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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções do Festival NOS Alive. St. Vincent dá-nos as aberturas para o Isto Não Passa na Rádio desta semana. Sejam bem-vindos, eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Tiago Pereira. Esta semana com os destaques do cartaz do Festival NOS Alive, 10, 11 e 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. Olá, Tiago. Bem-disposto?

Nelson, como é que estás?

Tudo bem, espetacular.

Espetacular.

Mais um festival, mais um verão.

Mais um festival.

Já tiveram melhores dias, os festivais de verão?

Acho que depende do festival que estiveres a falar. Nós, por exemplo, aqui no Observador temos acompanhado alguns festivais que não serão os grandes festivais. Acho que há aqui umas oposições interessantes. Este ano não tens Rock in Rio, este ano não vais ter Super Bock, Super Rock, nem Sudoeste. Este ano tiveste um Primavera que não correspondeu às expectativas de toda a gente que tinha olhado, por exemplo, para o cartaz de Barcelona. Tiveste um Calorama que, pelo menos em termos de espectadores, ficou muito aquém daquilo que já aconteceu. Talvez a mudança de data tenha influenciado isso.

Já anunciaram que para o ano volta a ser em agosto.

E tens um Alive agora que tem um primeiro dia obviamente esgotado, nem que tivesse só a Olivia Rodrigo.

É por causa dela?

Claro, temos quase tudo vendido.

Não é por Miguel Valente ou Bruno Azeredo, são coisas que eu estou a ler do cartaz. Não sei o que são.

A Olivia Rodrigo bastava para esgotar o Passeio Marítimo de Algés.

Ok.

Não estou a desvalorizar todos os restantes artistas, só estou a dizer como é que se explica o facto de o dia ter esgotado. Ou melhor, os outros dias é que autoexplicam-se o facto de não terem esgotado. Enquanto no primeiro dia tens um óbvio cabeça de cartaz, que é uma das maiores estrelas pop mundiais do momento, acabou de tocar em Glastonbury. E nos outros Terias os Kings of Leon, que não vêm e há uma banda de substituição. Não sei até que ponto vai correr bem.

São os Muse.

São os Muse.

Mas depois no dia 11 o cabeça de cartaz é ANIMA.

É.

Que é um DJ, não é?

É uma experiência. É DJ com coisas.

É uma experiência?

Não sei, é todo um pacote.

Ok.

Lá está, isto assim dito. A questão é: não é um cabeça de cartaz pop rock como já viste.

Claro.

É só essa a minha questão.

Eu acho que para isso o dia 12 está melhor, pelo menos para o meu gosto pessoal. Tem Nine Inch Nails, que é sempre uma coisa interessante de se ver ao vivo, tem Future Islands.

É verdade.

Já lá vamos. Olha, no dia 11 há também St. Vincent, trouxe aqui "Tiempos Violentos", porque ela lançou o último disco, "All Born Screaming". Depois teve uma edição no final do ano passado, que é todo em espanhol. E eu achei piada, ela recriou praticamente todas as letras das canções. É exatamente o mesmo disco, só que é a versão espanhola. Júlio Iglesias fez isto, em português.

Grande Júlio Iglesias.

Julio. Já que estamos em julho. Isto já se fez noutras. Há Roberto Carlos a cantar espanhol também. Se calhar a St. Vincent foi por aí e fez este "Todos Nacen Gritando", que é a tradução do "All Born Screaming", e foi lá que fui buscar esta "Tiempos Violentos". Podem vê-la dia 11 de julho no NOS Alive. Macacos do Chinês. Tinha sido uma das minhas preferências.

Uma das coisas mais interessantes desta edição do festival são as coisas, entre aspas, mais pequenas, que vão acontecendo. Há aqui umas quantas atuações que eu acho que vale muito a pena ver. Uma delas é a dos Macacos do Chinês, que é uma banda que regressa. Uma banda de uma bela localidade chamada Reboleira, que regressa depois de muitos anos. Não que seus integrantes estejam estado quietos ou a não fazer coisas, mas não estiveram dedicados a este projeto, que é daquelas coisas que mistura hip-hop com pop rock, com eletrónica e tudo o que mais houver. E eles têm novidades, têm a recuperação de um catálogo a chegar às plataformas digitais e haverá novas canções a caminho. E vale muito a pena espreitar esta rapaziada no dia 11 de julho.

11 de julho.

Ouve só, vocês não estão habituados a batidas como estas, ficam mal-acostumados. E nós sempre mal-comportados, continuamos a deixar cair baixos bem pesados. Vê só, vão ficar atordoados, porque beats como este ainda são recém-chegados. E nós sempre aladiantados, continuamos a surpreender ouvidos bem fechados. Vê só como o Opaz faz o beat que ele constrói a partir de um kit de faunos ao mesmo beat. Se achas piada, só tick, tick, nesta corrida és o Coiote e eu sou o Flip, Flip. Temos o sal necessário para provocar um AVC, pimenta para expirar mais rápido que o DGV. Temos o picante preciso para ativar o ponto G, nós somos mais preparados que o teu médico de GP. Já agora, o meu nome é Skillaz, não tenho pressa em escrever porque os likes fazem filas. E saem sempre tão bem que o ritmo nunca consegue sequilas. Ouve-las e continuo a fazer, sempre com a intenção de te fazer perceber que aquilo que estás a ouvir não é fase de desentender, que aquilo que estás a ouvir não é normal de confundir. Estou a enviar informação e tu não estás a receber, vou explicar de outra forma para veres o que estou a dizer. Para quem não chora, não grita, para quem não sorria. Nós pomos os graves em dia. Quem disse que isto não batia? Queres uma cena assim, esquece, antes não havia. Eu gosto de linhas continas, mas na mesma abestei-me, não é buscar pelo seguro, mas na mesma arrisquei-me. Estou a brincar com fogo, então claro que queimei, mas nunca vou ser falso como o Super Mario, que havia na família ninguém. O melhor deste projeto é o seu tom original, não me leve a mal, é só que não encontro igual. Então o que vamos dizer é que inventámos um novo estilo de afro tech minimal. De uma maneira real, temos a raiva da cidade, a calma do mundo rural. Somos a boa notícia na rotina matinal. Tal e qual, mas não como o jornal. Fuleiro e escandaloso de uma forma literal. Agimos de forma mental, enxertamos com a tua atividade cerebral. Para quem não chora, não grita, para quem não sorria. Nós pomos os graves em dia. Quem disse que isto não batia? Queres uma cena assim, esquece, antes não havia. Primeiro estranhes, depois entranhes, se o ritmo é lento, mas tu não me apanhas. Eu só te peço para não seres quadrado, dá para rimar em todo e qualquer lado. Primeiro estranhes, depois entranhes, se o ritmo é lento, mas tu não me apanhas. Eu só te peço para não seres quadrado, dá para rimar em todo e qualquer lado, porque tranquilo, quando faço com estilo, só precisas de vontade e de um pouco de brio. Tranquilo, quando eu faço com estilo, porque quando entro no formato, aqui não há desafio.

Também era das minhas preferências para o dia 11 de julho, os Macacos do Chinês, aqui com "Plutão", escolha do Tiago Pereira, que foi a Ruídos Reais, disco de 2009 dos Macacos do Chinês. Bela escolha, Tiago, obrigado.

Gosto muito disto.

Eles também gostam muito de ti.

Eu acho que sim.

É normal.

Pelo menos não têm nenhuma razão para não gostar, até agora.

Continuamos a olhar para o cartaz do NOS Alive e agora para, eu acho que também é no dia 11, deixe-me só confirmar. Não, se calhar não. Estava a tentar perceber em que dia é o concerto de Capicua, que é outra das minhas escolhas. Ela está de regresso com um novo disco, chama-se "Um Gelado Antes do Fim do Mundo". Gostei muito da faixa de abertura, "Making Teenage Ana Proud". Acho que foi uma maneira ótima de apresentar o regresso aos discos de Capicua. Entretanto, nas últimas semanas saiu também vídeo para "Meia Romã". É uma canção um bocadinho diferente. Gosto quando a Capicua é assim um bocadinho mais agressiva e in your face. Ela tem muito essa característica, mas gosto também quando ela abraça outras sonoridades mais contemplativas. De resto, ela tem outros projetos, o projeto Mão Verde, mais dedicado às músicas infantis, sempre com esse lado muito ecológico. Acho que esta poderia ser uma canção de Mão Verde se não tivesse uma parte sonora tão completa, porque as canções de Mão Verde são um bocadinho mais despidas, mais minimais. Esta é uma música de Luís Montenegro. Não esse que estás a pensar.

Olha, é uma pena.

É uma pena. Luís Montenegro, também conhecido como Rapaz Ego e um dos elementos dos Salto, que acompanha ao vivo a Capicua há algum tempo, fez a música de "Meia Romã". Tem um vídeo que vale a pena verem, é do André Tentugal.

Se for para casar, que seja no mar, senão nem vou, nem vou. Se for para casar, que seja contigo e eu mergulho de vestido de noiva, de noiva. Meia romã. Meia romã. Meia romã. Meia romã. Meia romã e duas alianças, como uma tigela na mão de uma criança. Meia romã, naquelas águas mansas, como uma aguarela de bem-aventurança. Meia romã, a flor do aloendro, colhida numa pendra, caminho da praia. Meia romã, no branco do linho, a mancha que o menino fez ao agarrar-me à saia. Meia romã. Meia romã. Meia romã. Meia romã. Vou-me adornar com a flor do aloendro, presa no cabelo e com um ramo pela mão. Vamos celebrar sem ter festa nem banquete, basta o mar e um sorvete caso no fim do verão. Eu vou atirar o meu ramo para a deusa, mãe da natureza e meu agradecimento. E quando mergulhar vai seguir na correnteza até à profundeza para selar o casamento. Eu vou usar o vestido bordado, que agora está manchado, para lembrar. Eu vou usar o meu vestido bordado. Foi o sumo da romã que colhi pela manhã, para levar. Foi o sumo da romã que colhi pela manhã. Foram dois anéis de prata com um nó que não desata, para trocar. Foram dois anéis de prata com um nó que não desata. Num altar feito de areia e um ramo para a sereia. Num altar feito de areia e um ramo para a sereia. Meia romã. Meia romã. Meia romã. Meia romã.

É uma das minhas preferências no cartaz do Nós Alive. Capicua, aqui com "Meia Romã". Ela atua dia 11 de julho para apresentar as canções de "Um Gelado Antes do Fim do Mundo". É o novo trabalho de Capicua. Gostava muito de ir ver ao vivo. E agora falamos de Bright Eyes, escolha do Tiago Pereira. Quando tocam os Bright Eyes?

Olha, é uma boa pergunta.

Vou tentar descobrir.

Quando é que tocam os Bright Eyes?

No meio de tantas letras, fica difícil.

Dia 12, é no último dia.

Ok.

É no último dia. Rapidamente, os Bright Eyes, que há 20 anos lançaram dois álbuns, não sei se te lembras, em 2005, foram muito marcantes. O "I'm Wide Awake, It's Morning" e o "Digital Ash in a Digital Urn". E de repente Conor Oberst foi uma espécie de novo profeta do cancionismo americano. Entretanto, houve outros projetos, houve algum afastamento e o ano passado lançaram um novo álbum. "Five Dice All Threes", vamos ouvir "Bells and Whistles". E a minha curiosidade é até que ponto esta rapaziada continua a ser-

Ainda entrega.

Exato, ainda entrega. Se ainda são valentes herdeiros da ligação pop, rock, folk americana e se a traduzem bem em forma contemporânea e fazem, na essência, se ainda fazem boas cantigas que ainda vivem bem em palco.

It's hard now to imagine it. The currency was all counterfeit. Diana's face was scattered to the mob. Expensive jokes and cheap thrills cost a lot. As I was staggering down Bleecker Street. The label asked for a meet and greet. I agreed reluctantly. I couldn't be alone. Signed a sleeve for a teenager. It felt just like a harbinger. I was shaking hands with the manicured. Worked my fingers to the bone. No, you shouldn't go home with a Soho girl, 'cause she only wants materials. And you shouldn't place bets on the New York Mets 'cause at best it's hypothetical. Expensive seats in Field of Dreams. U-turns and limousines. Gotta get around the detour when it's blocked. Bells and whistles. Fancy cheap thrills cost a lot. Teach you little schoolboy a lesson, son. Here we go. No, you shouldn't make noise with those Berridge boys. When they're drunk, man, it's impossible. Secondhand amps, a bent-up crash. The band sounds like an animal. Cheap seats and broken dreams. U-turns and limousines. Gotta kick in the door when it's locked. Bells and whistles. Cheap thrills cost a lot. Mama needs a new pair of shoes.

É época de festivais de verão e é isso que estamos a fazer no Isto Não Passa na Rádio, porque já dedicamos também um programa ao Primavera Sound. Olhamos agora para o cartaz do Nos Alive, 10, 11 e 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, com esse primeiro dia a esgotar cedo, muito por causa de Olivia Rodrigo. Queria falar-te um bocadinho de Girls 96, é um projeto que eu já conheço há alguns anos e que tem vindo agora a crescer no último ano um bocadinho mais, ou pelo menos mais gente tem ouvido as canções de Girls 96. Eu sei que esta malta esteve por Londres durante algum tempo, não sei se ainda estão, mas têm pelo menos vindo a Portugal com frequência. Não sei se já deixaram a vida na capital inglesa. E Girls 96 tem uma canção que eu adoro há muito tempo, chamada "Ainda Importa". E o que é que eu gosto em Girls 96?

É tudo.

Tem aquele lado muito minimal, é muito lo-fi. Tu percebes que isto, mesmo a nível de instrumental, dá para perceber isso. Mas depois há uma certa rebeldia e desilusão típica da juventude e da pós-adolescência, que eu acho que é tão autêntica que me faz gostar de Girls 96. Já vou aqui conferir o dia em que eles tocam. Eu acho que é no primeiro dia, 10 de julho. Se puderem e forem ao Nos Alive, deem uma espreitadela no concerto de Girls 96.

Estou-me a passar. Todas as miúdas são mais giras do que eu, mais interessadas do que eu, mais da cidade do que eu. Estou-me a passar. Quase a sair só para morrer no altar. Traça

Estás-te a passar. Vamos e vemos, ninguém mata a vontade. Avisas, não ligas, ignoras, respondes. Desligas, eu sei, ignoras, respondes.

Estás-te a passar. Precisas de me dizer.

Estou-me a passar. Ok, explica-me, estou gira, estou pronta. Estou na rua, se ainda te importas. Leva-me para onde se começam as coisas. Estou-me a passar. Diz-me o que eu sei, ainda importa.

A gente está-se a passar. Precisas de me dizer. Ainda importa, Girls 96, o duo de Paloma Muniz e Ricardo Gonçalves, que produziram em Londres este "1996", que foi o primeiro disco. Agora já percebi porque é que eles também foram um bocadinho mais falados nos últimos tempos, porque "Estrela Superstar", de maio de 2025, é o novo trabalho de Girls 96. Confesso que ainda não escutei com atenção. Vou fazê-lo, porque ainda estou neste "1996". Há um artigo, acho que no Rimas e Batidas, que dizia: "Muito de '1996' é sobre estares num sítio e quereres estar noutro". E a Paloma canta um bocadinho esse enfado, não é? "Estou-me a passar, não gosto disto, não gosto daquilo". Eu acho muito piada a isto.

Eu não esperava era ouvir: "Estou-me a passar".

Estou-me a passar.

Estou-me a passar.

Eu sei que esta comparação vai ser muito estranha, mas os Nirvana quando aparecem, aparecem com essa temática de insatisfação pós-adolescente, juventude que não encaixa, parece que em lado nenhum, com acordes muito simples, instrumentais muito simples, que depois vieram a ser o que se sabe. Apesar da diferença entre os géneros, acho que há nas temáticas essa irreverência e esse enfado pela juventude.

Mas prepara-te para receber hate mail.

Força.

Depois deste paralelismo.

Ouvinte@observador.pt. Podem também enviar sugestões de futuros temas para o Isto Não Passa na Rádio.

Ou receitas.

Amyl and The Sniffers, a banda que eu confundo com Greta Van Fleet.

É pá!

Desculpem.

Olha uma coisa. Não brinques.

Até porque nos Greta Van Fleet há muito Led Zeppelin e aqui há mais Ramones.

Ou só.

Ou só Led Zeppelin.

Eu digo-te uma coisa. Esta malta vem aqui com álbum novo, editado o ano passado, chama-se "Cartoon Darkness", mas podiam não ter álbum nenhum. Amyl and The Sniffers, que atuam no dia 12 de julho, acho que é antes da irritante alegria solarenga dos Foster The People.

Concordo.

Agora já disse. E isto vai ser o melhor motim que vai acontecer neste festival. Isto é punk rock à bruta. Esperem muito desaforo vindo do palco, muito suor, muito biqueiro e moche. Se eu disser que este é o melhor concerto do Alive que ainda não aconteceu, talvez não seja um exagero.

Guided by angels, but they're heavenly. They're on my body and they guide me. Heavenly. The angels guide me, heavenly, heavenly. Energy, good energy and bad energy. I've got plenty of energy. It's my currency. I spend, protect my energy, currency. I traveled and what did I see? I see I don't like misery. Imposters through my body. I never hold on to the misery of it. Angels on my body, but they're heavenly. And they pray for forgiveness and forgive me. I never want it. I always carry the heavenly energy, fuck! But don't leave me alone. 'Cause when I can't find you, I miss you. But don't leave me alone. 'Cause when I can't find you, I'm sad. Guided by angels, but they're heavenly. They're on my body and they guide me. Heavenly. The angels guide me, heavenly

Achas que a malta vai gostar?

Quero lá saber. Olha só uma coisa . Estes australianos.

Guided by Angels.

Para já, as pessoas não devem imaginar que da Austrália é capaz de vir um estaladão destes. E esta senhora é a Amy Taylor, que manda nesta rapaziada toda. Nota isto: se a deixarem, ela vai tomar conta deste mundo. E eu arrisco-me a dizer que seria a melhor coisa que nos podia acontecer.

Não digo que não, da maneira que isto está.

Isto é extraordinário.

Venha o Diabo e escolha.

É extraordinário.

Amyl and the Sniffers, uma das-

Eu quero lá saber se as pessoas gostam .

Não, eu ia gostar, mas eu acho que ia ser porreiro olhar à volta e ver como é que as pessoas iriam reagir a isto.

Acho porreiro. Este é o lado bom dos festivais, é tu estares a ver num dia a Olivia Rodrigo e no outro estares a ver a Amy Taylor a partir isto tudo. E a Olivia Rodrigo a partir tudo à sua maneira, entendes?

E as Girls96.

Acho que isto, assim, vale a pena.

E a Capicua e Macacos de Chinês. Algumas das sugestões que já deixamos neste "Isto Não Passa na Rádio" dedicado ao NOS Alive, edição 2025. Queria falar-te um bocadinho de CMAT. CMAT é irlandesa.

Fala sobre isso.

CMAT é Ciara Mary Alice Thompson.

Estou muito baralhado. Isso é tudo um nome?

É um nome. Ciara Mary Alice Thompson. Ela já tem tido algumas canções a furar nos tops, principalmente em Inglaterra. Ela nasceu na Irlanda, mas tem vivido nos últimos anos em Manchester. A pop britânica sempre lançou muitas mulheres bastante coloridas, se quisermos, na aparência e até no tipo de pop que fazem. Estou-me a lembrar de Lily Allen, Kylie Minogue, mais recentemente a Lola Young, que se pode assimilar aqui à CMAT numa questão, que é: miúdas que não se levam demasiado a sério e que não entram muito naquele espectro da bonita, bem-comportada, bem vestida, elegante. Não, a CMAT não é nada disso, assim como a Lola Young não é nada disso. De resto, estava a ler algumas coisas sobre a CMAT em que diz que ela não tem problemas em assumir o seu fat shaming. Ela faz fat shaming a si própria, goza muito com-

O seu próprio corpo

...com o seu próprio corpo, com as relações. Há uma história conhecida dela ter começado a fazer música porque acabou com o namorado e ele foi uma espécie de inspiração para as primeiras canções e ela está sempre a dizer mal dele. Ela está muito revoltada com os homens.

E bem!

E li uma entrevista também dela na NME, em que ela diz que faz música para girls and gays. Ok? Por isso, não é música para homens. Mas eu gosto da CMAT e tenho gostado de algumas canções. Ela vai ter um disco novo em agosto chamado "Eurocountry". De resto, há uma história curiosa. Um dos primeiros singles de sucesso da CMAT é o Peter Bogdanovich, o ator, realizador. E ela dedicou-lhe uma música e o videoclipe é espetacular, porque é ela vestida de Bogdanovich e tem muita piada. Primeiro, porque eu gosto muito de Peter Bogdanovich e ela fez-lhe uma canção dedicada. E foi assim nos primeiros êxitos da CMAT. Ela esteve há dias no Glastonbury, claro. Em março saiu o primeiro single deste "Eurocountry", que é o seu novo disco, que chega em agosto, e "Running Planning" foi a primeira amostra. Entretanto, já têm saído outras canções também interessantes. Há uma que é "Take a Sexy Picture of Me", em que ela está a admitir que gosta de beber copos, e muitos, e que nem sempre se porta bem depois de o fazer. Essa coisa da menina mal-comportada. É isso que eu acho piada na CMAT. Ela vai ter uma canção no novo disco que se chama "The Jamie Oliver Petrol Station". Eles gostam de brincar com nomes de pessoas famosas. E o álbum vai fechar com uma canção que eu estou curioso para conhecer, chamada "Janis Joplinning".

Vê lá.

Ok? Vamos ver no que é que isto dá. Se puderem, vejam CMAT, é no último dia do festival, a 12 de julho. "Running Planning", uma das primeiras amostras para Eurocountry. O disco chega em agosto, de CMAT. Muitas das novas canções vão ser apresentadas a 12 de julho no Nós Alive, Passeio Marítimo de Algés. É a grande figura da pop britânica nos últimos tempos e também, estava aqui a olhar, dentro deste cartaz, parece-me até das maiores figuras do que é essa pop britânica no feminino, que tem tido também um crescimento muito grande. Escutem-na. E agora fechamos com Baleia, Baleia, Baleia, o projeto Manuel Molarinho, que vai tocar também no Alive.

Vai sim.

Em que dia?

Dia 10, primeiro dia.

Logo no primeiro dia.

Estás cotado. Se não tem bilhete-

Uma coisa engraçada. No cartaz do Alive estão os Jet, que já não é nada, é verdade. E está também o Gel. Gel, Jet.

Pronto. Bom, isto não tem nada a ver. Baleia, baleia, baleia. Dois tipos, um baixo e uma bateria e voz. Esta é a ideia. Isto é rock'n'roll puro e duro, direto, sem tretas.

Já vi ao vivo, é espetacular.

Sem burocitagem, com muita ironia, com muita graça. Graça metida assim, sabes? Com muita arte. Isto parece mais fácil do que é.

O Molarinho é um agitador cultural.

Esta canção chama-se "Egosistema" e é sobre o ecossistema em que todos nós vivemos hoje em dia, que é uma boa palavra, é um bom trocadilho para caracterizar este mundo em que vivemos. E a ideia da letra, e é aquilo que ele canta, é basicamente eu. E ele depois explica porquê. Eu recomendo a toda a gente.

Isto costuma ser uma pancada ao vivo, também.

É, isto já é em disco. Eles no ano passado editaram um álbum, foram roubar, salve seja, o título a um álbum ao vivo dos Nirvana e editaram um álbum chamado "Das Margens Lamacentas da Tuga".

É bom.

Está no Bandcamp, por exemplo. 18 cantigas bem malhadas para perceberem o que vai acontecer em palco. Podem ter aqui uma amostra. E acontece no primeiro dia do festival.

Muito bem, fiquem com as nossas sugestões do Nós Alive. Tenham um bom festival, se forem a ele. Para a semana, eu e o Tiago Pereira estamos de regresso. Um abraço.

Até para a semana.

Eu, eu, mas eu. Eu, só eu, mas eu. Ego, ego, ego, ego, ego. Eu não boto pega fogo, eu o fogo pego. Olho de frente para a luz e ceguei o sol. Enconai as utopias, irem sias. Eu, eu, mas eu. Eu, só eu, mas eu. Eu é que sou a afinação, ode a afazão. Choquei contra o Chuck Norris, só caiu no chão. Sou quem suga o sangue dos vampiros. A minha azia contagia mais que pandemia. Eu, eu, mas eu. Eu, só eu, mas eu. Já o medo menos tempo dure ce. O meu ego é maior que o teu. Já o medo menos tempo dure ce. O meu ego é maior que o teu. Eu, eu, mas eu. Eu, só eu, mas eu. Eu, mas eu. O meu ego é maior. O meu ego é maior. O meu ego é maior. O meu ego é maior que o teu.