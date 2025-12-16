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Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares. No programa de hoje, vamos analisar as principais medidas que o governo aprovou no último Conselho de Ministros para a reforma da Justiça Penal. É no duelo da segunda parte, entre o Luís Rosa e o Paulo Sargossa da Mata. Nesta primeira parte, vamos olhar para outra proposta que foi aprovada na Assembleia da República, na semana passada, num raro momento de quase unanimidade. Os partidos com centro parlamentar, com exceção do PCP, aprovaram a regulação do lobbying em Portugal. Vai ser com o José Aguiar, vice-presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Comunicação, e com Rita Serrabulho, presidente da Public Affairs Portugal. Bem-vindos. José Aguiar, começo por si. Numa das várias tentativas de aprovar esta regulamentação, o Parlamento conseguiu efetivamente aprovar a lei, mas depois o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetou-a por três motivos: o facto do diploma não prever a aplicação ao presidente da República, a total omissão quanto à declaração dos proventos recebidos pelo registado pelo facto da representação de interesses, e o fato de a lei não exigir a declaração, para efeitos de registo, de todos os interesses representados, mas apenas dos principais. Na sua opinião, esta nova tentativa ultrapassa estas questões levantadas na altura pelo presidente da República?

Começo por cumprimentar. Bom dia, Luís. Bom dia, Rita. É um gosto estar aqui. Ultrapassa, na verdade, as três questões levantadas no veto presidencial de 2019 encontram-se completamente ultrapassadas na lei que foi aprovada na sexta-feira passada no Parlamento. E, portanto, neste momento, os motivos que estiveram na origem do veto político do presidente da República estão totalmente sanados. Este tempo que mediou entre 2019 e agora, 2025, permitiu inclusivamente não só ultrapassar estas questões, como de facto melhorar a proposta de lei que tinha sido enviada ao presidente em 2019.

Em que termos?

Em vários termos, desde logo, na questão da evolução do registo de interesses, que na altura previa a existência de múltiplos registos, foi possível evoluir na discussão com os vários partidos políticos para a existência de apenas um registo, único, online, público, gratuito, a questão dos advogados, enfim, um conjunto de matérias que em 2019 limitavam um pouco a lei. Teria, obviamente, ainda assim, sido preferível ter a lei já em vigor em 2019.

Do que não ter nenhuma.

Do que não ter nenhuma. E foi também essa questão muito pragmática que os deputados escolheram agora, porque, na verdade, ainda há aspectos desta atual lei que foi aprovada, que já se sabe que vão ter que ser revisitados num prazo curto, designadamente até em termos de regulamentação e funcionamento do órgão de gestão que vai estar responsável pelo registo. É um bocadinho aquela frase do mais vale feito que perfeito. Neste momento, venceu o pragmatismo. Temos a lei aprovada. É uma boa lei. Nasce já com uma certa intenção de poder vir a ser melhorada, sendo que esses aspectos de melhoria, alguns deles já estão identificados e outros abre-se a porta pra que possam vir a ser melhorados, uma vez que está previsto que anualmente até a própria Assembleia da República revisite os processos e os procedimentos associados ao funcionamento do registo e também aos mecanismos de pegada legislativa e que, portanto, numa futura revisão da lei, essas melhorias possam ser contempladas. Mas estamos muito satisfeitos, obviamente. É uma boa notícia para a nossa democracia, é uma boa notícia para a transparência e é uma boa notícia para o setor.

Muito bem, vamos já falar de mais pormenor, nomeadamente essa questão dos advogados. Rita Serrabulho, os cidadãos associam lobbying a uma espécie de tráfico de influências ou conflito de interesses. É uma imagem que não é justa, mas é essa a perceção das pessoas. Há uma perceção influente que escrutina o papel, nomeadamente o advogado Diogo Lacerda Machado, o melhor amigo de António Costa, é disso um bom exemplo. O que é que vai mudar com esta nova lei? Vamos efetivamente ter mais transparência?

Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. E obrigada por essa pergunta, Luís, concreta, que eu acho que importa-

Para desmistificar algumas coisas

...desmistificar, no sentido em que, para muitas pessoas, nós temos a consciência que o lobbying, por questões históricas e culturais, está muito associado a más práticas, a tráfico de influências e até a corrupção. E, portanto, acho que este é um bom momento, momento de aprovação desta lei, pra começar ou pelo menos continuar a desmistificar e a explicar às pessoas que o lobbying não é uma coisa má e que, pelo contrário, é exatamente o oposto da corrupção e do tráfico de influências. Portanto, o que é que é o lobbying? Importa começar por explicar isto, porque há, de fato, a consciência que isto ainda é um tema estranho e difícil de compreender para as pessoas. O lobbying não é mais do que a atividade de representação de interesses de indivíduos ou organizações que, no âmbito da sua atividade, necessitam de se relacionar com os diferentes decisores públicos. Ora bem, esta relação não é só necessária, mas é também desejável, no sentido em que é quem está, de fato, no terreno, na realidade econômica e social, que pode trazer a informação mais fiável para aqueles que têm que decidir, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista executivo. É quem está no terreno, é quem está no dia a dia, que de fato entende quais são as necessidades das diferentes indústrias e dos diferentes setores.

E esta lei quer dar mais transparência a essa relação entre esses interesses privados e os poderes públicos.

E por quê? Porque a partir do momento que existe um registo e uma pegada do que é que são essas interações, ou seja-

A pegada legislativa

...quem é que esteve presente nessas interações e quais são os temas que lhe estão associados, passa a ser mais fácil compreender quem é que efetivamente contribuiu, por exemplo, para leis que estão a ser pensadas e para ações que necessariamente vão ser executadas. Indo concretamente à tua pergunta. Esta lei tem, do nosso ponto de vista, estamos bastante contentes com a forma como é. Eu estou 100% de acordo com o Zé, é uma boa lei e tem o extra de incluir os advogados e solicitadores no âmbito da sua abrangência, o que é, do nosso ponto de vista, uma enorme vitória por uma questão simples: porque efetivamente Deixa de haver brechas que possam permitir que, através destas lacunas, chamemos assim, pudesse continuar a haver um conjunto de relações que estariam excluídas dessa mesma pegada e desse mesmo registo. Portanto, desse ponto de vista, confesso que foram muitas conversas, muitas audiências com os diferentes grupos parlamentares para tentarmos conseguir essa sensibilização. Inclusive, enviámos a seu pedido dos diferentes grupos parlamentares, aquilo que é um benchmarking internacional do que acontece nos outros países, nomeadamente na União Europeia, explicando como é que, por exemplo, os advogados e os solicitadores estavam incluídos na lei, deixando de parte, naturalmente, aquilo que é a sua atividade forense. Isso foi acolhido e foi com enorme satisfação que vimos esta lei ser aprovada com essa inclusão.

José Aguiar, como é que vai funcionar exatamente este registo de interesses a que a lei do lobbying obriga?

O registo de interesses ainda vai ter que ser densificado, designadamente, o órgão de gestão que vai ser responsável pela gestão ainda vai ter que ser regulamentado adiante. Mas, no fundo, o registo há de ser uma plataforma que vai ser criada. Já sabemos que vai funcionar junto da Assembleia da República, mas que vai funcionar para toda a administração pública, para todas as entidades do Estado. Portanto, no fundo, quem está registado, passa a expressão, no registo, ou seja, através da identificação da entidade que representa, o seu nome.

Todos os lobistas.

Todos os lobistas.

Fão identificados, sabe-se o nome, a empresa.

O nome, a empresa, os tais proventos que decorrem da atividade, as receitas que decorrem. E os clientes, e não apenas alguns, mas todos. Ou seja, é exatamente aqui que nós vemos aquelas questões que o Luís referia sobre o veto, não só as receitas decorrentes da atividade, não apenas as principais receitas, mas as receitas anuais decorrentes da atividade devem estar identificadas no registo para que o Luís possa, enquanto jornalista, escrutinar, mas também qualquer cidadão, porque o registo há de estar aberto. Obviamente, protegendo-se questões de dados, mas a parte principal da informação estará disponível. E estão também listados não apenas os principais interesses representados, mas todos os interesses representados. Portanto, não pode haver maior exercício de transparência que este. E é absolutamente imprescindível que assim seja. Por quê? Porque se nós estamos a criar, e eu aproveitando aqui também aquilo que a Rita disse quando explicou o que era o lobbying. Se nós formos à lei, nós vemos logo no artigo segundo, que diz que a representação legítima de interesse é aquela que é exercida no respeito da lei, com o objetivo, e agora vou usar a palavra sem qualquer receio, com o objetivo de influenciar a elaboração ou execução das políticas públicas de forma transparente, de atos legislativos e regulamentares, de atos administrativos e até de contratos públicos. Mas eu sublinho aqui esta ideia: influenciar a elaboração da execução das políticas públicas de forma transparente. Portanto, não só ficará a ser possível, a partir daqui a uns tempos, quando a lei for promulgada, espera-se que ainda durante o mandato do atual presidente. Se não, será provável durante o próximo, com o novo.

Se assim o entender.

Se assim o entender, mas não vejo razão, com 97% ou 98% do Parlamento e com um benchmark, nós também na APCOM fizemos esse benchmark, mas com o benchmark que a Public Affairs Portugal fez. E com recomendações do GRECO, com recomendações da Comissão Europeia, com recomendações da OCDE, com aquilo que acontece hoje em dia nas instituições comunitárias. Obviamente, a leitura política do presidente será a dele, mas do ponto de vista objetivo, não há razão nenhuma para que isto não seja promulgado tal como está. Mas dizia eu, na questão ainda do registo e no funcionamento do registo. Ele vai ser escrutinável, ele vai ser online, ele vai ser público, ele vai ser aberto. Desejavelmente, será fácil, quer de fazer o registo, quer de consultar o registo. Estamos muito na expectativa e podemos, obviamente, continuar a colaborar com o Parlamento ao longo dos próximos meses, inclusivamente para ver como é que vai funcionar a plataforma, os próprios mecanismos de pegada legislativa, o reporte que as entidades públicas vão fazer. É isto.

Muito bem. Já vamos fazer uma última pergunta para os dois, mas Rita, deixa-me lhe colocar aqui outra questão, que é a questão dos advogados, e também um bocado nesta questão da pegada legislativa que, ao fim ao cabo, além de todos os lobistas estarem registados e sabermos quem são os seus clientes, quem são esses próprios lobistas, na pegada legislativa passamos a saber também com quem é que eles se vão reunir, que documentos vão entregar e, portanto, passamos a saber que interações e o conteúdo dessas interações. Mas deixa-me colocar uma pergunta sobre a questão dos advogados, porque uma das grandes questões sempre foi esta questão dos advogados, se eles podiam ou não ser lobistas registados. Os advogados têm segredo profissional e a lei do lobbying pressupõe que todos os lobistas revelem de forma totalmente transparente os seus clientes. Eu gostava que me explicasse Que solução final foi esta a que se chegou para que os advogados possam ser, de facto, lobistas registados sem colocar em causa o seu segredo profissional? A que solução é que se chegou? Que solução é que se construiu, aliás?

A solução que se construiu não é nenhuma invenção da roda, é de resto aquilo que se passa em outras sociedades, em outras geografias, inclusive na própria Comissão Europeia. Portanto, os advogados e solicitadores passam a ser integrados no âmbito desta lei, ou seja, obrigatoriedade de registo, desde que não vão, na sua atividade única e exclusiva, do seu estado forense, ou seja, tratar de temas que de facto não representam interesses terceiros e que não colidem com este âmbito.

E ficam obrigados a registar tudo e a entregar toda a documentação que eventualmente também entreguem.

Ficam obrigados, tal como qualquer outra organização ou indivíduo que necessite de ter um encontro com qualquer decisor público, a registar-se no registo nacional. E eu acho que isto é muito importante sublinhar: este é um processo que, à partida, não terá complexidade, ou seja, ele não representa mais burocracia, tem tudo para ser bastante simples. Estamos a falar de uma plataforma nacional onde a pessoa vai lá e coloca os dados consoante a atividade que faz. Chamemos-lhes lobistas, mas é importante que as pessoas não tenham medo desta palavra. No fundo, todas as empresas, associações, sindicatos, ONGs, indivíduos que queiram reunir com qualquer estrutura ou entidade pública, vão ter que estar aqui registados. Sem esse registo, não podem reunir. Ok? Portanto, ponto de partida. E depois, em cada um desses encontros e em cada uma dessas entidades, ficará um registo do que é que foi essa reunião, qual foi o tema associado, quem foram as pessoas que estiveram presentes. Mas em cada uma dessas entidades que, ao fim de determinado tempo, umas um mês, outras no mês subsequente, têm que disponibilizar essa agenda.

É tudo transparente. E vamos saber quem é que realmente defende os interesses particulares de forma transparente e quem faz tráfico de influências, por exemplo.

Nós não vamos saber quem faz tráfico de influência. Nós podemos é ter conhecimento, havendo algum tema como aqueles que conhecemos no histórico recente do país, se eles não estiverem registados, então estão fora da lei.

Era aí que eu queria chegar.

Deixe-me perguntar-lhe, Rita, já agora, falava da questão da plataforma e de estar em vigor essa plataforma. Temo que aconteça o mesmo que aconteceu com o MENAC, por exemplo, e a operacionalidade dessa plataforma seja afetada por problemas orçamentais ou de recursos humanos. Temo que tudo isto acabe por ficar apenas no papel e que demore muito tempo a ser implementado.

Não, isso está previsto nas recomendações, aliás, que estão feitas. Está previsto haver aqui uma fase transitória, de forma a que essa organização seja possível no período paralelo aos 180 dias da aplicação da lei. E portanto, eu acho que com uma maioria tão expressiva como esta e um consenso político como nunca houve, e eu acho que isto deve ser sublinhado, houve, de facto, da esquerda à direita, um consenso muito alargado politicamente sobre esta matéria e acho que isso deve ser louvável. E portanto, acho difícil que deixem cair a lei ou a sua execução deste ponto de vista. Mas permitam-me só acrescentar aqui só mais um ponto que eu acho que é relevante para as pessoas. Os cidadãos perguntam-se: "Mas o que é que eu ganho com isto? E o que é que isto representa?" E o mesmo para as empresas. Antes de mais, uma total mudança de paradigma da forma como indivíduos e organizações vão, a partir do momento em que esta lei for implementada, gerir as suas relações com os decisores públicos. E isto é muito importante, que os indivíduos e as organizações procurem informar-se e formar-se sobre o que é que vão ter que fazer para que não infrinjam a lei, porque as sanções de não cumprimento desta lei são chatas.

Não são coimas elevadas.

Não são coimas, mas é algo que pode, por exemplo, em empresas que atuam em mercados regulados e que no âmbito da sua atividade, de uma forma muito frequente, precisam de reunir ora com câmaras municipais, ora com o governo, ora com os grupos parlamentares, podem ter a proibição de durante dois anos não conseguirem fazer esse contacto. Ora, para uma empresa que esteja num mercado regulado e que precise ter estas interações permanentes, é muito complicado.

José, nós tivemos também no papel, e também com grande consenso, entidades como a Entidade Transparência e o MENAC, que eram todas fantásticas no papel, mas depois, na prática, ao fim de três, quatro anos, elas não funcionam como devem estar precisamente por falta de investimento. Não receias que possa acontecer a mesma coisa?

Sinceramente, não.

Vai correr tudo bem.

Sinceramente, não, e explico porquê. Porque foi possível evoluir de uma posição onde alguns dos partidos propunham, por exemplo, que o registo de interesses funcionasse junto da Entidade para a Transparência. E a prática demonstra que a Entidade para a Transparência não é das entidades mais ágeis ou que tenha sido mais ágil a entrar em funcionamento. E, portanto, nós desde logo aquilo que dissemos foi: o registo deve funcionar junto de uma organização e junto de uma entidade que ofereça garantias. Se repararmos, por exemplo Repara. A Comissão Nacional de Eleições funciona junto à Assembleia da República. Não temos razão de queixa da Comissão Nacional de Eleições.

Mas já existe desde o 25 de Abril.

É verdade.

Só ao fim de 40, 50 anos não funcionasse bem.

Só tem ainda mais razão porque tem experiência suficiente para poder ajudar a instalar uma outra. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ou seja, são organizações que funcionam junto da Assembleia da República, é um órgão de gestão que funciona junto à Assembleia da República, dela não depende, é independente, é autónomo, mas aquilo basta ter orçamento, representantes, um regulamento, não há razão nenhuma para não funcionar.

Rita, queria acrescentar mais uma coisa rapidamente.

Eu só queria muito rapidamente acrescentar o seguinte, que é algo que se estende um pouco além, ou se quiserem uma consequência desta lei. Esta lei vai permitir mais confiança nas instituições e mais confiança das empresas nas entidades democráticas, mas tem outra consequência que é muito interessante, que é a retenção de maior talento e a profissionalização do setor vai permitir que muitos jovens, de muitas diferentes áreas da sua formação, vão, por fim, conseguir integrar muitas empresas, não apenas profissionais e representantes de terceiros, mas muitas empresas que no âmbito da sua atividade, e estamos a falar de empresas da mobilidade, da energia, da construção, da tecnologia, que vão precisar destes profissionais. E portanto, nós estamos a assistir cada vez mais jovens que vêm de Ciência Política, de Economia, de Relações Internacionais, de Direito, cada vez mais a quererem ser profissionais de Public Affairs. E eu acho que isso representa mais uma saída profissional para os jovens portugueses, que está a sentir-se no mercado, que está a evoluir exponencialmente. Isso é também uma consequência muito interessante e cabe-nos a nós também, e a vocês, fazer essa literacia, se quiserem, sobre aquilo que também representa a evolução deste setor.

Rita Serrabulho, José Aguiar, muito obrigado por terem vindo a este "Justiça Cega". Até à próxima. Obrigado. Segunda parte de Justiça Cega. Hoje o duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Zaragoza da Mata é sobre as principais medidas que o governo aprovou na semana passada, no último Conselho de Ministros, medidas para a reforma da justiça penal, que passam por várias áreas, desde as questões relacionadas com o processo penal ou também com violência doméstica. Não vamos falar delas todas, como é óbvio, não vamos ter tempo para isso, mas Paulo, bem-vindo. Que apreciação faz, de forma global, àquilo que foi o pacote de medidas apresentado pelo governo? Foram 14 no total, medidas específicas em várias áreas distintas.

Exato. Ora, eu tenho a seguinte ideia sobre o leitmotiv da própria reforma. Portanto, um bocadinho atrás. A reforma foi feita para acudir a problemas concretos que foram surgindo em quatro ou cinco casos nos últimos anos. E não me parece mal que esses casos sejam o leitmotiv de uma reforma. Agora, a reforma foi mal direcionada. Uma coisa são os processos penais comuns, normais, os que não levantam problema nenhum e que sempre correram bem nos últimos 40 anos. Coisa diversa é termos quatro ou cinco processos em que tudo corre mal e que em regra são os mais chamativos, o que leva a que a opinião pública fique com a ideia de que a justiça penal é uma tragédia. Não é. A justiça penal funciona muito bem. Em quatro ou cinco processos, por razões variadíssimas, ou dos próprios personagens envolvidos ou por outra razão qualquer, quando tudo corre mal, era necessário ter outra norma processual penal. E o que faz o governo? Aquilo que qualquer governo faz. Este governo não é pior que os outros todos.

Reage àquilo que acontece.

Reage àquilo que acontece. Ora, normas, diria eu, codificadas no Código Civil, no Código Penal, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, não se alteram por fotografia. E portanto, a minha apreciação global é que muitas destas normas são muito boas, mas são muito boas para um certo tipo de processo penal, não para todos os processos. Pior, o governo cedeu à tentação populista, aliás, defendida sempre aqui pelo Luís Rosa, que é o populismo penal total, o justicialismo, e que é o quê? Que é: vamos retirar garantias aos arguidos em todos os processos penais. E isto então é que é o disparate total.

E sobretudo nas medidas relacionadas com as questões dos recursos e também com as novas ilatórias.

A recusa de juiz, etc. São reformas em mau sentido. Dir-me-ão: "Mas o senhor engenheiro não sei quantos, no processo não sei quê, fez não sei o quê mais." Está bem, certo, certíssimo. Há medidas para chegar lá. Não era preciso alterar a lógica, porque está errada a lógica, que quando se recusa um juiz é porque há motivos fundamentais para o fazer. Essa é a regra. Não é porque uma pessoa conduz em excesso de velocidade que se proíbe andar de carro nas estradas. É matar mosquitos com bazucas, não faz sentido. Para mim não faz sentido.

Luís, a tua apreciação também global e já que há alguma resposta também àquele que foi o comentário do Paulo.

Eu devolvo a acusação de populismo, que obviamente populista é o Paulo muitas vezes. O que é que é um populista? É alguém que fala sem fundamento, é alguém que generaliza sem fundamento. E foi o que o Paulo acabou de fazer. Portanto, agora vou dar dados concretos, que são o oposto do populismo, são dados factuais. Ao contrário do que o Paulo disse, vamos começar por aí. A origem da reforma, isto não é uma reforma ainda, são medidas cirúrgicas. A reforma, isto é feito em dois tempos. Primeiro, vêm agora essas medidas cirúrgicas e depois em junho virá uma reforma estrutural do Código de Processo Penal. É esse o objetivo do governo, e são essas as informações que temos.

E elas vão mudar de seis em seis meses.

Eu não o interrompi, senhor doutor, pois não?

Deixe-me dar uma nota só, Luís. A reforma de 2007 A reforma de 2002 também era sempre muito cirúrgica. As cirúrgicas levaram a que o regime das escutas telefônicas chegasse ao ponto atual em que nós temos milhares.

Eu não dou para o peditório das escutas, Alexandre.

É um exemplo apenas.

Afinal, a origem da reforma é a seguinte: a discrepância do tempo médio de resolução que existe entre os processos de criminais comuns e os processos de crime econômico-financeiro. Enquanto que os processos comuns têm um tempo médio de resolução, como o Paulo disse e eu concordo, entre um a dois anos, compara muito bem com a média da União Europeia, os restantes processos do crime econômico-financeiro, que não são quatro ou cinco, por isso é que a lei é populista, porque está a dizer algo que não é verdade. Esse tempo médio de resolução dos processos do crime econômico-financeiro é, segundo um estudo científico do Conselho Superior da Magistratura, entre oito a nove anos. O meu conhecimento empírico é superior a isso, é superior a 10 anos. E por que não são quatro ou cinco? Nesse estudo do Conselho Superior da Magistratura, que foi conhecido há cerca de dois anos, se não estou em erro, estávamos a falar de 130 processos. Não são quatro ou cinco, são 130 processos, e só na comarca de Lisboa. Daí esse tempo médio de resolução, que é uma discrepância terrível para a credibilidade da administração da Justiça e para a própria credibilidade da democracia. Portanto, o governo anda muito bem em reagir a essa situação, tentando recuperar a confiança dos cidadãos na administração da Justiça e na democracia. Isto é o oposto do populismo. É precisamente combater os populistas do CHEGA, que aparentemente parece que o Paulo está a favor desse tipo de populismo.

Não poderia estar mais longe.

Em terceiro lugar, ainda não acabei, aplicam-se a todos os processos, ao contrário do que o Paulo estava a tentar querer indiciar, aplica-se a todos os processos, não se aplica só a um determinado fim.

Foi o que eu disse, aplica-se a todos e não devia aplicar-se a todos. Foi exatamente o que eu acabei de dizer.

Mas aplica-se a todos.

E mal.

Mas acho que ainda bem que não se aplicasse a todos, seria uma espécie de lei especial, a tal lei fotografia, que é isso que tu estás a dizer.

Não, há leis especiais.

E o oposto é precisamente se aplicar a todos.

Então o que é a declaração social de complexidade de um processo?

É precisamente se aplicar a todos. Em quarto lugar, isso é uma questão específica. Já vamos entrar nas medidas específicas e já vamos também ver com mais dados de como aquilo que o Paulo está a dizer, nomeadamente o incidente de recusa, que aparentemente parece sempre que um advogado interpõe o incidente de recusa, e tem sempre razão. Não, é o oposto também, mas já lá vamos. A petição geral é: o governo anda bem em reagir a esta situação, que é uma situação que leva a um descrédito à administração da Justiça, esta lentidão nos processos do crime econômico-financeiro, e anda bem em ter medidas, só para terminar, medidas destas que aproximam Portugal da União Europeia em termos do processo penal. Ou seja, é que há um melhor equilíbrio entre as liberdades e garantias dos cidadãos, que têm sempre que existir, e a eficácia da administração da Justiça, que também não pode ficar para trás.

Mas deixa-me só colocar-te esta questão, Luís: concordas com esta crítica, digamos assim, do Paulo, de que em vez de medidas cirúrgicas, deveria haver realmente uma reforma, ou seja, que em vez de haver essas medidas cirúrgicas agora, tudo deveria vir num pacote mais global?

Não, não concordo por uma razão: acho bem que o governo atue agora numa primeira fase com medidas cirúrgicas, e são efetivamente cirúrgicas, e depois numa segunda fase, com mais ponderação, porque foi nomeada uma comissão liderada, salvo erro, pela professora Helena Moura, e portanto essa comissão está a trabalhar e no final do primeiro semestre de 2026, teremos sim uma proposta de uma reforma estrutural do Código de Processo Penal. Eu acho que essa separação-

Será Helena Mourão.

Helena Mourão, desculpa.

Sim, Helena Mourão foi minha aluna na faculdade de Direito.

Helena Mourão, pede desculpa.

É verdade, foi minha aluna.

Erraram em corrigir com razão e agora estiveste bem.

Conheço muito bem e será sempre uma comissão muito bem dirigida, mas não era disso que estávamos a falar.

Paulo, estas medidas que agora são conhecidas e que ainda vão ter que passar também pelo Parlamento, têm, como o Paulo dizia, de certa forma, também na base alguns processos públicos e notórios em que a lentidão da Justiça parece ser grande, como é o caso, por exemplo, da Operação Marquês, e tem-se lá muitos recursos de José Sócrates na Operação Marquês para supostamente tentar atrasar todo este processo. Aquilo que eu lhe pergunto é: uma vez que estas medidas estejam em vigor, no seu entender, podem aplicar-se já a um julgamento em curso, como é o caso da Operação Marquês?

Sim. A regra em processo é que as normas processuais são de aplicação imediata, ou seja, aplicam-se imediatamente a partir do momento em que entram em vigor. Portanto, se o processo está em inquérito, passa a estar sujeito, em instrução passa a estar sujeito, em julgamento ou em recurso passa a estar sujeito. Há apenas uma limitação prevista na lei, e muito bem prevista: é que se a aplicação da nova lei resultar em prejuízo do arguido, no sentido de que lhe limita direitos, liberdades e garantias, ou o coloca numa posição processual mais difícil, então, nesses casos, a nova lei, ou eu diria, a solução que resulta da nova lei não será implementada no processo em concreto. Lá está, é um belíssimo exemplo. O Código Penal está cheio, o Código de Processo Penal está cheio de exemplos de tutela de direitos, liberdades e garantias, que os últimos governos, desde o ano 2000, sob a pressão populista, precisamente, têm vindo a tirar. Aliás, só aqui uma pequena nota para que fique claro para os nossos ouvintes. O CHEGA defende a castração química. O CHEGA defende a eliminação das garantias processuais penais. O Luís Rosa é muito mais próximo do CHEGA do que eu poderia ser alguma vez. Isto é que é extraordinário.

Agora estás a ser um exagerado. Parece o Garcia Pereira.

Eu, o Garcia Pereira, não.

E ao contrário do que possa parecer, não o elogio.

Não, mas eu gosto bastante. Olha, eu gosto bastante do meu colega. Deixe-me só dar uma nota.

Podes estar mais próximo do CHEGA do que eu com o teu pensamento ideológico.

Não, desculpa, Luís, não é verdade. Nos últimos 10, 15 anos-

Um pensamento autoritário

...nos últimos 10 ou 15 anos, nós temos tido uma degradação dos direitos, liberdades e garantias brutal no processo. Eu dou um exemplo. Antigamente, e muito bem, quem decidia as nulidades do inquérito era um juiz, porque quem pode declarar nulidades é poder jurisdicional a um juiz. Em que ponto estamos? É o Ministério Público decide a sua própria nulidade dos atos. Por exemplo, a instrução tinha conteúdo, a instrução ficou sem conteúdo. Percebe? Há pequenas coisas. Hoje em dia uma instrução não serve pra nada. Há dias teve uma decisão de uma senhora juíza de instrução aqui do Tribunal de Lisboa, Tribunal Central de Instrução Criminal, que dizia que a instrução não servia pra discutir só o direito. Mas de onde é que a senhora retirou isto na cabeça? E é por aí que nós iremos cada vez mais. Ou seja, eu até diria: havia o inquérito, passa-se para julgamento, é isso que o sistema quer. O sistema quer acabar com a instrução.

Não é nada disso que está falado aqui.

Estamos a falar porque, mais uma vez, a instrução nesta intervenção cirúrgica, como chamou o Luís, esta instrução ainda vai ser mais degradada em relevância com esta reforma.

Bem, podemos falar.

Sim, Luís.

Eu acho que é importante falarmos daquilo que é real e que está em cima da mesa. Não é nada disso que tu acabaste de dizer. Portanto, não está nada em causa nenhuma alteração de instrução. Veremos se em 2026 essa proposta vai para cima da mesa. Diga-se de passagem, que é cada vez mais unanimidade dos partidos políticos. Mas falando daquilo que está em causa, para os nossos ouvintes perceberem, porque o Paulo parece que não está a par. Cria-se um dever de gestão processual ativa.

Isso quer dizer o quê?

Em que o juiz e o Ministério Público podem recusar atos considerados deliberadamente dilatórios num processo penal. E aqui é importante fazer um parêntesis. Aliás, estas alterações processuais aplicam-se-

O que é que é um ato dilatório?

Deixa-me só terminar, se faz favor.

Só para a definição técnica.

Deixa-me terminar, se faz favor. E não me interrompas, deixa-me só explanar o meu raciocínio. Estas alterações não visam nenhum processo em particular. Não visam, são iguais pra todos os processos. Bem, e portanto, nós não podemos, contudo, esquecer que há aqui um processo que está realmente a dar cabo da democracia. Não é só a dar cabo da justiça, é dar cabo da democracia, que é a Operação Marquês. E como se vê claramente nesse processo, e em muitos outros que eu conheço, ao contrário do que o Paulo diz, o abuso de direito não é o respeito às liberdades e garantias. Um abuso de direito é isso mesmo, é alguém abusar de um direito que a lei lhe dá.

Não há nenhuma dúvida.

Não há mecanismos na lei, porque os advogados dizem que há, os juízes dizem que não há, e portanto não há unanimidade, como é costume na comunidade jurídica. Não há instrumentos na lei aos juízes, nomeadamente, para disciplinarem o processo. E é importante reforçar esses poderes do juiz, na minha opinião. E, portanto, essa criação de dever de gestão processual ativa é importante.

Mas é o que é recusar um requerimento que é dilatório?

Mas deixa-me terminar, se faz favor.

Então passam a ser todos dilatórios a partir de agora.

Deixa-me descrever o que está aqui em causa, porque tu não descreveste, falaste de coisas que não estão aqui em causa. Por exemplo, não se vai replicar o artigo 670 do Código de Processo Civil no processo penal. Mas vai-se buscar regras que estão nesse artigo para aplicar ao processo penal. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vamos ter o princípio da litigância de má-fé, mas vamos ter, de facto, instrumentos para que os juízes, perante o abuso de direito, de facto, atuem.

Mas até os tribunais já decidiram nesse sentido, sem precisar de reforma legal nenhuma.

São raríssimos, raríssimos. Precisamente porque os juízes divergem sobre isso e agora vai ficar claro na lei. A questão dos incidentes de recusa. É uma coisa extraordinária, que a nossa lei permite a todos os arguidos, se quiserem, como Sócrates tem provado, recusarem todos os juízes que estão a entender.

Nos 130 processos contra os que são juízos.

É extraordinário. É isso que o Paulo diz que tem fundamento.

Tem fundamento.

Sabes qual é a taxa, ó Luís? Sabes qual é a taxa, e já agora, Paulo, sabes qual é a taxa de sucesso dos incidentes de recusa? Sabes? É inferior a 1%.

E diz-me outra coisa.

Inferior a 1%.

Mas quantos incidentes de recusa há por ano? Eu quero é esse número. Tu esse número não tens, porque é irrelevante. Não é isso que eu estou a perguntar, é atrás. Os nossos ouvintes querem saber é: isto é um problema? Não é um problema, isto é o problema da Operação Marquês.

É um problema em muitos processos.

Quais?

Todos os processos de crime económico-financeiro.

Eu nunca vi num processo meu.

Todos os teus colegas, se eles quiserem protelar, começam a recusar juízes.

Não é verdade.

É verdade.

Eu, desde 2008, que faço mega processos de criminalidade económica e financeira. Lembro-me de uma recusa de juiz. Uma.

Há outras medidas, não vamos agora entrar aqui em pormenor, temos pouco tempo, mas, por exemplo, também há outra questão, que isso se calhar o Paulo pode ter razões para contestar, aí já são questões constitucionais que eu não vou entrar, mas é, por exemplo, o alargamento do processo especial abreviado para crimes com molduras penais mais elevadas. Ou seja, houve em 2013, 2014, ou durante algum tempo, uma medida que o governo Passos Coelho, através da ministra Paula Teixeira da Cruz, aprovou, que era os processos sumaríssimos. Isso foi declarado inconstitucional, porque colocava em causa as liberdades e garantias, nomeadamente pelo tribunal ser um tribunal singular e não um tribunal coletivo. O governo esteve a estudar esses acórdãos do Constitucional e voltou a recuperar esta medida, tentando respeitar o que os acórdãos do Constitucional, à altura, declararam como inconstitucional. Ou seja, por exemplo, passa a ser possível estes processos com um tribunal coletivo, por exemplo, independentemente da moldura penal em questão. Será a moldura penal a determinar se é um tribunal singular ou coletivo. Portanto, são medidas que eu acho que são importantes para termos uma justiça mais eficaz, mais eficiente, mas repito, sem pôr em causa as liberdades e garantias que caracterizam o nosso processo penal.

Só uma nota a estes processos. Desculpe, Paulo.

Precisamente a estes processos abreviados, que consideração é que faz em relação a isso?

Para que também os nossos ouvintes e espetadores se apercebam. Nós temos uma forma de processo normal, que é chamado processo comum, depois temos o processo sumário, processo abreviado e processo sumaríssimo. Cada vez que se desce um degrau, a formalidade é mais leve, o tempo é mais curto. E, portanto, não há tantas possibilidades de exercer os direitos de defesa, mas também não há as mesmas probabilidades e possibilidades de haver os mesmos tempos de investigação. Num processo sumaríssimo ou abreviado, o Ministério Público não pode estar nove anos em inquérito, como esteve na Marquês ou no BES, oito anos, ou sete.

Não esteve nove anos em inquérito no Marquês. Esteve três anos e meio. Lá está, tudo é por falta de rigor. E depois acusam os outros de serem populistas.

Desculpe lá. Toda a gente diz: "Ah, e o processo BES demora não sei quantos anos". Quantos anos é que esteve em inquérito?

O processo BES esteve, mas foi o processo BES, não foi o Marquês, seja rigoroso.

É, isso para mim é tudo igual, não há prazo pra investigação.

Está a ver o populista?

Não, não há prazos de investigação para o Ministério Público. Há prazo, o Ministério Público tem prazo. Adianta.

Estava-te a falar bem.

O processo comum é aquele que assegura mais garantias de defesa. E dentro dele, o que mais assegura ainda é quando o tribunal é coletivo para os crimes mais graves À medida que trazemos mais procedimentos para as formas degradadas de processo, ou que retiramos do coletivo para pôr no singular, sempre que fazemos este movimento, é um movimento contra as garantias de defesa. Isto é unânime em todo o mundo, não é na Europa, é em todo o mundo, não há ninguém que tenha dúvida sobre isso. Portanto, é muito estranho que o Luís, que é um homem que defende direitos, liberdades e garantias, como toda a gente sabe, venha dizer que a reforma vem tutelar isso, porque não vem! Basta olhar para as normas. E, portanto, eu acho isto grave.

Mas tu sabes o que é que o governo quer fazer.

Ainda acho mais grave. A mim não me interessa o que os governos querem fazer.

Não estamos a falar daquilo que é suposto.

Tu falaste da Dra. Paula Teixeira da Cruz, uma pessoa que eu admiro muito e de quem gosto muito. Quando chegou a Ministra da Justiça, uma das grandes preocupações era reduzir o número de entidades que podiam fazer escutas telefónicas. Até hoje, desde ela para hoje, cresceram. Só para dar uma ideia, o que os governos querem não interessa.

As escutas desceram, não cresceram.

As entidades que podem fazer escutas.

Está bem, mas lá está o número que tu não acabavas de querer dizer, mas o número de escutas desceu, não subiu.

Abreviado. Vamos ver um abreviado ou um sumaríssimo. O arguido não é igual num e noutro, são formas de processo diferentes, mas vamos pegar num deles. O arguido é levado a tribunal, num sumaríssimo, apresenta um juiz, a defesa é feita toda concentradamente e o processo sumaríssimo demoraria, diria eu, teoricamente 48 horas. Até um bocadinho mais.

Mas atenção, é para crimes de bagatelas penais. Roubo de postal, carteiristas, coisas assim.

Certo, é verdade. Mas ó Luís, calma, deixa-me só explicar. Agora para as pessoas que nos ouvem. Quando nós alargamos os processos que podem cair no abreviado ou no sumaríssimo, estamos a pôr mais processos neste lado. Portanto, deixam de ser só as bagatelas e passam a ser coisas superiores a bagatelas. Por exemplo, um coletivo está previsto para crimes mais graves. Se nós pomos mais processos-crime abaixo do mais grave, então começa tudo a ser julgado pelo juiz singular.

Não é essa a ideia.

Eu não estou a dizer isso, eu estou a explicar às pessoas.

Tu estás a explicar bem, mas a ideia é precisamente acolher as linhas vermelhas que o Tribunal Constitucional colocou em 2013, 2014, nomeadamente sobre um tribunal singular, ou seja, alargar os processos abreviados também a tribunais coletivos, precisamente para serem três juízes, para exercer um maior reforço de liberdade e garantias. Essa é a ideia.

O que é absolutamente incongruente.

Senhores, a conversa é incongruente ou não?

E vamos ter certamente muito mais hipóteses no "Justiça Segue" de falar destas medidas. Paulo Sá Costa de Mata, muito obrigado mais uma vez. O "Duelo" regressa na próxima semana, sempre com o Luís Rosa, na segunda parte do programa. Eu sou o Luís Soares. Até para a semana.

Até para a semana.

Até para a semana.