricardo.

O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite da Lisman.