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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções para campanhas eleitorais.

Dão nas vistas em qualquer lugar. Jogando com as palavras como ninguém. Sabem como onde contornar. As mais diretas perguntas. Aproveitam todo o espaço. Que lhes oferecem na rádio e nos jornais. E falam com desenparazo. Como se fossem formados em falar demais. Demagogia. Feita à maneira. É como um gancho. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira. É como um ganjo. Numa ratoeira. P'ra levar água ao seu moinho. Têm nas mãos uma lata descomunal. Prometem muito pão e vinho. Quando abre a caça eleitoral. Desde que se vêem no poder. São atacados de amnésia total. Desde o último até ao primeiro. Vão se curar em banquetes numa social. Demagogia. Feita à maneira. É como um gancho. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira. É como um ganjo. Numa ratoeira. Dão nas vistas em qualquer lugar. Jogando com as palavras como ninguém. Sabem como onde contornar. As mais diretas perguntas. Aproveitam todo o espaço. Que lhes oferecem na rádio e nos jornais. E falam com desenparazo. Como se fossem formados em falar demais. Demagogia. Feita à maneira. É como um gancho. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira. É como um ganjo. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira. É como um ganjo. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira. É como um ganjo. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira. É como um ganjo. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira. É como um ganjo. Numa ratoeira. Demagogia. Feita à maneira.

Seja muito bem-vindo ao Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelsonfera, comigo está o Tiago Pereira e esta chama-se Demagogia, é de Lena d'Água, o álbum Perto de Ti, em 1982. Canções para campanhas eleitorais, quando estamos já em pleno gás das autárquicas. Esta campanha está a bombar.

Vamos a meio.

Vamos a meio. Ainda falta uma semana.

Quer tu tenhas visto ou não, quer tu estejas a acompanhar ou não, vamos a meio.

Quer dizer, eu trabalho numa rádio.

Está bem, mas tens muita coisa pra fazer.

Mas depois quando chego a casa também vejo outras coisas.

Não, quando chegas a casa vais ler livros pra chorar.

Exatamente. E ouvir música.

E bem.

Para fazer outras coisas.

Fumar um charuto.

Sim. Olha, estás bem, Tiago? Estás bem disposto?

Estou ótimo.

Estás a gostar da campanha eleitoral? Gostas destes momentos?

Gosto mais destas canções pra campanhas eleitorais do que da campanha eleitoral.

E da Demagogia de Lena d'Água?

Eu gosto muito da Demagogia da Lena d'Água.

Lena d'Água ganha um Globo de Ouro, não foi? Há uns dias.

Foi para, agora não me lembro. Álbum? Canção? Qualquer coisa? Vou recapitular.

Boa pergunta.

Vou recapitular.

Canção foi o Samuel Úria com 2000 AD. Esse foi o Globo de Ouro pra melhor canção.

Melhor intérprete.

E bem.

Esta é que é a realidade, melhor intérprete.

Acho bem.

E pedimos imensa desculpa por estar aqui a confundir todas estas categorias.

Gosto muito da Lena d'Água, gosto muito desta Demagogia. Acho que nunca passa de moda, sinceramente, acho que é uma canção intemporal. E apela um bocadinho a esse olhar mais mordaz sobre estas campanhas eleitorais. Aliás, é um argumento em que os candidatos em debate usam muito. "Isto é demagogia, meu caro".

Claro.

Usa-se muito.

E a maior parte das vezes é. E a pessoa que disse

Que isso é demagogia, a seguir, na maior parte das vezes, também vai ser demagogia.

Um demagogo também.

Claro.

Muito bem. A demagogia nas campanhas eleitorais também existe, pelos vistos, e foi aqui celebrada pela Lena d'Água. E a Nina Simone, escreveu alguma canção para campanhas eleitorais?

A Nina Simone escreveu-

Na tua cabeça, pelo menos.

Não. A Nina Simone escreveu, compôs e gravou muita coisa política.

Uma senhora politicamente muito engajada.

Muito activa na reivindicação política e na afirmação dos valores que defendia. Esta cantiga não é necessariamente política. É uma canção que faz parte do álbum 1965, "I Put a Spell on You", eu pus-te um feitiço em cima, que era coisa que os políticos muito gostavam de fazer, a quem vai votar. Podia pôr um feitiço para vencer. A canção chama-se "Tomorrow Is My Turn" e é uma canção que, de forma genérica e abrangente, pode ser entendida como uma ode aos, atenção, vou dizer isto sem qualquer tipo de ideologia associada, ainda que a frase possa ser associada ideologicamente, sobre novos amanhãs, que cantam ou não. Ou seja, amanhã vai ser a minha vez, amanhã vai ser a nossa vez, amanhã tudo será melhor, tudo aquilo que tu queres e desejas.

A new dawn.

Pronto, e aspiras.

Um novo amanhecer.

Vai ser amanhã. Tomorrow is my turn. Meus amigos, se acharem que não serve para campanhas eleitorais, ao menos é uma grande cantiga.

Há aqui um live qualquer de 007 nesta canção também.

É esta onda aqui. Se isso tem alguma coisa a ver com a minha escolha ou não, não confirmo nem desminto.

Ok. Mas tu és fã dos 007.

Como é que eu tento explicar? James é a tradução possível em inglês para Tiago.

E é por causa disso? Ok. É uma associação mesmo tua, própria?

Não, quer dizer, St. James é Santiago.

Sim, confirmo. Gostei muito desta tua escolha.

Seguimos em frente.

James, parabéns por isto. Parabéns por teres trazido a Nina.

Tu és quem?

Tinha aqui uma canção, vou dar-te a escolher se queres o original ou a versão.

Vamos.

Já me dirás se queres a original ou a versão. Escolhi a "Everybody Wants To Rule The World", o original dos Tears for Fears.

Sim, qual é a versão?

A versão é da Patti Smith. Patti Smith gravou uma versão desta canção para o álbum "Twelve", em 2007. De resto, é um disco cheio de versões com coisas do Jimi Hendrix.

Não tenho agora presente a versão, mas o original é uma grande canção.

Eu gosto muito. Tears for Fear. Preferes a original?

Já não ouço há muito tempo.

A da Patti Smith?

Não, vamos ao original.

Vamos a isso. É escolha tua, Tiago.

Eu gosto muito da Patti Smith, mas não a ouço há muito tempo.

"Everybody Wants To Rule the World". Acho que não precisa de grandes explicações. Acho que é o que toda a gente está a tentar fazer nestas eleições, sendo que o world aqui é a freguesia, por norma.

É o mundo possível.

É o mundo possível. É aquela coisa do think global, acting local. Act local, think global.

É um deles. Eu agora já não sei qual é.

Tears for Fear, canções para campanhas eleitorais.

Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you. Acting on your best behavior. Turn your back on mother nature. Everybody wants to rule the world. It's my own design. It's my own remorse. Help me to the side. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to fade it. Everybody wants to rule the world. I can't stand this indecision. Married with a lack of vision. Everybody wants to rule the world. Say that you'll never, ever, never, ever need it. I won't hear why, believe it. Everybody wants to rule the world. All for freedom and for pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world.

Aqui estão os Tears for Fears, naquele que foi o segundo álbum da banda britânica. Esta é uma canção de 1985, do disco "Songs from the Big Chair". "Everybody Wants to Rule the World", uma espécie de hino para pessoas que querem mandar. Não é?

Exatamente.

Muito bem, e os The Who. Esta música que tu escolheste dos The Who, tenho curiosidade de perceber se é uma música para uma campanha eleitoral do género para um comício ou não.

Esta é a banda sonora de uma campanha eleitoral do lado do eleitor.

Ok.

Faz parte do álbum "Who's Next", de 1971, dos The Who. É um dos álbuns com uma das melhores capas de sempre da história do rock and roll e chama-se "Won't Get Fooled Again", que em português quer dizer "A Mim Não Me Enganas Mais".

"A Mim Não Me Enganas Mais". Muito bem. Os The Who. E já voltamos com mais canções para campanhas eleitorais.

We'll be fighting in the streets. With our children at our feet. And the morals that they worship will be gone. And the men who spurred us on. Sitting judgment of all wrong. They decide and the shotgun sings the song. I tip my hat to the new constitution. Take a bow for the new revolution. Smiling pretty but the change all around. Pick up my guitar and play. Just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. And the world looks just the same. And history ain't changed. 'Cause the banners they all flown. In the last war. I'll tip my hat to the new constitution. Make a bow for the new revolution. Smile and grin at the change all around. Pick up my guitar and play. Just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. No, no! I'll move myself and my family aside. If we happen to be left half alive. I'll get on my pebbles and smile at the sky. Oh, I know that the hypnotized never lie. Yeah! And nothing in the street. Looks any different to me. And the slogans are replaced by the night. And the parting on the left. Is now parting on the right. And the fear to thought no longer overnight. I'll tip my hat to the new constitution. Make a bow for the new revolution. Smile and grin at the change all around. Pick up my guitar and play. Just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. Don't get fooled again. No, no! Yeah! Meet the new boss. Same as the old boss.

Em tempo de campanha eleitoral, no Isto Não Passa na Rádio escolhemos canções para essas campanhas eleitorais. Estamos em tempo de autárquicas. Não sei o que tu achas, Tiago, mas acho que é as eleições em que as pessoas votam, às vezes, com menos consciência, porque podem saber quem querem para presidente da Câmara ou para presidente da Junta, mas depois tem a coisa da assembleia, que confunde muito. Ninguém sabe quem são os candidatos às assembleias.

Sim, a assembleia.

Deviam estar nos cartazes também.

Eu acho que sim. Acho que isso pode ser um pouco confuso quando chega à assembleia, mas o lado da Câmara, sobretudo da Junta, eu acho que é dos votos mais em consciência. Então quanto mais pequena for a terra...

Já não votas na Amadora?

Não.

Ok. É Arroios ou é Parque das Nações?

Não sei se posso dizer, porque depois vão me fazer o profiling da minha personagem. Acho que vou deixar no étero.

Por isso é que eu deixei entre Arroios e Parque das Nações.

Agora escolham.

Para ser suficientemente abrangente.

Porque é tão igual.

Exato. Lembrei-me de Ena Pá 2000. Por quê? Porque o Manuel João Vieira é o candidato. É o candidato a candidato.

E que faz a banda sonora da própria campanha.

Exatamente.

Tem essa capacidade.

E depois também, sem qualquer conotação política, fui a um disco chamado "A Luta Continua". Também pode ter aqui alguma conotação política, mas acho que não é o caso.

Não confirmamos nem desmentimos.

Exatamente. Mas gostei muito desta canção chamada "Doutor Baiard", que é sobre rebuçados.

É?

Tem um pouco a ver com os brindes também, que se dão nas campanhas. Dantes davam-se mais, agora caiu um pouco em desuso. Já ninguém dá uma caneta.

Não sei, mas a questão é: tu tens te cruzado com campanhas? Eu não tenho conhecimento empírico para dizer aqui que já não há brindes.

Eu tenho um vizinho que tem um daqueles tapa sol no para-brisas do carro, que diz 1991, mas são as cores de uma campanha eleitoral.

Mas o carro é dessa altura?

É ainda mais antigo que isso.

Ah!

É espetacular.

Mas está sempre no mesmo sítio ou anda?

Costuma.

Então não anda.

Não, ele anda. Não está sempre no mesmo sítio, mas está há muito tempo estacionado no mesmo sítio. É um Mercedes antigo, que no para-brisas diz 1991.

Deve ser um daqueles 190d.

É. E parece-me ser uma campanha de Cavaco Silva.

Esses carros não falecem.

Não, aquilo é para sempre, é eterno.

Aquilo é tipo Panzer.

É eterno. É verdade. Vamos à Ena Pá 2000, que começa aqui também com uma mensagem local. Ouçam lá.

Leiria, Fátima. Foram apreendidas mais de 30 mil doses individuais de rebuçadinhos do Doutor Baiard e as autoridades adiantam a cooperação com o exército. Já não há droga como deve ser. No tempo do Adolfo Rake era uma maravilha.

Doutor Baiard. Rebuçados para amar. Para amar em qualquer lugar. Amar na terra e no mar. Doutor Baiard. Doutor Baiard. Comprimidos pra sonhar. Cada cor seu paladar. Compre, você vai gostar. Doutor Baiard. Comprimidos de papel. Com o retrato do Fidel. Rebuçados pra mascar. Com a cara do Salazar. Por isso não sofra mais. Se acabar, compre mais. Doutor Baiard. Doutor Baiard. É melhor que bolu ei. Já tomei e já gostei. Por isso é que eu já sei. Doutor Baiard. Amar em qualquer lugar

"Doutor Baiardo", para o disco "A Luta Continua 2004, o Zé Ná Pá 2000", de Manuel João Vieira, o eterno candidato a candidato. Era mais às presidenciais, não era tanto às autárquicas, não é, Manuel João Vieira?

Era sim, ele queria ser Presidente da República.

Eu não percebo porque é que ainda não aconteceu. No Brasil já teria acontecido, por exemplo. Aqui é que as pessoas são um bocado mais estranhas.

Achas?

Acho. Mas este disco tem músicas espetaculares. Tem uma chamada "Tamagotchi", "No Meu Ford Capri", "Pudim" e outras que não posso dizer o nome, nem sequer em rádio, mas tem uma chamada "Talibã da Mamã". É um ótimo nome. Seguimos com o Cass McCombs. Porquê, Tiago?

Porque em 2020, o Cass McCombs fez um remake de uma cantiga que ele tinha editado em 2011, que se chamava "Don't Vote". O título é irónico e a canção era o Cass McCombs a tentar chamar a atenção das pessoas que não votam, seja por que razão for, tentando demonstrar que é importante cumprir o ato. E em 2020 ele recupera a canção, com uma ajuda de Angel Olsen e de Bob Weir também, o homem dos Grateful Dead, e recupera também a questão porque na altura estavam a caminho mais umas eleições americanas, que depois deram a vitória a Joe Biden. Isto foi o Cass McCombs a fazer campanha eleitoral. Se ele tinha um propósito ideológico? Tinha, claramente. Ele era mais a favor de uma campanha do que de outra. Porém, aqui a ideia é mais demonstrar como, e ele não foi o único a fazer isto, há muitos outros artistas que fazem isso e quando chegam à altura de eleições até o fazem sem serem canções, que é fazer o apelo, como quem diz: "Malta, votem, é importante". Que é também outra forma de dizer: "Depois não se queixem".

A música de Cass McCombs, aqui recuperada pelo Tiago Pereira de uma outra campanha eleitoral, pelo que percebi, para estas autárquicas 2025.

É uma apropriação que eu faço aqui deste exercício que o Cass McCombs fez. A canção na altura saiu, acho que em outubro de 2020.

Olha, não há uma versão disso só com a Angel Olsen, pois não?

Que eu saiba, não.

Ok.

Sendo que depois houve eleições no dia 3 de novembro desse ano, nos Estados Unidos, eleições presidenciais.

Que deram a vitória a Biden.

A Joe Biden, na altura.

Muito bem. Tive aqui uma outra escolha para esta semana que poderia encaixar perfeitamente também com a primeira que fiz da demagogia da Lena d'Água. Lembrei-me da "Parole, Parole", cantiga que ficou famosa na voz de Dalida e Alain Delon.

Mais oui! Tu e os teus francesinhos.

É verdade. E teve esta versão espetacular do Jarvis Cocker, que é o maior. É um tipo cheio de estilo. E acompanhado da Laetitia Sadier. "Parole, Parole" para os próximos minutos no Isto Não Passa na Rádio esta semana com as canções para campanhas eleitorais. Esta também é um bocadinho do ponto de vista do eleitor. Pode-se chegar um bocadinho a esta conclusão.

E bem falta que faz.

É verdade.

"C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Encore des mots, toujours des mots. Les mêmes mots.

Je ne sais plus comment te dire.

Rien que des mots.

Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.

Des mots faciles, des mots fragiles. C'était trop beau.

Tu étais et tu demeures.

Oui, bien trop beau.

De toujours ma seule vérité.

Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.

Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.

Caramels, bonbons et chocolats.

Par moments, je ne te comprends pas.

Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur.

Une parole encore.

Paroles, paroles, paroles.

Écoute-moi.

Paroles, paroles, paroles.

Je t'en prie.

Paroles, paroles, paroles.

Je te jure.

Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles que tu sais mauves.

Voilà mon destin, te parler, te parler comme la première fois.

Encore des mots, toujours des mots. Les mêmes mots.

Comme j'aimerais que tu me comprennes.

Rien que des mots.

Que tu m'écoutes au moins une fois.

Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.

Tu es mon rêve défendu.

Oui, tellement faux.

Mon seul tremblant et mon unique espérance.

Jamais ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.

Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.

Caramels, bonbons et chocolats.

Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.

Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles et sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur.

Encore un mot, juste une parole.

Paroles, paroles, paroles.

Écoute-moi.

Paroles, paroles, paroles.

Je t'en prie.

Paroles, paroles, paroles.

Je te jure.

Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles que tu sais mauves.

Que tu es belle.

Paroles, paroles, paroles.

Que tu m'aimes.

Paroles, paroles, paroles.

Que tu es belle.

Paroles, paroles, paroles.

Que tu m'aimes.

Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles que tu sais mauves."

Dá sempre a ideia que alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu.

Pois é.

Promessas leva-as o vento.

Sabes que há política em tudo.

É verdade. Esta é a política do amor.

E é complexa.

Muito. Laetitia Sadier, do Stereolab, e o Jarvis Cocker dos Pulp juntos na recriação desse clássico de Dalida e Alain Delon

E agora vamos até ao Brasil, onde alguém pediu "Vote em Mim". "Vote em Mim", 1982, Rita Lee e Roberto de Carvalho, no álbum "Rita Lee e Roberto de Carvalho". É mesmo assim. Dupla na vida e nas canções.

Verdade, até o fim.

Autores de cantigas extraordinárias, incluindo este "Vote em Mim". É uma canção de campanha eleitoral na horizontal. Vou ler a primeira quadra: "Vou ser presidente do seu corpo, governar, anarquizar. Minha plataforma é o prazer total. Isso é melhor e não faz mal, já disseram." E depois o refrão, ela repete várias vezes: "quero o povo feliz". Portanto, isto é política, é diplomacia, é negócios estrangeiros dentro de casa, é uma coisa extraordinária.

É o ministério da felicidade.

Estou a imaginar campanhas políticas a passarem isto em altos berros em grandes alto-falantes.

Não sei porque nunca aconteceu.

Nem eu.

O mundo é muito mais desinteressante por causa disso.

Eu estou disponível para-

Formar um partido só para usar esta música.

Não, Deus me livre formar um partido, mas se me pagarem balúrdios para ser consultor musical das campanhas.

Porque não?

Não confirmo nem desminto que aceito.

Rita Lee, "Vote em Mim", eu sou o Nélson Ferreira, esta é uma escolha do Tiago Pereira. Voltamos de duas a uma semana. Um abraço, Tiago.

Claro. Até para a semana.

Vou ser presidente do seu corpo, governar, anarquizar. Minha plataforma é o prazer total. Isso é melhor e não faz mal, já disseram. Faço comício no hospício, jorro petróleo por qualquer orifício. E sem demagogia, vou pura alegria. Quero o povo feliz. Quero o povo feliz. Eu quero o povo feliz. Quero o povo feliz. Meu amor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Meu amor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Vou ser presidente do seu corpo, governar, anarquizar. Minha plataforma é o prazer total. Isso é melhor e não faz mal. Faço comício no hospício, jorro petróleo por qualquer orifício. E sem demagogia, vou pura alegria. Quero o povo feliz. Quero o povo feliz. Quero o povo feliz. Quero o povo feliz. Meu amor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Eu disse, meu amor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Eleitor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Senhoras e senhores, eu sei que todos nós queremos o melhor. E para o bem do povo e felicidade geral da nação, vote em mim! Muito obrigada. Obrigada! Políticos, trabalhadores, estudantes, operários, donas de casa, funcionário público, abaixo a corrupção. Eu disse bem, de defensão.