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Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e no programa de hoje vamos voltar ao caso Spin on Viva, que marcou a agenda antes das últimas eleições autárquicas e continua a marcar. Vai ser no já habitual duelo da segunda parte entre o Luís Rosa e o Paulo Saragoça da Mata. Mas primeiro vamos analisar os problemas em implementar uma imigração mais regulada com a advogada Jane Kirby, sócia da Antas da Cunha e Silva e especialista em Direito Administrativo. Bem-vinda, Jane Kirby, a este Justiça Cega. O governo queixa-se de que a lei relativa ao afastamento de imigrantes do território nacional é pouco ágil. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa tem vindo a receber muitos e muitos processos de intimação da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo. São mais de 130 mil processos que aguardam decisão. Vamos começar precisamente por esta última questão, este último tema. Há uma razão essencial que explica essa litigância intensa com a AIMA ou estamos a falar de um conjunto variado de razões?

Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar aqui à conversa. Relativamente à pergunta que coloca, obviamente que há uma razão específica. A verdade é que nós temos um problema dramático nos tribunais administrativos em geral, ou seja, mesmo antes destas ações contra a AIMA, mas agora o dramatismo está-se a aprofundar. E a questão não é tanto do ponto de vista dos tribunais e da justiça administrativa, é mesmo da administração pública e a razão é muito simples.

Ou seja, é anterior aos tribunais.

Já é anterior aos tribunais.

O problema está há muito tempo.

A razão principal é porque a AIMA não atua dentro dos prazos que deve atuar e coloca as pessoas e os requerentes de autorização de residência em situações muito complicadas. Posso-vos dizer que temos pessoas que decidiram investir e fazer a sua vida em Portugal, com decisões já positivas desde 2021, 2022, e que aguardam tão só um agendamento para se deslocarem à AIMA para pôr o dedo e recolher os dados biométricos. E muitas dessas intimações, eu diria que das 130, 120 mil dessas intimações, que são intimações para a proteção de direitos, liberdades e garantias, são tão só para exigir um agendamento para uma recolha de dado biométrico, um agendamento para uma entrega de documentação. Obviamente que o problema não pode ser resolvido nos tribunais, tem que ser resolvido com medidas que permitam.

Por exemplo?

Por exemplo, eu acho que obviamente que o reforço dos recursos humanos é uma das medidas, mas não pode ser só isso, porque nós também temos recursos limitados. Eu acho que, por exemplo, estamos a falar de decisões, muitas delas muito automatizadas e até vinculadas, em que basta cumprir determinados critérios objetivos e a autorização de residência é atribuída. Eu diria que, por exemplo, o recurso a ferramentas de inteligência artificial permitiriam uma decisão muito mais célere, quer para verificação da documentação, quer para emissão das notificações, para os agendamentos. Acho que não pode ser só pelo aumento dos recursos humanos, mas também esse tipo de medidas de aceleramento da tomada das decisões.

O governo chegou a pensar em criar um juízo especial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa só para tratar este tipo de processos, poderia ser também um caminho ou não faz sentido?

Eu confesso que essa medida faz-me um bocadinho de confusão. Acho que é arranjar um problema em vez de se arranjar uma solução. É mais um problema, mais um juízo.

Mais burocracia, se calhar.

Mais burocracia. E como referia, o problema não está, neste caso, tanto nos tribunais. Nós temos seis juízes em 35 tribunais administrativos de Lisboa, porque todas as ações estão concentradas em Lisboa em função da sede da AIMA, afetos a estes processos, o que não é admissível. O que nós temos que ter é, a montante, uma AIMA que trabalhe de forma mais célere, mais eficiente e eventualmente até que responda aos tribunais, porque o que acontece muitas vezes é, entretanto há agendamentos ou decisões e a AIMA nem sequer informa os tribunais para se encerrarem os processos.

Acabam por ficar pendentes, apesar de já estarem resolvidos noutra fase.

Exatamente. E, portanto, na minha opinião, a solução não está nos tribunais e muito menos no reforço dos recursos nos tribunais, mas a montante na AIMA, nos procedimentos administrativos. Está na administração pública, não está nos tribunais.

Muito bem. Outra questão, que é mais complexa, provavelmente, prende-se com a detenção, foi um caso muito noticiado, a detenção de 38 cidadãos marroquinos no Algarve que entraram ilegalmente em Portugal. Com a devida autorização judicial, ficaram detidos num centro de instalação temporária. Tentaram pedir asilo, mas o mesmo foi rejeitado pela AIMA. Recorreram dessa decisão. Esse recurso tem um efeito suspensivo, portanto, para não serem afastados de forma coerciva, obviamente enquanto corria o recurso, mas o prazo máximo de detenção de 100 dias foi atingido, os cidadãos marroquinos foram libertados. Apenas dois aceitaram proteção voluntária e os restantes não há conhecimento para onde terão ido. Este caso identifica de forma clara a falta de eficácia no afastamento de cidadãos estrangeiros que entram ilegalmente em território nacional. O governo, aliás, fez um comunicado bastante impressivo e extenso sobre esta matéria e diz que quer alterar o quadro legislativo para permitir processos de expulsão mais eficientes e queixa-se do recurso expedientes dilatórios por parte dos migrantes que tentam entrar ilegalmente. Como é que nós podemos apostar na eficiência do processo de expulsão sem colocar em causa as liberdades e garantias, sem colocar em causa o Estado de Direito que nos caracteriza?

Em primeiro lugar, eu acho que essa posição do governo é um bocadinho simplista, na medida em que obviamente que poderá sempre haver alterações na legislação, em termos de prazo, em termos de procedimentos, mas há um limite até ao qual nós podemos fazer essas alterações legislativas. Estamos balizados pela Constituição, pela lei internacional, por tratados a que estamos vinculados. E, portanto, obviamente que pode haver alguns afinamentos. Esta questão dos expedientes dilatórios também há na justiça do dia a dia, ouvimos todos falar sobre isso.

Nós falamos muito isso aqui.

E obviamente que há sempre pontos que podem ser afinados. Agora, não pode ser só por aí, porque como eu dizia, temos estes limites e há aspectos que nunca podem ser descurados, o direito à audiência prévia, o direito ao recurso e, portanto, não pode ser só por aí. Eu acho que, mais uma vez, pode haver aqui alguma simplificação com recurso a ferramentas de inteligência artificial digitais para simplificar os processos. Pode também haver algum reforço dos recursos, que estão a tomar as decisões e a acompanhar a instrução dos processos. Mas há outras medidas um bocadinho mais simples, algumas mais simples, outras não, como por exemplo, assegurar os intérpretes, a disponibilização de intérpretes e tradutores, que muitas vezes são a causa do adiamento das audiências, etc.

Há problemas em encontrar intérpretes e tradutores.

Há problemas em encontrar intérpretes e tradutores, e portanto, só isso, é óbvio que tem que haver estas pessoas presentes nas audiências.

As pessoas, os migrantes têm que perceber o que é que está a acontecer.

Exatamente. E, portanto, há adiamentos também de audiências por isso. E também é muito importante reforçar a cooperação com os países de origem, porque muitas vezes o que acontece até às ordens de expulsão, mas depois não se consegue recolocar as pessoas no país de origem. E, portanto, tem que haver uma forma de conseguir devolver os migrantes.

O retorno. Agora é assim que se chama.

De forma expedita, digna.

Claro, muito bem. Aliás, esta é uma pergunta, se haverá riscos constitucionais em, por exemplo, mudar os efeitos do recurso sobre a recusa do pedido de asilo ou até mesmo restringir os requisitos para este tipo de pedidos de asilo.

É um tema que exige muitas cautelas, porque o direito de asilo não só está consagrado na nossa Constituição, como também está consagrado na Convenção de Genebra, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e portanto, qualquer limitação ou restrição tem que ser muito ponderada.

Houve países nórdicos que alteraram essas regras de asilo. Por exemplo, recordo-me da Suécia há 10 anos, que tinha regras muito generosas e alteraram de acordo com as que valem.

Não vou dizer que não é possível alterar as regras de asilo, obviamente que é. A questão aqui, por exemplo, que estava a falar do efeito do recurso, que neste momento é suspensivo, é muito difícil alterar para efeito devolutivo, que é o efeito não suspensivo. Desde logo, porque estamos a falar de pessoas que alegadamente estão em situações de violação de direitos humanos básicos, liberdade, vida, nos seus países de origem. E se não houver um efeito suspensivo, as pessoas regressam ao seu país e só daqui a nove, 10 anos, quando tiverem uma decisão, é que podem regressar e nessa altura a decisão torna-se inútil.

Mas aí vem um risco constitucional, por exemplo.

Sim, naturalmente.

Poderia violar a nossa Constituição.

Sim, poderia violar, desde logo, porque eu estou aqui a limitar a tutela jurisdicional efetiva, porque, na realidade, qualquer decisão que viesse daqui a 10 anos já não seria uma decisão útil ou uma decisão que fosse executável, porque a pessoa já está há 10 anos, sabe-se lá se está viva, sequer.

Claro. Há aqui outras questões, há várias questões que não podemos ignorar neste debate por uma imigração mais regulada. Não é tornar aqui a questão numa questão política, não é essa a questão, mas existe um claro apoio social a esta ideia. Os partidos mais votados nas duas últimas legislativas falaram abertamente sobre o tema durante a campanha e a imigração foi um dos temas das últimas legislativas e esses partidos defenderam uma imigração mais regulada, tiveram o reforço da sua votação. A própria Comissão Europeia defende políticas públicas do maior controle das migrações dentro do espaço da União Europeia. O pacto das migrações, que foi aprovado em 2024 pelo Parlamento Europeu, vai entrar em vigor em junho de 2026. Portanto, estamos a assistir uma fase de transição e numa visita em junho a Portugal, o comissário europeu com esta pasta, Magnus Brunner, afirmou que o retorno de pessoas sem direito de permanência na Europa é uma prioridade para a Comissão Europeia e que atualmente apenas uma em cada cinco pessoas que tem uma decisão de regresso é efetivamente devolvida. Isto é algo que precisamos absolutamente mudar, porque precisamos pôr a nossa casa europeia em ordem. Fim de citação. Que novidade é que podemos esperar do pacto para as migrações?

Como o Luís estava a dizer, obviamente que isto é um tema em parte político e é um tema que é uma grande preocupação hoje em dia para os europeus e para os cidadãos europeus. E, portanto, naturalmente que os governos dos Estados-membros também estão preocupados com isso.

Até diferentes cores políticas.

Até diferentes cores políticas e a Comissão Europeia não pode ser alheia a isso, obviamente. O pacto das migrações eu acho que traz algumas novidades. Eu acho que o que está na base é: este problema não é um problema dos países do Sul, apesar de que começa nos países do Sul.

São aqueles que recebem numa primeira fase.

São aqueles que recebem, obviamente, esses migrantes.

Aqueles que chegam por mar, nomeadamente.

Ninguém vai a nado ou de barco até à Dinamarca. Entram pelo sul da Europa. Mas não é um problema que tem de ser assumido pelos países do Sul da Europa Quer a nível financeiro, porque tem uns custos enormes, quer a nível da aceitação desses migrantes, porque temos recursos limitados. Até porque também sabemos que muitos desses migrantes querem ir para a Europa do Norte, mas entram pelo sul.

Entram pelo sul para chegar ao norte.

Exatamente. E portanto, um dos pontos essenciais do pacto das migrações é a responsabilização de todos e um mecanismo de solidariedade entre todos os países de norte e sul. E uma das medidas que estou um pouco curiosa para ver como é que vai funcionar, é que há um dever, estamos a falar, obviamente, de asilo, de refugiados, não estamos a falar de vistos de residência, etc. Quem não aceita realocar essas pessoas, ou seja, receber essas pessoas, tem de pagar uma determinada quantia para compensar. O que é que vai acontecer, na minha perspectiva, é que os países do norte vão sempre pagar para não receberem essas pessoas e acabamos por ficar nós, no país do sul, com o problema, porque não temos tanta disponibilidade financeira para fazer essa compensação. Mas a ideia do pacto das migrações é precisamente uma solidariedade, uma responsabilidade entre norte e sul e entre todos os países da Europa. Por outro lado, também prevê um alargamento da base de dados para os requerentes de asilo e agora para os migrantes irregulares.

Uma base de dados integrada.

Uma base de dados integrada, asilo e migrantes irregulares, porque o que acontece muitas vezes é o asylum shopping, em que o mesmo migrante tenta pedir asilo aqui, depois pode ir ali. E portanto, agora vai haver uma base de dados mais alargada aos migrantes irregulares também e com mais dados. Tem, por exemplo, o rosto, a diminuição da idade, antes os dados eram só recolhidos até aos 14 anos, agora vai baixar para os seis anos. Portanto, é também aqui um reforço da informação uniforme e disponível para todos os Estados-membros.

A ideia ao fim e ao cabo também é reforçar esse controle das migrações.

Sim, claro.

É essa a ideia central do pacto.

A ideia do pacto é-

Que é a ideia de que nós na Europa não temos capacidade para receber toda a gente.

É uniformizar procedimentos para que não haja países mais facilitistas e outros menos. É uniformizar procedimentos, é alargar a responsabilidade a todos, mas obviamente que há aqui uma tendência para restringir e para facilitar o retorno aos países de origem quando haja uma decisão de expulsão.

E também vai obrigar que a própria União Europeia tenha que ter, não pode ser só do ponto de vista bilateral, acordos com esses países de retorno.

Sim, que era o que eu estava a dizer no início. Se um em cada cinco migrantes que tem ordem de expulsão continua no país, é porque claramente está a falhar qualquer coisa entre a União Europeia e os países de origem desses migrantes para garantir o retorno.

Houve aquele célebre acordo entre a Alemanha da senhora Merkel e a Turquia, por exemplo, quando foi a questão do conflito sírio, quando estava mesmo de forma horrorosa, se quisermos, e portanto havia uma grande migração para a Europa. Houve esse acordo no sentido de que a Turquia ajudasse, fosse uma espécie de país de retorno, portanto pode disparar mais acordos desse género.

Sim, aliás, pode não ser só para o país de origem.

Sim. Naquele caso não era, por exemplo.

Exatamente. Pode haver um acordo com países, obviamente, que têm que ter garantias em termos de direitos, liberdades para as pessoas que retornam, mas não tem que ser a União Europeia a receber todos estes migrantes. Há alternativas e pode haver esse tipo de acordo com países fora do Estado-membro que não são necessariamente os da origem dos migrantes. Acho que faz sentido.

Jane Kirby, sócia da Antas da Cunha Sirra e especialista em Direito Administrativo, muito obrigado por ter vindo a este "Justiça Cega".

Obrigada eu.

Já a seguir na segunda parte vamos ter o duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Sara Costa da Mata.