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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções para ressuscitar. Somos A Tribe Called Quest na abertura do Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Tiago Pereira. Olá, Tiago. Muito bem-vindos.

Olá, Nelson. Estás bem?

Estamos bem, estamos em época pascal.

Estás com um bem da flow.

Estamos ou não estamos?

Sim.

Estamos todos. Olha, queria falar-te um bocadinho dos A Tribe Called Quest, porque acho que encaixa aqui no tema que escolhemos para esta semana, em tempo pascal.

Ressurreições.

Ressurreições.

Há várias formas de ressuscitar.

Há canções que ressuscitaram, há músicos que ressuscitaram. É um bocadinho esse o lema do programa desta semana, por isso é que peguei aqui nos A Tribe Called Quest, porque acho que há aqui uma dupla ressurreição, se quisermos. Primeiro, os A Tribe Called Quest lançaram este disco 18 anos depois do anterior, o que quer dizer que eles estavam mais ou menos em crio, como é que é? Preservação?

Sim. Em inglês, nos filmes fica...

Fica mais giro, não é?

Na língua inglesa fica sempre bem.

O "We Got It From Here: Thank You 4 Your Service", grande disco, sai em 2016, em novembro. É o regresso às edições, quase vindos dos mortos. Os A Tribe Called Quest estão há tanto tempo parados. Mas este disco também sai meses depois do falecimento de um dos elementos da banda, o Phife Dawg morreu em março. Ele participa em praticamente todas as canções deste disco e depois o disco sai em novembro. E por isso há aqui uma dupla ressurreição nesta "Dis Generation", que tem a participação do Busta Rhymes. De resto, este disco dos A Tribe Called Quest tem malta do Elton John ao Talib Kweli, Kendrick Lamar, André 3000, Jack White.

É um elenco, sim, senhor.

Está a malta toda aqui. E aqui está a minha ideia de ressurreição para a primeira sugestão no Isto Não Passa na Rádio desta semana. E tu, quem é que trazes? Alguém que ressuscitou?

É uma ressurreição multidimensional, já para assustar as pessoas. Eu lembrei-me de um disco que saiu em 1990, chamado "Songs for Drella", que foi composto e gravado pelo Lou Reed e pelo John Cale. O Andy Warhol, que foi o, vamos simplificar, o mentor, mais ou menos, dos Velvet Underground, ou teve um papel fundamental na aparição da banda, na formação e no desenvolvimento inicial.

Eu acho que ele era o dealer criativo.

Isso, muito bem. Tinha morrido em 1987, ele morreu durante uma operação Depois teve complicações, etc, agora não interessa. E Drella era uma alcunha que ele tinha já desde os anos 60, que é uma mistura entre Drácula e Cinderella.

Não sabia dessa. Obrigado por este tri.

Eu estou aqui pra ti, Nelson. E o John Cale e o Lou Reed não se falavam há muito tempo. Falaram-se no funeral do Andy Warhol e depois o pintor Julian Schnabel também teve uma função na aproximação dos dois. Basicamente, é um disco de homenagem ao Andy Warhol, são canções que lhe são dedicadas. E tem muita graça, porque é uma espécie de ressurreição dos Velvet Underground, sendo que o John Cale sai pouco depois do "White Light/White Heat" e, portanto, foi muito no início, ao fim do segundo álbum, e depois ele vai-se embora e a banda sempre foi muito conturbada. Eles aqui juntam-se, chateiam-se outra vez, mas é a partir daqui que acaba por acontecer a última reunião, de facto, dos quatro originais, que depois até dá origem a um álbum ao vivo, que é o "1993", e há uma espécie de ressurreição também do Andy Warhol. Portanto, é muita gente a ressurgir do nada. É um álbum muito interessante.

Esqueceste a "Small Town".

É sim, é a canção que abre. E é preciso analisar as letras e o Lou Reed era um mestre, mago absoluto da poesia cantada e as canções têm muito a ver com o Andy Warhol e com o que ele foi e como é que ele viveu. E se não conhecem, vale muito a pena descobrir este disco.

Obrigado, Tiago, obrigado por isto.

Estás a ver?

Foi ótimo.

É bom. É um disco que vale a pena ser ouvido.

Que engraçado o Lou Reed, imagino-o a escrever esta canção. É meio despojado, mas é tão real.

Mas tem ali um lado muito biográfico, tu percebeste, não é? Da letra.

Claro. É o Andy Warhol, veio da small town e achava-se gordo e feio.

Sim.

É ele. Que engraçado.

Vale muito a pena dar atenção quando não estiverem a fazer absolutamente mais nada.

Chama-se "Songs for Drella", desse disco que escutamos "Small Town". Vamos falar aqui de uma outra ressurreição, a de Cazuza, o músico brasileiro. Encontrei uma música dele há dias, que é esta, "Portuga". Foi a que escolhi pro programa de hoje, porque a "Portuga" faz parte de um disco que foi lançado em abril, repara, está a fazer anos, abril de 1991, o que quer dizer que foi lançado nove meses depois da morte do próprio Cazuza. E é o primeiro disco que sai póstumo, mas é também aquele que só tem originais, que sobraram dos discos anteriores, o "Burguesia" e o "Só Se For a Dois". As sobras que não chegaram a esses dois discos, depois chegaram neste, "Por Aí", um disco de 1991, de canções do Cazuza. Eu adorei esta "Portuga", que na letra fala: "Eu sou um portuga burro, tenho mil caravelas na cabeça, tenho os meus sonhos de mar, o meu destino é o fado, mas tenho coragem de enfrentar tormentas". Tem uma mais engraçada que é: "Eu sou portuga com o meu dinheirinho contado, tenho corpo peludo, meu amor vem pelo acaso". Há aqui um lado que é até não muito elogioso para o português.

Sim, mas é caricatural.

Mas é caricatural.

E tem uma base concreta.

E eu achei que é um disco que encaixa perfeitamente nesta questão da ressurreição, porque voltamos nove meses depois da sua morte a ouvir originais do brasileiro Cazuza. Aqui está ele com "Portuga".

"O meu sonho de mar, meu destino de fado. A eterna espera na praia e a coragem de enfrentar tormentas. Eu sou Portuga com meu dinheirinho contado e meu gosto pela desgraça. Pelo meu corpo peludo, pelo meu amor pelo acaso. Vou ter o tio e uma mulher valente pra ser a leoa da casa. E Portugal, África e Brasil vão ter uma grande comunidade. Que fala mais português que japonês sabia? Que fala mais português que japonês sabia? E a gente vai se orgulhar do vinho, do fado, do porco. Yeah, sou triste, quase um Portuga triste, mas às vezes bebo e danço. E se houvesse um mundo assim no céu? Portugal, meu útero, acorda com teus filhos. Vamos embarcar de novo nas novas caravelas. Vamos dominar o mundo, só que de um modo mais belo. A liberdade já chegou em Angola e vai chegar no Brasil. Mistura a culpa, teu fado, com a alegria que veio da África. Mas Portuga, não esqueça o teu destino de fado. Portuga, não esqueça o teu destino de fado. É preciso mudar e lutar. Eu acredito na força do português no mundo, do português burro do mundo. Porque a grande piada é o Brasil. Porque a grande piada é o Brasil. Porque a grande piada é o Brasil. Porque a grande piada é o Brasil. Porque a grande piada é o Brasil."

Este é o retrato de Portuga, de Cazuza, uma canção que faz parte do disco "Por Aí", um disco póstumo que chega alguns meses depois da morte do brasileiro Cazuza. Este "Por Aí" é de novembro. Acho que é de novembro. Não, de abril. Exato, abril de 1991. Polêmico, o Cazuza? Não, aqui neste retrato.

Eu acho que não. Polêmico? Não.

Ele diz que acredita na força do português.

E eu também.

Eu também.

Às vezes.

Qual é que era a tua próxima ressurreição?

Eu trago uma canção da Vashti Bunyan. Isto é tudo muito bonito e vou te explicar por quê. Calhou bem. Nada disso estava planejado. Vou tentar fazer isto rapidamente, contar esta história rapidamente e porque é que isto é uma ressurreição. Nome completo, Jennifer Vashti Bunyan. Ela é inglesa, nasceu em 1945. Fez 80 anos agora em março. E ela começou a cantar nas coisas da folk inglesa nos anos 60. Em 1970 edita o álbum "Just Another Diamond Day". A coisa não lhe corre muito bem. Ela nunca mais grava um disco. Nunca mais. Até que em 2000, este disco é reeditado em CD e há uns quantos tipos que estavam a despontar e a começar a fazer coisas que depois encantaram o mundo. Tipos como Devendra Banhart ou Joanna Newsom, muito agarrados àquilo que se chamou também freak folk, portanto, um lado folk misturado com psicadelismo, mas tudo no início do século XXI. Havia ali um regresso, não sei se te lembras. Houve coisas muito interessantes, muito boas nesta altura e muitas que continuam. E de repente, a Vashti Bunyan acaba por cair nos encantos desta gente e também servir de influência. O Devendra Banhart contacta-a. O que é que acontece? Acontece que ela, de repente, ganha um novo culto, uma nova admiração. Em 2005, ela edita um segundo álbum, "Lookaftering". Disco esse que foi agora reeditado, porque faz 20 anos. É bonito.

É bonito.

Houve esta ressurreição tantas décadas depois e pareceu-me interessante relembrar isso. E trago aqui a canção que se chama "Here Before", que é das coisas mais tranquilas que vocês podem ouvir na vida.

Inspirados pela época festiva que estamos a viver, temos canções que de alguma forma ressuscitaram ou através dos seus músicos em álbuns póstumos, ou através de carreiras que pareciam perdidas e que tiveram um novo fôlego, como vimos há pouco com a sugestão do Tiago Pereira. Tiago, queria falar um bocadinho sobre o Prince.

Fala-me, Nelson.

Obrigado. O Prince tem aquele primeiro disco póstumo. Eu fiquei nos discos póstumos, se bem que a minha próxima não é bem sobre isso, já lá chegaremos. Mas é porque eu adoro ouvir esta canção. Chama-se "17 Days" e faz parte daquele primeiro disco póstumo do Prince, o "Piano & a Microphone" de 1983. Canções que ele teria no seu vault, o famoso cofre.

Interminável.

Interminável. Entretanto, há dias ouvi podcast sobre aquele filme que ia sair, mas depois não saiu, da Netflix, que tinha uma história.

Não está fácil isso.

Não está fácil, mas é um realizador que eu aprecio bastante, que já tinha feito umas coisas giras.

É do Alex Gibney, não é?

Fez o "O.J.: Made in America", que é um grande documentário.

Aquilo está envolto em situações familiares.

Acho que é no "Daily", um podcast que podem ouvir se procurarem pelo filme que nunca vão ver sobre o Prince. Acho que é assim mesmo o título do episódio. Tem lá uma descrição do que seria esse filme, que em princípio não vamos ver. O Prince, como se sabe, morre também em abril.

É verdade.

Está tudo ligado.

Lembro-me bem, foi um dia bem triste.

21 de abril de 2016 e depois em setembro de 2018, chegou este "Piano & a Microphone" de 1983, que tem esta canção. Vamos ouvir com um bocadinho de atenção, porque ela tem aquela coisa de gravação em bruto, ele a falar: "põe isto mais alto, põe isto mais baixo". Isto é incrível. Ouçam lá. "17 Days", tem 6 minutos este tema. Estávamos aqui a falar em off, não é, Tiago? Como a simplicidade não abafa a vibração dele. Parece que estamos numa festa.

É a atitude deste homem.

Incrível. Só voz e piano and a microphone. 1983, o disco póstumo de Prince.

É irritante, porque ele era virtuoso em tudo.

É verdade.

Mas não tinha só técnica, tinha o resto.

Ficámos aqui a falar de Prince durante mais algumas horas. Fica uma ressurreição que me soube bem escutar. Fomos a setembro de 2018 e agora traz os Blind Melon.

Olha, imagina.

Não ouvia falar deles há tanto tempo.

Banda mal-amadíssima dos tempos do grunge. Este álbum não é bem um álbum, é uma compilação de restos. Eles editaram dois álbuns enquanto a banda existiu. O vocalista e carismático líder, Shannon Hoon, morreu em 1995 e depois a banda editou este "Nicole". Aqui Nicole vem do nome da filha do cantor. O álbum foi editado no ano seguinte, e é uma reunião de coisas que foram ficando, restos e versões. Portanto, foi a ressurreição possível de Shannon Hoon, um ano depois da morte. É um disco que junta várias versões de várias coisas que esta rapaziada gostava muito, entre elas esta canção, "John Sinclair".

É dedicada ao senhor do Spectrum, ou não?

É uma canção de John Lennon. É uma canção de protesto de 1972, com a clássica Ono Band. Vale a pena ouvir o original e este. A essência é muito parecida, mas ainda assim tem uma coisa que eu aprecio muito nas versões, que é manter a essência. Se tu conheces o original, vais reconhecer esta canção, mas ao mesmo tempo, como dizem os técnicos, tem uma roupagem razoavelmente diferente e que tem mais a ver com esta malta mais eletrificada. E o lado de protesto continua lá.

Que saudades de uma boa distorção. Por que isso deixou de ser um objetivo na música? Ficou tudo tão limpinho.

Era um objetivo de vida. No meu tempo, o objetivo era conseguir distorção, de alguma maneira.

Claro!

Esta versão foi gravada em Nova York.

Cheira a Nova York, não te cheira um pouco a Nova York?

É de 1995. Sendo que a música original faz parte do álbum "Sometime in New York City", de 1972. Portanto, também é uma ressurreição de John Lennon.

Falavas aí de Nico também, que tinha o nome da filha, se calhar era inspirada na outra.

Sim, era a filha do Shannon Hoon. O John Sinclair era um artista, um ativista. Ele em tempos chegou a ser manager dos MC5.

Olá!

Imagina. E ele teve alguns problemas com a autoridade por posse de marijuana. Imagina. E há aqui um verso na música que é: "he gave him ten for two". Isto por quê? Porque o John Sinclair depois foi apanhado por um agente de narcóticos à paisana e o Sinclair deu-lhe dois charros.

Ok.

E apanhou 10 anos de prisão.

Por dois. Dez por dois.

Dez por dois. Depois isto gerou muita contestação, protesto sobre a forma como a justiça era feita e as causas que levavam a determinadas penas, etc. E também deu esta canção.

Nada mal.

Só por isso valeu a pena aqueles dois charros, meu amigo.

Nós gostamos que isso tenha acontecido e que se tenha vertido aqui nesta canção.

Mas dá para entender que esta malta estava a fazer esta versão e estava a ter gozo. Aquele baterista está a curtir imenso.

Sem dúvida. Sabes quem é que ressuscitou?

Então?

O Nile Rodgers. Esse mesmo, ressuscitou.

É uma espécie de profeta também, o Nile Rodgers.

O Nile Rodgers, ao que parece, ressuscitou oito vezes.

Olá!

Oito vezes. E isso foi tudo numa noite. Com quem? Com o ator Robert Downey Jr.

Ui, olha quem.

Ok?

Péssima companhia.

Estavam a curtir, estavam na noite.

Oito vezes? Estava difícil de pegar o motor.

Estava a ler uma entrevista do Nile Rodgers à BBC em que ele fala desta história, uma noite wild, uma noite selvagem, louca.

Isso não é uma noite wild.

Isto é visto para falar. Aliás, isto prova que o Nile Rodgers tem nove vidas, porque ele já perdeu oito, pelo menos numa noite só.

Noite wild é tu hoje deitares-te às 4:00 da manhã, isso já é wild.

Exato. Nile Rodgers é outro andamento. Acho que há uma noite em que ele se sente mal.

Como é que isso aconteceu?

Não, mas ele admite álcool e drogas, ele diz: "foi uma noite de cocaína e álcool". Em 1984, ele estava num pico de dinheiro nesta altura, o Nile Rodgers, porque estava a fazer produções para outros artistas à força toda, tinha um grande sucesso na altura, que era o "Original Skin" dos INXS, que ele tinha produzido. Ele produziu umas músicas para esse disco dos INXS, que teve muito sucesso. O homem estava cheio de dinheiro e andava nos copos com o Robert Downey Jr. e ao que parece o coração dele parou oito vezes durante essa noite, até que de tanto parar e voltar, eles lá chamaram os paramédicos e ele foi para o hospital e salvou-se, obviamente, porque ainda aí anda. Mas lembrando de produções do Nile Rodgers que não são tão conhecidas, e eu acho que esta não é tão conhecida. Ele produz grande parte do "Cosmic Thing" dos B-52's. E eu adoro a Katie Pierson e a Cindy Wilson, acho que são duas vozes incríveis, que juntas, meu Deus. E desse álbum faz parte esta "Roam", que é uma das produções de Nile Rodgers para os B-52's, alguém que de facto ressuscitou. Os B-52's em 1989, "Cosmic Thing", um disco que tem várias produções de Nile Rodgers, inclusive esta "Roam", que o Tiago Pereira estava cheio de saudades de ouvir.

É uma grande canção.

Também gosto muito.

Grande refrão.

Fechamos com António Variações?

Sim. Pouco a dizer aqui. Em 2004 houve a ressurreição de alguém que nunca partiu, António Variações, com Os Humanos: Camané, David Fonseca, Manuel Azevedo, Ela Gonçalves, Nuno Rafael, João Cardoso, Sérgio Nascimento. É isso. Houve concertos no Coliseu, houve concerto no Sudoeste.

Houve Sudoeste, não foi? Foi um acontecimento na altura.

Eu vi um concerto no Coliseu dos Recreios, foi extraordinário. E houve disco ao vivo. Camané aqui a cantar "Adeus que me vou embora". Grande canção, grande cantor, grande banda, tudo perfeito.

Os Humanos, não fecho tu isto na Páscoa da rádio?

Eu digo-te uma coisa, se é para ressuscitar, que seja assim. É só isso que eu tenho a dizer.

Olha, boa Páscoa.

Boa Páscoa, Nelson.