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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções de divas.

Now, now, wait a minute y'all. This dance ain't for everybody. Only the sexy people. So all you fly mothers, get on out there and dance. Dance, I said.

"Push It", Salt-N-Pepa, abertura do Isto Não Passa na Rádio, escolha do Tiago Pereira. Temos canções de divas no programa desta semana. Muito motivados pela vinda a Portugal de Kylie Minogue, que atua em Lisboa a 15 de julho. Tentamos aqui olhar para outras divas que gostamos de partilhar com todos. Olá, Tiago, tudo bem?

Super cool, estou-me a sentir super cool.

Tu és super cool.

Sabes que este disco tem quase 40 anos?

Para tu veres.

Faz 40 anos para o ano. E Salt-N-Pepa fazem 40 anos este ano.

Mas está ótimo. Especialmente de cabeça, está ótimo.

Banda, um dos coletivos pioneiros da história do hip-hop. Ainda mais se começarmos a dividir isto por género, masculino e feminino. Estão aí milhões e milhões de discos vendidos, Grammys, etc. Banda composta por Salt, Pepa e Sandra Denton.

Não menorizando Cheryl James.

DJ Spinderella.

Spinderella é um ótimo nome.

Talvez será um dos melhores nomes da história do hip-hop.

DJ Spinderella. DD Spinderella. Adoro.

Espetacular.

Olha, ias ver a Kylie Minogue?

Eu não ia.

Assim na boa, não é?

Claro, obviamente. Na boa.

Não é condicionado.

Estás a usar a expressão "na boa" como se fosse: "Não magoa". Não, com gosto.

Gostavas mesmo de ver?

Com gosto e apreciando bastante.

Já veio várias vezes a Portugal, Kylie Minogue.

Eu nunca vi.

Nem eu.

Imagina.

Mas gostava.

E o desafio é divas, porque Kylie Minogue é uma diva.

O que é uma diva, Tiago?

Uma diva é uma rainha.

Mas temos sempre a ideia de que a diva é uma pessoa mal disposta. Se não tiver um certo feitiozinho, não é diva?

Não, eu acho que não é isso. Diva é alguém que alcança um estatuto tal de popularidade, reconhecimento, respeito, influência, que se pode dar ao luxo de ter um comportamento um bocadinho altivo. Pode gozar de alguns luxos e alguns privilégios, ou pelo menos é tolerado. Se bem que muitas vezes é tolerado

Ao mesmo tempo que quem tolera, tolera com um bocadinho de: "Esta diva". Mas tolera. Por quê? Porque é diva. Porque ela distingue-se nalguma coisa. Claro. Eu tentei, para o programa de hoje, dividir entre vários géneros. Mas também, diva, eu acho que mais do que isso. Desculpem interromper-te, Nelson, só para esclarecer, porque esse é o lado mais, se calhar, pejorativo da palavra. Eu acho que acima de tudo, diva é alguém que inspira. Tem um lado aspiracional. Nós queremos, de alguma forma, ser como ou seguir alguma coisa, ou deixamo-nos levar por alguma coisa que essa pessoa faz. E daí esse epíteto. E eu acho que calha bem em Kylie Minogue, que anda há décadas a fazer parte da construção da cultura popular. Sem dúvida. Era o que eu ia dizer, que dividi aqui entre alguns tipos de divas e há a diva de culto. Essa será mais aquela que tu dizes que inspira. Sim. Inspira outros artistas. Eu lembrei-me da La Elsa De Celia, mas pus lá numa categoria, sei lá, onde podiam estar a Cat Power, a St. Vincent, a Angela Olson, a Sharon Vanetan. Há ali um género de mulher norte-americana que poderia encaixar nesta coisa da diva de culto, porque inspira depois outras, e estas não são tão da cultura popular, se quiseres. Até inspiram mais é outros artistas. É bem o caso da La Elsa De Celia. Eu escolhi aqui uma das canções mais famosas desta cantora, que morreu demasiado cedo, e já te explico um bocadinho mais sobre o que é a La Elsa De Celia. Vamos escutá-la em "Con Toda Palabra". É uma grande inspiração para muitas cantoras, La Elsa De Celia, "Con Toda Palabra". Creio que esta canção é de 2005, mas já irei confirmar. A La Elsa De Celia morreu muito nova, tinha 37 anos, em 2010. Teve uma curta carreira com três discos lançados, apenas, em vida. Mas eu acho que ela inspirou muita gente. Depois é a mescla cultural também em que nasce. Ela teve uma infância meia nómada, porque o pai era um professor pouco convencional, que andava pelos Estados Unidos a dar aulas, filha também de uma fotógrafa. Canta em várias línguas, francês, inglês, espanhol, e tem esta característica, acho que ninguém fica indiferente. Há qualquer coisa na voz dela, que vem ali de algum sítio Que é facilmente reconhecível e que transporta um certo peso, uma certa densidade emocional. Concordas, Tiago?

E que tu queres conhecer e que rapidamente percebes que nunca vais conhecer a fundo.

Não, porque ela saiu também de cena muito cedo.

Mas mesmo que muito aprofundes as canções ou tentes analisar, ela deixou as coisas muito a meio caminho na revelação, naquilo que podia revelar. Ficou-se pelo mistério e isso faz parte do encanto.

Mas isso é próprio das divas também.

Claro, obviamente.

Olha, quem é a Rosinha de Valença?

Pois é. Essa agora é que...

É de Valença?

Estavam aqui à espera da Whitney Houston.

Celine Dion ou da Beyoncé. A Beyoncé é a maior diva da atualidade? Não sei.

Uma das?

Uma das.

Está difícil, porque a pop é claramente dominada por mulheres. Talvez algumas mais divas que outras, mas atualmente é difícil dizer-te.

Quem é a Rosinha de Valença?

Vamos a isso. Olha, Maria Rosa Canelas, nasceu em 41, morreu em 2004, de forma um bocadinho trágica, porque mais de uma década antes ela teve um problema grave de saúde que a deixou em estado vegetativo e ficou muitos anos a existir, de alguma forma, quando tinha passado décadas a ser revolucionária enquanto tocadora, enquanto guitarrista, ao violão. Ela nasceu e morreu no Rio de Janeiro. É uma lenda, referência e influência enorme na arte do violão e na relação que essas seis cordas têm com a música brasileira, com a bossa nova, com o samba, com o samba-canção, com todos os seus derivados, com a forma como isso se espalhou pelo mundo. Inacreditável instrumentista a nível técnico e irrepreensível na forma como transmitia sensibilidade através dessa técnica, que é uma coisa muito difícil de fazer, porque até tu, Nelson, se estudares muito e praticares, consegues debitar notas como se fosses uma inteligência artificial. Matematicamente falando. Mas experimenta lá botar a sensibilidade que, por exemplo, a Rosinha de Valença colocava na guitarra.

Canções de divas é o tema esta semana no Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Tiago Pereira, que há pouco nos trouxe a Rosinha de Valença. Gostei muito, Tiago.

É espetacular.

E preencheste aqui um capítulo que eu tinha criado, mas pro qual não escolhi uma canção, que era a diva tropical. E onde estava a Rita Lee, também a Célia Cruz, a Elis, a Elza Soares ou até a Fernanda Abreu, de quem gosto muito e que me parece uma diva tropical. Há muito esse lado. A minha próxima escolha, Tiago, também poderia ser uma diva tropical ou pelo menos tem uma fase em que se assemelha um bocadinho com isso. É a Helena Dágua. Estava à procura de uma diva portuguesa, claro que salta à cabeça a Amália ou a Sara Tavares, que tu próprio também escolheste pro programa de hoje, já lá vamos mais à frente. Lembrei-me da Manuela Azevedo, porque não tendo aquela imagem da mulher, quem a vê em palco percebe que ela, de facto, é uma diva da performance.

Megadiva.

E eu acho que não há muito melhor em Portugal do que Manuela Azevedo ou não há mesmo. Mas lembrei-me da Helena Dágua. Primeiro porque eu gosto muito dela e acho que ela, no início da carreira, foi também sex symbol, que é um dos aspectos de muitas das divas. Mas depois tem aquela ingenuidade doce, teenager, numa certa fase artística.

Mesmo que isso aconteça às vezes, e às vezes é aparente, às vezes faz parte da persona.

Sim. Mas aí toca, por exemplo, nalgumas coisas da Kylie Minogue, também, porque aparece muito com aquela imagem de miúda, pós-teenager, muito bonita. Tem uma fase roqueira e depois tem essa fase também tropical. A Helena Dágua é uma espécie de Rita Lee portuguesa também nalguns momentos. Tive muitas dificuldades, andei muito tempo às voltas com as canções da Helena Dágua pra escolher uma. Quisemos escolher uma menos óbvia. Podia ter escolhido a canção "De embalar", do disco "Boa Noite, Vitinho", nesse dueto com Paulo de Carvalho, mas acabei por escolher esta "Dança Comigo". 1986 a gritar nesta "Dança Comigo" de Lena d'Água, álbum "Terra Prometida". Estava aqui a lembrar-me também que ela tem aquela fase "António e Variações", em que canta muitas das canções do "Variações". E tem essa fase com a Salada de Fruta, que são os Diva portugueses, em que a coisa já é completamente diferente. Por isso ela passa por tantas fases que eu me lembrei de trazer a Lena d'Água, porque acho que ela é uma diva da música portuguesa e se pensarmos bem, os últimos dois discos dela, o "Desalmadamente" e agora este "Tropical Glaciar".

Em 1986 começava o "Agora Escolha", que era um programa da RTP, deves te lembrar. Para quem não sabe ou não se lembra, havia qualquer coisa que estava a dar e enquanto essa coisa dava, esse episódio de alguma coisa, nós podíamos escolher de uma de duas hipóteses.

O que é que vai dar a seguir.

Quem tivesse mais telefonemas, dava.

Exato, a sequência.

E eu estou a sentir-me à espera.

Mas espera lá.

Eu estou a ouvir esta música e estou a sentir que estou à espera a ver quem é que ganha o "Agora Escolha" hoje.

Há uma imagem.

Vera Rosquete, a apresentadora.

É verdade. Está no YouTube um vídeo da Lena d'Água a cantar, já não me lembro qual é que é a música. É o "Sempre Que o Amor Me Quiser". Em 1984, no "Um Dois Três" do Carlos Cruz. E o cenário é ela de Cleópatra, com o cenário todo atrás. Não há mais diva do que isto, desculpem lá. Foi esse vídeo que me fez escolher a Lena d'Água para diva portuguesa. E agora vamos escutar Roberta Kelly. Quem é?

Roberta Kelly. Por que eu trago aqui esta diva? Porque ela é uma daquelas cantoras, entre os anos 70 e 80, sobretudo na música popular americana, mas não só. Houve tantas divas que nós não conhecemos ou que não chegaram ao mainstream. E a coisa boa da internet é que nos permite hoje em dia, mais rapidamente descobrir ou aprofundar o conhecimento, ou saber mais, ou ver mais e ouvir mais sobre gente que não conhecíamos ou de quem conhecíamos alguma coisa, mas muito pouco, e perceber por que fizeram o que fizeram, como fizeram e por que se calhar não chegaram mais longe. Um desses casos é a Roberta Kelly, que andou muito entre o R&B, o gospel e depois o disco, inevitavelmente. E depois fez coisas como este disco em 1980, que se chama "Roots Can Be Anywhere" e que havemos muito mais através da world music ou ritmos inesperados. É uma daquelas figuras que vale a pena tentarmos ir mais longe com ela.

"Ayye", Roberta Kelly, a escolha do Tiago Pereira. Não conhecia, estou aqui a ler coisas sobre ela e estou a gostar.

Esta canção não é da Roberta Kelly. Eu acho que a escrita está em swahili. É uma canção que tem a ver com amor, unidade, fraternidade, família, viver em comunhão. E foi uma canção escrita por Daniel Vangarde e Jean Clauget, portanto, franco-belgas.

Ela viveu na Europa durante um tempo.

África pelo caminho. Há uma versão desta canção que foi gravada pelas Bananarama.

Ok.

Logo no início dos anos 80.

E Giorgio Moroder tem dedo na carreira de Roberta Kelly.

Até tenho ideia. Se não foi o primeiro single das Bananarama, foi um dos primeiros. Há uma versão mais tardia que mete os Safari Duo.

Bom! Ok, está a melhorar. Onde é que vamos parar?

Achei que, se calhar, ias gostar.

Gostei dessa informação.

Há muita coisa à volta desta cantiga. O que interessa é a mensagem e a Roberta Kelly. Vamos fixar-nos por aí.

Muito bem, vou tentar ouvir mais coisas sobre a Roberta Kelly. Agora falo um bocadinho de Björk para vos dizer que há um tipo de diva, que é a diva hearty, não achas?

Claro.

A diva hearty.

Sim, senhor.

Onde poderia estar Arca, que é um habitual colaborador de Björk. Mas coisas mais antigas. Depois há aquela malta mais do cabaré, sei lá, a Ute Lemper e a Diamanda Galás, coisas mais estranhas, que também encarnam em si.

Mas que visualmente ou em termos de postura e imagem, são mais associadas ao clichê que nós temos quando pensamos na palavra diva.

É verdade. Eu escolhi uma canção da Björk, porque eu acho que ela é esse tipo de diva. A Björk faz-me sempre lembrar uma personagem do filme "O Quinto Elemento", em que há uma cantora alienígena.

Lembro perfeitamente.

Que ainda por cima é interpretada pela Maïwenn Le Besco, uma atriz francesa muito interessante, se bem que teve agora umas polémicas há algum tempo atrás.

Opá!

Já não me lembro. Ela fez um filme com o Johnny Depp, havia umas polémicas.

Toda a gente tem direito às suas polémicas.

Tem direito. E ela interpretava essa soprano, que era a Invamulla no filme do "Quinto Elemento". E a Björk faz-me sempre lembrar esse tipo de personagem, porque aparece sempre com ar meio alienígena. Ainda assim, eu adoro o "Homogenic", que é o álbum de 1997 da Björk, tem esta "Bachelorette", que tem essa coisa de diva, é das canções que mais ilustra este lado de diva da Björk. Uma que veio do frio, neste caso. "Bachelorette", do álbum homónimo de Björk, a diva da Islândia. Uma diva arty, como apelidámos há pouco. Vamos fechar com Sara Tavares. O programa desta semana seria seguramente uma das minhas escolhas também para um programa dedicado a divas. Escolheste "Ginga" por alguma razão em especial?

Adoro esta canção, adoro este álbum de cabo a rabo, acho que é absolutamente perfeito do princípio ao fim. E Sara Tavares era, obviamente, e continua a ser, uma enorme diva. Pergunto-me várias vezes quando ouço canções dela, como é que não atingiu esse estatuto de facto, no dia a dia, de forma mediática e óbvia. Tinha tudo. Enfim, não interessa. O que interessa é o que está feito e esta canção e este disco, acho que ainda durante muito tempo, vai ser a razão pela qual muita gente decide fazer música, ser criativa de alguma forma e ir à procura de alguma coisa que ainda não descobriu, porque tem esse motor. É extraordinário.

Bela escolha para o fecho do "Isto Não Passa na Rádio". Regressamos de hoje a uma semana. Um abraço, Tiago.

Até para a semana!

De Sanambera, caminhão de socorro. De Sanambera, caminhão de arroz. Shield guerrilha de Sanambera. Caro de botons finos de Sanambera. Caro de novo visor de Sanambera. Além na carmuça, na estrada de noiteira. Além na carmuça, na estrada de noiteira. E oé! Alai, mamãe, assim que cedo. Alai, papai, surdo no pubi, zoio de Sanambera. Silo de arta. Além na carmuça, na estrada de noiteira. Além na carmuça, na estrada de noiteira. Nina, Nami, ginga. Nina, Nami, ginga. Nina, Nami, ginga. Nina, Nami, ginga.