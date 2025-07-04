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É o espaço de opinião de Alberto Gonçalves aqui na Rádio Observador. Hoje, Alberto, boa tarde. Neste "Ideias Feitas", queres falar do julgamento da Operação Marquês.

Um dia teria que ser. Olá, Miguel. Boa tarde. Eu começo por confessar que não segui com excessiva atenção o início do julgamento do engenheiro Sócrates ou da Operação Marquês, mas segui o suficiente para perceber que o arguido, ou agora réu, e parece com a ajuda do seu advogado, pelos vistos, tem tentado transformar o tribunal num espaço, numa espécie de sucursal do Parque Mayer ou num espaço de baderna. Se calhar porque acha que a sua importância lhe confere esse direito, ou então porque imagina que a baderna e o Parque Mayer são a saída que resta depois de ter tentado de tudo e mais alguma coisa para não ser julgado. Ou talvez seja uma mistura das duas coisas, não sei. O que sei são duas outras coisas. A primeira é que em poucos anos, uma década, uma década e pouco, o autoproclamado engenheiro Sócrates desceu do pedestal para se transformar numa figura ligeiramente anedótica, que eu não digo esquecido, mas desprezado por todos ou quase todos. Ele hoje é uma personagem recorrente daqueles bonecos cômicos que aparecem na internet, os memes. Hoje ninguém respeita José Sócrates e se alguém o respeita, tem vergonha de mostrar e de dizer. Não é exatamente como o título do romance "A Queda de um Anjo", mas é a queda de alguém com caráter no mínimo duvidoso, que usou o poder e o país como alguém usaria ou usa as ferramentas de jardim no seu quintal. No fundo, o engenheiro Sócrates a certa altura, eu acho que ele se julgou imune, julgou-se inatacável, superior às regras da decência e, de acordo com as acusações que agora estão a ser avaliadas em tribunal, à própria lei. A questão é que José Sócrates não chegou a esse estado de deslumbramento, a esses píncaros da soberba, por acaso, nem porque ele mesmo decidiu. O tipo de arrogância que tomou conta dele aconteceu porque houve uma enorme quantidade de gente a legitimá-la. E esta é a segunda coisa que eu sei. Por muito que o seu desamparo, vamos dizer assim, o seu atual desamparo possa sugerir, José Sócrates não se fez sozinho. Desde logo, houve um eleitorado que acreditou nele e que acreditou nele a ponto de lhe dedicar cançonetas sinosinos, como aquela do menino que sonhava com ventoinhas a propósito da energia eólica e tal. Houve assim uma veneração quase religiosa em volta do homem. E depois, além do eleitorado, houve obviamente um partido que das bases até às cúpulas alimentou José Sócrates a troco de empregos, a troco de dinheiro, a troco da pura possibilidade de mandar em nós, essas coisas que a política dá ou pode dar. E apesar de hoje ser um homem só, solitário, houve tempos, e não são tempos muito distantes, muito remotos, houve muitos homens e mulheres que ajudaram a construir a persona José Sócrates e o projeto de dominação que lhe esteve associado, com tudo o que de prejudicial, de nocivo, isso representou para Portugal. Quer dizer, agora duas e meia dessas pessoas estão com ele no banco dos réus, mas a vastíssima maioria dessas pessoas anda por aí em liberdade, com rendimentos generosos e com prestígio até. Quer dizer, por interesse pessoal e coletivo, o coletivo deles, não o nosso, essas pessoas defenderam José Sócrates até o limite e muito para lá do limite, mesmo quando já eram evidentes as trapalhadas políticas e judiciais em que o homem se enfiou e de certo modo nos enfiou a todos. E é por isso que adiamentos e demoras à parte, isso é uma outra questão que não vou discutir aqui, embora eu ache positivo que José Sócrates tenha regressado ao tribunal, faz bastante impressão que tantos dos que legitimaram, dos que suportaram o seu comportamento, tenham saído impunes, judicial ou pelo menos política ou, no mínimo dos mínimos, socialmente. Nem isso. Eu espero que José Sócrates tenha o castigo que merece e se não merecer, que haja nenhum, se o tribunal assim apurar, é o que temos que respeitar. Mas não vale a pena esperar que os seus numerosos cúmplices, sejam formais, sejam simbólicos, que esses cúmplices um dia sejam castigados, mesmo que fosse apenas simbolicamente. Não tem que passar pelo tribunal, não é isso que está em causa, ou nem sempre será isso que está em causa. E o facto de eles passarem por tudo isto impunes, isso é péssimo. É péssimo para a justiça, em alguns casos, com certeza, mas o que é pior, nos casos em que não haverá propriamente crimes cometidos, mas há outra espécie de coisas envolvidas, é péssimo para o país em geral. É um país que em determinada altura e como, por exemplo, o caso de Felipe morto das notícias, esse país deu ao PS de José Sócrates a maioria absoluta e depois deu outras vitórias e deu outras maiorias absolutas ou relativas aos parceiros do José Sócrates e aos seus sucessores. E isso vai ficar como está.

Opinião de Alberto Gonçalves hoje com esta notícia que marca também a atualidade desta semana, o arranque do julgamento da Operação Marquês. Alberto, um bom fim de semana. Até segunda.

Bom fim de semana, Miguel. Um grande abraço.

O Ideias Feitas conta com o apoio do azeite Talismã.