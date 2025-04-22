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Bem-vindos ao "Justiça Cega". Eu sou o Miguel Cordeiro, estou mais uma vez a substituir o Luís Soares e comigo está, como sempre, o Luís Rosa. Este é um programa especial. Vamos analisar o caso Pedro Nuno Santos e vamos analisar o instrumento jurídico da moda, que mais se tem ouvido nas últimas semanas, a averiguação preventiva. Afinal, o que é uma averiguação preventiva? Será que está a ser bem utilizada pela Procuradoria-Geral da República? Para responder estas e outras perguntas, contamos com os advogados Ricardo Sá Fernandes, também Pedro Marinho Falcão, que além do conhecimento sobre o Direito Penal, também reúnem outra característica: dominam as matérias fiscais. Luís Rosa.

Ricardo Sá Fernandes, vamos começar por si, por uma pergunta genérica, até porque a lei que regula as averiguações preventivas é omissa em muitas questões e estamos aqui numa espécie de terra de ninguém. A Procuradora-Geral Lucília Gago foi muito criticada em novembro de 2023, quando determinou a abertura de um inquérito criminal no Supremo Tribunal de Justiça contra o então primeiro-ministro António Costa, devido a factos indiciários de que estaria envolvido de forma indireta nas suspeitas da Operação Influencer. E foi muito criticada por ter divulgado essa decisão sob a forma de um comunicado. Costa invocou essa mesma suspeita formal contra si para apresentar a sua demissão. Houve denúncias apresentadas na Procuradoria-Geral da República contra Luís Montenegro, devido ao caso Pino Viva, e também contra Pedro Nuno Santos. O novo procurador-geral Amadeu Guerra começou por determinar a abertura de uma averiguação preventiva ao caso Pino Viva e agora repetiu essa decisão para Pedro Nuno Santos. Já lá vamos aos pormenores do caso Pedro Nuno Santos, mas para já, uma pergunta geral que tem sido muito analisada no espaço público: a lei que regula a averiguação preventiva permite o que foi decidido pelo procurador-geral Amadeu Guerra?

A Lei 36/94 atribui ao Ministério Público a competência para ações de prevenção relativamente a um conjunto de crimes. Genericamente, recebimento indevido de vantagem, corrupção, infrações econômico-financeiras cometidas de forma organizada, infrações econômico-financeiras de dimensão internacional. Mas o que a lei claramente visa são ações preventivas. Eu devo dizer que, relativamente a estas situações, quer do Montenegro, quer do Pedro Nuno Santos, eu não vejo aqui que se encaixe no espírito da lei qualquer tipo de ação preventiva. O que nós temos são denúncias concretas relativamente a hipóteses de crime que são comunicadas ao Ministério Público, através de determinado tipo de denúncias. E por isso, eu ainda acho que utilizar o instituto da ação preventiva, prevista nesta Lei 36/94, para abrir inquéritos ou averiguações preventivas a pessoas concretamente visadas, parece-me que é uma forma de distorcer, de perverter aquilo que está aqui na lei.

Mas acha que deviam ter sido abertos dois inquéritos?

Eu acho que sim. Eu acho que, em função da situação concreta, aquilo que tinha que ter sido determinado era a instauração de inquéritos, porque o que diz o Código de Processo Penal é muito claro, é o de que a notícia de um crime dá sempre lugar à abertura de um inquérito. As denúncias, bem ou mal, dão notícia de um crime, uma hipótese de crime. Então abre-se o inquérito. Este processo administrativo, que é o processo da Lei 36/94, tem em vista situações preventivas, situações que ainda não se sabe bem quais são os seus contornos, visam evitar que possam vir a ocorrer determinado tipo de infrações, saber se elas efetivamente correspondem ou não àquilo que é a previsão legal. Agora, nestes casos concretos, o que nós temos são suspeitas concretas que, através de denúncias anônimas, o Ministério Público entendeu que deviam ser avaliadas. Então, aquilo que a lei estabelece é a abertura de inquérito. E a abertura de inquérito deve ser vista sem drama nenhum. O Ministério Público recebe as denúncias, o que o Ministério Público não deve é ficar com os inquéritos em carteira, à espera sei lá do quê. Há determinadas situações que são muito simples de averiguar e que deveriam ser rapidamente arquivadas ou, eventualmente, se existisse uma suspeita fundada, à constituição de arguidos. Agora, este processo de retirar para um mecanismo administrativo aquilo que deve ser matéria de inquérito, eu julgo que é uma má utilização da Lei 36/94. Eu não digo que forçando a letra da lei, não se possa aqui encaixar, mas é forçar a letra da lei. E eu acho que nós estamos numa altura em que devemos exigir ao Ministério Público, e ao Poder Judicial em geral, clareza, frontalidade, objetividade. Perante denúncias concretas, relativamente a situações concretas, em que se identificam concretamente quais são as questões que estão em causa, aquilo que deve haver lugar é a abertura de um inquérito, que até depois pode ser rapidamente arquivado, porque se entende que a matéria em causa não é suficientemente consistente para justificar um procedimento do inquérito, como aparentemente terá acontecido relativamente a Pedro Nuno Santos, no tal inquérito que foi arquivado no DIAP do Porto.

Já lá vamos. Pedro Marinho Falcão, deixa-me chamar o Pedro Marinho Falcão à conversa. Eu vou lhe fazer a mesma pergunta, pode comentar à vontade o que o Ricardo Sá Fernandes acabou de dizer, mas deixe-me fazer a mesma pergunta de outra forma. A lei que regula as ações de prevenção, é um nome diferente para as averiguações preventivas, é uma lei de 94, teve a sua última alteração em 2021. Estipula no seu último artigo, o artigo número 14, que em caso de omissões, se aplica subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. Eu falei com vários juristas nas últimas semanas, um magistrado e um advogado transmitiram que isso significa que nos casos em que não é necessária a intervenção do juiz de instrução criminal, o Ministério Público poderá aplicar as regras do Código de Processo Penal, ou seja, por exemplo, poderá realizar buscas não domiciliares ou obrigar entidades públicas e privadas a colaborar com o Ministério Público. Concorda?

Boa tarde, doutor Luís, boa tarde aos nossos ouvintes. Deixe-me dizer-lhe que eu, antes de mais, discordo da leitura que o Ricardo Sá Fernandes faz da aplicação da Lei 36/94, porque esta legislação foi criada justamente para ser acionada quando os factos denunciados não evidenciam de imediato indícios claros da prática de um crime, mas apresentam sinais que podem apontar nesse sentido. Então o que é que faz o Ministério Público? Abre este procedimento de averiguação preventiva, que é relevante em situações em que as denúncias ou as suspeitas têm pequenos indícios, mas que numa fase inicial não são suficientemente conclusivos ou sólidos para dar início a uma investigação formal e, portanto, não se justifica abrir um inquérito formal e dar origem a um processo de natureza criminal. E, portanto, estamos numa zona híbrida em que o Ministério Público tem que saber se aquela denúncia tem consistência suficiente para dar origem a um processo criminal. E foi exatamente este o sentido do legislador em 1994, quando aprovou a Lei 36/94.

E o que é que o Ministério Público pode fazer no âmbito de uma averiguação preventiva?

Exatamente. Agora, respondendo à sua pergunta, se o Ministério Público pode utilizar todas as prerrogativas do Código de Processo Penal. Aquilo que diz o artigo 14 deste diploma é que em tudo o que não estiver regulado nesta lei, aplicam-se as normas do Código de Processo Penal. E ao aplicarem-se as normas do Código de Processo Penal, o Ministério Público pode utilizar todas as competências que não sejam da responsabilidade exclusiva dos juízes de instrução criminal. Quando o Luís me pergunta: pode o Ministério Público fazer buscas no âmbito de uma averiguação? E respondo: sendo buscas não domiciliares, pode fazer este tipo de diligências. Só que na prática, o Ministério Público não o faz e não o faz por uma razão. É que se o Ministério Público fizer uma busca não domiciliária, porque está autorizado para o efeito, não pode depois promover, por exemplo, a apreensão de correspondência ou registro de conversações ou elementos de natureza informática, porque essa é uma competência exclusiva do juiz de instrução criminal. Portanto, que sentido faz o Ministério Público realizar uma busca não domiciliária, se depois de entrar, por exemplo, nos escritórios ou numa unidade fabril, não consegue fazer a apreensão de elementos que possam ser relevantes do ponto de vista criminal? Teria que depois instaurar o processo-crime, pedir autorização ao juiz, dois meses iria ao mesmo local e a prova tinha desaparecido. Porque sabemos bem que as buscas têm um efeito surpresa que consegue, dessa forma, obter e manter a prova que é relevante do ponto de vista criminal. Portanto, Luís, respondendo à sua pergunta, de fato, a lei permite que o Ministério Público utilize este tipo de prerrogativas, realizando buscas não domiciliares, mas não faz sentido que no âmbito do processo de averiguação, o Ministério Público realize este tipo de diligências, porque põe em causa a própria aquisição e manutenção da prova, que naturalmente seria destruída pelo visado, sabendo que passado um mês ou dois meses, iria ter buscas autorizadas pelo juiz de instrução criminal.

Vamos voltar aqui a um tema que já estávamos há pouco a abordar, Ricardo Sá Fernandes, o DIAP regional do Porto, de facto, já tinha recebido em 2024 uma denúncia contra Pedro Nuno Santos, devido à aquisição de uma casa em Lisboa. A denúncia não teve seguimento, não foi aberto inquérito criminal. Esse arquivamento do DIAP regional do Porto impede agora esta averiguação preventiva do DCIAP?

Bem, eu tenho que voltar um bocadinho atrás. Tenho todo o respeito pela opinião do Pedro. Compreendo que a lei possa ter aqui a leitura que o Pedro lhe está a dar, e que é aquela que lhe dá o DCIAP, mas eu volto aqui atrás e digo, quando a lei estabelece que ao Ministério Público cabe fazer ações de prevenção, são ações de prevenção. Não são ações relativamente à averiguação se uma determinada situação já concretamente denunciada deve ou não fazer prosseguir o inquérito. E devo dizer que acho muito perigoso para o Estado de Direito que se subtraia ao processo penal e se determine a possibilidade de averiguações administrativas nos termos que o Pedro admite. Acho que isso não tem a ver com a estrutura do Estado de Direito, com a estrutura constitucional. O inquérito deve ser um inquérito que, naturalmente, está sujeito a regras, sujeito a segredo de justiça, não tem que dar origem à constituição de arguidos, pode ser arquivado logo a seguir. Agora, estar a utilizar um meio administrativo perante denúncias concretas e muito bem definidas, parece-me que não é o espírito da lei. O espírito da lei são ações preventivas, ações que visam evitar que possa haver fraudes, administrações danosas, infrações econômico-financeiras, quando ainda não há uma determinação concreta de um determinado comportamento relativo a uma determinada pessoa. Até porque isso é uma garantia para a pessoa. Quer dizer, no meio deste processo administrativo, eu posso estar durante anos sob essas averiguações sem nunca ter a possibilidade de ter acesso a elas. E, portanto, eu acho muito perigoso que este mecanismo esteja a ser utilizado, quer no caso de Pedro Nuno Santos, quer no caso de-

Luís Montenegro

...Luís Montenegro. Sendo certo que, no caso de Pedro Nuno Santos, nem vejo Que isto caiba na leitura generosa que a lei faz. Qual é o crime que está a ser imputado, ou que se duvida, ou se admite que Pedro Nuno Santos tenha cometido? É algum destes que estão aqui tipificados? Não está aqui em causa o recebimento indevido de vantagem, não está aqui em causa a apropriação danosa de unidade econômica do setor público, nem a fraude ao desvio de subsídio, nem infrações econômico-financeiras cometidas de forma organizada, nem infrações econômico-financeiras de missão internacional ou transnacional. Portanto, mesmo que fosse possível esta generosa interpretação da lei, de que para suspeitas concretas, pode dar lugar a averiguações preventivas, eu, no caso de Pedro Nuno Santos, sinceramente, não vejo qual é que aqui o crime em que isto se encaixa.

Ricardo Stefano, mas vamos a esta questão do arquivamento.

Sim, vamos lá ver. Houve um arquivamento. Agora parece que esta queixa não é só uma casa, é outra casa.

E há outras matérias que foram denunciadas.

Aquilo que eu entendo que o Ministério Público já devia fazer, era remeter lá pro Porto e pedir a reabertura do processo, a reabertura do inquérito. É isso que é normal fazer-se. Nós estamos aqui a criar regimes de exceção sobre regimes de exceção. A lei deve ser muito simples. Há uma notícia de um crime, da hipótese de haver um crime, abre-se o inquérito. Se, entretanto, arquivado o processo, não houve ainda a constituição de arguido, não há um caso julgado sobre essa matéria, há suspeitas que se reabrem, reabre-se o inquérito. Eu acho que esta utilização da averiguação preventiva é efetivamente perversa, não é para isto que este diploma foi criado. E eu acho que o Ministério Público está a utilizar estes instrumentos por taticismo de política judiciária e não respeitando aquilo que é o espírito do Código de Processo Penal e o espírito deste diploma.

Entra precisamente na pergunta que ia fazer a Pedro Marinho Falcão. Há aqui uma intromissão política do Ministério Público neste período de pré-campanha das legislativas?

Não, nem o Ministério Público se deixa conduzir nas investigações por razões de ordem política. Aliás, já tivemos esse exemplo quando foi o processo da Passa Occulta, que foi um processo que nasceu após as eleições e não durante o período eleitoral, e já tivemos outros casos em que claramente o Ministério Público não se deixa conduzir e, portanto, não investiga de acordo com critérios de natureza política. Agora, por que o Ministério Público, na minha perspectiva, está a utilizar esta medida de averiguação preventiva? A própria lei diz que as ações de averiguação preventiva têm em vista a realização de inquéritos, sindicâncias, inspeções e outras diligências que se revelam necessárias e adequadas à averiguação da conformidade de determinados atos ou procedimentos.

Administrativos, atos ou procedimentos administrativos.

No âmbito das relações entre a administração pública e entidades privadas. Ora, se de facto existe a eventual prática de um crime por parte de um político cujos contornos ainda não se conhecem, e eu neste particular dou razão ao Ricardo quando me diz que não sabe exatamente qual é o crime que pode vir a ser imputado, quer a Luís Montenegro, quer a Pedro Nuno Santos, de facto o Ministério Público está a usar da cautela suficiente de utilizar este mecanismo, que é um filtro, para saber se a denúncia anônima tem alguma razão de ser. De outra forma, o que é que poderia acontecer? Utilização perversa das denúncias anônimas. Alguém denuncia determinados factos relativos ao Ministério Público, o Ministério Público abre imediatamente um inquérito de natureza criminal, cria um suspeito e, portanto, a suspeição, do ponto de vista da leitura do cidadão comum, gera naturalmente uma maior dúvida sobre a probidade daquele cidadão. Este regime é um regime que devia filtrar.

Pedro, mas o inquérito defenda o suspeito. O procedimento administrativo é que não o defende, porque é secreto. Portanto, é exatamente o contrário. O inquérito é que defende essa pessoa sobre quem é levantada essa dúvida. Portanto, o inquérito, na medida em que tem um determinado tipo de controle judicial, possibilidade de intervenção da pessoa no inquérito, pedido pra ter acesso aos autos, isso é que dignifica o Estado de Direito, é que dignifica a posição do Ministério Público e defende o arguido. Procedimentos administrativos secretos desta natureza, fazem lembrar outros tempos. Não é isso que um Estado de Direito democrático deve ter.

Ricardo, deixe-me fazer uma pergunta muito rápida pra acabarmos a primeira parte. Já vamos continuar a analisar o tema com mais pormenor na segunda, mas é uma pergunta muito rápida, precisamente devido ao que acabou de dizer. Tendo em conta que no caso do Pedro Nuno Santos tem que se explicar, ou pelo menos deve-se explicar, a origem dos capitais que levou à aquisição de pelo menos duas casas no valor de 1,3 milhões de euros. É possível o Ministério Público quebrar o sigilo bancário numa averiguação preventiva ou isso só será possível através da colaboração voluntária dos envolvidos? Uma resposta muito rápida.

Eu acho que só com a colaboração dos envolvidos. No quadro da estrutura do que é um Estado de Direito, não vejo outra forma de ser assim. Agora, devo dizer que relativamente à questão do Montenegro, a suspeita está perfeitamente individualizada. Em relação ao Pedro Nuno Santos, eu não sei qual é o crime que se suspeita dele.

No caso do Montenegro, qual é o crime, na sua opinião?

Está cá na alínea A, recebimento indevido de vantagem, mas isso está definido e foi dito por gente de todos os quadrantes.

O Ricardo entende que existe ali uma suspeita de recebimento indevido de vantagem que deve ser investigada.

Vamos lá ver. Tem que ser apurada. Eu não digo que tenha havido recebimento indevido de vantagem, mas eu devo dizer, por exemplo, que o Miguel Poiares Maduro identificou muito concretamente numa entrevista ao Observador o seguinte: "Para mim, a questão fundamental é saber se a empresa é genuinamente autônoma do primeiro-ministro ou não." Miguel Santos Carrapatoso diz assim: "A família directa de um primeiro-ministro não deve continuar a receber avenças que resultam única e exclusivamente da sua rede de conhecimentos e de amizades pessoais e políticas", diz o Miguel Santos Carrapatoso. Vital Moreira diz: "Pode haver, neste caso, uma atividade virtuosa bem mais grave, que é o recebimento indevido de vantagem." Rui Ramos: "São mesmo tão objectos como o Governo pensa?" E diz assim: "O que já sabemos justifica todas as dúvidas. Sabemos que a célebre empresa familiar era apenas de Luís Montenegro, com a sua influência de político e podemos duvidar das intenções das empresas penduradas em contratos com o Estado que lhe pagavam avenças. Sabemos que essa empresa familiar continuou a receber essas avenças enquanto Luís Montenegro foi primeiro-ministro. E podemos duvidar da regularidade dessa situação, porque um conflito de interesse não existe apenas quando o titular do cargo prejudica o interesse público, mas quando há condições para que isso aconteça." Nós temos opiniões de Rui Ramos, do Miguel Santos Carrapatoso, de Miguel Poiares Maduro, de Vital Moreira, de Susana Peralta. Há tantas referências da direita e da esquerda que dizem: esta matéria é uma matéria que levanta uma suspeita. Isso não faz do Luís Montenegro culpado. Não acho que Luís Montenegro se tivesse de demitir, se ele acha que não cometeu isto, porque o facto de existir uma suspeita não obriga a que um primeiro-ministro tenha que se demitir. E portanto, eu acho que o Montenegro tem, apesar desta dúvida, todas as condições para poder continuar a ser o primeiro-ministro e continuar a defender aquilo que é a sua inocência. Agora, não me venham dizer que não existe um elemento, um sinal, um indício de que este crime pode ter sido cometido. E nesse caso, é simples, é a abertura de um inquérito.

Ricardo Sá Fernandes, já vamos continuar, vamos ter a segunda parte, mais 25 minutos para estarmos à conversa. Fazemos apenas uma curta pausa. Já voltamos a este Justiça Cega. Segunda parte do Justiça Cega. Continuamos a analisar a averiguação preventiva aberta a Pedro Nuno Santos, sem esquecer, claro, também o caso de Luís Montenegro, que também já detalhámos bastante nesta primeira parte. Temos conosco os advogados Ricardo Sá Fernandes, Pedro Marinho Falcão e como sempre, o Luís Rosa. Vamos continuar esta análise.

Precisamente, vamos continuar precisamente por aquilo que o Ricardo Sá Fernandes estava a dizer no final da primeira parte. Estava a dizer, se eu bem percebi, que defendeu a abertura de um inquérito criminal contra Luís Montenegro por suspeitas ou alegada suspeita da prática do crime do recebimento indevido de vantagem. Isso é importante porque para abrir um inquérito tem que haver sempre uma suspeita concreta de pelo menos um alegado ilícito criminal. E também estava a defender, se eu bem percebi, que se esse inquérito for aberto contra o primeiro-ministro, vamos supor que o Montenegro ganha as eleições, esse é o cenário que estamos a falar, portanto continua a ser primeiro-ministro, é aberto um inquérito no Supremo Tribunal de Justiça, mas ao contrário de António Costa, Luís Montenegro não se teve de demitir. Interpretei bem o seu pensamento, Ricardo Sá Fernandes?

Interpretou muito bem. António Costa não tinha que se ter demitido. Eu acho que foi um erro político grave que António Costa cometeu. António Costa não tinha que se ter demitido. Não é pelo facto de existir um inquérito contra alguém que a pessoa fica diminuída. Se a pessoa está inocente, se a pessoa não praticou nenhuma infracção, aquilo que tem é que, no quadro do inquérito, agir, defender-se e exigir rapidez no apuramento das responsabilidades. Portanto, António Costa não tinha que se ter demitido, como Montenegro não tinha que se ter demitido pelo facto do Ministério Público ter abrido um inquérito como devia ter aberto, e não esta coisa ínvia, esta, para mim, devo dizer, absolutamente irregular, de abrir uma averiguação preventiva quando existe concretamente definido pelas mais variadas fontes, pessoas de direita, de esquerda, de várias qualificações, que o que está aqui em causa relativamente a Luís Montenegro é saber se efetivamente esses que foram prestados àquelas empresas, se se traduziram numa vantagem indevida a uma empresa que era do primeiro-ministro ou não. E Montenegro pode estar perfeitamente inocente disto, pode não estar, isso tem que ser apurado. E eu acho que quando se está na política, as pessoas têm que ter a endurance suficiente para poder resistir a isto. António Costa não resistiu. Olhe, por exemplo, Miguel Albuquerque resistiu, mas houve pessoas que na política resistiram até ao julgamento. É o caso de Rui Moreira, por exemplo, que foi acusado, foi pronunciado e foi absolvido. Portanto, esta ideia de que havendo uma suspeita, havendo um parágrafo num comunicado do Ministério Público, as pessoas têm que se demitir, isto é, sinceramente, os políticos têm que assumir as suas responsabilidades e se existe matéria para ser investigado, são investigados, prestam os esclarecimentos.

E deixar esse trabalho correr na Justiça da forma como deve correr até haver uma decisão.

E este mecanismo de estar a utilizar mecanismos de prevenção, quando a lei diz que a notícia de um crime, de um eventual crime devidamente identificado, deve levar à abertura de um inquérito, é de facto perverter o processo penal.

Vamos avançar. Pedro Marinho Falcão, já falámos aqui da questão do sigilo bancário, mas há aqui este aspeto: se Pedro Nuno Santos e mulher não quiserem mostrar toda a documentação que comprova a origem dos fundos, isso é uma razão justificável para a abertura de um inquérito criminal?

É, porque o Ministério Público, no âmbito do processo de averiguações, de acordo com a Lei 36/94, não tem legitimidade para aceder a informação protegida pelo sigilo bancário O artigo 2º da Lei 5/2002, que é a Lei de Branqueamento de Capitais, prevê que o Ministério Público possa aceder à informação bancária no âmbito de um processo-crime. No âmbito de um processo de averiguações, não. Ora, se o Ministério Público tem dúvidas sobre a legalidade das operações e pretende aceder à informação bancária que não é entregue voluntariamente, o Ministério Público terá que passar de um processo de averiguações para um processo-crime e, no âmbito do processo-crime, pode, aí sim, levantar o sigilo bancário. Deixe-me dizer-lhe que esta questão, de resto, já foi decidida recentemente pelo Tribunal da Relação de Évora, num acórdão de junho de 2024, que considerou que era prova nula e, portanto, proibida, a obtenção de informação bancária que foi recolhida pelo Ministério Público fora do âmbito do processo penal e, portanto, ilegitimamente recolhida através de um processo de averiguações. Daí que agora responda à sua pergunta. Pedro Nuno Santos não está obrigado a fornecer qualquer tipo de informação e muito menos a prestar qualquer tipo de declaração, mas se o Ministério Público entender que não tem elementos suficientes e que o processo de averiguações não lhe dá a capacidade para recolher informação adicional, pode, a partir deste momento, transformar o processo de averiguações em processo-crime e, com a legitimidade que lhe é conferida pelo Código de Processo Penal, obter informações ao abrigo de um processo-crime instaurado especialmente para esse efeito.

Muito bem. Ricardo Sá Fernandes, Pedro Nuno Santos, entretanto, já se disponibilizou para prestar declarações no âmbito desta averiguação preventiva e diz até que quer que todo este processo seja rápido. Agora, isto é legalmente possível? É que não estamos perante um inquérito criminal, em que qualidade é que estas declarações podem ser feitas?

A partir do momento em que admitimos esta figura das ações de prevenção para fazer uma coisa que não são ações de prevenção, mas são ações de investigação sobre uma pessoa concreta, já tudo vale.

Aqui estamos a falar que Pedro Nuno Santos deu disponibilidade, não é?

Sim, está bem, mas eu acho que ele pode disponibilizar-se e pode ser ouvido. O que eu acho é que isto não devia ser uma averiguação preventiva. É preciso identificarmos qual é o crime aqui que é imputado, de que é suspeita, ou de que há indícios, ou de que há denúncia de Pedro Nuno Santos. É preciso vermos o que é que há. O que é que há?

Neste momento há uma suspeita.

De quê?

O senhor descreveu o que está na denúncia, não estou a dizer que essa suspeita tenha fundamento, mas o que foi denunciado tem a ver com a origem dos capitais.

Será uma fraude fiscal? Mas se é uma fraude fiscal, não cabe nas ações de prevenção, porque para mim, ações de prevenção são ações de prevenção, não são ações sobre factos ocorridos no passado.

O seu pensamento está claro nessa matéria.

Agora, em qualquer dos casos, a fraude fiscal não cabe aqui, nem para ações de prevenção, estas suadas ações de prevenção, não cabe aqui. Portanto, isto é muito simples. Qual é que é o crime imputado? É que eu, relativamente a Pedro Montenegro, eu sei qual é o crime que pode estar imputado. Recebimento indevido de vantagem. Relativamente a Pedro Nuno Santos, não sei qual é que é o crime. Agora, admitamos que é uma questão de uma fraude fiscal. Há aqui uma suspeita de que ele recebeu e não participou aquilo. Isto não cabe nas ações de prevenção. Cabe é num inquérito-crime. Em que chamam o senhor, ouvem e arquivam. Se ele der uma justificação de que não há fraude fiscal nenhuma, arquivam aquilo em 48 horas. Eu sou muito objetivo.

Era por aí que eu queria avançar também, se me permitir, que é a questão das doações. Deixe-me abordar essa questão que é importante, porque aqui a pergunta é para os dois, e os dois têm mais do que conhecimento técnico para isso, porque o Ricardo está a falar do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Pedro Marino Falcão também tem obviamente muito conhecimento sobre a matéria de direito fiscal. Isto é uma questão que acho que também interessa muito às pessoas. Nesta questão da origem dos capitais, na aquisição de dois imóveis por 1,3 milhões de euros, falta perceber a origem dos 70 mil euros que Pedro Nuno Santos avançou como entrada por uma casa em Lisboa e um total de 259.500 € em que a mulher de Pedro Nuno Santos avançou para a aquisição das casas de Lisboa e de Montemor-o-Novo. Pedro Nuno Santos falou em doações de capital da parte das famílias, das respetivas famílias, seja dele, seja da mulher, mas não especificou essa matéria em pormenor. Eu gostava só de fazer aqui uma pergunta bastante simples e começando por si, Pedro Marino Falcão. As doações de capital de pais para filhos têm que ser declaradas às finanças e pagam imposto de selo ou qualquer outro imposto?

Depende. Ponto um, as doações, sejam em dinheiro, sejam ativos patrimoniais em linha reta, isto é, pais para filhos, não pagam imposto de selo, estão isentas. Segunda questão, têm que ser declaradas se forem bens patrimoniais.

Nem 0,8% do valor patrimonial do respetivo imóveis, por exemplo?

Neste caso pagarão, estamos a falar da taxa de 10%. Agora, só sobre imóveis. No caso de doações em dinheiro, não há lugar a qualquer tributação.

Ok.

Segunda questão que o Luís me perguntou, mas apesar de não haver lugar a tributação, isso é perfeitamente claro, o artigo sexto do Código do Imposto de Selo isenta as doações de pais para filhos relativamente a ativos financeiros. Segunda questão, mas têm que ser declarados? Até 5 mil euros não têm que ser declarados, porque tecnicamente são valores não sujeitos a tributação. A partir de 5 mil euros estão isentos, mas têm que ser declarados à autoridade tributária. Quer isto dizer que se o pai de Pedro Nuno Santos fez uma doação em dinheiro de valor superior a 5 mil euros, Pedro Nuno Santos não terá que pagar qualquer tipo de imposto, mas terá que apresentar a declaração junto à autoridade tributária, dizendo que houve uma doação no valor de X de pai para filho.

Concorda, Ricardo Sá Fernandes?

Concordo. Só que se não tiver declarado, isso não é crime

Exatamente, é mera contraordenação.

É uma mera contraordenação e, portanto, a abertura do inquérito criminal para esta questão não faz a mínima espécie de sentido. Se quiserem, participem às finanças, vejam lá se ele cumpriu essa formalidade ou não.

Pagam uma coisa mesmo no assunto.

Pagam uma coisa no assunto. Não vamos confundir as coisas. Essas suspeitas das situações não têm nada a ver com matéria criminal, não têm nada a ver com a ação preventiva. Aquilo que o Pedro Marinho Falcão disse está correto, eu subscrevo, é exatamente o que ele disse, é o que diz a lei, eu conheço, tenho alguma responsabilidade até nesse diploma que foi originário no projeto quando eu fui secretário de Estado. O Pedro Marinho Falcão diz é completamente correto. Agora, isso não tem nada a ver com crime. A questão do Pedro Nuno Santos, se existe alguma suspeita de infração fiscal, no sentido que aquele dinheiro não foi declarado, não é por causa da doação. Se o dinheiro, se a fonte do dinheiro não foi declarada, então abram lá um inquérito, porque é isso que se deve determinar. Não tem que vir aqui para as ações de prevenção. Eu não sei onde é que aqui encaixa nas ações de prevenção. Ou melhor, eu percebo, porque a ação preventiva contra o Pedro Nuno Santos nasceu apenas para contrabalançar a outra do Montenegro. É por isso que eu acho que o Ministério Público não deve atuar de acordo com a conjuntura política. Não deve fazê-lo, mas às vezes faz e aqui parece que fez. Eu não ponho em causa, devo dizer, a pessoa do senhor Procurador-Geral, nem a boa-fé com que ele atuou.

Agora acabou de o acusar de gestão política.

Não estou a acusar. Isto não é uma acusação. Eu acho que o Ministério Público, por vezes, tem que fazer alguma gestão política judiciária. E eu acho que o Procurador-Geral o que está aqui a fazer é uma ação de política judiciária, tendo em conta determinadas sensibilidades. Ele devia ter aberto um inquérito ao Montenegro e agora devia ter aberto um inquérito ao Pedro Nuno Santos. Sendo certo que o do Pedro Nuno Santos, nós nem sabemos qual é que é o crime que está aqui em causa, e relativamente ao do Montenegro, sabemos perfeitamente qual é que é o crime que pode estar aqui em causa.

Vamos pegar nesse aspecto.

Isto é pervertermos o Estado de Direito.

Ricardo Sá Fernandes, Pedro Nuno Santos disse que as denúncias anônimas feitas nesta altura, e neste caso referindo-se a um período de campanha pré-eleitoral, é o período que estamos, têm motivações políticas. Esse raciocínio também se pode aplicar ao caso do Luís Montenegro, sendo que começou um pouco mais cedo, mas também se pode aplicar. É verdade que em vésperas de campanhas eleitorais, nos casos legislativas, autárquicas, presidenciais, há sempre denúncias anônimas que chegam à PGR. A origem das denúncias deve ser investigada pelo Ministério Público?

Se são anônimas, não vão com as coisas muito longe. Ninguém está livre de haver denúncias anônimas. Isso é a vida, os políticos têm que perceber que isso pode acontecer. As pessoas estão a fazer estas denúncias anônimas porque politicamente querem também atingir. Pode ser que sim, pode ser que não, estejam genuinamente convencidos que ali há uma falta. Não vamos complicar o que é simples. E o que é simples é isto: relativamente a Luís Montenegro, há uma suspeita de um recebimento indevido de vantagem, isso deve ser investigado, aberto um inquérito, e aquilo que o Procurador-Geral fez quando abriu uma averiguação preventiva, foi uma avaliação política do que seria conveniente. Política judiciária. Foi com boa-fé, com certeza. Foi com boas intenções, mas não é o que devia ter feito. Relativamente a Pedro Nuno Santos, abrir uma ação preventiva, que nem sequer cabe aqui assim no artigo primeiro, porque mesmo admitindo as ações preventivas, eu não percebo que esta caiba aqui, o que devia ter aberto era um inquérito, provavelmente, sabendo que havia um inquérito no DIAP do Porto, remetia para o DIAP do Porto, o DIAP do Porto via se há novos elementos que justificavam ou não alguma averiguação suplementar e o assunto ficava encerrado. Portanto, não vamos transformar o caso do Pedro Nuno Santos, até ver, é um caso que não tem nenhuma relevância aparentemente criminal.

Ricardo, o que eu estava a enfatizar que para já o que nós conhecemos, e foi o que vi a notícia, é a questão das casas, mas há outras matérias que foram denunciadas, que nós não conhecemos ainda.

Mas eu também não conheço. Relativamente à questão das casas, devo dizer, parece que o assunto é aquilo que está aqui em causa é a origem. É aqui em causa, como Pedro Marinho Falcão disse e muito bem, pode haver aqui uma contraordenação. É muito provável, a gente sabe da vida, doações entre pais e filhos, mesmo de mais de €5.000, é corrente que os pais não façam as declarações. Portanto, pode acontecer aqui uma contraordenação. Mas isso é uma coisa de lana caprina, não tem nenhuma relevância criminal. Não vamos tentar equiparar as situações. E Montenegro não tem que se sentir diminuído pelo fato de haver um inquérito contra ele, porque ele não tinha que se demitir por haver esse inquérito, como Sócrates não tinha que se ter demitido por aparecer o tal parágrafo. Fez mal. Fez bem Miguel Albuquerque, como Rui Moreira também terá feito bem. Defendeu-se até o fim e foi absolvido. Portanto, há hipocrisia a mais nesta história, há falta de transparência, há falta de cada um se saber pôr no seu lugar. É preciso que os políticos saibam pôr no seu lugar, que o Ministério Público saiba pôr no seu lugar e que não utilizem instrumentos ínvios para atingir objetivos que não são aqueles que subjazem nos propósitos da lei.

Muito bem. Pedro Marinho Falcão, se estivermos perante a manipulação política, que crime estaria aqui em causa?

É difícil nós dizermos, porque verdadeiramente não há manipulação política. O que pode haver é taticismo político do ponto de vista do Ministério Público relativamente à condução dos processos.

Claro, tudo acordo.

E deixe-me dizer uma coisa que é interessante para percebermos a lógica deste instituto da averiguação preventiva. Entre 2020 e 2023, segundo as estatísticas, foram abertos 74 processos de averiguação preventiva, mas apenas 19 deram lugar a inquéritos criminais. O que isto significa? Significa que à mão do Ministério Público Chegam muitas denúncias anônimas cujos fins são perversos, que dão lugar a uma averiguação preventiva para verificar se têm consistência e a maior parte deles são arquivados. Só 19, em três anos, é que deram lugar a inquéritos criminais. Portanto, voltando novamente, quer a Pedro Nuno Santos, quer a Luís Montenegro. Se o Ministério Público não está convencido da prática do crime, no caso do Pedro Nuno Santos, nem sequer sabe qual é a tipologia do crime que estará subjacente aos fatos que foram objeto de denúncia, eu acho que, e discordando do Ricardo Sá Fernandes desde a origem, acho que ele fez bem em abrir apenas uma averiguação preventiva.

Mas Pedro, qual é a alínea do artigo primeiro onde isso se encaixa? É que as ações preventivas estão aqui tipificadas. Onde é que encaixa a ação preventiva do Pedro Nuno Santos? Na do Montenegro ainda pode encaixar, forçando a lei. Agora, no Pedro Nuno Santos, onde é que encaixa? Como é que há uma ação preventiva contra o Pedro Nuno Santos? Não pode haver, mesmo com este diploma.

A própria lei diz que a ação preventiva compreende a recolha de informação relativamente a notícias de factos efetivos, suficientemente suspeitas do perigo da prática de um crime.

Do crime previsto no número um, e os crimes previstos no um estão cá previstos, são estes.

E enquanto não sabe qual é a tipologia do crime, e portanto, isto poderá caber, por exemplo, numa corrupção ou numa oferta que possa ter induzido vantagem.

Mas há aqui algum sinal de corrupção?

Nenhum.

Ó Pedro Nuno Santos. Ó Pedro Marinho Falcão. Desculpe, mas temos opiniões diferentes e eu respeito a sua opinião.

Nós precisamos de debate no "Justiça Cega", e esta conversa foi muito interessante.

Eu respeito a opinião do Pedro Nuno, aliás, sou amigo do Pedro Marinho Falcão há muitos anos, tenho um enorme respeito por ele, respeito a posição dele, mas de facto não estou de acordo.

Muito bem, temos posições diferentes nesta "Justiça Cega". Pedro Marinho Falcão, Ricardo Sá Fernandes, muito obrigado. Vamos prosseguir neste "Justiça Cega". Vamos agora às notas do Luís Rosa para a atualidade na área da Justiça. Vamos às nossas alegações finais. Luís Rosa, seguindo o tema do nosso programa de hoje, vais concentrar as suas alegações finais no caso de Pedro Nuno Santos. Começas por Amadeu Guerra, o procurador-geral da República. É a tua balança de hoje? Por que razão se destaca? Por ser equilibrado e ponderado?

Porque nos primeiros seis meses do seu mandato tem reposto a credibilidade do Ministério Público, que tinha sido perdida durante o mandato de Lucilia Gago, uma procuradora-geral escolhida por António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que marcou uma página negra na história do Ministério Público.

Amadeu Guerra tem sido muito criticado por vários comentadores por ter decidido abrir uma averiguação preventiva também a Pedro Nuno Santos.

Precisamente por isso, Miguel, é que eu comecei por fazer essa comparação genérica entre o Amadeu Guerra e a Lucilia Gago. Porque o que Amadeu Guerra está a fazer agora com as averiguações preventivas a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro está nos antípodas do que Lucilia Gago mandou fazer a António Costa. Lucilia Gago determinou a abertura de uma investigação a António Costa porque o então primeiro-ministro tinha sido mencionado por terceiros no alegado processo de favorecimento da Estart Campos, que ainda está a ser investigado. As hipóteses de chegar a algum lado nesse inquérito a António Costa são reduzidas, mas o mesmo foi aberto com a esmagadora maioria dos comentadores a criticarem duramente Lucilia Gago.

Mas Amadeu Guerra não fez o mesmo que Lucilia Gago.

Não, não fez. Amadeu Guerra resolveu fazer algo muito diferente. Perante denúncias anônimas que muito provavelmente não têm sustentação. Já ouvimos o Ricardo Sá Fernandes no programa a defender a abertura de um inquérito contra Luís Montenegro, e também contra Pedro Nuno Santos, apesar de não haver nenhum tipo de crime no caso de Pedro Nuno Santos. O que é certo é que estas denúncias anônimas podem não ter sustentação. É por isso mesmo que o procurador-geral decidiu abrir uma averiguação preventiva para analisar se há aqui algum indício concreto da prática de um crime. Ou seja, não deixou que os populistas tentassem lucrar com uma investigação formal ao primeiro-ministro e ao líder da oposição. Se não houver indícios para abrir um inquérito criminal formal, que sentido faz abrir para fechar logo em seguida? Eu acho extraordinário que muitos dos comentadores que criticaram Lucilia Gago, são os mesmos que criticam Amadeu Guerra, quando estes dois magistrados tomaram decisões muito diferentes. É caso para dizer: parece por ter cão e parece por não ter.

O procurador-geral também tem sido muito criticado por ter publicitado as averiguações. Concordas com essas críticas?

Essa crítica, na minha opinião, é ainda mais extraordinária. É verdade, sim senhor, que as averiguações preventivas são secretas, como Ricardo Sá Fernandes disse também há pouco. A prova disso é que eu já tentei várias vezes aceder a esses procedimentos administrativos e o Ministério Público nunca me deu acesso com o argumento que se tratam de processos internos, logo confidenciais. Mas a partir do momento em que Amadeu Guerra faz uma alteração na política de comunicação e na política judiciária de investigação do Ministério Público, é natural que a existência dessas averiguações preventivas deva ser comunicada ao público. Fico muito surpreendido sempre que ouço jornalistas a defenderem a política de segredo que boa parte da classe política adora. A democracia não é segredo, a democracia é transparência. Em casos como o destas averiguações preventivas, tal transparência parece-me obrigatória.

Vamos para a tua espada. Marcos Perestrello, porta-voz do Partido Socialista, é ele que merece a tua espada. Por quê?

Porque fez declarações infundadas que partem de um pressuposto falso, de que o Ministério Público teve dois pesos e duas medidas no caso de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos, quando a realidade demonstra o contrário. Marcos Perestrello imputou diretamente ao Ministério Público uma motivação política para abrir a averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos. Ora, o Ministério Público decidiu abrir uma averiguação preventiva a Luís Montenegro na sequência de denúncias recebidas no procurador-geral da República. Uma dessas denúncias até foi de Ana Gomes, uma ex-eurodeputada do Partido Socialista, e se a minha memória não me falha, salvo erro, militante do PS. E aconteceu agora o mesmo. Foram recebidas denúncias contra Pedro Nuno Santos e tomou-se exatamente a mesma decisão. Eu enfatizo que boa parte das denúncias contra Pedro Nuno Santos ainda não são conhecidas. O procurador-geral estabeleceu uma regra e aplicou-a da mesma forma a duas situações diferentes. Não consigo perceber porque razão Marcos Perestrello acusa o Ministério Público de interferir no processo político e muito menos consigo perceber muitos dos comentadores que elogiaram a averiguação preventiva a Luís Montenegro e agora criticam o mesmo procedimento aplicado a Pedro Nuno Santos e sem saber todas as denúncias que foram apresentadas contra o secretário-geral do PS. Deixando os comentadores de fora, é caso para dizer que o PS não tem forma de aprender a lição da separação de poderes. Foi assim com o processo Casa Pia, com o processo Face Oculta, com a Operação Marquês, com a Operação Influencer e agora com uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos. Não, não há nenhuma perseguição política ao PS. Basta ver o que aconteceu a Isaltino Morais, a Duarte Lima e outros responsáveis do PSD que foram investigados, acusados, julgados e condenados devido à prova descoberta pelo Ministério Público. Perseguições políticas só há na cabeça das pessoas ou só há quando se quer inventar uma desculpa para criar um facto político onde ele não existe.

Escolhas do Luís Rosa para esta semana. Chegamos ao final deste "Justiça Cega". Já sabe que pode sempre ouvir-nos no site do Observador, também em todas as plataformas de podcast e claro, aqui na Rádio Observador. Eu sou Miguel Cordeiro, o Luís Soares acredito que estará de regresso na próxima semana. A ver vamos. O Luís Rosa estará certamente. Até para a semana.

Até para a semana, Miguel.