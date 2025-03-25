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A proposta é sempre a mesma, o tema é que varia: desfazer ideias feitas, sempre com o Alberto Gonçalves. Alberto, hoje queres olhar aqui para esse cartaz do Chega que tem dado o que falar e que associa Luís Montenegro a José Sócrates. Olá.

Olá, Vanessa, boa tarde. Para quem ainda não sabe, eu acho que a esta altura já toda a gente sabe que o Chega espalhou por aí uma série de outdoors em que insinua que o doutor Montenegro e o engenheiro Sócrates são corruptos. O doutor Montenegro, na sequência disso, processou o Chega, na medida em que considera o cartaz, tenho que me socorrer aqui de uns escritos, "infamante, soez, hediondo e ignóbil". E com tantos adjetivos, eu fiquei sem perceber se o doutor Montenegro não gostou de ser chamado de corrupto ou de ser associado ao engenheiro Sócrates, provavelmente ambas as coisas, mas adiante. Em resposta a estas acusações do doutor Montenegro, que foram resposta às acusações do doutor Ventura, o doutor Ventura já se pôs aos gritos a dizer que querem calar o Chega, ele diz muitas vezes estas coisas, e invocou o direito à liberdade de expressão. Ora, a liberdade de expressão é um direito muito bonito, e depois cada um insere o limite da sua preferência. Isto está configurado de forma deliberadamente vaga. E na nossa Constituição também é assim. A nossa Constituição, que nesta e noutras coisas é tipicamente ambígua, a liberdade de expressão é absoluta, mas esse absoluto não é assim tão absoluto, porque acaba quando envolve conceitos tão vagos quanto a honra e a dignidade pessoal. Isso é a visão da Constituição. A minha visão, se eu puder dar também uns palpites modestos a propósito do assunto, a liberdade de expressão não devia ter limites. As pessoas deviam poder dizer dos outros o que quisessem e se entre aquilo que disserem estiverem acusações da prática de crimes, devem igualmente sujeitar-se a responder em tribunal. Por exemplo, eu acho que os tribunais não deveriam perder tempo com quem se queixa de que o chamaram de idiota ou velhaco ou incompetente, já que a idiotia ou a velhacaria ou a incompetência não são crimes, pelo menos em Portugal, feliz ou infelizmente. Agora, chamar alguém de assassino já é chato, sobretudo se a pessoa em causa não foi condenada ou sequer acusada de o ser. E quem diz assassino, diz corrupto. Ou seja, se o precedente do Chega vingar, nada impede o PSD agora de começar a responder com cartazes em que, sem fundamento ou até sem a suspeita de qualquer espécie, começa a atribuir ao doutor Ventura as maiores patifarias puníveis pelo Código Penal. Animaria a campanha. Seria uma campanha um bocadinho porreiros, mas seria uma campanha animada. Já perto do fim, Vanessa, o que mais me interessa neste episódio não é nada disto, o que mais me interessa é o fato de até ver o engenheiro Sócrates ainda não se ter pronunciado a propósito. E se agora me vieres corrigir, isto destrói-me aqui a tese toda.

Creio que não. Pelo menos acho que não vi.

Da última vez que vi, foi há 20 minutos, e ele ainda não se tinha pronunciado. O engenheiro Sócrates não disse nada sobre isto. E lembro que, ao contrário do doutor Montenegro, o engenheiro Sócrates está de fato acusado do crime de corrupção e de mais alguns. Mas, à semelhança do doutor Montenegro, o engenheiro Sócrates não foi condenado por nenhum, e nada garante, de forma absoluta, para usar outra vez a palavra, que o venha a ser. E, no entanto, é o desgraçado do homem que sai totalmente enxovalhado desta história toda. É ele que serve de referência negativa à qual ninguém se quer ver associado. O engenheiro Sócrates tornou-se uma espécie de equivalente da lepra no nosso espaço político. Uma coisa ruim, uma coisa contagiosa, de que todos exigem distância, mesmo que apenas se trate de um cartaz, mesmo que apenas estejam próximos dele na imagem de um cartaz. Imagine-se. O engenheiro Sócrates desceu tanto, está tão por baixo, e eles já mandam nisto tudo. Está tão por baixo na escala social que já nem tem forças, nem sente legitimidade para reagir a que o tratem assim. E se o engenheiro Sócrates não fosse o engenheiro Sócrates, eu teria pena dele. Como o engenheiro Sócrates é o engenheiro Sócrates, eu não tenho pena absolutamente nenhuma.

E é por isso que resumes no título que escolheste para o Ideias Feitas de hoje, essa ideia: Sócrates, um farrapo em cartaz. Alberto, até amanhã.

Até amanhã, Vanessa.