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Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções para o podcast "Portugal à Queima Roupa". Os Metallica na abertura do Isto Não Passa na Rádio, escolha do Tiago Pereira, "Seek and Destroy". Eu sou o Nelson Ferreira, juntamente com o Tiago vamos escolher algumas canções que relacionamos com o novo podcast Plus do Observador. Chama-se "1983: Portugal à Queima Roupa", o ano em que dois atentados terroristas internacionais aconteceram em solo nacional. Olá, Tiago. Bem-vindo.

Olá, Nelson.

Bela escolha. Olha para isto.

Olha para isto. Pois é.

São os maiores.

Se isto não é à queima-roupa.

Isto são os maiores. "Seek and Destroy". É de quando esta canção?

É do primeiro álbum dos Metallica, "Kill 'Em All", lançado em 1983. A canção já tinha feito uma aparição numa demo que os Metallica tinham gravado. Mas aqui teve o tratamento devido de estúdio, pelo menos o da altura. É um dos clássicos, é um daqueles que insiste em fazer parte dos alinhamentos desta rapaziada. Tem aquele riff malandrão. Riffs que podem ser cantados.

Sim.

Em coro. E pareceu-me uma ótima proposta de banda sonora para uma história de terroristas, ataques, espiões, coisas estranhas, tiros, bombas e socos nas trombas. E na semana em que morreu Ozzy Osbourne.

É verdade.

E se não fosse Ozzy Osbourne e os Black Sabbath-

Não existia Metallica.

Pelo menos eram diferentes, tenho a certeza absoluta.

Seguramente. Já escutei o primeiro episódio com atenção de "1983: Portugal à Queima Roupa", estou a gostar muito. Bela música dos Linda Martini, sonoplastia do Pedro Oliveira, narração da Vitória Guerra. Ao longo das próximas semanas há um novo episódio a cada terça-feira, mas se for assinante do Observador, tem acesso antecipado a todos os seis episódios desta história.

Produtos de categoria.

É verdade. Fui à música nacional, sei que também o fizeste. Em 1983, Rui Veloso lançou um disco chamado "Guardador de Margens". Não é propriamente um dos mais celebrados na carreira do músico português, mas tem por lá uma canção que eu acho alguma piada e que vamos escutar neste Isto Não Passa na Rádio. Vamos a 1983 com a carreira de Rui Veloso em "Guardador de Margens", para ouvir a "Máquina Zero".

Fui à inspeção, hotel infantaria. Estava no edital da junta de freguesia. Depois de inspecionado deram-me uma guia, com carimbo chapado dizendo que servia. Ainda argumentei, disse que não ouvia, não regulava bem e que tinha miopia. O capitão mirou-me com o seu ar de comando e o sargento mandou-me um sorriso de malandro. Levou-me por tirou na velha máquina zero e tu, gente do Bolhão, para o ano eu cá te espero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero. Um dia na recruta fui limpar a latrina, um recho veio-me à boca e faltei à faxina. O sargento de dia não me deixou impune, levou-me à companhia e apliquei-me ao RDM. Na esquina da Sepulcro rodei os pingardos. Não fui feito para isto, tenho horror a fardas. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero. Não me façam guerreiro, eu nunca fui audaz. Sou um gajo porreiro, só quero viver em paz. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero. Nunca fiz inimigos em nenhum continente. Não divido o mundo em Leste e Ocidente. Pactos e alianças são um bom remédio para entender os xais e lhes combater o tédio. Pactos e alianças são um bom remédio para entender os xais e lhes combater o tédio. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero.

Foste à máquina zero, Tiago?

Não. Fui à inspeção.

Pois, tens que ser.

Mas fiquei inapto.

E acompanha-te até hoje.

Sim. Nunca me explicaram porquê.

Acharam que era melhor esconder-te essa informação.

Não, mandaram para uma sala no fim do dia e disseram: "Vocês todos".

Vão embora.

Não, disseram assim: "Nem que haja uma Terceira Guerra Mundial".

Não prestas para isso.

Sim, e depois passado uns dias, fui levantar a minha carteira militar ou cédula militar, como queiram dizer. Inapto.

Muito bom. "Máquina Zero" foi a versão possível do "You're in the Army Now".

Prefiro esta.

O "In the Army Now", de resto, do Status Quo em 86, mas que é um original de 81, de um duo holandês chamado Bolland & Bolland. Agora fiquei curioso para ouvir a versão original, só conheço a do Status Quo. "Máquina Zero", guardador de margens, disco de 1983, de Rui Veloso. Era assim Portugal em 1983.

Pois é.

Nós vamos ter mais Portugal Musical de 83 daqui a pouco com o Tiago Pereira. Agora vamos a Men Without Hats, "The Safety Dance". Por quê?

"The Safety Dance".

E o que é isto?

É uma canção que originalmente foi lançada em 82, mas foi em 83 que se transformou num relativo sucesso.

Rebentou nos tops?

Em alguns. Talvez o único digno de registo, a que podemos chamar sucesso, desta banda canadiana, entre a new wave e o synthpop dos anos 80.

Também tenho aí synthpop daqui a pouco.

E é uma canção, eu achei graça, já pelo título. Lembrei-me que em 83 há aqui uns meliantes a fazer uns ataques e umas coisas e há uma canção que se chama "The Safety Dance". Pareceu-me muito engraçado. Eles estariam todos muito melhor se estivessem a dançar do que a fazer outros disparates. Além disso, esta canção é sobre seguranças em clubes e discotecas que não deixavam a rapaziada dançar livremente e da forma que melhor queriam.

Pensei que ias falar do porteiro.

Sim, porteiros, bouncers, se quiseres, no geral, como se diz em inglês. E esta rapaziada só queria dançar, o que envolvia, às vezes, andar aos saltos, a meio caminho daquilo que tu hoje entendes como mosh.

Ok.

O disco eu já lá ia. Estamos noutra fase. Deixem lá a rapaziada dançar estes derivados de punk.

Isto grita 1983.

É.

Eu gostei.

Eu também, senhor.

"The Safety Dance", Men Without Hats. Daqui a pouco temos mais synthpop, que é um género que explode durante esta altura. Se bem que 1983 é um ano marcado pelo Michael Jackson. É o ano do "Thriller", é o disco mais vendido de sempre, rebenta com os tops todos e é, de facto, um acontecimento no mundo da música. Olha, para fechar esta primeira parte, trago uma banda turca.

Olá!

Porque em 1983, Portugal, à queima-roupa, tem um atentado na embaixada da Turquia em Lisboa, perpetrado por um grupo arménio. E eu lembrei-me dos Altın Gün, que apesar de viverem nos Países Baixos, em Amesterdão, mais propriamente, são considerados uma "Anatolian band", que é a zona asiática da Turquia e daí para a frente, são sempre assim apelidados, eles próprios autointitulam-se como "Anatolian Rock Band". São uma banda de rock psicadélico muito interessante, bastante dançável. Gosto muito das músicas dos Altın Gün e resolvi recuperar uma que eu creio que é do disco de estreia da banda, o "On", em 2018. Pelo menos foi aqui que eu conheci a banda. Não sei se eles têm trabalhos anteriores a este álbum, mas aqui fica uma música que eu imagino que se chame "Goka Dünya".

Isso.

Altın Gün. Vamos até à Turquia, porque também falamos de Turquia neste novo Podcast Plus do Observador.

"O mundo é um lugar de dor e sofrimento. A vida passa como um sonho no coração do homem. Com alegria e dor, o mundo chora. Com alegria e dor, o mundo chora. Ei, mundo, por que és tão duro? Diz-me, diz-me, mundo, por que és tão cheio de sofrimento?"

"1983: Portugal à Queima Roupa", este é o título do novo podcast plus do Observador. O primeiro episódio já está disponível também no YouTube, no site do Observador e nas plataformas de podcast. Há um novo episódio todas as terças-feiras e quem for assinante do Observador já pode ouvir toda esta história. É um podcast que narra dois acontecimentos que aconteceram em Portugal em 1983, dois atentados internacionais, um no Algarve e outro na Embaixada da Turquia, em Lisboa. Vale a pena escutarem com a Vitória Guerra na narração, música original dos Linda Martini e sonoplastia do Pedro Oliveira, guiões e entrevistas do Vasco Maldonado Correia. Foi tema para o "Isto Não Passa na Rádio" esta semana. Olhamos para 1983, é um ano importante, quer pela explosão do "Thriller" do Michael Jackson, a chegada da synthpop. Em Portugal também é um ano interessante com aquele que seria o início do rock português, do boom do rock português a tomar forma já em algumas bandas.

Mas há uma revolução que eu prefiro assinalar, que é 1983. É um ano extraordinário para todos nós, humanidade, especificamente a portuguesa, graças ao génio de Herman José. É em 1983 que estreia o "Tal Canal", que é ainda hoje um dos melhores produtos de humor saídos de uma mente portuguesa. E é em 1983 também que Herman José faz uma das suas participações no Festival da Canção. O "Tal Canal" só estrearia em outubro, o Festival da Canção foi em março, e Herman José quase ganhou. Ficou em segundo lugar.

Essa edição teve como convidada especial Raffaella Carrà.

Olha, estás a ver?

"Parla amore per me che tu".

Caso podia ter aproveitado para passar uma cantiga italiana.

Espera lá, já lá vamos.

Ok. Quem ganhou foi Herman Gama, com esta balada que-

E viste quem era o favorito desse ano?

Não sei, para mim era o Herman.

Cândida Branca-Flor e Carlos Paião com "Vinho do Porto, Vinho de Portugal" acabaram por se classificar em quarto lugar, mas eram tidos como os grandes favoritos.

A vinho?

Claro.

E eram estrelas. Herman Gama ficou em primeiro com 232 pontos e Herman José ficou em segundo com 209 pontos.

Há boas canções neste ano.

A canção chama-se "A Cor do Teu Batom" e podia ser a canção de um agente secreto apaixonado.

É incrível. É do Tozé Brito.

Tozé Brito e António Pinho, dois mestres que trabalharam muito antes, trabalharam depois e foram grandes parceiros também de Herman José e que fizeram este pedaço doce de pop.

O teu batom teve esse dom de saber assim. O teu batom, água na boca, chamou por mim. O teu batom teve esse tom de canção de amor. O teu batom deixou na roupa o teu sabor. Só eu sei que ainda vou lembrar. Só eu sei que ainda vou sonhar. Já nem sei, será bom acordar? Pois guardei a cor do gosto bom do teu batom. O teu batom brilhou no sol tão à Tom Jobim. O teu batom foi água, mel, foi cor de carmim. O teu batom foi um bombom, coração, licor. O teu batom deixou na pele o teu sabor Só eu sei ainda é bom sonhar. Já nem sei, será bom acordar. Pois guardei a cor do gosto bom do teu batom. Só eu sei ainda é bom lembrar. Só eu sei ainda é bom sonhar. Já nem sei, será bom acordar. E só guardei o gosto bom do teu batom.

Que bela canção, 1983, escolha do Tiago Pereira, "A Cor do Teu Batom". Estava a recordar que, para além de Hermano José, foi também interpretada por Samuel Úria em "Tó Zé Brito de Novo", disco de 2021, e é também uma bela interpretação.

A canção quando acaba, parece o fim de um genérico de um programa de televisão.

Tal e qual. Com anúncio.

Parece que vai começar.

Parece que vai começar o "Chuva na Areia", uma novela portuguesa dos anos 80.

Adoro.

Eu também adoro aquele final. Bela canção, bela escolha. E agora vamos ter um bocadinho de synthpop, porque me lembrei que os Depeche Mode, em 1983, lançaram o terceiro disco, "Construction Time Again". E sim, eles são dos maiores embaixadores deste género, que explode mais ou menos por estes anos. Ainda assim, ainda hoje, a "Everything Counts" é das minhas favoritas dos Depeche Mode. Eles costumam tocá-la ao vivo e de resto é uma canção que faz parte de todos os best of que existem.

Tem mais uma grande capa, este disco. Os Depeche Mode têm capas extraordinárias.

Os Depeche Mode são incríveis. Aliás, há dias ouvi um podcast que fala sobre crime e caos na indústria da música e tem um episódio sobre uma tour dos Depeche Mode.

Imagino.

E eu não tinha ideia. Quer dizer, eu já sabia que ele tinha sido um drogado.

O quê? O Dave Gahan?

Mas aquilo de aquela gente ainda estar viva.

É surpreendente.

É surpreendente, porque aquilo foi mesmo muito intenso.

É, é um debole.

Enfim, "Everything Counts", 1983, os Depeche Mode no Isto Não Passa na Rádio. São os Depeche Mode em 1983, "Everything Counts", é uma das minhas favoritas desta época inicial, ainda na carreira da banda britânica. Gosto muito dos Depeche Mode. "Construction Time Again", terceiro álbum de Depeche Mode, em 1983, o ano da história do novo podcast Plus do Observador: 1983, "Portugal à Queima Roupa". Dêem uma escutada que vale a pena. É também um ano importante com o disco ao vivo no Coliseu, de José Afonso, uma das tuas escolhas.

O disco é o retrato. O disco foi gravado a 29 de janeiro de 83. José Afonso já estava bastante doente. Ele morreria em 1987, aos 57 anos, vítima de esclerose lateral amiotrófica. E nesta altura já estava bastante doente e ele deu concertos nos Coliseus. Uma celebração final, as últimas prestações ao vivo. Ainda sairia um disco em 85, "As Galinhas do Mato", que ele próprio já não gravou na íntegra, portanto, já estava tudo muito complicado. Os concertos têm uma história extraordinária. Nós, aliás, publicámos aqui há uns anos, um artigo em observador.pt que explica um pouco da história destes concertos.

Convidados.

O que é que se viveu. Sim, era um ambiente pós-revolucionário. E lembrei-me também que, a propósito desta história deste podcast, "Portugal à Queima Roupa". Portugal já tinha estado à queima roupa por outras razões, poucos anos antes, aqui por uma razão mais externa. Oiçam bem a história deste podcast para perceberem. E este concerto, obviamente, este disco inclui algumas das suas canções mais emblemáticas, entre elas, "A Morte Saiu à Rua". Uma canção de 72, do álbum "Eu Vou Ser como a Toupeira". E é uma canção que é sobre José Dias Coelho, o artista José Dias Coelho, que foi morto pela PIDE em 61. E é basicamente a canção, uma espécie de protesto/homenagem/abram os olhos, que ouvimos em 72 e que em 83, depois das coisas acontecerem e hoje continuamos a ouvir e continua a ser tanto uma peça artística e criativa muito importante e interessante, como um aviso para imensas coisas.

José Afonso ao vivo no Coliseu. "A Morte Saiu à Rua", a escolha do Tiago Pereira para a edição desta semana do "Isto Não Passa na Rádio". Estamos um bocadinho virados este ano destes acontecimentos na Rádio, no novo podcast Plus do Observador. Esta música sabe sempre bem ouvir.

Verdade, sim senhor, mas tens aí uma italianada.

Tenho uma italianada. Sabes porquê? Quem é que é de 1983?

Tu.

Não, quem me dera.

Não sei.

L'Italiano, do Toto Cotugno.

"E vidi che stava ballando".

Exatamente, Tiago.

"Lasciatemi cantare".

Claro, tínhamos de passar esta canção. 1983, um retrato também. Eu estava a reparar, eu agora tenho que ir ouvir isto tudo. Há versões desta canção quase para todos os países.

E bem.

Há um senhor que logo em 83, finlandês, faz uma canção chamada "I'm a Finn". Finlandês. Eu quero ouvir isto.

Eu sou tuga.

Há um brasileiro também, José Augusto, que grava uma espécie de versão desta canção que dá o nome de "Faz de Conta". Eu quero ir ouvir estas versões todas. Há uma vietnamita. Também deve ter piada.

Essa eu não esperava.

Eu tenho que ir ouvir estas versões todas de outros países, do L'Italiano, do Toto Cotugno. Vamos até Itália em 1983. De resto, esta música teve um ressurgimento em 2006 por causa do Campeonato do Mundo de Futebol na Alemanha. Não percebi muito bem porquê, mas parece que voltou até a estar nos tops por essa altura.

Mas isso foi como agora aquela do, como é que foi?

"Free From Desire", da Gala.

Sim.

Também é italiana a Gala.

Mas foi recuperada de uma maneira de grande sucesso.

Já vinha sendo um hino do futebol, de algumas claques de futebol, e acabou por fazer genérico da própria organização do evento. L'Italiano, Toto Cotugno para as despedidas. Ouçam 1983, Portugal à queima-roupa, eu e o Tiago Pereira. Estamos de regresso para a semana, não é?

Estamos, sim senhor.

Um abraço, Tiago.

Até para a semana.