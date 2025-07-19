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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções do Live Aid. Música do Style Council, na abertura do Isto Não Passa na Rádio esta semana, a celebrar os 40 anos de Live Aid. Aconteceu a 13 de julho de 1985, em dois estádios: Wembley, em Londres, e também no JFK, em Filadélfia. Um concerto de beneficência para angariar também dinheiro para combater uma crise de fome na Etiópia, uma organização de Bob Geldof. Eu sou o Nelson Ferreira e comigo está o Bob Geldof do jornalismo cultural em Portugal. Olá, Tiago Pereira, como estás?

Está tudo bem, Nelson.

Tem uma bela cabeleira, o Bob Geldof.

O Bob Geldof é toda uma personagem.

Como tu, de resto.

Toda uma personagem fascinante.

É verdade.

Tem vários lados. Eu gostava de o conhecer.

Ele também tocou no Live Aid.

Ele tocou com os seus Boomtown Rats.

Boomtown Rats. E tocou a "I Don't Like Mondays", que é o grande hit da banda.

Eu acho que é daquelas bandas.

Só tem essa música? Não, tem mais.

Tem mais, claro que tem mais. Então mas diz-me outra.

Pois. E aí começamos a engasgar.

Atenção, há pessoas que conhecem, naturalmente.

Os fãs do Boomtown Rats.

Mas é daquelas bandas que nós às vezes temos um pouco de vergonha em dizer que é um one hit wonder, porque é a banda do Bob Geldof.

Fez mais para além da música.

Pelo menos fez o Live Aid.

Fez o Live Aid.

Onde é que tu andavas? Não fizeste nada.

Do "They Know It's Christmas", também, é outro sucesso.

Foi no ano anterior, que foi o que gerou este Live Aid.

Exatamente. Falamos então deste grande espetáculo, que durou mais de 24 horas entre Londres e Filadélfia e que juntou praticamente toda a pop da altura. Eu escolhi aqui uma atuação que aconteceu em Londres, do Style Council. Primeiro porque eu gosto muito do Paul Weller e eu acho que ele devia ser mais lembrado e celebrado.

Mais acarinhado.

Mais acarinhado e revisitado também. E o Style Council estavam nesta altura, de resto como quase todas as bandas que passaram pelo Live Aid, estavam numa altura com música nova, muitos dos discos e das canções que aqui foram tocadas foram de facto editadas durante aquele ano. É o caso desta "Walls Come Tumbling Down", que de resto tem aqui também uma temática Perdão. É uma temática de muro que vai cair, vamos ficar todos juntos. Ainda estava longe a queda do Muro de Berlim, mas, por exemplo, esta canção tem um vídeo gravado em Varsóvia, também apela um bocado ao bloco de leste.

Eles sabiam o que estavam a fazer.

Muito bem. E quem sabe sempre o que está a fazer é a Sade. Obrigado por a teres trazido, porque eu já não me recordava que ela de facto passou pelo Live Aid.

Pois é, por isso é que nós fazemos estes programas. O que eu tenho a dizer? Várias coisas.

Estou a ver a ordem de atuação da Sade. A primeira banda é o Prince e a Princesa de Gales.

Sim.

O "God Save the Queen".

Exato.

Só foram tocadas as primeiras six bars da canção.

Chega.

E chega. Depois Status Quo e Style Council, depois os tais Boomtown Rats, Adam Ant, Ultravox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Nick Kershaw e Sade.

Ultravox, a banda do Midge Ure, que também foi um dos responsáveis pelo Live Aid. Era o editor adjunto.

Era?

Era.

Ok.

"Your Love Is King", canção de 1984, que a Sade cantou no Wembley, portanto 70 e tal mil pessoas. Se forem ver o vídeo, há coisas interessantes. Vamos passar ao lado da canção, porque a canção é extraordinária. Coisas interessantes: ainda é muito cedo no dia, está muito sol quando a Sade atua.

São 14h53, acho eu.

Mas é uma canção melosa, dengosa, vamos lá deitar. E eu fico um bocado baralhado, não consigo perceber qual é a vibe que está no público. Fico muito curioso. Como é que esta gente viveu isto? A Sade está ótima, claro, inevitavelmente. Depois, há uma coisa muito interessante na gravação, se vocês forem ver ao YouTube, que é o fascínio que nesta altura os operadores de câmera tinham com os saxofonistas.

É verdade.

E há sempre uma câmera de volta de um saxofone. E contrapicado. Ele está quase a rastejar, a filmar o homem.

Para ele parecer grande.

Sim, e o instrumento é gigante. Há imenso tempo de filmagem do saxofone quando a Sade está no palco! Não consigo perceber.

Também não.

Dito isso, é uma grande canção.

"Your Love Is King", "Is It a Crime" e "Why Can't We Live Together?" foram as três canções apresentadas por Sade no Live Aid em 1985. Por acaso tinha curiosidade de perceber como é que aquela malta estaria a reagir, e ela própria também, para uma plateia com tantos milhares de pessoas, quando temos a imagem dela de ambientes mais intimistas.

Ela está ótima. Há uma coisa muito interessante, se forem ver as imagens no YouTube, se forem ver o concerto, parece uma produção superamadora. O palco em Wembley é miserável. É uma quantidade absurda de músicos, mas mesmo assim, em 1985, miserável. Ela está ótima, como sempre. Eu imagino é o público. Chega ali: "pessoal, vamos a um megaconcerto contra a fome". Entendes? Eu fico um bocado goralhado.

Eu gostava de ter visto. Olha, também gostava de ter visto nos Estados Unidos, em Filadélfia, tocaram os Run-D.M.C., que também eles num grande momento da carreira, com o segundo disco acabado de sair. Saiu em janeiro de 85, o "King of Rock", e é um disco em que eles abraçam essas sonoridades mais rock. É também um disco importante porque é o primeiro álbum de rap a ser lançado em CD, em Compact Disc, e é apenas o terceiro álbum de rap que consegue chegar ao título de platina nos Estados Unidos. "King of Rock" dos Run-D.M.C., também eles no Live Aid, mas em Filadélfia. São os Run-D.M.C. Estava aqui a ver, Tiago, tocaram depois de Black Sabbath. Os Black Sabbath tocaram às 9h55 da manhã e às 10h00 começou o concerto dos Run-D.M.C.

Mas sabes que os Black Sabbath foi um reencontro histórico.

É verdade. Ainda tocaram três canções e abriram com a "Children of the Grave", os Run-D.M.C.

A sério?

Espetacular. E fecharam com a "Paranoid". Os Run-D.M.C. tocaram duas canções, "Jam Master Jay" e esta "King of Rock", que é o título do trabalho desse ano, desta inovadora banda de hip-hop norte-americana. David Bowie também passou pelo Live Aid, em Wembley, nesse caso, não é?

Sim, uma canção aqui para fechar a primeira parte. "TVC 15" é uma das canções que eu mais gosto de David Bowie e, curiosamente, ele tocou no Live Aid. É uma canção de 76, do álbum "Station to Station", portanto quase 10 anos depois. Ora bem, agora quase 50. Ainda assim, era interessante notar como na altura, quase 10 anos depois, David Bowie obviamente nunca teria prazo de validade. A presença dele em palco é extraordinária, a poupa dele é invejável.

Ainda pentelhado.

E a forma como ele já vai dando a volta às canções e aquilo já é uma coisa soul, R&B. É extraordinário. Grande David Bowie.

Up every evening I have me the night I give my complete attention to a very good friend of mine. This wonderful and it gives this like no channels. So hologramic, oh, my TVC1-5. I brought my baby home, she sat around for long. She saw my TVC1-5. Her baby's gone, sure. She caught right in my mind. She caught right in my. So hologramic, oh, my TVC1-5. Oh, so demolic, oh, my TVC1-5. Baby, you vibrate every each night I sit there bleeding. Send back my dreams just baby. She's my main feature. My TVC1-5, it just stays there blank on blinking. So hologramic, oh, my TVC1-5. One of these nights I'll lay, just jump down that rainbow way. Be with my baby then. We'll spend some time together. So hologramic, oh, my TVC1-5. My baby's up there someplace. Gone sailing in the sky. So hologramic, oh, my TVC1-5. Transition. Transmission. Transition. Transmission. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Baby, you vibrate every each night I sit there bleeding. Send back my dreams just baby. She's my main feature. My TVC1-5, it just stays there blank on blinking. So hologramic, oh, my TVC1-5. One of these nights I'll lay, just jump down that rainbow way. Be with my baby then. We'll spend some time together. So hologramic, oh, my TVC1-5. My baby's up there someplace. Gone sailing in the sky. So hologramic, oh, my TVC1-5. Transition. Transmission. Transition. Transmission. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5. Oh, my TVC1-5. Oh, oh, TVC1-5.

Isto Não Passa na Rádio, segunda parte, aqui a olhar para o cartaz do Live Aid, esse momento histórico na pop mundial que juntou praticamente todas as estrelas da altura. Aconteceu a 13 de julho de 1985, no Estádio de Wembley, em Londres, e também no Estádio JFK, em Filadélfia, um estádio que entretanto já foi demolido.

É uma tristeza. E o Wembley também.

O Wembley foi remodelado, mas existe.

Não, a Madonna é tudo novo.

É tudo novo. Aquele não existe, o JFK. Estávamos há pouco no David Bowie. Eu vou trazer mais à frente o Mick Jagger, já vamos falar disso, porque estava previsto fazer-se um dueto com o Jagger em Filadélfia e o Bowie em Londres.

Mas o satélite barrou.

E o satélite tinha delay, eles tentaram, mas não funcionava.

Se os senhores era WhatsApp.

Iam tocar-

Ou FaceTime

..."Dancing in the Street", aquele dueto que eles têm da Martha Reeves. Não aconteceu, mas podia ter acontecido. Também é o caso do Phil Collins, não é?

Sim.

Que toca em Londres e depois apanha um Concorde.

Um Concorde para tocar em Nova York.

E tocou em Filadélfia. Incrível.

Collins era, se não é, uma das maiores estrelas pop da altura.

Na altura era mesmo. É incrível. Ele em Londres toca com muita gente, é o Sting, é uma atuação que junta-

Sim, anda para lá

...um saxofonista também que estava muito na moda, já vimos. O Branford Marsalis. Nome do jazz. E de resto, ele em Londres toca o "In the Air Tonight" e depois vai à América tocar na mesma o "In the Air Tonight" também.

Da família Marsalis, que é cheia de talentos do jazz.

Agora queria falar-te de Madonna. Ela também passou pelo Live Aid e tem uma particularidade, porque a determinada altura tem, na última canção, a participação de uns britânicos, que são os Thompson Twins, mas com Nile Rodgers. Nile Rodgers vai ali dar uns toques de guitarra na atuação de Madonna. Ela que começa a sua atuação em Filadélfia, no Live Aid, precisamente com "Holiday", uma canção que tinha lançado nesse álbum de estreia, que saiu uns anos antes, 83, creio, mas aqui está ela ainda cheia de vigor. Uma das minhas canções favoritas da Madonna. Gosto muito de "Holiday" e acho que faz sentido ouvirmos este fim de semana.

Nada!

Aqui está ela também no Live Aid, não poderia faltar uma figura da pop não tão enorme como é hoje em dia ou nos últimos anos, mas ainda em início de carreira. Estamos em 1985. Em 83 tinha saído o disco de estreia de Madonna com esta "Holiday". Era uma das meninas da pop da altura, que também marca presença nessa parte que acontece em Filadélfia. Eu tenho sempre a ideia, não sei se concordas com esta ideia, que pode ser errada da minha parte, que é: há mais imagens do Wembley do que de Filadélfia, não? Parece-me sempre que tenho mais presente, que há mais imagens das atuações.

Na memória coletiva, para todos os efeitos, o Live Aid aconteceu em Wembley.

É verdade, em Londres.

Mas isso também pode ser o nosso viés europeu.

Sim, é verdade.

Não, por acaso eu tenho uma explicação. E é uma explicação absolutamente genial e mostra o quão brilhante eu sou a pensar nessas coisas, que é: o Live Aid para sempre ficou na história como aquele espetáculo em que esteve muita gente e estiveram os Queen.

Sim, e aquele com o George Michael também.

E com o Elton John.

Com o Elton John. É uma das imagens que fica também.

Se bem que não estamos a confundir com o-

Podemos estar. Deixa-me só confirmar aqui

... concerto de tributo ao Freddie Mercury, porque essa é a que depois ficou mais na história. Mas não interessa.

Tens razão.

Para todos os efeitos, o Live Aid foi aquela rapsódia.

O Elton John toca com os Wham!, o "Don't Let the Sun Go Down on Me".

É aquela rapsódia de gente em que os Queen roubam o dia.

Claro.

E vencem, ficam na história.

Os Queen, que não tocam, é Freddie Mercury e Brian May. No Live Aid.

Não.

Pelo menos na página que eu estou a consultar com as atuações.

Sim, mas era os Queen.

Era os Queen, está bem. Não sei se o resto da banda lá esteve.

Claro que estava.

Esteve? Ok. Vamos confirmar com imagens da altura.

Sim. E eu acho que as pessoas pensam nesses momentos e para sempre associam.

Não, desculpa. Há uma atuação de Queen e depois há David Bowie, The Who, Elton John e depois há uma atuação só de Freddie Mercury e Brian May.

Isso é outra história.

Ok, exato. Está esclarecido.

E daí eu acho que é esse o nosso-

Os Queen até têm um dos maiores sets, eles tocam seis músicas.

Não, e tocam o Bohemian Rhapsody, tocam o-

Radio Gaga, We Will Rock You, We Are the Champions, é tudo galvanizador

Não, aquilo foi tipo: "Pessoal, vamos rebentar com isto".

E conseguiram. O Bryan Ferry também se safa no Live Aid.

O Bryan Ferry, que é um-

É que é uma achado, ele safa-se em qualquer lado

...um dos meus homens favoritos da história do universo. Portanto, eu trago aqui o Slave to Love, que é uma canção desse ano.

Estás a ver, nesse ano aconteceram coisas boas na música.

É claro.

Eles tiveram sorte na organização.

Mas é assim.

Teve um convidado especial, Bryan Ferry, nesta atuação.

Não o Bryan Ferry, teve o David Gilmour na guitarra. Vai ver o vídeo, ele está supercontente.

A sério?

Ele está supercontente.

Não é propriamente uma pessoa bem disposta.

Não, mas na altura os Pink Floyd é que não estavam nada bem e ele deve ter ficado supercontente. "Estou-me a divertir mesmo", parecia um garoto. Aquilo é um momento de grandes solos, mas ele estava superdivertido com aquilo. E depois a outra coisa extraordinária é que o Bryan Ferry está a cantar com dois microfones e para a história ficou a dúvida: "Mas por que ele tinha dois microfones?" Entretanto, parece-me que ele depois dos anos deu uma série de entrevistas a dizer que deram-lhe um, mas estava avariado, depois deram-lhe outro.

Era para fazer stereo.

Não, isso é o que muita gente diz na internet. Depois estava avariado, ele ficou com os dois na mão, às tantas já não sabia por onde havia de cantar, qual é que estava a funcionar melhor.

Ficou com os dois.

Mas tu vais ao YouTube e ele está de facto de calças brancas, com imenso estilo, a cantar para dois microfones.

"Slave to Love", aqui com Bryan Ferry e David Gilmour. Atuaram juntos no festival Live Aid. É o tema esta semana em destaque no Isto Não Passa na Rádio, as canções do Live Aid. Um evento que depois viveu com algumas críticas. Será que o dinheiro chegou mesmo à Etiópia, à fome?

Eles são chatos com esses detalhes.

Com esses detalhes? Era para isso que lá estavam, não é? Todos. Bob Geldof já teve de se explicar algumas vezes como é que aquilo correu exatamente.

O Bob Geldof, a partir da sua mansão, teve de se explicar.

Exato.

Estou a brincar, não faço ideia.

Pode ser. Ele ainda cantou, o Bryan Ferry, "Jealous Guy", que eu adoro a versão dele, muito mais do que a do John Lennon, porque qualquer coisa que este senhor ponha a voz, parece que fica melhor.

Sempre que depois, o Bob Geldof organizou o Live Aid, não é?

É verdade.

Não sei se estás lembrado.

Aliás, há uma coisa engraçada que é, em Wembley, o espetáculo fecha com o "Do They Know It's Christmas?", da Band Aid, e nos Estados Unidos é o "We Are the World".

E USA for Africa.

E USA for Africa, que também é giro. Olha, queria falar-te um bocadinho do Mick Jagger. Primeiro, porque ele não realizou esse tal dueto do "Dancing in the Street" com o David Bowie, mas depois tocou quase no final do espetáculo de Filadélfia. E o momento é quando, nas duas últimas canções, junto à Tina Turner. E esse momento é espetacular.

É verdade, sim, senhor.

Eles estão muito em sintonia.

Esse momento criou uma enorme mitologia pop rock até hoje.

É verdade. "State of Shock" e "It's Only Rock 'n Roll " foram as canções que Mick Jagger interpretou com Tina Turner. Olha que dois monstros e que dois pares de pernas, porque eles dançam que se fartam naquele momento.

Cada um com as suas.

Ainda assim, fui buscar a "Miss You", porque é uma das minhas favoritas dos Rolling Stones e também foi apresentada no Live Aid por Mick Jagger, nesta altura do espetáculo, ainda sem Tina Turner. Rolling Stones, em 1978, "Miss You" vem a fazer parte depois do álbum "Some Girls", exato, de 1978. Apresentada no Live Aid, em Filadélfia, por Mick Jagger, a que se juntou depois para mais duas canções a Tina Turner, num momento que marca também este mega evento. Eu não sei se eu acredito muito nisto, mas diz-se que 40% da população mundial viu o Live Aid. 1,9 bilhões de pessoas de audiência.

Também havia menos gente na altura.

Não sei, parece muito.

E não havia tanta televisão.

Em 150 países.

Não havia tanta televisão pra ver, não havia streaming, não havia internet.

Sim, mas as pessoas tinham que se juntar à frente das lojas, se calhar, pra ver.

Nelson, as pessoas não tinham nada pra fazer.

Foi isso. Ok, está explicado. Fechamos com Tom Petty o programa desta semana.

Não havia telemóveis.

A escolha do Tiago Pereira. Tom Petty, que também passa pelo Live Aid no espetáculo que acontece no JFK em Filadélfia, não é?

Tom Petty, que o deus do rock and roll o guarde.

É depois de Madonna e antes de Kenny Loggins com "Footloose".

Grande Tom Petty, não fazia ideia que ia tocar o "American Girl". Acho que ele pensava que tinha menos tempo. É a canción que fecha o álbum de estreia dele, de 1976. É uma grande cantiga, é uma óbvia referência à herança de Bob Dylan e etc. É mais uma prova da grande parceria de composição que ele fez com o Mike Campbell, que também chegou a tocar com os Fleetwood Mac. É ótimo, vão ver o vídeo, ele tem uns ótimos óculos de sol minúsculos, grande pinta, grandes suíças. Estamos em 1985, já não estávamos no tempo de usar umas patilhas daquelas, e ele ali a rocar aquilo. Ficou uma atuação histórica também, porque ele estava a fazer um pirete.

Foi.

Ia mostrar o dedo, e isso vê-se na transmissão. Alguém no público. Alguém ali.

Ok.

Quem é que ele estava...? Entendes?

Não gostava de ser essa pessoa.

Eu adorava. Quem me dera ter sido eu.

O objeto do dedo no meio do Tom Petty.

Teria sido o momento alto da minha vida.

Muito bem, Tom Petty no fecho do "Isto Não Passa Na Rádio". Eu sou Nelson Ferreira, comigo esteve o Tiago Pereira. Pra semana regressamos e deixamos as canciones que mais apreciamos destes 40 anos de Live Aid. Um abraço, Tiago. Até pra semana.

Até pra semana.