Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções que descobrimos em junho. Que bela abertura que Tiago Pereira nos trouxe ao Isto Não Passa na Rádio esta semana. Olá, Tiago.

Nelson, isto até dá a ideia que eu sou supercool.

Tu és supercool. Tira essa ideia da tua cabeça. Kokoroko são de Londres, não é?

São.

E têm música nova?

Têm música nova. Esta canção chama-se "Sweety" e como dizem os profissionais, é o primeiro avanço. Na verdade, não sei se é o primeiro. Se forem às plataformas da internet online, conseguem ouvir pelo menos quatro de 11 canções novas que vão ser editadas a 11 de julho. Esta canção chama-se "Sweety", o novo álbum chama-se "Tough Times Never Last". É o segundo álbum dos Kokoroko, esta malta que é do afrobeat jazz. Esta coisa do afrobeat deixa-me completamente hipnotizado. É meio hipnotizante, o tempo, o ritmo.

É muito relaxante.

É fantástico.

Referem-se muitas vezes aos Kokoroko como a banda que melhor representa a Londres africana.

Eu sei lá. Isto é um mel absolutamente extraordinário. Fica aqui uma informação importante: a 26 de julho eles tocam no Festival Músicas do Mundo, em Sines.

É verdade.

E, portanto, o novo álbum já saiu.

Já passaram algumas vezes por Portugal também.

Podem ir com as ancas bem ensaiadas. Se bem que isto é aquela ginga doce, é com calma.

Eu gostei muito e por acaso tinha também aqui na minha lista para os destaques do mês de junho. E era com esta "Sweety", porque a música é espetacular. Mudando completamente de género, queria apresentar-te as Automatic. Primeiro, tem um nome fixe, não é?

Gosto.

Automatic.

Gosto.

Já vamos falar um bocadinho sobre elas. É basicamente isto. Chama-se "Is It Now?". As Automatic são três raparigas de Los Angeles. São sempre descritas como da cena DIY de Los Angeles.

À primeira vista não diria que eram americanas.

São americanas.

Muito menos da costa oeste.

É verdade. Li algumas coisas sobre elas que são interessantes. Eu só agora as descobri. Elas vão a caminho do terceiro álbum. Este "Is It Now?" é tema título para esse disco, que ainda não tem data de edição, mas que está prometido para este ano. Eu encontrei-as porque a Stone Throw, que é uma editora muito fixe, lançou uma comunicação sobre as Automatic. Fui ouvir. Já têm dois discos, este será o terceiro. Há coisas engraçadas sobre elas. Depois li um artigo em que se classifica uma música dela como pop desviante, minimal, mas dançável.

Vá lá.

Com referências óbvias a outras décadas da música. Também foi isso que me interessou. Procurem as Automatic. Esta, "Is It Now?" tem também um vídeo bastante colorido e giro, todo retro. Parece que estamos numa coisa do Kubrick, mas vale a pena. E agora vamos descobrir Aunt Cynthia's Cabin, sugestão do Tiago Pereira.

É fixe.

É o quê?

Esta rapaziada, eu ouvi por acaso uma canção destes moços e pensei: "Olha, isto é uma canção de há imensos anos, de gente muito psicadélica e que se calhar tomou qualquer coisa".

E depois era de 2025.

E depois era um álbum de 2020.

Quase.

Chamado "Mystery Woman". Aunt Cynthia's Cabin, é a cabine.

Da tia.

Da tia Cynthia. Cabin, por norma, os americanos referem-se a isto, que é aquelas casas pequenas de madeira no meio da floresta.

Cabana.

Cabana. Pelos vistos, só têm o álbum de 2020 e agora em 2025 editaram um EP com três canções gravadas ao vivo. Isto é um trio de San Diego, rock da garagem, muito stoner, muito psychedelic, muita destruição, muito fuzz. É tudo isso. Não inventam absolutamente nada, mas é interessante porque é um género que muitas vezes parece que está adormecido ou quase falecido, o que é um perfeito erro, porque é uma coisa que anda no underground, anda longe do mainstream. Estou a usar imensas palavras estrangeiras, mas não me estão a surgir traduções portuguesas para tudo isto. Deve ser por causa do psicadélico. Se calhar agora o que fazes é carregas no play e eu vou acabar com isto.

Isto quem é do rock, Tiago? Como tu, que és do rock, não é? Volta sempre ao rock.

Quem sou eu para dizer? Eu já não sou, eu sou do mundo. Ouviste esta tarola no fim?

Como veremos daqui a pouco com uma das tuas últimas escolhas desta semana.

É verdade. Já lá vais perceber como eu sou do rock. LOL. Ouviste esta tarola no fim?

Eu gostava de vê-los era ao vivo.

O tipo estava a matar espíritos com aquela tarola, espíritos do mal. Pau! Cada cacetada, cada espírito.

Estou a gostar muito da capa deles, do Misty Woman, era o disco que falavas de 2020.

Isto é muito carregado de viagens mentais.

Eu queria muito vê-los ao vivo.

Cabin da Tia Cíntia. É um grande nome.

Também. Eu queria era vê-los ao vivo. Tenho saudades de ver um concerto assim.

Eles têm neste EP uma canção de sete minutos, eu suponho que ao vivo são para aí 22. Ou então é só uma canção e eles não param.

As canções que descobrimos em junho, & Cíntia's Cabin foi uma das bandas que o Tiago Pereira trouxe. Caxumba Psicadélica tem música nova, Tiago. Gosto muito de Caxumba Psicadélica, o projeto de Luís Gomes. O primeiro disco também diz muito sobre a personagem que é Luís Gomes, o último cabo-verdiano triste, era o título do primeiro trabalho do Caxumba Psicadélica. E ele agora lançou uma música nova, entretanto já tem um outro disco, o Pomba Pardal, e vai sair um disco novo chamado "Kré Voltá". A música que dá nome ao disco já saiu, já podem de resto vê-la também com um belíssimo vídeo do Basílio da Cunha e da Raquel da Silva. Esta canção tem a participação de um guitarrista timorense, Kai Lee Mak. É o regresso de Caxumba Psicadélica naquele seu tom e timbre sempre arrastado. Estava a tentar imaginar se, como na country, há alguns músicos que depois elevaram o género, estava-me a lembrar do Townes Van Zandt, que faz um bocadinho isso com aqueles sons, se o Caxumba Psicadélica não será esse tipo de figura para a morna e para a música tradicional de Cabo Verde, porque de tradicional ele até tem pouco, principalmente para quem o vê ao vivo. Há ali uma clara reinterpretação sua do que são as suas raízes cabo-verdianas. Bem, mas aqui fica. "Kré Voltá" tem um tema muito bonito: "quando no mundo tudo tem um preço, ter um lugar para onde regressar e o amor te esperar para confirmar que o melhor da vida é de graça, cré voltá".

Esse sítio é a cabin da tia Cíntia.

Não, é a música nova do Caxumba Psicadélica.

Fazer sorrir e bom saber. Olhar, três passada e mar. Grei, voltar. Baby. Passiamo das fossas, na areia, sala mansa, baby. Enquanto, Marta, benzeno, espelho. Nós está partilha, partilha. Areia quente. Câmara Sol. Música. Não esquecer fazer. Cadê televisão? É só tesão. Partilha em partitura.

No "Isto Não Passa na Rádio", esta semana estamos a recuperar as descobertas de junho, as canções que mais gostamos de descobrir nas últimas semanas. Fazemos esta edição de forma mensal. Vão acompanhando também o "Isto Não Passa na Rádio", nas plataformas de podcast e também no site.

Nas plataformas?

Nas plataformas, na internet. Escrevam: "Isto Não Passa na Rádio".

Está top na moda dizer nas plataformas.

Nas plataformas.

Não percam nenhum episódio.

Estivemos com muita música portuguesa em junho, e boa. Gostaste do tema de Cachupa?

Gostei muito, gosto muito daqueles rapazes. Apreciei bastante.

E Iolanda também.

Além disso, gosto muito de Cachupa.

Também gosto muito de Cachupa.

E gosto muito de psicadélicos.

Notou-se há pouco com a tua escolha.

Este programa está ótimo.

Está espetacular. Por isso é que temos Iolanda, escolheste "Quando te fores embora", canção nova da portuguesa.

Sim, senhor, é canção nova.

É uma canção que de vez em quando passa nesta rádio.

Então já estraguei tudo.

Não estragaste nada.

Mas não passa noutras.

Não passa. Devia passar mais. Também acho.

Canção, como é que eu disse na primeira parte? É o primeiro avanço.

Sim.

Acho que também não é o primeiro.

Afirmo.

É, por acaso é mesmo o primeiro.

Acho que sim.

Haverá álbum, longa duração, LP, como se dizia, de Iolanda ainda este ano. Eu estou sempre à espera de ouvir, entre aspas e em maiúsculas, "aquela" canção da Iolanda, que eu acho que é aquela que ainda não aconteceu. À medida que têm surgido canções novas e que ela tem feito o seu percurso, que mediaticamente começou com o Festival da Canção e com a participação na Eurovisão, eu acho que ela tem vindo a fazer um percurso crescente, tranquilo, bem assente, bem sólido. Acho que ela é muito talentosa, tem-se rodeado cada vez mais de pessoas que lhe conseguem perceber a sensibilidade e que conseguem juntar as ferramentas certas. Eu acho que este é mais um degrau nesse processo, e estou mesmo muito curioso para perceber até onde é que a Iolanda vai chegar.

Confiança contigo é como pôr sal nas minhas feridas. Se o que arde por aqui foi em vão, só ardeu porque doía. Tu foste aquele desconto que eu aproveitei enquanto podia. Só que eu estou a pagar em lágrimas o que eu não paguei noutro dia. Queria eu querer saber para onde vais. Queria eu querer voltar ao teu abraço. Mas não saem da cabeça, da cabeça, as promessas que quebraste, que tu quebraste. E quando te fores embora, deixo a porta encostar. Para tu me trazeres de volta o tempo que levaste. Quero que ponhas como estava, quero tudo intacto. Eu já te disse onde é que estava, para quando te fores embora, nunca mais procurar. Quero ouvir o som do teu apreço, o barulho dos teus passos a sair dos meus cômodos. Juraste ante mão, mas isso foi pouco e eu exercitei o corpo para tirar peso dos ombros. Já nem sinto nada, minha dor e raiva, só pena de ter confiado na toxicidade da tua alma pecada. Queria eu querer saber para onde vais. Queria eu querer voltar ao teu abraço. Mas não saem

"Quando te fores embora", canção nova de Iolanda, escolha do Tiago Pereira, uma das suas descobertas de junho, e bem. Gostei muito desta canção também. Acho que ela está numa trajetória.

Pois está. Alguém tem que estar, já que nós...

Somos o que somos. Acho que já aqui trouxe, há algum tempo atrás, os Night Moves. Queria trazê-los outra vez. Eles estão a lançar músicas novas de um novo álbum. Eu acho que há algumas semanas atrás mostrei uma dessas canções, que era a "Hold On To Tonight", mas agora saiu uma nova que eu gostei muito e que se chama "Ring My Bell". Primeiro, pensei que eles iam fazer uma versão daquela música "You Can Ring My Bell".

Pois, era isso.

Foi o meu primeiro instinto, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu já vos falo um bocadinho também do que serão os próximos passos desta banda de Minneapolis.

Minneapolis.

Uma banda de Minneapolis.

Terra do Prince.

É verdade. Aqui estão os Night Moves, bem norte-americanos no seu som, é uma coisa que eu gosto bastante.

É uma banda cujo nome tu podes dizer com a tua melhor pronúncia do Norte.

Night Moves.

Night Moves. Só que assim também pode ser "Filmes à Noite".

Também. Vamos a isso. "Ring My Bell", o single novo dos Night Moves. "Ring My Bell", single novo dos Night Moves. É o segundo avanço para o álbum "Double Life", que chega já durante o próximo mês, 25 de julho. Tem selo da editora Domino. Que é uma boa editora.

É sim, senhor.

Domino Recording. Cenas. Gosto muito dos Night Moves, tem uma onda, uma vibe, e eu acho que eles estão num caminho com este novo disco um bocadinho mais orelhudo.

Opa, o orelhudo é o que tu vais ouvir a seguir.

Eu sei, estás em pulgas, tu já não consegues pensar em mais nada.

Não, esquece.

Vamos então falar de Mind Enterprises, depois dos Night Moves.

Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte:

Como é que tu descobriste isto?

Foi um shuffle qualquer na internet. Isto diz muito da minha atividade online. Isto está relacionado com o algoritmo.

Para saber em que página estarias.

Isto chama-se Mind Enterprises, que é um nome péssimo. Isto vem tudo da cabeça de um italiano chamado Andrea, que depois de ter começado a lançar umas coisas, uns singles, uns EPs, se juntou a outro italiano chamado Roberto. Eu aconselho toda a gente a ir à internet ver vídeos e fotos desta rapaziada. É do mais fuleiro que vocês podem ver. Isto é uma espécie de revival do Italo disco, mas com eurodance lá pelo meio. É muito sintetizador. Esta canção chama-se "Americano". Peço desculpa, porque eu tenho estado fascinado com aquilo que eles já fizeram e com tudo o que há para ver na internet sobre esta rapaziada.

Vai-te ocupar ainda durante algum tempo.

Portanto, ainda não percebi o que é que aí vem. Sei que este single foi lançado este mês, em junho, e deve ser um avanço para qualquer coisa.

Eles são de Turim?

Sim. Isto é extraordinário.

Eu acho que isto lança o verão, primeiro. Lança o teu verão.

Esta canção é deste mês. Eu digo já que não é a melhor canção que eles têm, em termos de tudo. Mas põe lá a tocar. Tens alguma coisa a acrescentar?

Saudades do eurodance.

Viste isto?

Isto é mais que eurodance. Isto é Italo disco, eurodance, é tudo misturado.

Não, à sério. Eu não estava a brincar.

Ainda mais a sério.

Vai mesmo ver.

Mind Enterprises.

Tem dos piores melhores vídeos da história. São dois tipos vestidos à 83, numa cidade italiana construtora de automóveis e com aqueles fatos estranhos que brilham, calções mínimos, fios.

Eu senti um brilho de Europa.

Um belíssimo bigode. E eles com sintetizadores, mal se mexem. E tem canções que são mais Italo disco, que são muito retro e têm um lado, obviamente, eles próprios assumem, têm um lado kitsch, têm um lado meio comédia, autoironia, mas depois têm uma exploração criativamente interessante de um género que é super preso a um tempo e é super fixo em regras e métodos. Mas eu acho muito interessante que Que eles tragam isso para o verão de 2025.

Gosto muito. Obrigado. Lançaste aqui o reboque.

Americano.

Isto vai ouvir-se. Eu acho que estás a lançar uma trend. Vamos fechar com música portuguesa, mais ou menos, porque há aqui um brasileiro também. Se bem que o próprio Tiago Nacarato é meio português-brasileiro.

A música portuguesa é a música do mundo, meu amigo.

Pois é, e a do Brasil também, se calhar. Tiago Nacarato e Kaynan Cavalcante andaram numa tour por Portugal.

Sabe-se dizer, eles andaram.

Andaram. Podiam ter andado.

Se calhar andaram.

Se calhar andaram. Acho que não. E o "Beira-Mar" era o disco que os juntou. Tinha uma série de reinterpretações de standards, quer de música portuguesa, quer da música brasileira, mas mais da música brasileira. Entretanto, esta dupla fez uma coisa que eu acho que já devia ter feito, que era fazer uma música nova, original. Eles são ótimos compositores. Eu gosto muito do Tiago Nacarato, tem muito bom gosto. E depois deste trabalho com o Kaynan Cavalcante, surgiu "Grão". É uma belíssima canção que vai fechar esta semana o "Isto Não Passa na Rádio". Espero que gostem. Tem também um cheirinho a verão e a boa disposição.

Americano.

Não tanto como Mind Enterprises, se calhar, mas aqui fica também para o vosso verão. Regressamos de hoje a uma semana, Tiago.

Sabe Deus com que tema.

Até lá.

Até para a semana.

O que diz o silêncio da manhã? Para quê abalar os sentidos? O vento beija a flor. Tudo, tudo, tudo irá ficar azul. Sobre a tela o indivíduo morre e nasce grão. Sobe para cair. Louca é a razão de chegar e partir. A noite inteira, a noite inteira, amor. A noite inteira. A noite inteira, a noite inteira, amor. A noite inteira. Surdo. Ouço a voz de quem não quer falar. Lisboa chão de madrepérola. Diz que um sonho ateu, visto querer viver a bela emoção para renascer. A noite inteira, a noite inteira, amor. A noite inteira. A noite inteira, a noite inteira, amor. A noite inteira. Mil corpos suspendem a cidade. A luz neon desenha um coração. Viver sem filtro agora é novidade. Difícil, bem difícil é sem querer levantar do chão. A noite inteira, a noite inteira, amor. A noite inteira. A noite inteira, a noite inteira, amor. A noite inteira. Toma que toma! Dá-lhe, Kaynan! Segura, segura, segura. A noite inteira, a noite inteira, amor. A noite inteira. A noite inteira, a noite inteira. A noite inteira, a noite inteira. A noite inteira.