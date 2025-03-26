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Ideias Feitas com Alberto Gonçalves. Alberto, há um anúncio aqui de um kit de emergência da União Europeia? Olá.

Olá, Vanessa. Parece que sim. Eu li no Observador e depois confirmei, mas não é que precisasse de confirmar. Eu até estive para fazer este Ideias Feitas sobre a fuga de informação a cargo de altas figuras da administração Trump relativa a um ataque que se verificou ao Iémen. A perspectiva mais aceite sobre esse assunto é que o governo americano discuta assuntos sérios numa coisa que é parecida com o WhatsApp, mas não é bem o WhatsApp, não conheço aquela plataforma ou aquela rede social. Embora também haja por aí quem fale na hipótese de que o jornalista que se viu incluído na conversa e que a divulgou, também tenha sido incluído de propósito com uma finalidade qualquer que sinceramente me escapa. O que não me escapa é o fato de já meio mundo ter comentado esse episódio e, por isso, em vez de comentar a enxurrada de novidades que chegam diariamente dos Estados Unidos, prefiro comentar a resposta da Europa a essa enxurrada e aos recentes abalos da ordem mundial. Nas últimas semanas ficamos a saber que confrontada com Trump e por Trump, a Europa acordou. E acordou cheia de energia. Neste período, em poucas semanas, a Europa, seja a União Europeia, seja a Europa no sentido lato do termo, já congeminou uma data de planos para se tornar uma potência militar a sério e a breve prazo ou a médio prazo. No meio dos planos, ainda por cima, a Europa tem também anunciado orçamentos de guerra, são 800 mil milhões para um lado, é 1 trilhão só na Alemanha, por outro. Aparentemente, a Europa não está apenas a preparar-se para resistir à Rússia ou para dissuadir a Rússia, está a armar-se para conquistar o mundo inteiro e, se possível, mais dois ou três planetas de brinde. No que depender de dinheiro hipotético e de bazófia, as conquistas estão garantidas. No que depende da realidade, as conquistas parecem um bocadinho mais difíceis ou deparam-se com mais obstáculos. E é aí que chegamos ao kit, porque hoje, e cito essa notícia do Observador, foi apresentada a estratégia de preparação da União Europeia, que consiste em apelar, e agora passo a citar, vou ter que começar o correio aqui da cábula, "que os cidadãos europeus devem ter em casa um kit de emergência que permita a sua sobrevivência durante 72 horas sem ajuda externa em caso de catástrofe. Cada agregado familiar deve assim ter uma reserva mínima para três dias de bens essenciais como água, alimentos, medicamentos, pilhas e baterias elétricas. Estes deverão ser suficientes para reduzir a dependência imediata de ajuda externa em situações de agressões armadas, ciberataques, pandemias ou consequências da crise climática." Ou seja, pelos vistos, essa Europa acordada e pronta a levar tudo à frente, não é para já. Para já, a ideia é só tentar com que os europeus armazenem umas conservas em casa e aguentem três dias sem morrer. Decorridos os três dias, uma pessoa fica na dúvida se os europeus estão condenados a falecer na cave, rodeados de latas de sardinha e rolos de papel higiênico, ou se a tal ajuda externa chega entretanto. O que será ou o que é a ajuda externa, também ninguém diz e também duvido que alguém saiba. Talvez seja uma equipa da Cáritas a distribuir alimentos, talvez seja uma trupe de terapeutas a fornecer apoio psicológico, talvez seja um batalhão de artilharia pronto a resgatar as pessoas, ou talvez não haja ajuda nenhuma e a nova e gloriosa e portentosa Europa não preveja durar mais que os tais três dias, seja a combater a Rússia, seja a combater as chuvas na primavera. E uma última hipótese, que me parece até mais provável, é que tudo isto se limite a prosseguir a estratégia que correu tão bem na Covid: assustar os cidadãos para facilitar a concentração de poder. O mais certo é a Europa não tencionar fazer nada, além de continuar a meter medo aos europeus. Medo da Rússia, medo da China, medo da América, medo do clima, medo da gripe, medo de bugs informáticos, quer dizer, medo de tudo. Isto é tudo ridículo. Medo do ridículo não há hipótese de a Europa ter, pelo menos a breve prazo.

Tenha muito medo. O kit de emergência da União Europeia, o título deste Ideias Feitas, sempre com a assinatura do Alberto Gonçalves. Alberto, até amanhã.

Até amanhã, Vanessa.