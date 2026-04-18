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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções para monumentos. "Castles Made of Sand", Jimi Hendrix, abertura do Isto Não Passa na Rádio esta semana com uma escolha do Tiago Pereira. Eu sou o Nelson Ferreira e estamos a assinalar esta semana o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, uma data que se comemora a 18 de abril.

Nelson, se pensares bem, nada disso faz sentido.

Faz todo sentido. Estamos aqui a fazer serviço público.

Mas eu agradeço.

Estamos a estimular as pessoas a visitarem museus e sítios.

Sabes que eu odeio castelos.

A sério?

Não suporto.

Os americanos adoram, porque não têm.

Coisas que eu não aprecio: ruínas, castelinhos.

Não gostas de Citânia e Monções?

Feiras medievais, não contem comigo.

Feiras medievais, ok.

Mas quando tu, e bem, de forma culta, atenta e adulta, sugeriste este tema, a primeira canção que eu me lembrei foi uma canção sobre castelos.

Feitos de areia.

Que são monumentos, mas estes são feitos de areia. E isto levou-me de volta ao álbum "Axis: Bold as Love", o segundo álbum da Jimi Hendrix Experience, que neste preciso momento em que nós estamos a gravar, é outra vez o melhor álbum de sempre.

Ok.

Está bem? Quando acabar, a gente depois logo vê se escolhe outro. Agora é. E eu também podia ter escolhido "Spanish Castle Magic", que também está neste álbum.

Está, é um disco com muitos castelos.

É uma grandessíssima cançãozorra, mas escolhi esta, não sei como descrever, soul psicadélica, pode ser? Não sei.

Sim.

O homem veio do espaço.

Mas é gentle.

O homem veio do espaço e fez isto. É extraordinário como Jimi Hendrix ainda hoje é citado por tanta gente, que atenção, muita gente nunca sequer o conheceu, como influência máxima e absoluta. O que este homem fez é, de facto, insuperável.

Sem dúvida. E vamos ter mais canções.

Sem dúvida. Nelson, tu não és nada fã destas guitarrinhas.

Eu não sou. Super.

Tu gostas é de franceses que dançam.

Umas guitarras. Por acaso trouxe uns belgas.

Esta.

Só lá vamos.

Gostas disso.

Onde é que eu ia? Trouxe uma canção chamada "Rossio".

Vá lá.

No Rossio há uns quantos monumentos. O próprio do Rossio é um monumento.

Qualquer Rossio é um monumento da sua cidade ou da sua vila.

É verdade, há outros. Também é conhecido como Praça Dom Pedro IV, por causa daquele senhor que está ali em cima do cavalo. Ele próprio poderia ser um sítio ou monumento a visitar neste 18 de abril, neste dia internacional. É uma canção dos Heróis do Mar, lançada em 1988 e faz parte precisamente do álbum "4", como Dom Pedro IV.

Não dá grande valor.

"Fui ao Rossio com o meu tio. Tanta gente a passear. Subi os Chiados, cantar o Fado. Muito eu gosto de lá pensar. Cheguei a Camões, estavam dois camiões, tantos carros a buzar. Rua do Norte, sempre me deu sorte, tantos amigos a estimar. O truque das cadinhas do Duque, são os santos a ajudar. Imperial do Terminal. Depois do Condes, fui à Praça de Londres. Quem eu havia de encontrar? Uma amiga muito atrevida convidou-me a presentar. Já estou feito, já nem me deito e Lisboa vai ao ar."

Viagem por Lisboa com os Heróis do Mar nesta "Rossio". Fui ao Rossio, subi os Chiados, cheguei ao Camões, à Rua do Norte, às escadinhas do Duque. Depois do Condes, fui à Praça de Londres. Muitos monumentos para ver neste roteiro feito pelos Heróis do Mar em 1978.

Pois é. Falando em Lisboa, antes que tu sejas inundado de mensagens de ódio.

Calma, ainda temos a segunda parte.

Claro, mas fizeste uma pequena falha, que é o Dom Pedro IV não está em cima do cavalo.

Não está.

Não, quem está em cima do cavalo é Dom João I, na praça ao lado, na Praça da Figueira.

Ok.

Pronto, agora que restituímos a verdade.

Obrigado.

Estamos salvos.

Para tu veres como eu percebo de monumentos.

Não, eu também. Tu vens de outro planeta. Atenção, as pessoas não sabem e, portanto, é normal.

Isto é trazido aqui um monumento à Amadora, em homenagem à tua cidade.

Sou eu. Ok, monumento vivo. Agora que restabelecemos a verdade, que é essencial.

Obrigado.

Eu trago uma canção preguiçosamente chamada "Monument". É uma canção dos Efterklang. Eu não sei se aprecias Efterklang.

Tenho ouvido.

São meio atmosféricos.

Córdicos, não é?

Pronto.

Quer dizer, um deles vivia em Cacilhas.

Sim, eu acho que ainda anda por aí.

Ainda é vivo.

Não sei. Só que eu acho que esta canção, toda a obra que eles fizeram tem esse lado de música feita para admirar. Entendes?

Auroras boreais.

Seja auroras, seja monumentos, seja a ti próprio ou teu interior. É banda sonora para uma apreciação e portanto eu acho que cai muito bem. Além disso, esta canção, "Monument", faz parte de um álbum que se chama "Pirâmida".

Ok.

Que por si só também é um monumento.

É sim, senhor.

Portanto, não sei se vais conseguir uma escolha mais forçada que esta.

Me aguarda.

Vamos ver.

"Fighting Vast" Is it the past? Below me. A man possessed again. Turn away, turn away, turn away. The colour and all the grey. Move away, move away, move away. There's something about that grey. Turn away, turn away, turn away. Turn away. The color and all the grey. Move away, move away, move away. Move away. There's something about that grey. Turn away, turn away, turn away. Turn away. The color and all the grey. Move away, move away, move away. Move away. There's something about that grey.

"Monument", canção dos After Clang, escolha do Tiago Pereira para o programa desta semana, dedicado a canções sobre, com, a propósito de monumentos e sítios, esta com um título bem apropriado. De que ano é esta canção?

Esta é de 2012, mas tantos anos depois, eu estava agora a pensar que tenho que ouvir mais isto. Isto faz-me bem. Eu agora estava a ouvir isto e-

É terapêutico para ti

...as minhas maletas desaparecem. Mas entendeste o que eu disse. Esta música é boa música para atravessares grandes corredores de grandes museus. E de repente dá-se um som.

É verdade.

Entendes?

Podiam pôr isto naqueles auriculares que às vezes são-

Quando, por exemplo, vais ao Museu do Vaticano. Aquilo nunca mais acaba.

Depois esses museus já são imersivos, é toda uma experiência imersiva.

Aqueles corredores gigantes, não sei se já estiveste no Museu do Vaticano, mas tem aqueles corredores gigantes, só tem coisas por todo lado e o museu é interminável, até podes sair mais cedo.

Já estive no Vaticano e vi o conclave.

Pronto.

Ajuda.

Se me dançar isto-

Por ali fora?

É mais fácil.

A esvoaçar por ali fora nos corredores?

Claro.

Ok, gosto dessa imagem.

Pensa em mim.

Porquê que falaste de pirâmides há pouco?

Porque o álbum chama-se Pirâmida.

Ok. Eu trouxe um artista chamado The Egyptian Lover.

Estás a ver.

Só por causa disso, porque é um sítio com muitos-

Monumentos?

Com muitos monumentos. Muita gente vai ao Egito para ver o quê? Monumentos e sítios.

Nunca fui ao Egito.

Também não. Mas já ouvi muito o Egyptian Lover, que é o nome artístico de um senhor chamado Gregory James Broussard, norte-americano, DJ, um pioneiro das drum machines. Tem muitos sons, de facto, étnico ou egípcios em algumas das suas canções.

Também podias ter escolhido o "Walk Like an Egyptian".

Sim, só que essa canção, curiosamente, a única referência que tem a monumentos é ao Kremlin.

Sim, mas é das Bangles e elas são um monumento.

Sim. E há uma música das Bangles que é inspirada numa visita à Graceland, do Elvis Presley. Não sei qual das canções, mas já me cruzei com uma história dessas. Graceland, Paul Simon, podia ter sido uma das escolhas também. Bem, deixemo-nos de coisas. Apreciem esta "Freakaholic", de Egyptian Lover.

Então, mas essa canção. Desculpa lá.

Nada, vamos atrás.

Isso é o "Eternal Flame", pá.

Das Bangles.

Não é?

E eu estou a confundir com?

Não sei.

Não, as Bangles são as que cantam o Egyptian-

Sim, mas é essa canção que tem influência o Elvis.

Estás a ver? Podia ter trazido todas essas.

Eu vou buscar a letra enquanto toca esta cantiga.

Até já.

Egyptian Lover, yeah, that's my name. Sexaholic song is my new game. 'Cause I'm a freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. A freak-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. I'm kinda freaky, I'm kinda smooth. I'm kinda nasty, just like my crew. I'm kinda kinky, I'm kinda straight. I'm kinda easy, do you wanna play? A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Uh-huh. A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Yes. I'm kinda crazy, just like my dad. Go ahead and brace me, if you think you're bad. I'm kinda sexy, do I turn you on? I'm kinda desperate, so let's get it on. Let's get it on! Freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. A what? Tell them. A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Bam! All of my life, I've been a freak. Do what I want to, seven days a week. Egyptian Lover, yeah, that's my name. Sexaholic song is my new game. 'Cause I'm a freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Uh-huh. A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Oh, yeah. I'm kinda sneaky, wanna sneak around. We can go to hotels all of the town. I'm kinda shy around your friends. But behind closed doors that's when the freaky begins. 'Cause I'm a freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Uh-huh. Yeah. A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Uh-huh. I'm kinda special, there's no one like me. I'm kinda sweet, babe, like soothing honey. I'm kinda rich, do you want all my dough? I'll buy you the world, just let me know. 'Cause I'm your freak-a-holic, freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Oh, girl. Oh, yeah. A freak-a-holic, a freak-a-holic. Tell them what I am! A freak-a-holic. Uh-huh. Yeah. Tell them, tell them, tell them. Tell them all! Tell them what I am!

Este fim de semana assinala-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, inspiração para as escolhas musicais desta semana no "Isto Não Passa na Rádio". Há pouco com Egyptian Lover. Ele que começou a carreira em 1984, precisamente com o álbum "On the Nile". É norte-americano, não é egípcio, e tem sempre aquela toada meio G-funk, P-funk, não sei.

Aquela história do Elvis. Eu fui investigar-

Acac Bengals.

E lembra, aquela canção "Eternal Flame", não é uma referência ao Elvis.

Não.

Conta a lenda da pop que uma das razões para a expressão Eternal Flame vem de uma eternal flame que havia, eu nunca estive em Graceland.

Eu também não.

Supostamente havia ali uma chama eterna sempre acesa em honra do rei do rock and roll.

Os reis do rock em Portugal, quem são?

Ora bem, Xutos & Pontapés. O álbum 88 abre com esta cantiga.

Outra vez em 88, já fomos a 88. Dos Heróis do Mar, ok.

É uma das canções que eu mais gosto de ouvir-

E de cantar.

De ver ao vivo num concerto dos Xutos. É uma farra extraordinária.

Mesmo não sabendo de que monumento se trata.

Pronto, "As Torres da Sinsiberlândia", cá está. Isto para mim é um grandessíssimo monumento e portanto acho que vale. E além disso, fiquei com imensas saudades de ver os Xutos & Pontapés ao vivo. Vou ver agendas.

Que fica de fora pra quem lá quer chegar. Tem uma porta escondida pelo azar. Que só tem chave para quem lá quer entrar. E às tantas pensas que é tudo a aumentar. É todo o espaço que cresce com o teu ser. E ao tempo que se dobra ao passar. Será real tudo o que estás a ver? Já vi as torres da Cinciberlândia, todas as cores a buscar o céu. Já vi as torres da Cinciberlândia. Olho que veste o céu. Paredes tão altas que devem ultrapassar. O fim das nuvens até o fim do ar. Ninguém lá mora, só serve para olhar. Para quem as vê, para quem lá quer chegar. Já vi as torres da Cinciberlândia, todas as cores a buscar o céu. Já vi as torres da Cinciberlândia. Olho que veste o céu. Já lá voltei, já busquei o lugar. Não achei, cansei-me de andar. Já era tarde, não ia lá mais voltar. Àquele sítio entre a estrada e o mar. Já vi as torres da Cinciberlândia, todas as cores a buscar o céu. Já vi as torres da Cinciberlândia. Olho que veste o céu. Já vi as torres da Cinciberlândia, todas as cores a buscar o céu. Já vi as torres da Cinciberlândia. Olho que veste o céu.

Não sabemos onde é, mas sabemos cantar o lar de princípio ao fim. "As Torres da Cinciberlândia", os Xutos & Pontapés em 1988. Obrigado por isto, Tiago.

Grande canção.

É verdade, gosto muito. E tem essa coisa de ao vivo ser sempre um ótimo momento nos concertos dos Xutos.

Tem uma piano aqui.

É verdade.

Isto também é a idade.

Onde é que eu ia? Das Torres da Cinciberlândia, agora vamos para...

Esse é que é o problema.

Ok, já me encontrei. Estava aqui a ver um disco. De resto, a primeira vez que este programa passa na rádio é a 18 de abril, precisamente o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, e foi a 18 de abril, mas de 2008, que saiu o álbum do qual trago a próxima canção. Quem é que é a malta que faz monumentos?

Quem é que é?

Normalmente são os arquitetos, não é?

Que projetam.

Projetam e são os autores.

Estavas a falar dos escravos que põem as pedras.

Esses também, esses executam, não é?

Sim.

Depois não fica lá o nome deles.

Em princípio, haverá um arquiteto.

Não vão ganhar um Pulitzer, um Nobel Prize.

Mas onde é que tu queres chegar?

The Architects, os Deus, 2008, "Vantage Point". Disco que faz agora, precisamente este fim de semana, 18 anos, se estou a fazer bem as contas. Tem algumas referências a sítios, de facto, na letra: "From the coast of Tahiti to the hills of Rome. Step aside 'cause the man will take the Nobel Prize home". É uma das passagens desta "The Architects". Para dizeres que eu também gosto de guitarras, Tiago.

Mas estás a ver, arranjas sempre maneira de pôr uma coisa meio artsy no meio. Lá vêm os europeus.

Europeus.

Não sei o quê.

Falar de The Architects pareceu apropriado para esta emissão desta semana do "Isto Não Passa na Rádio".

I said you touch and go. 'Cause I'm the architect. I said you touch and go. 'Cause I'm the architect. Now the man has understood that our space is overrated. By all the problems on this Earth we should. We're in outer soul making. So he's brooding and eluding on a perfect design. He thinks the working on behalf of himself is a crime. He flashes out by the water, a face so divine. He's the architect of his own fate, the man has arrived. He said: I won't throw myself from the pier. I'm gonna go home and shutter for a year. And when the year is over I'll reappear and have a solution. I reason to believe that what I find. Is gonna change the face of humankind. And all these years before well I was blind. That's my confusion. 'Cause I'm the architect. I said you touch and go. 'Cause I'm the architect. I said you touch and go. 'Cause I'm the architect. I said you touch and go. But I think we're going to make it. Don't let out. Don't let out the woman in you. Don't let out. Don't let out the woman in you. So he drew himself a pentagon. Thinking it through with deeds of dawn. From the coast of Tahiti to the hills of Rome. Step aside 'cause the man will take the Nobel Prize home. He said: I won't throw myself from the pier. I'm gonna go home and shutter for a year. And when the year is over I'll reappear and have a solution. Now if these aspirations bother you. Well, you are just you, you don't have a clue. I'm sticking to the plan, I will see it through. Let there be no confusion. 'Cause I'm the architect. I said you touch and go. 'Cause I'm the architect.

"The Architect", dos Deus, no disco "Vantage Point" de 2008. É uma canção inspirada num engenheiro e arquitecto que tinha muito esta ideia de: "Epá, parem lá de olhar para o espaço, vamos centrar-nos aqui nos problemas da Terra e como resolvê-los". Buckminster Fuller é o nome desse norte-americano que serviu de inspiração a esta, "The Architect", dos Deus. São eles os arquitectos que nos deixam esses sítios e monumentos que muito gostamos de visitar e que assinalamos também durante este fim de semana. E agora vamos para uma canção chamada "Museum", de Donovan. Porquê, Tiago?

"Museum". Porque o próprio Donovan, eu julgo que ele deve ser meio ermita. Eu acho que ele vive algures na Irlanda já há bastante tempo, sendo que ele é escocês, alcançou sucesso no Reino Unido, na Inglaterra, a partir da indústria com bases em Londres. Este "Museum" é uma canção de 1966 do álbum "Sunshine Superman", um dos, senão o mais conhecido de Donovan, numa altura em que ele fazia uma espécie de cruzamento entre folk meio britânica, meio americana, e o psicadelismo. Era uma espécie de Bob Dylan das Ilhas Britânicas, mas talvez com mais mel, digo eu. E ele próprio ficou na história como uma espécie de monumento de uma era.

Sei que faz parte do Rock and Roll Hall of Fame.

Sim, de uma época, de uma estética, de uma linguagem. Quem se lembrar do Donovan ou quem falar do Donovan vai sempre dar ao mesmo estereótipo, que em boa parte foi também alimentado por ele e eu acho isso interessante. Já a canção tem o nome "Museum" só porque trata de um encontro com alguém. Ele vai atrasado e combina o encontro no Museu de História Natural. Não é muito museológico.

I drink sweet wine for breakfast. Slept but know of so. Smiled a little in the silence. Deciding on where to go. Meet me on our way in the Natural History Museum. I think that's what she said. A little bit sad about having to leave then. Yawning in the sun. Like a child I run. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. A little do you speak of beauty. Isn't it a shame, what hell. Maybe you should go get the power ring. And make all your troubles go. There she stood in drag just looking cool in astrakan. She looked in

Donovan com Museum, a escolha do Tiago Pereira para o Isto Não Passa na Rádio esta semana. Temos várias canções com referências a monumentos e sítios. Dia Internacional deles mesmos.

Sabes para que é boa esta canção de Donovan? É para ficar no jardim do museu.

Sim.

Sabes?

Estou a perceber.

Só a existir.

Ou a passar por um relvado, não é? A caminhar sobre um relvado.

Sim, não necessariamente para visitar o museu. Esta canção está a pedir zero atenção.

Ok. Lembrei-me também de uma música que é muito conhecida e que até passa de quando em vez na rádio, mas que tem logo no início uma referência a um sítio que tem muita história e que tem muitos monumentos também, que é a Grécia.

Pois é. E turistas.

E turistas também. "She came from Greece. She had a thirst for knowledge."

Pronto.

"She studied sculpture at Saint Martin's College."

Mas estás a ver? Há aqui guitarras, de facto, por aí. É artístico, não é? É intelectual.

É? Achas?

Estás a brincar?

Por acaso a minha outra escolha era Mind the Gap com Invicta.

Pronto.

Que é um sítio que também tem muitos monumentos. Um poema à cidade de Lisboa.

E os Mind the Gap também são um monumento.

São, sim senhor, e tenho saudades deles. Também deixei de fora aqui algumas canções, só para te dizer. Last Lion of Albion, da Nick Cave, porque o leão de Albion é um pouco o símbolo da Inglaterra.

Sim.

E há muitos deles por várias praças do país. Aqui um bocadinho em atalho. Há dias ouvi um podcast sobre a vida de Keith Moon, dos The Who.

Onde tu te foste meter?

Sim, senhor. Um dos homens mais destrutivos do rock and roll de sempre.

Mas muito corajoso.

Muito corajoso. Há uma canção com montes de referências a sítios tipo Torre Eiffel, Taj Mahal, dos The Who, chamada I Can See For Miles, que é muito fixe. Tem guitarras.

É um clássico.

Tem guitarras.

É verdade. Aí já é mais working class.

Enfim.

Mais ou menos.

Mas vamos fechar com os Pulp e Common People. Lembras-te quando houve aqueles boatos na internet que ele se referia à mulher de Varoufakis, o ex-ministro das Finanças? Não te lembras disso?

Não, eu não perco tempo com isso.

Porque ela estudou em Saint Martin's School, na altura escultura. Era essa a ideia. Bom fim de semana, Tiago. Até para a semana.

Até para a semana.